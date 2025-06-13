Анализируем итоги 1206-го дня войны в Украине.

Как Израиль атаковал Иран

Израиль 13 июня нанёс один из самых масштабных ударов по территории Ирана за последние десятилетия. Целью атаки стали более ста объектов, включая элементы ядерной инфраструктуры. Операция получила название "Восходящий лев". В ней участвовали около двухсот боевых самолётов, известно как минимум о 60 прилетах.

Как заявляет Израиль, нападение было "превентивным" с целью сорвать ядерную программу Ирана, который близок к созданию атомного оружия (в недавнем докладе МАГАТЭ заявлялось, что Иран накопил 400 килограмм высокообогащенного урана, СМИ пишут, что этим можно снарядить 15 боеголовок).

Израиль заявил, что атаковал научные центры в Натанзе, предприятия, производящие ракетные двигатели, а также командные пункты и базы Корпуса стражей исламской революции.

Со стороны Ирана подтверждено, что в результате удара погибли высокопоставленные иранские военные. Среди них — глава КСИР Хоссейн Салами, начальник штаба ВС Мохаммад Багери и заместитель командующего Голам Али Рашид. Также подтверждена гибель начальника ВВС Ирана. Всего, как утверждает Reuters, погибло до 20 высокопоставленных командиров.

Израильские СМИ пишут, что иранских военных обманным путем смогли завлечь в подземный командный пункт, по которому был затем нанесен мощный удар. Также обстрелы унесли жизни как минимум шести иранских учёных-ядерщиков. Среди погибших — известные физики и руководители программ.

При этом по другой версии и ученые, и военные (либо часть из них) погибли в своих домах, которые были атакованы высокоточным оружием.

Что же до ущерба ядерным объектам, то информация поступает противоречивая. МАГАТЭ заявляет, что радиационный фон не повышался, и что иранские ядерные установки расположены глубоко под землей, и ударами, вероятно, не задеты.

В то же время, СМИ со ссылкой на Организацию по атомной энергетике Ирана заявляет, что Натанзе произошла утечка радиации, и "необходимо провести очистку от радиации внутри объекта в Натанзе, а затем оценить ущерб". Позже сама организация эту информацию опровергла.

При этом Израилю, судя по всему, удалось в какой-то мере предварительно подавить иранскую ПВО накануне обстрела. По данным израильских источников, по противоракетным установкам заранее ударили дроны, которые заблаговременно ввезли в Иран и этой ночью "подвели" к системам противоракетной защиты (в связи с чем уже возникли ассоциации с украинской операцией "Паутина").

Не исключено также, что аналогичным образом были атакованы иранские установки баллистических ракет. С этим связывают отсутствие немедленного ответа на обстрел Израиля.

При этом такой ответ Иран обещает дать. Верховный лидер Али Хаменеи пообещал "горькое и болезненное" возмездие, а на улицах Тегерана собрались жители, которые требуют удара по Израилю. И в целом очевидно, что он состоится и будет скорее всего масштабным.

"Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и будет решительно и соразмерно реагировать на эти незаконные и трусливые акты", - заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Паблики пишут, что Иран запустит "сотни" ракет по Израилю уже в ближайшие часы.

Неизбежность ответного удара признаёт в том числе Израиль, который заявляет, что его жителям нужно готовиться к долгой войне. В то же время Тель-Авив обещает продолжить бомбардировки Ирана. Несколько взрывов уже прозвучало в исламской республике в течение дня. Западные СМИ пишут, что еврейское государство планирует бомбить Иран еще как минимум две недели.

На фоне обострения Иран приостановил участие в ядерных переговорах с американцами, намеченных на это воскресенье. Это были переговоры о ликвидации иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Напомним, именно тупик в этих переговорах стал поводом для Израиля начать бомбежку. Сейчас Иран говорит, что продолжит обогащение урана.

Нападение Израиля резко осудили ближневосточные соседи Израиля - Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и другие. Также Тель-Авив раскритиковала Россия, а Китай призвал к деэскалации. Европа выпустила уклончивые заявления, которые, отметим, не содержат осуждения Израиля, при этом выражают обеспокоенность ядерной программой Ирана.

Ключевой в этом вопросе стала реакция США, и она пока двойственная.

С одной стороны госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон не имеет отношения к израильской атаке. С другой - Трамп сказал, что США были заранее уведомлены о ней. Он также заявил, что Израиль готовит еще более мощные удары, и Тегерану надо скорее заключать ядерную сделку, "иначе будет хуже" (напомним, Штаты требуют в рамках этой сделки у Тегерана сдать свои обогатительные установки и полностью отказаться от обогащения урана - даже в мирных целях).

