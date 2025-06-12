Генштаб ВСУ сегодня заявил, что потери России перевалили за миллион человек и составили 1 000 340 военных.

Многие в Украине эту цифру восприняли как число погибших. Но это не так.

Генштаб уже пояснял, что в его статистику входят и убитые, и раненые. При этом, как мы уже писали, до августа 2023 года в публикуемых Генштабом таблицах указывалось, что это число "ликвидированных" (то есть убитых) россиян. А затем, когда оно перевалило за 250 тысяч, показатель переименовали в "потери". Перемену эту почти никто не заметил, и СМИ продолжали приводить данные Генштаба как число убитых. Так продолжалось до февраля 2024 года, когда президент Владимир Зеленский назвал значительно меньшее число погибших солдат РФ – 180 тысяч, при том что Генштаб в тот день сообщал о 410 тысячах. На такую разницу обратили внимание, после чего Генштаб и заявил, что в это число входят и погибшие, и раненые.

Сколько из 1 000 340 погибло, Генштаб отдельно не выделял.

При этом Зеленский в феврале называл цифры потерь россиян в районе 350 000 убитых и 600-700 000 раненых. Что, отметим, уже тогда было сопоставимо с миллионом, о котором Генштаб заявил только через три месяца.

Естественно, что на любой войне потери противника всегда завышаются, а свои занижаются.

Западные оценки по числу убитых меньше приводимых Киевом.

В марте минобороны Британии заявляло о 900 тысячах потерь, из них 200-250 тысяч погибшими.

В июне исследовательский центр CSIS указывал, что потери РФ приближаются к миллиону, а соотношение раненых к погибшим составляет около 4:1. То есть погибших около 250 тысяч человек.

Но это также оценки со стороны союзников Украины.

Что касается подтвержденных потерь РФ, то российское оппозиционное издание Mediazona по состоянию на июнь 2025 года верифицировало 108 608 имён убитых, о которых есть упоминания в открытых источниках (некрологи и т.д.). Хотя понятно, что это далеко не полные данные - не всегда о смертях сообщается публично.

Кроме того, по данным других оппозиционных СМИ РФ, в суды было подано до 40 000 заявлений о признании военных пропавшими без вести (и это также не полные данные по числу пропавших). То есть общая цифра погибших на войне россиян в 200 тысяч и выше выглядит реалистично.



Это очень большие потери, которые Россия не несла со времен Второй мировой войны. Однако на войне значение имеют не только потери, но и способность их восполнять, а также устойчивость к ним общества и армии. Командование ВСУ заявляет, что ежемесячно группировка российских войск на фронте увеличивается. То есть РФ на данный момент может потери восполнять за счет новобранцев (причем без мобилизации). Также пока нет массовых протестов и солдатских бунтов из-за больших жертв на войне.

Что касается украинских потерь погибшими, то последний раз официальная цифра озвучивалась Зеленским в феврале – 46 тысяч. И она у многих вызвала недоверие. Западные источники называли тогда цифры в районе 100 тысяч. Кроме того, по данным Красного креста, в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести. Естественно, далеко не все из них касаются военных. Но можно предположить, что их число значительное. Тем более что сейчас армия РФ наступает. А это значит, что поле боя остается за ней, вместе с погибшими украинскими солдатами. И до того момента, пока их тела не переданы Украине, они считаются пропавшими без вести.



Также при оценке потерь следует учитывать население страны. Общее население России и захваченных украинских территорий – 150 млн человек. Оценки численности населения на подконтрольной украинскому правительству территории разнятся, но большинство из них исходят из цифры менее 30 млн.

Разница в человеческом потенциале называется экспертами одной из главных проблем Украины в войне. Правда, в Киеве многие надеются, что рано или поздно в России иссякнет число желающих идти на войну добровольно и Кремлю придется объявлять мобилизацию, что, как рассчитывают украинские власти, может привести к внутренним потрясениям в РФ. Надежды эти высказываются, однако, уже давно, но пока поток новобранцев в РФ не иссякает.