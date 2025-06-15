НАБУ и САП задержали двух близких соратников вице-премьера Алексея Чернышова - директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, сообщают СМИ.

Оба раньше работали с ним в Минрегионе и позже перешли в "Нафтогаз", когда эту госкомпанию возглавил сам Чернышов. Одного из них задержали при попытке выезда за границу.

Также обыски месяц назад прошли у самого Чернышова, который сейчас в заграничной командировке.

Речь идёт о коррупционном деле, связанном с махинациями вокруг земли в Киеве, нанесших государству ущерб в миллиард гривен. По версии следствия, во времена работы Чернышова в Минрегионе его подчинённые вместе с директором госпредприятия помогли застройщику незаконно получить участок под жилой комплекс. Землю и здания на ней оценили почти в пять раз ниже рынка, чтобы сократить долю квартир, которую фирма обязана была передать государству.

За эту схему застройщик передал чиновникам и приближённым им лицам квартиры в уже построенных ЖК по цене в 3–30 раз ниже рыночной. Сумма взятки составила около 17 млн грн. Одна из таких квартир, как выяснилось, оказалась в пользовании семьи сотрудника СБУ, который отвечал за охрану Чернышова.

Несмотря на то, что Чернышов является фигурантом расследования уже давно, он был назначен вице-премьером и министром национального единства. Должность предполагает частые поездки за рубеж - именно там он и оказался в момент, когда начались задержания.

Чернышов - очень влиятельная фигура в окружении Зеленского. Был одним из немногих чиновников, который присутствовал на днях рождения президента. Его неоднократно называли претендентом на кресло премьера. Также его связывают с близким соратником Зеленского Тимуром Миндичем, против которого в последнее время в СМИ развернулась масштабная кампания (его, в частности, обвиняют в воровстве денег на строительстве фортификаций).

В связи с этим обсуждается в политических кругах версия о том, что и дела против Чернышова также часть кампании по "сбитию" Миндича, а также укрощения премьерских амбиций самого вице-премьера.

По другой версии, которую озвучил "Стране" источник близкий к Банковой, дело это не имеет прямой политической подоплеки.

"Просто он очень тупо воровал и воровал вне системы. Офис уже давно дал понять топ-чиновникам, что те, кто будут воровать вне вертикали ОП и без высочайшего позволения, а просто на свой карман, в любой момент могут оказаться клиентами НАБУ и никто их спасать не будет", - сказал источник.

В то же время, источник в газовой сфере полагает, что главная цель всего дела вообще не Чернышов, а Володин - влиятельный член правления НАК "Нафтогаз".

"Именно Володин после ухода Чернышова был фактическим руководителем компании. Роман Чумак (и.о. предправления - Ред.) был скорее фасадом. Володин был супервлиятельным. Все денежные вопросы вел он. Он курировал и контролировал закупки. "Газмережи" (газораспределительная компания НАКа - Ред.) были его сферой, 80% всех назначенных туда людей поставил он. "Газмережи" превратились в символ коррупции. Известны случаи, когда за подключение многоквартирных домов к газу вымогались деньги, когда за взятки потребителям предоставляли длительные рассрочки по долгам. Новый глава НАКа Сергей Корецкий фактически не мог полноценно управлять компанией и проводить назначения - процесс блокировал Володин. Поэтому с точки зрения газового рынка, смысл нынешнего уголовного дела выглядит так, что решили убрать препятствие в виде Володина для того, чтоб Корецкий мог управлять НАКом и расставлять кадры. По тому чьи это будут кадры и станет понятно, кто является бенефициаром всей этой уголовной истории", - говорит источник.