При этом западные СМИ в целом сходятся, что Израиль принял решение о нападении на Иран в основном самостоятельно, и во многом даже вопреки желанию Трампа. Хотя отдельно приводится мнение, что как минимум "молчаливое согласие" Вашингтона было Израилем все же получено. И косвенно Трамп это подтвердил тем, что призвал Иран согласиться на условия США, иначе удары будут усилены.

Продолжая логику Трампа, новых ударов не будет, если сделка состоится - то есть, у Штатов на этот счет может быть договоренность с Израилем. И некая координация между странами происходит. Также скорее всего Штаты будут помогать Израилю сбивать иранские ракеты и дроны в случае ответной атаки.

Позицию США и последствия новой войны на Ближнем Востоке мы проанализируем ниже.

Последствия для мира и Украины

Как мы уже писали, накануне израильского удара рассматривались два возможных сценария.

Первый – удар Израиля в ближайшие дни. Второй – пауза до намеченных на воскресенье очередных переговоров США с Ираном по ядерной программе и по их итогам принятие решения наносить удар или нет. Ряд СМИ предполагали, что события пойдут по второму сценарию. Тем более, что и сам Трамп вчера вечером заявил, что он против удара Израиля по Ирану, который может помешать переговорам.

Но Израиль, как видим, решил сыграть на опережение.

Сразу же возникла версия, что удар этот был нанесен по согласованию с Трампом и все его публичные заявления – это лишь игра в "хорошего полицейского".

Собственно, это как бы подтвердил и сам Трамп, прокомментировав удары Израиля по Ирану. Он прямо не сказал, что дал добро на атаку, но заявил, что Иран сам виноват, так как не соглашался на предложенные варианты сделки. И, по итогу, получил удар. А потому он должен согласиться на сделку, иначе от "страны ничего не останется". Также Трамп сделал акцент на том, что в ходе удара были убиты те лидеры Ирана, кто сделке противился.

По другой версии, это заявление Трамп сделал как бы уже постфактум, чтоб показать, что он "в теме", а также использовать ситуацию для продвижения сделки. А в реальности он был против удара, но Израиль его не послушал.

У Нетаньяху был свой резон идти против воли Трампа, ломая его планы по "большой сделке" на Ближнем востоке. Тем более, что это уже происходит не в первый раз. Ранее западные СМИ писали, что Белый дом был крайне недоволен возобновлением Израилем военной операции в секторе Газа. Также было много сообщений о том, что отношения между двумя лидерами, некогда очень близкие, сейчас сильно разладились.



Также большую тревогу в Израиле вызвало то, что во время своего недавнего визита на Ближний восток Трамп демонстративно проигнорировал Израиль и даже туда не заехал. Зато уделил основное внимание переговорам с арабскими странами Персидского залива, пообещав им передовые военные технологии. Также сильно обеспокоило Израиль сближение Трампа с Турцией и фактическая поддержка с его стороны новой сирийской власти. Турция и подконтрольный ей режим в Дамаске в Израиле воспринимается как потенциальная угроза уровня не меньше иранского.

Все это накладывается на обострение внутриполитической борьбы в Израиле, где усиливается давление на Нетаньяху со стороны оппозиции. В такой ситуацию израильский премьер, судя по всему, и принял решение идти ва-банк, ударив по Ирану и объявив о начале новой "длительной войны".

Вероятно, он полагает, что в этой войне Трамп, в любом случае, не оставит израильтян без поддержки. И надежды далеко не беспочвенны, учитывая теснейшие связи и американского истеблишмента, и семьи Трампа с Израилем.

Однако, для президента США втягивание в войну на Ближнем востоке крайне негативный сценарий.

Во-первых, это означает резкий рост расходов американского бюджета, который и так сейчас намного превышает доходы и требует все больших внешних заимствований, постоянно увеличивая огромный внешний долг, что эксперты единодушно считают одной из главных угроз для США. При том, что Трамп намерен еще и налоги снизить. В условиях войны налоги снижать, естественно, будет нереально, а госдолг еще радикальнее возрастет, усугубляя все негативные тенденции для американской экономики.

Во-вторых, военное обострение ломает планы Трампа по нормализации отношений между ключевыми союзниками США на Ближнем востоке – Израилем и Саудовской Аравией, что является одной из главных целей политики Вашингтона в этом регионе в последние годы.

