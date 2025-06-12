Анализируем итоги 1205-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и обмен пленными

Армия РФ существенно продвинулась в Харьковской области и захватила поселок Двуречная, сообщает Deep State.

Это участок на север от Купянска, где россияне продолжают расширять свой плацдарм на правом берегу реки Оскол. Недавно рядом было продвижение у Кондрашовки.

В Донецкой области у россиян продвижение в Богатыре, где формируется "карман" к западу от Константинополя.

На этом же участке минобороны РФ заявило о захвате Алексеевки.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State указана только серая зона на окраине села, а также "карман" к востоку от него. Захват Алексеевки будет означать захват и этого "кармана". Ранее о захвате этого села сообщали российские паблики и отдельные украинские военные.

Украина в мае потеряла больше всего территорий за месяц с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы ожидаем ухудшения условий на всех направлениях этим летом. Личный состав истощен. Не хватает ротаций. Все работают на пределе своих возможностей", - говорит старший лейтенант в районе Константиновки.

Что же касается отдельных очагов, где атакуют ВСУ, то здесь те же проблемы, что и на остальных театрах войны - нехватка сил. Именно по этой причине атаки ВСУ в районе Теткино Курской области оказались безуспешными, пишет УП со ссылкой на украинских военных.

Туда были направлены резервы ВСУ – 225-й и 425-й штурмовые полки. План заключался в том, чтобы дойти до поселка Глушково в 10 км от границы. По словам одного из командиров, который участвовал в этой операции, эта задача изначально была "нереалистичной" из-за нехватки людей для удержания территории в случае прорыва.

Один из собеседников на вопрос "Наступаете ли вы на Теткино?", ответил: "Мы наступаем на грабли" - то есть "снова и снова идем в наступление, не имея способности затем держать оборону".

"Я слышал, что командование пытается создать буферную зону, но с тем ресурсом, что у нас сейчас есть, это практически невозможно. К тому же, воюя на своей территории, россияне прилагают больше сил, чем на нашей. Здесь постоянные штурмы, постоянные. Поэтому я думаю, что эти маневры были более политическим вопросом – мы хотели показать нашу возможность. Возможно, для сохранения лица главнокомандующего, возможно, чтобы иметь аргументы во время переговоров", - говорит один из командиров, ныне воюющих на Сумщине.

В итоге штурмы в районе Теткино, также как и более ранние атаки в в Белгородской области "не принесли желаемого результата", а в Теткино, где был частичный успех, штурмы уже прекратились.

"Россияне подтянули элитную десантуру, а у нас некоторые подразделения отказались зайти на позиции, чтобы держать фланги. А наш батальон за этот месяц штурмов стерся, поэтому мы теперь больше в обороне", – рассказывает один из бойцов, участвовавший в наступлении на направлении Теткино.

Ранее с этим направлением уже был скандал, связанный с публичной критикой командования со стороны комбата 47-й бригады Ширшина. Он называл задачу взятия Теткино "дебильной".

Ситуация с Теткиным, также как и недавние попытки наступлений ВСУ в Белгородской области, под Покровском и Торецком, приведшие либо к очень ограниченным продвижениям, либо вообще успеха не имевшим, еще раз показало то, о чем "Страна" уже не раз писала.

Специфика нынешней войны, когда все поле боя плотно контролируется и поражается дронами приводит к тому, что обе армии могут наступать только одним способом - малыми пехотными группами, которые раз за разом атакуют позиции противника и, со временем, им удается продвинутся и занять территории. Это очень медленный процесс, сопряженный с большими потерями, а потому требует значительных ресурсов живой силы. У ВСУ их значительно меньше, чем у россиян, а потому и украинские контратаки быстро купируются, так как, в отличие от россиян, у украинской армии не хватает резервов, чтоб пополнять потери и организовывать постоянные потери.

Об ограниченности сил ВСУ говорит и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.

Он сказал, что в его бригаде километр фронта держит один солдат, у соседних бригад - два-три.

