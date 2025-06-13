В пятницу, 13 июня, в Украине идет 1205-й день войны с Россией.

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08:00 В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия после удара 7 июня, сообщае ГСЧС.

Из-под завалов достали 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин.

Вечером 12 июня, при разборе завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего. Поисковая операция продолжалась 6 дней.

Напомним, 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушены несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары.