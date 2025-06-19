В четверг, 19 июня, в Украине идет 1212-й день войны с Россией.

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Последние новости

18:37 В рамках сегодняшнего обмена из плена вернули тяжелобольных и тяжелораненых украинских военных, среди которых в основном рядовой и сержантский состав, сообщил замглавы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Он добавил, что обмены продолжаются. В стамбульском формате договоренности охватывают три категории: тяжелобольные, тяжелораненые и молодые военные в возрасте до 25 лет.

14:46 Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными с РФ и опубликовал фото.

Домой вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Большинство находились в плену с 2022 года. Некоторые попали в плен еще в Киевской и Черниговской областях.

Вернулись тяжелобольные и раненые бойцы, добавляет координационный штаб.

Готовится следующий обмен пленными.

14:36 Россия хочет на следующем раунде переговоров вручить Украине список детей, которые, по данным Москвы, находятся на территории Украины и которых РФ призывает передать.

Об этом заявила российский омбудсмен Мария Львова-Белова.

О каких детях идет речь, пока непонятно. Возможно, эвакуированных из Курской области во время наступления ВСУ в прошлом году.

Напомним, что ранее Украина потребовала вернуть ей вывезенных в Россию детей с оккупированных территорий.

12:35 В Чернигове сотрудник ТЦК ударил мужчину по голове во время принудительной мобилизации, сообщают местные паблики.

В областном ТЦК заявили, что мужчина был в розыске как уклонист, а на предложение поехать в ТЦК "начал вести себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих в ногу, пытаясь убежать".

Однако начато служебное расследование, так как на видео "зафиксировано вероятное превышение служебных полномочий с применением физической силы военнослужащими".

11:52 В Сумской области начали натягивать антидроновые сетки над дорогами, сообщает ОВА.

Напомним, что fpv-дроны уже долетают до Сум из-за продвижения армии РФ.

11:14 Министр обороны Рустем Умеров не пришел в Верховную Раду докладывать о фортификациях в Сумской и Днепропетровской областях, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Вчера Рада проголосовала за вызов министра, но сегодня он не пришел.

Председательствующий на заседании Корниенко заявил, что Умеров может прийти завтра.

10:35 Президент Владимир Зеленский возложил цветы у обвалившегося подъезда киевской многоэтажки, где погибли 23 человека.

10:01 Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State.

Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного и на Константиновском направлении.

09:13 Нельзя давать преференции украинцам, вернувшимся из-за границы, чтобы себя не чувствовали ущемленными те, кто всю войну пробыл в Украине, заявила директор Института демографии Либанова.

Напомним, что украинским мужчинам за границей обещают найти работу с бронью в Украине.

09:06 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей. Угроза баллистики.

08:37 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 104 ударными БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обезврежено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и центре страны. 40 - сбиты огневыми средствами поражения, 48 - локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях.

08:00 Путин заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться после 22 июня (эта дата ранее уже звучала в ходе его разговора с президентом США Трампом).

По его словам, он готов встречаться, в том числе и с президентом Украины Зеленским. Но есть два условия.

Первое - встреча с Зеленским может быть на завершающем этапе переговоров, "чтобы поставить точку".

"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявил Путин.

Второе - "вопрос в том, кто будет подписывать документы". Здесь Путин перечислил свои прежние аргументы, почему нынешний президент Украины "лицо нелегитимное". Он также допустил "нелегитимность" всех, кого назначил Зеленский.

По словам Путина, под завершающими соглашениями "подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем".

Путин также заявил, что ситуация для Киева "будет ухудшаться", если войну не удастся урегулировать дипломатическим путём.

При этом он сообщил о продолжающемся гуманитарном треке. Москва передала Украине более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, получив в ответ 57 тел российских солдат, и готова передать еще свыше 3 тысяч. В этом контексте Путин считает целесообразным продолжать переговоры.

По его словам, украинская и российская переговорные группы находятся в контакте и в последний раз их представители созванивались сегодня.