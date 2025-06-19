Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что одобрил планы атаки на Иран, но пока откладывает их реализацию в ожидании, что Тегеран откажется от ядерной программы.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Одним из возможных объектов удара рассматривается иранский обогащающий центр в Фордо - подземный комплекс, находящийся под горой и защищенный от большинства видов оружия, кроме самых мощных бомб.

Издание пишет, что США усиливают военное присутствие в регионе. В восточную часть Средиземного моря вошел третий эсминец ВМС США, а второй авианосный ударный отряд движется к Аравийскому морю. Пентагон утверждает, что это исключительно оборонительные меры, но они также дают США возможность подключиться к атакам Израиля или оказать давление на Иран с целью вынудить его к уступкам.

Также Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни - не исключено, что уже на этих выходных.

По их словам, Вашингтон начал готовить инфраструктуру для возможного прямого вмешательства в конфликт с Тегераном. Также руководство ряда федеральных ведомств начало подготовку к атаке.

При этом ситуация остается неопределенной и может измениться. По словам представителя Белого дома, все варианты, включая переговорный, "остаются на столе".

Напомним, Трамп заявил, что ожидает "полной капитуляции" Ирана в войне с Израилем. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил отказом на требование президента США объявить капитуляцию.