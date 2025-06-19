Анализируем итоги 1212-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State.

Вчера, напомним, продвижение было восточнее Юнаковки - для соединения с районом Садков.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что в Сумской области РФ пытается расширить захваченный плацдарм, штурмуя с нескольких направлений.

По его данным, юго-западнее села Варачино зафиксировано продвижение российских сил, наступавших от Алексеевки. Также с запада россияне сумели выйти к ближним подступам к Варачино со стороны Новониколаевки (о захвате этой деревни сообщает минобороны РФ).

С востока, от направления Яблоневки, российские подразделения также продвинулись в сторону Варачино.

В районе Юнаковки продолжаются ожесточённые бои, пишет Машовец. По имеющимся данным, россияне, несмотря на потери, смогли закрепиться как минимум в западной части Юнаковки по реке Локня.

По мнению эксперта, ближайшей задачей РФ является выход на линию Малая Корчаковка – Новая Сечь – Марьинка – Садки. Основные усилия сейчас сосредоточены в районе Юнаковки и по линии Алексеевка – Андреевка. Вероятной целью является продвижение к северным окраинам крупного лесного массива, расположенного северо-восточнее Сум.

Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного.

По мнению Машовца здесь российские войска двигаются в сторону села Запорожье и пытаются вытеснить украинские силы из Алексеевки, расположенной на противоположном берегу реки Волчья (паблики РФ и некоторые украинские военные говорят, что Алексеевка полностью захвачена, но Deep State помещает ее в "серую зону").

Юго-западнее, вдоль восточного берега реки Мокрые Ялы, российские силы захватили Федоровку и Отрадное, но не смогли полностью взять под контроль Комар, что, как считает Машовец, ограничивает их продвижение на юг.

Основные усилия РФ сосредотачивает на стыке между двумя своими оперативными группировками, стремясь выйти на линию Новопавловка – Поддубное и таким образом занять юго-запад Донецкой области по обе стороны дороги Запорожье — Донецк.

Также продолжаются бои за контроль над районом Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Вольное Поле. В районе Вольного Поля зафиксировано продвижение российских штурмовых подразделений.

К югу от Константиновки у РФ продвижение в сторону Александро-Калиново и Яблоневки, по данным Deep State. При этом российские паблики пишут, что на это направление переброшены дополнительные резервы ВСУ, а потому продвижение армии РФ здесь замедлилось.

Угроза от новых "Шахедов"

Украинские военные продолжают бить тревогу из-за "Шахедов".

Старые методы борьбы с ними больше не действуют, говорится в заявлении майора Запорожского ПВО, опубликованном военнослужащим Станиславом Бунятовым.

"Если мы не можем защитить от "шахедов" даже столицу, то что говорить о регионах? Назрела серьезная проблема… Сегодня от моих источников из антишахедных подразделений поступает тревожная информация – старые методы больше не действуют. Новые "шахеды" работают на других частотах, летят повыше и уже не становятся легкой целью для пулеметного огня. Мы теряем эффективность", – заявил майор.

"Военные из антишахедных подразделений говорят: увеличение количества пулеметов – это популизм, потому что это уже не работает. Нам срочно требуются новые технологии борьбы с шахедами. Если мы не сделаем это сейчас – "шахедный" террор станет обыденностью", – добавил он.

Ранее вчера аналогичное мнение опубликовал эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш). Он писал, что Россия скоро сможет "разнести всю Украину" модернизированными беспилотниками.

Также он сообщает, что впервые обнаружен "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). По словам Флэша, о разработке такого "Шахеда" было известно давно, но первое применение зафиксировано только сейчас.

Радиомодем позволяет управлять беспилотником на расстоянии до 150 км от границ России или линии фронта - или на еще большее расстояние в случае применения воздушных ретрансляторов, запускаемых в украинское воздушное пространство.

Нардеп Марьяна Безуглая сегодня заявила, что сейчас "из-за интриг рушится ключевое направление войны — дроны".

Из-за того, что руководство армией и страной запаздывает с назревшими решениями "может исчезнуть очень скоро или превратиться в несколько марионеток".

"Наши предшественники столетие назад были в похожей спирали истории, но не выпутались — развалились и были собраны заново Россией. Это может случиться и с нами. Впереди — самые темные времена. У нас нет большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи", - пишет депутат.

Она требует отправить в отставку министра обороны Умерова и главкома Сырского, иначе угрожает перейти "в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку".