По словам Билецкого, одна бригада его корпуса удерживает участок фронта в 60 километров, хотя положенный по уставу максимум составляет 15 километров.

При этом он считает, что имеющихся сил достаточно для обороны.

"То количество людей, которое сейчас есть (мобилизованных в ряды ВСУ - Ред.), должно было бы хватать с головой для того, чтобы спокойно удерживать линию. Вопрос опять-таки в эффективности. Я противник концепции "все должны воевать". Это просто неэффективно", - сказал Билецкий.

К обстрелам. По удар опять попали Харьков и Одесская область (там был атаковано сельхозпредпрятие).

В Харькове пострадали 14 человек, зафиксировано 11 попаданий. Под обстрел попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и объекты инфраструктуры. Повреждены десятки автомобилей. Один из "Шахедов" повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку.

Сегодня состоялся третий этап обмена пленными.

Вернулись военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Некоторые были в плену более трех лет - с момента начала полномасштабного вторжения. Часть освобожденных считались пропавшими без вести, сообщил украинский координационный штаб.

Украинские власти это называют вторым этапом обмена ранеными и больными пленными. До этого на неделе был обмен военными младше 25 лет. В сегодняшнем обмене отдельной возрастной планки не было.

Таким образом это третий обмен за неделю. Количество освобожденных не называется. Зеленский дал понять, что еще будут обмены, и только после будет названо количество. Глава ГУР Буданов также подтвердил, что в ближайшее время будет еще один, уже четвертый, этап обмена пленными.

После передачи пленных минобороны РФ заявило, что в Стамбуле стороны договорились проводить обмены ежедневно - и РФ к этому готова, но не готова Украина.

Напомним, на этой неделе обмены были каждый день - в понедельник и вторник пленными, в среду - телами, а сегодня снова пленными. Также напомним, что Россия заявляла о планах передать Украине шесть тысяч тел погибших, но пока Киев принял только 1200. В чем проблема с этим вопросом, мы анализировали здесь.

Погиб ли на войне миллион российских солдат?

Генштаб ВСУ сегодня заявил, что потери России перевалили за миллион человек и составили 1 000 340 военных.

Многие в Украине эту цифру восприняли как число погибших. Но это не так.

Генштаб уже пояснял, что в его статистику входят и убитые, и раненые. При этом, как мы уже писали, до августа 2023 года в публикуемых Генштабом таблицах указывалось, что это число "ликвидированных" (то есть убитых) россиян. А затем, когда оно перевалило за 250 тысяч, показатель переименовали в "потери". Перемену эту почти никто не заметил и СМИ продолжали приводить данные Генштаба как число убитых. Так продолжалось до февраля 2024 года, когда Зеленский назвал значительно меньшее число погибших солдат РФ – 180 тысяч, при том, что Генштаб в тот день сообщал о 410 тысячах. На такую разницу обратили внимание, после чего Генштаб и заявил, что в это число входят и погибшие, и раненые.

Сколько из 1 000 340 погибло, Генштаб отдельно не выделял.

При этом Зеленский в феврале называл цифры потерь россиян в районе 350 000 убитых и 600-700 000 раненых. Что, отметим, уже тогда было сопоставимо с миллионом, о котором Генштаб заявил только через три месяца.

Естественно, что на любой войне потери противника всегда завышаются, а свои занижаются.

Западные оценки по числу убитых меньше приводимых Киевом.

В марте минобороны Британии заявляло о 900 тысячах потерь, из них 200-250 тысяч погибшими.

В июне исследовательский центр CSIS указывал, что потери РФ приближаются к миллиону, а соотношение раненых к погибшим составляет около 4:1. То есть, погибших около 250 тысяч человек.

Но это также оценки со стороны союзников Украины.

Что касается подтвержденных потерь РФ, то российское оппозиционное издание Mediazona по состоянию на июнь 2025 года верифицировала 113 436 имён убитых, о которых есть упоминания в открытых источниках (некрологи и т.д.). Хотя, понятно, что это далеко не полные данные - не всегда о смертях сообщается публично.

