Иран в ночь на 16 июня снова нанес удары по Израилю, атаковав в том числе нефтеперерабатывающий завод. Армия Израиля сообщила об ударах по командным центрам в Иране.

"Страна" следит за происходящим на Ближнем Востоке. Онлайн обновляется.

8.49 Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ночной иранской атаки, сообщила посол.

В Израиле уже пятеро погибших и около 100 раненых.

8.18 Израиль "недооценил" способность Ирана нанести ответный удар после ликвидации его военного руководства, заявил CNN аналитик.

"Они (израильтяне) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно нацелились на высшее руководство иранской армии и сумели убить нескольких из них. Израиль полагал, что нарушил иранское командование и управление, но эта идея была быстро пересмотрена. Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля", - говорит Трита Парси, вице-президент Института ответственной государственной политики Куинси.

8.05 Иран утром в понедельник нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу, также повреждена часть электросети, сообщает CNN.

Кроме того, под сильный обстрел ночью попал Тель-Авив. В центре города было разрушено здание.

"Сцены страха, хаоса и тревоги заполнили улицу Тель-Авива рано утром в понедельник после последней волны иранских ракетных ударов. Корреспондент CNN в Иерусалиме Джереми Даймонд видел улицы, заваленные обломками, спасатели и военные разбирали завалы на месте, которое, по-видимому, было поражено четырьмя баллистическими ракетами", - пишет телеканал.

Три человека были убиты в городе Петах-Тиква и один человек - в городе Бней-Брак, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Израиля. С пятницы общее число погибших в Израиле достигло 18 человек.

Также публикуют кадры установки ПВО Израиля, которая ударила рядом с собой по земле, произведя сильную детонацию.