Отметим, что заявления Безуглой прозвучали не только по поводу дронов - но и на фоне критики командования ВСУ за ситуацию в Сумской области, куда сумели вклиниться россияне. На сегодня в Раду по этому поводу вызвали министра обороны Умерова, от которого ждали доклада о состоянии фортификаций на Сумщине, которые ранее критиковались военными. Но Умеров на заседание не явился.

Новый раунд переговоров Киева и Москвы

Путин вчера заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться после 22 июня. Напомним, что эта дата ранее уже звучала в ходе разговора Путина и Трампа. Что это значит, мы анализировали здесь.

Подводя итоги предыдущего раунда, российский президент заявил, что Москва передала Украине более шести тысяч тел украинских военнослужащих, получив в ответ 57 тел российских солдат, и готова передать еще свыше трех тысяч. В этом контексте Путин считает целесообразным продолжать переговоры.

По его словам, украинская и российская переговорные группы находятся в контакте и в последний раз их представители созванивались вчера.

Отметим, что сегодня также состоялся новый обмен пленными между Киевом и Москвой.

Также Путин ответил на неоднократные предложения из Украины устроить как можно скорее личную встречу президентов Украины и России. Он заявил, что "готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским". Но есть два условия.

Первое - встреча с Зеленским может быть лишь на завершающем этапе переговоров, "чтобы поставить точку".

"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявил Путин.

Очевидно, что сейчас до этого этапа еще далеко, и стороны даже не начали по существу обсуждать свои меморандумы, которыми Киев и Москва обменялись в ходе прошлой встречи в Стамбуле.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что вопросы территорий будет обсуждать только на личной встрече с Путиным, и делегация в Стамбуле таких полномочий не имеет. Путин же, как видим, настаивает, что все вопросы должны решить делегации, а президенты - лишь "поставить точку".

Второе условие - "вопрос в том, кто будет подписывать документы".

Здесь Путин перечислил свои прежные аргументы, почему нынешний президент Украины "лицо нелегитимное". Он также допустил "нелегитимность" всех, в чьем назначении юридически участвовал Зеленский. И заявил, что во время войны по Конституции Украины, продлеваются лишь полномочия Верховной Рады.

Поэтому под завершающими соглашениями "подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем".

Иными словами, в Кремле снова дают понять, что для подписания окончательных договоренностей Зеленскому либо нужно переизбираться на выборах (а для их проведения - отменять военное положение), либо направлять на подписание спикера Рады Стефанчука. Украина оба эти варианта неоднократно отметала, а Зеленский заявлял, что он легитимный президент.

Напомним, что одним из условий согласия РФ на перемирие, изложенных в меморандуме, который она передала в Стамбуле Украине, является отмена военного положения и проведение выборов. После чего должен быть подписан мирный договор.

Касаемо повестки новой встречи двух делегаций - она пока неизвестна.

При этом, вероятно, одной из тем, которая не позволит новому раунду оказаться полностью бесполезным, может стать взаимный возврат детей.

В России сегодня заявили, что собираются вручить Украине список детей, которые, по данным Москвы, находятся на территории Украины и которых РФ призывает передать. Об этом заявила российский омбудсмен Мария Львова-Белова. При этом, о каких детях идет речь, пока непонятно. Возможно, эвакуированных из Курской области во время наступления ВСУ в прошлом году.

Напомним, что Украина уже несколько лет требует вернуть ей вывезенных в Россию детей с захваченных территорий. И периодически дети небольшими группами возвращаются в Украину - судя по всему, это происходит, если находятся их законные представители - родители или опекуны.

Не исключено, что в отсутствие других подвижек, тема детей может стать ключевой для третьего раунда переговоров. При этом по существу процесс пока находится в тупике - Украина на словах уже отвергла российский меморандум (мы его анализировали здесь). Россия же украинский меморандум не комментировала, но, видимо, тоже с ним не согласна - поскольку ранее уже высказывалась против большинства перечисленных там пунктов.

Почему переговоры зашли в тупик, мы детально разбирали здесь. На данный момент к этому добавилось отсутствие интереса Трампа к украинской теме, что выразилось в отказе вводить новые санкции против РФ, встречаться с Зеленским и обсуждать новую помощь Украине. В том числе, США пока не соглашаются даже на продажу новых вооружений Украине.

Не исключено, что такая тактика Трампа направлена на то, чтобы смягчить позицию Киева на переговорах с Россией - поскольку Киев, по его мнению, "не имеет карт", в отличие от РФ, которая наступает на фронте. А после начала новой войны на Ближнем Востоке, Трамп еще больше отстранился от украинской темы, и неизвестно когда теперь к ней вернется. Особенно, если изральско-иранская война разрастется и перейдет в затяжную фазу - тем более, с участием США.