Кроме того, по данным других оппозиционных СМИ РФ, в судах было подано до 40 000 заявлений о признании военных пропавшими без вести (и это также не полные данные по числу пропавших). То есть, общая цифра погибших на войне россиян в 200 тысяч и выше выглядит реалистично.



Это очень большие потери, которые Россия не несла со времен Второй мировой войны. Однако на войне значение имеют не только потери, но и способность их восполнять, а также устойчивость к ним общества и армии. Командование ВСУ заявляет, что ежемесячно группировка российских войск на фронте увеличивается. То есть РФ на данный момент может потери восполнять за счет новобранцев (причем без мобилизации). Также пока нет массовых протестов и солдатских бунтов из-за больших жертв на войне.

Что касается украинских потерь погибшими, то последний раз официальная цифра озвучивалась Зеленским в феврале – 46 тысяч. И она у многих вызвала недоверие. Западные источники называли тогда цифры в районе 100 тысяч. Кроме того, по данным Красного креста, в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести. Естественно, далеко не все из них касаются военных. Но, можно предположить, что их число значительное. Тем более, что сейчас армия РФ наступает. А это значит, что поле боя остается за ней, вместе с погибшими украинскими солдатами. И до того момента, пока их тела не переданы Украине, они считаются пропавшими без вести.



Также при оценке потерь следует учитывать население страны. Общее население России и захваченных украинских территорий – 150 млн человек. Оценки численности населения на подконтрольной украинскому правительству территории разнятся, но большинство из них исходят из цифры менее 30 млн. То есть, в пять раз меньше.

Разница в человеческом потенциале называется экспертами одной из главных проблем Украины в войне. Правда, в Киеве многие надеются, что рано или поздно в России иссякнет число желающих идти на войну добровольно и Кремлю придется объявлять мобилизацию, что, как рассчитывают украинские власти, может привести к внутренним потрясениям в РФ. Надежды эти высказываются, однако, уже давно, но пока поток новобранцев в РФ не иссякает.

"Взять и совместить". Новый план Келлога

США сказали Украине и России совместить свои меморандумы, которыми они обменялись в Стамбуле. И сейчас Штаты "чувствуют себя достаточно уверенно" в отношении возможности мирного урегулирования войны, заявил спецпредставитель Трампа Келлог.

Он рассказал, что происходило после последних переговоров в Стамбуле, где стороны озвучили свои взаимоисключающие условия перемирия и завершения войны.

"Мы взяли украинский документ, затем российский – они называют его меморандумом… И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы прийти к конечному результату? И сейчас мы чувствуем себя достаточно уверенно. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно "выиграть". Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", – заявил Келлог в Брюсселе во время форума Немецкого фонда Маршалла.

Он заявил, что США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта и вернуть Россию "в цивилизованное сообщество".

"Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество. Мы не хотим новой войны через 3–5 лет", — заявил Келлог.

Ранее СМИ сообщали о готовности США снять санкции с РФ и признать Крым российским - вероятно, это Келлог имеет в виду, когда говорит о возврате России "в цивилизованное сообщество". РФ, напомним, требует отдать ей четыре области Украины.

Но Wall Street Journal считает, что мирные переговоры зашли в тупик (о чем писала и "Страна"), вернув внимание к полю боя.

"Россия стремится к серьёзным успехам на передовой, чтобы заставить Киев согласиться с ее требованиями, которые, по сути, равносильны капитуляции. Украина хочет сдержать Россию и нанести ей ущерб достаточный для того, чтобы убедить Кремль в том, что стоимость не заключения сделки о прекращении огня слишком высока", - пишет издание.

При этом западные аналитики считают, что война по сути идет не за территории, а за смену курса на Западе.

"Главная цель Кремля состоит в том, чтобы убедить тех, кто находится у власти на Западе, что Россия неизбежно выиграет войну, и любая помощь, которую западные союзники могут предложить Киеву, будет потрачена впустую. Центр тяжести этой войны - это не территория, где она непосредственно ведется. Это то, как она воспринимается в западных столицах. Если карта движется, они могут сказать: "Мы добиваемся прогресса. Украина облажалась. Сколько еще миллиардов вы собираетесь потратить?", - говорит Джордж Баррос, аналитик "Института изучения войны".