В-третьих, военные возможности США для большой войны на Ближнем востоке сейчас очень ограничены, а американские военные объекты в регионе куда более уязвимы для иранских атак, чем Израиль – они расположены ближе к Ирану и хуже защищены. Поэтому потери у американцев, в случае втягивания в войну будут, и, вероятно, значительные.

В-четвертых, в США нарастает внутреннее противостояние и протесты против Трампа. Втягивание в войну в таких обстоятельствах придаст этому процессу новый импульс и может резко ухудшить внутриполитические позиции американского президента.

Но, понятно, что Израиль и лично Нетаньяху мало волнуют все эти проблемы США и Трампа. Сталкивая с огромными угрозами, израильский премьер хочет любым способом побудить Штаты присоединиться к военной операции против Ирана, сокрушить который в одиночку у Израиля сил не хватит. Кроме, разве что, использования ядерного оружия, что может иметь тяжелейшие последствия для страны в международном плане и не факт, что обеспечит военную победу, учитывая ограниченность израильского арсенала.

То, что Израиль пытается втянуть США в войну с Ираном, по данным СМИ, считала большой угрозой еще и администрация Байдена.

По описанным выше причинам не горит желанием втягиваться в войну и Трамп. Поэтому он, скорее всего, будет до последнего пытаться маневрировать и сохранять отстраненность, пытаясь не допустить участия в ней США.

Что будет дальше?

Пока Иран никакого серьёзного ответного удара не нанес и потому внешне выглядит "мальчиком для битья".

Однако, во-первых, непонятен реальный ущерб от ударов помимо гибели высокопоставленных иранских военных. И насколько критические повреждения получили ядерные установки Ирана.

Во-вторых, у Израиля есть и свой ограничитель в операции – у него нет сухопутных сил, достаточных для военного разгрома Ирана. Причем нет их сейчас и у американцев. Даже если США вдруг решат вступить в войну они не смогут повторить операцию 2003 года по захвату Ирака, как мы уже говорили выше.

Поэтому в распоряжении Израиля есть только воздушные удары и диверсии. Это тоже немало. Но, как показывает практика, с их помощью даже хуситов американцы и израильтяне не смогли полностью нейтрализовать. С Ираном будет еще сложнее. Особенно, если со временем он усовершенствует свою систему ПВО при помощи, например, России и Китая.

Поэтому цели ударов, скорее всего, более ограниченные и носят не только военный, но и политический характер.

Первое - попытаться разрушить иранскую ядерную программу.

Второе - принудить Иран к сделке на условиях США. В том числе и через физическую ликвидацию тех членов руководства страны, кто сделке противится.

Третье - дискредитировать руководство Ирана, предоставив его слабым и неспособным защитить страну, дестабилизировать экономическую жизнь (через удары по критической инфраструктуре), вызвать протестную волну внутри Ирана и свергнуть режим аятолл.

Какие могут быть ответные действия Ирана?

Несколько вариантов.

Первый - согласиться на сделку с США, к чему призывает Трамп. Хоть Тегеран уже и заявил, что не будет участвовать в переговорах в это воскресенье, вероятность того, что ситуация переиграется не нулевая. Известно, что сторонников компромиссов с Западом много в иранском руководстве. В том числе к ним относят и президента страны. Однако не факт, что удары усилили их позиции, а не резко ослабили (особенно если ядерные объекты серьёзно не пострадали). Тем более, что главной целью Израиля и США является не сделка с исламской республикой, а, как писалось выше, свержение режима аятолл. И даже согласие Тегерана на сделку эту задачу не снимет. Удары могут продолжиться в расчете на дестабилизацию внутренней ситуации.

Второй – нанести массированный удар ракетами по Израилю. Последний, однако, к этому, очевидно, готов, а потому сопоставимого израильским атакам ущерба он нанести не сможет. Израиль при этом дает понять, что, в случае ответа Тегерана, нанесет еще более масштабный удар. В том числе и по НПЗ и другим объектам энергетики. Впрочем, тут вопрос в том, какой ракетный ресурс есть у Ирана и насколько его хватит, чтоб пробить систему ПВО Израиля.

Третий - судя по тому, что Израиль закрывает свои диппредставительства по всему миру, он может ожидать удара Ирана по ним. Военного смысла в этом нет. Максимум - демонстрация того, что Иран все ж таки какой-то ответ на израильские удары дал.

Четвертый – попытаться перекрыть Ормузский пролив, через который идет большой поток нефти, что приведет к резкому скачку цен на топливо по всему миру. Это сильный рычаг влияния. Но может побудить американцев атаковать Иран. Кроме того, это настроит против Тегерана страны Персидского залива. Но полностью нельзя исключать, что Иран пойдет на перекрытие пролива - в Тегеране могут посчитать, что американцы, исходя из описанных здесь причин, вмешаться побоятся и начнут давить на Израиль, чтоб он прекратил удары.

Пятый – нанести удар по американским военным объектам на Ближнем востоке, которые, как мы уже писали, более уязвимы, чем Израиль - они расположены ближе и слабее защищены. Это создаст красивую картинку "ответки" для Тегерана. Но приведет к тому, что США вступят в войну. Впрочем, если власти Ирана чувствуют себя готовыми пойти на огромные жертвы ради того, чтобы втянуть американцев в войну, создав тем самым грандиозные проблемы для Трампа и США, такой вариант исключать нельзя.

Шестой – ускорить создание ядерного оружия, провести его испытание, после чего выдвинуть Израилю ультиматум с требованием прекратить удары, угрожая, в противном случае, использованием атомной бомбы. Судя по всему, именно он и является базовым для Тегерана. Однако вопрос в том, можно ли его реализовать. А это зависит от того насколько действительно близко подошел Иран к созданию ядерного оружия и насколько большой ущерб его ядерной программе нанесли (и нанесут ещё) израильские удары.

В целом же, несмотря на ажиотаж вокруг сегодняшних ударов, ситуация и для Ирана, и для Израиля с военной точки зрения, скорее тупиковая. У Израиля (даже с помощью США) нет возможности захватить Иран. А у Ирана нет возможности нанести критический урон Израилю воздушными ударами.

Поэтому ставка Израиля и США - на разрушение ядерной программы Ирана и принуждение его к сделке, а также на внутреннюю дестабилизацию и свержение власти.

Ставка Ирана - продолжать ядерную программу до создания ядерного оружия и при этом удержать ситуацию в стране под контролем.

Что касается последствий для Украины – то они, очевидно, негативные. Отвлечение внимания и ресурсов (в том числе и оружия) Запада, рост цен на нефть (укрепляющий экономику России и ослабляющий экономику Европы – главного сейчас донора Украины), усиление стремления Трампа максимально дистанцироваться от войны в Украине, чтоб переключить усилия на Ближний восток.

Вопрос лишь в масштабе негативных последствий, который напрямую зависит от продолжительности и интенсивности конфликта. Наихудший сценарий – использование в ирано-израильской войне ядерного оружия, что повысит вероятность и российского ядерного удара по Украине.

Поэтому для Киева любая эскалация на Ближнем востоке максимально не выгодна.

Однако, если Иран будет вынужден согласиться на сделку на условиях Трампа и/или режим аятолл будет свергнут в ходе внутренних потрясений, то эту ситуацию Киев и сторонники жесткой линии на Западе могут использовать для убеждения Трампа и других западных руководителей применить к России "израильский опыт" принуждения – максимально усилив давление на РФ (например, приняв законопроект Сената о 500% пошлинах) и увеличив поставки оружия Украине.

При этом, конечно, сравнивать противостояние Израиля с Ираном и Украины с Россией некорректно. Как минимум из-за наличия у РФ крупнейшего арсенала ядерного оружия, который Кремль может применить, если увидит, что события на войне и вокруг нее принимают для него особо тяжелый оборот.

Однако, как аргумент для того, чтоб побудить Трампа ужесточить политику против России, ситуация с Ираном украинскими властями, конечно, может быть использована. Но только в случае быстрого успеха Израиля или больших уступок со стороны Ирана. Если же война затянется, то это сыграет против Киева по причинам указанным выше.

Ситуация на фронте

Минобороны России заявляет о захвате тактически важного села Комар, что около основной трассы на юге Донецкой области. Украина этого не подтверждала. На карте Deep State указана лишь серая зона на окраине села.

При этом украинский военный с позывным "Мучной" подтверждает потерю Комара и прогнозирует дальнейшее продвижение РФ.

"Ситуация тяжелая на этом участке и шагая дальше на север или на северо-запад вдоль р. Мокрые Ялы, обороняться будет еще труднее, потому что идут маленькие села, которые разбирают очень быстро и держаться за них долго мы не сможем!" - написал Мучной.

Также, по его данным, россиянам удалось закрепиться на некоторых участках вдоль границы Днепропетровской области.

О том, что российские войска уже вошли в Днепропетровскую область, пишет New York Times.

"Небольшие отряды российских солдат начали переправу в соседний Днепропетровский регион в минувшие выходные, по словам трех украинских офицеров, воюющих в этом районе", - говорится в статье. Плацдарм россиян в Днепропетровской области отображен на картах "Института изучения войны".

Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады ВСУ, воюющей на этом направлении, сказал, что Россия накопила "много сил" в этом районе. Он ожидает, что россияне будут продвигаться вглубь Днепропетровской области. Пока же они продвинулись вдоль нескольких лесополос.

Другой офицер по имени Виктор считает, что российские войска попытаются захватить Новопавловку, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, а затем будут продвигаться на север к Межовой.

Это позволит России создать буферную зону глубиной примерно десять километров для защиты флангов своей группировки в Донецкой области, что подготовит почву для нового наступления на Покровск.

Продвижение в сторону Днепра также подчеркивает динамику наступления России.

"В прошлом месяце Россия захватила более 200 квадратных миль территории в Украине, что более чем вдвое превышает ее достижения в апреле и является вторым по величине месячным продвижением с первого года войны - по данным Black Bird Group", - говорится в статье.

Но ВСУ отрицают заход армии РФ в Днепропетровскую область.

"Проникновение врага на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Мы опровергаем эту информацию. Возможно, они (ISW) анализируют какие-то российские источники, возможно, какие-то еще. По нашим данным, не зафиксировано, что они проникли на Днепропетровщину", — сказал представитель группировки "Хортица" Задубинный.

Также минобороны РФ заявляет о захвате Коптево под Константиновкой, которое на карте Deep State указано в пяти километрах от линии фронта. Украинский военный "Мучной" писал о захвате села еще в воскресенье.

DS пишет о продвижении россиян южнее Коптево - в Малиновке.

Также украинский военный паблик пишет о продвижении россиян в направлении Малиновки Запорожской области - уже на Гуляйпольском направлении.

Москва же заявляет о захвате Яблоновки в Сумской области. Украина этого не подтверждала. В то же время, по данным Deep State, расширилась серая зона в Юнаковке.

Накануне Зеленский заявлял, что ВСУ в Сумской области "понемногу" выталкивают россиян. Пока это на карте не отобразилось.

Россия сегодня вернула Украине 1200 тел погибших солдат и офицеров ВСУ. Напомним, на этой неделе это уже происходит второй раз - ранее россияне вернули 1221 тело.

Известно, что в прошлый раз Украина отдала взамен 21 погибшего россиянина. На данный момент неизвестно, сколько вернул Киев сейчас (российские паблики утверждают, что ноль - передача была односторонней).

Напомним, ранее Москва заявляла о намерениях передать Украине шесть тысяч тел погибших и обвиняла Киев в нежелании их принимать. Но процесс, судя по всему, продвигается.

США блокируют помощь Украине

Америка планирует сократить финансирование военной помощи Украине в рамках следующего оборонного бюджета в 2026 году.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на слушании в Палате представителей Конгресса 10 июня. "Это сокращение этого бюджета", – сказал Хегсет законодателям.

По его словам, администрация Трампа "имеет другое видение" по войне в Украине. Хегсет добавил, что в США считают, что мирное урегулирование посредством переговоров – в интересах обеих сторон, а также в стратегических интересах США, "особенно учитывая многочисленные глобальные вызовы".

Сегодня американские СМИ написали, что Палата представителей, которая сейчас рассматривает проект бюджета, отклонила поправку о выделении дополнительных 300 млн долл. на помощь Украине.

По данным Breaking Defence, комитет по ассигнованиям одобрил оборонный бюджет США на 2026-й финансовый год без поправки о дополнительной помощи Украине.

Председатель комитета Том Коул заявил, что включение туда помощи Киеву может поставить под угрозу поддержку всего оборонного законопроекта республиканцами.

Отметим, что такая сумма выделялась Киеву в каждом военном бюджете США. При этом многомиллиардные ассигнования времен Байдена шли по другим программам. Но тот факт, что у Трампа отказались включать в бюджет даже "стандартные" 300 миллионов, весьма показателен. Он делает еще менее вероятной возможность того, что при Трампе будут утверждаться и более масштабные пакеты помощи Киеву.