При этом, судя по согласию и Москвы, и Киева на продолжение переговоров - даже в отсутствие серьезных точек соприкосновения - Вашингтон по-прежнему выступает за их продолжение. И негативно оценит выход из них любой из сторон. То есть полного забвения украино-российского вопроса у Трампа нет. А сами переговоры идут по некой заданной рамке, которую Вашингтон обсуждает как с Москвой (в личных беседах Трампа с Путиным), так и с Киевом (во время поездки Ермака в США).

При этом траектория политики Трампа по Украине может существенно измениться, если США вступят в войну против Ирана и сумеют добиться быстрой победы. Этот момент мы обсудим ниже.

Как изменит мир вступление США в войну с Ираном

Дональд Трамп, как и вчера, продолжает держать интригу, начнут ли США наносить удары по Ирану. Делая с одной стороны "воинственные" заявления о готовности к "любым действиям". С другой - явно выдерживая паузу и давая Ирану "последний шанс", чтобы тот пошел на условия Вашингтона по ядерной сделке.

В американских СМИ царит та же двойственность - они пишут, что вступление Штатов в войну может произойти уже на выходных, и для этого ведутся активные приготовления. Но при этом добавляют, что Трамп окончательного решения еще не принял.

По данным источников издания Axios, Трамп сомневается, что американские бомбы способны уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана глубоко под землей, и давит на своих помощников, чтобы выяснить этот вопрос. Из-за этих сомнений он и не принял все еще решение о начале военной операции.

Он хочет убедиться, что такая атака достигнет цели уничтожения ядерной инфраструктуры Ирана, а не просто втянет США в затяжную войну.

Также Axios пишет, что Израиль рассматривает возможность рейда спецназа на ядерный объект Ирана в Фордо, если его не удастся достать специальными американскими бомбами.

Один из американских чиновников сказал, что израильтяне сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что они, возможно, не смогут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, но могут "сделать это с помощью людей".

Также премьер Биньямин Нетаньяху и посол в США Ехиэль Лейтер "в недавних интервью намекнули, что у Армии обороны Израиля есть варианты, помимо воздушных ударов".

Возвращаясь к возможному вступлению США в войну. Если такое решение будет принято, оно может кардинально изменить всю мировую повестку. Причем гораздо больше, чем ее уже поменяла война в Украине.

У нынешней войны на Ближнем востоке, как мы уже писали, может быть три сценария.

Первый – затяжная война по типу той, что Израиль ведет с ХАМАС уже полтора года или же по типу недавних войн американцев в Ираке и в Афганистане.

Второй – быстрый крах иранской власти.

Третий – сделка по иранской ядерной программе.

Если последний вариант это, по сути, ничья (США и Израиль частично добьются своих целей, но при этом аятолла сохраняет свою власть в Иране и, в целом, курс страны), то первые два могут привести к огромным последствиям для всего мира.

Все что происходит вокруг нападения Израиля на Иран, это, по сути, реванш концепции неоконсерваторов (неоконов) времен Джорджа Буша-младшего.

Неоконы считали, что США могут своей военной силой поменять миропорядок так, как считают нужным. Убрать от власти в различных странах "плохих парней" и привести "хороших". В рамках этой концепции американцы напали на Ирак в 2003 году, захватив его. Но затем они там ввязались в очень долгую войну, которая не имела успеха (также как и ранее начатая война в Афганистане) и, по итогу, привела к краху самих неоконов, кандидат которых Джон Маккейн разгромно проиграл на выборах в 2008 году.

Победивший на них Барак Обама привел ревизию неоконсервативного курса. В Вашингтоне стало преобладающим мнение об ошибочности попыток силой американской армии менять миропорядок. Сначала оно стало доминирующим в Демпартии. А после того как Трамп в 2016 году победил на выборах президента США неоконы начали терять и контроль над своей базой – Республиканской партией.

Символом смены курса стал вывод американских войск из Афганистана. Во время войны в Украине основой политики Байдена являлся тезис "США должны помогать Киеву, но ни при каких обстоятельствах не ввязываться напрямую в войну". Отдельные представители школы неоконов типа Виктории Нуланд оставались при высоких должностях (что сказывалось, например, на характере американской политики в отношении РФ и Украины), однако определяющего влияния на общий курс США они уже не имели.

Приход к власти Трампа, который постоянно повторял, что Америка должна прекратить ввязываться в войны по всему миру, не тратить на них деньги, а сосредоточиться на решении своих накопившихся проблем, казалось, забил последний гвоздь в крышку гроба неоконсерваторов.