Есть такая стратегия или нет - однако на Западе многие таким вопросом действительно задаются. Несколько десятков известных членов СДПГ (партия входит в правящую коалицию в Германии) призвали власти ФРГ страны к переговорам с Россией и раскритиковали курс на увеличение военных расходов.

Они опубликовали манифест, в котором призывают прекратить развертывание новых американских ракет средней дальности в Европе и заявляют, что цель выйти на оборонные расходы в 5% ВВП - обязательство, которого добиваются американцы на предстоящем саммите НАТО - "нерациональна".

В манифесте призывают прекратить наращивать военные расходы и рассчитывать их, исходя из стоящих перед страной оборонительных задач, а не из процентов ВВП. При этом они отмечают, что европейские страны-члены НАТО даже без американских вооруженных сил имеют явное военное превосходство над Россией в области обычных вооружений.

Также социал-демократы считают необходимым возобновить диалог с Россией о мире и безопасности в Европе.

"Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают большей безопасности для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усиливают восприятие взаимной угрозы между НАТО и Россией. Поддержка Украины в ее требованиях по международному праву должна быть связана с законными интересами всех в Европе в безопасности и стабильности. На этой основе должна быть предпринята чрезвычайно сложная попытка возобновить диалог с Россией по вопросу мира и безопасности в Европе после прекращения огня", - заявляют социал-демократы.

Манифест, в частности, подписали Рольф Мютцених (бывший глава фракции СДПГ в Бундестаге), Норберт Вальтер-Борьяс (бывший сопредседатель СДПГ) Гернот Эрлер (в прошлом - госминистр МИД Германии), Ральф Штенгер и другие.

Канцлер Мерц в ответ на этот призыв заявил, что в правительстве "есть полное согласие в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и ее последствий". А министр обороны и член СДПГ Писториус назвал заявление некоторых членов партии "отрицанием реальности".

"Этот документ злоупотребляет желанием людей в нашей стране положить конец ужасной войне в Украине", - сказал Писториус.

Отметим, что в СДПГ существует влиятельное крыло, которое выступает за идеи, высказанные в манифесте (диалог и восстановление отношений с РФ, прекращение роста военных расходов). В то же время, нынешние лидеры партии, такие как Писториус, имеют иную точку зрения. Однако полностью игнорировать мнение своих однопартийцев они не могут. Поэтому СДПГ в правящей коалиции занимает более умеренную позицию в отношении темы войны в Украине и оборонных расходов, чем Мерц и его партия ХДС. В частности, как писали немецкие СМИ, именно усилиями социал-демократов блокируются поставки "Таурус" Украине.

Сегодня, к слову, Писториус, который прибыл в Киев, в очередной раз заявил (причем в присутствии Зеленского), что Германия не планирует поставлять эти ракеты Украине.

Возвращаясь к переговорам, судя по всему, в США их действительно не считают полностью сорванными.

Об этом свидетельствует в частности то, что сегодня, впервые с начала войны в Украине, госсекретарь США подзавил РФ и россиян с Днем России.

"От имени американского народа хочу поздравить российский народ. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", - цитирует его сайт Госдепартамента.

Он также выразил готовность к "конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

"Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - добавил Рубио.

В Кремле поздравление восприняли позитивно.

"Это заявление стало знаковым разрывом с линией предыдущей администрации, которая с начала войны не направляла поздравлений по случаю Дня России. Оно подчеркивает заметный поворот в политике США в отношении Москвы после прихода к власти президента Дональда Трампа. Для сравнения, в 2024 году США использовали эту дату, чтобы объявить о новом пакете санкций против России", - написал спецпредставитель Путина по переговорам со Штатами Кирилл Дмитриев.

А вот глава МИД Украины США за поздравление осудил.

"Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником. Не может быть никакого вознаграждения агрессии. Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора", - заявил Сибига.