И, в общем-то, первые шаги Трампа, нацеленные на прекращение войны в Украине, а также отказ назначать на высокие должности представителей старого республиканского истеблишмента, показывали, что новый президент двигается именно в этом направлении. За что его публично проклял Болтон и многие другие "неоконы". Но не все. Часть неоконсерваторов избрала другую тактику – льстить Трампу, говорить какой он великий и могучий, подводя к мысли, что "пора всем врагам Америки показать кузькину мать". Самым известным представителем этой группы является сенатор Линдси Грэм – один из ключевых лоббистов американского ВПК, инициатор законопроекта о введении 500% пошлин против покупателей российских энергоносителей.

Однако еще неделю назад казалось, что у этой группы нет никаких шансов. И сам Трамп, и его ближайшее окружение придерживалось совсем иной стратегии.

Но все изменило 13 июня.

По данным западных СМИ, Трамп накануне был против атаки Израиля, хотя ее и не запретил. Однако успех первых дней резко поменял его отношение. И он фактически приписал этот успех себе. И неоконы решили воспользоваться ситуацией, чтоб обратить Трампа в свою веру.

По данным Bloomberg именно Грэм, с которым Трамп в последние дни несколько раз говорил по телефону, является одним из главных сторонников вовлечения США в войну против Ирана.

И эти усилия имеют шансы на успех. У Трампа с начала его президентства почти не было никаких побед. Все за что он брался – шло под откос. Войну в Украине прекратить быстро он не смог, начатую тарифную войну против всего мира он был вынужден свернуть, так же как и тарифную войну против Китая. Нарастали и внутренние проблемы, связанные с усилением сопротивления демократов.

Но сейчас неоконы и Нетаньяху ему как бы показывают путь к "реабилитации". Они убеждают Трампа, что Иран уже почти повержен и осталось американцам нанести последний сокрушительный удар и режим аятолл падет. И, таким образом, Трамп получит быструю победу "малой кровью и на чужой территории", войдя в историю как "величайший президент Америки".

Среди сторонников Трампа есть и другие точки зрения, которые, например, транслирует Такер Карлсон, выступающий против ввязывания в войну.

Но тут все будет зависеть от того, как пойдут боевые действия в Иране, если в них примут участие США.

Если действительно под ударами американцев и Израиля власть в Иране быстро рухнет (либо если она рухнет еще до вмешательства США), то это, безусловно, резко усилит влияние неоконов на Трампа, что скажется на американской политике по всему миру.

Трамп может почувствовать вкус к войне и, например, попытаться "на кураже" свергнуть власть коммунистов на Кубе. Либо захватить Гренландию. Или аннексировать штат Альберта в Канаде, где добывается большая часть канадской нефти и существуют сепаратистские настроения. Или ничего не захватывать и не аннексировать, а просто жестко потребовать от Канады и крупнейшиих европейский стран следовать во всем в фарватере Вашингтона и свернуть леволиберальный курс.

Не случайно поэтому, один из самых видных представителей леволиберального истеблишмента Макрон призывает не пытаться сменить режим в Иране и выступает за переговоры и деэскалацию. С призывом к Трампу не начинать войну с Ираном и продолжить переговоры выступил сегодня и британский премьер Стармер. Судя по всему, такая позиция лидеров Франции и Британии связана с тем, что быстрый успех в Иране крайне усилит Трампа и, соответственно, может активизировать его давление на леволиберальные круги.

Впрочем, у неоконов в Европе недавно появился важный союзник – близкий к ним канцлер Германии Мерц, который, в отличие от Макрона, занял четко произраильскую позицию, заявив, что "Израиль делает за нас грязную работу".

В целом, быстрый успех в Иране может подтолкнуть США ускорить демонтаж системы миропорядка, сложившейся после Второй мировой войны, меняя его на "право сильного".

Процесс этот и так активизировался после вторжения России в Украину. Причем в случае РФ до сих пор непонятно, зачем ей шатать этот миропорядок, в котором она имеет право вето, доставшееся по наследству от СССР, который, в свою очередь, получил его на правах победителя во Второй мировой, заплатив за победу огромную цену – 27 миллионов жизней.



А вот в случае с США мотивация уничтожения "миропорядка, основанного на правилах" и утверждения "права сильного" более понятна – Америка является (пока) самой сильной в военном отношении державой мира и ведущей экономикой. Конечно, у нее есть много своих проблем, которые войны могут только усугубить, однако, если успех в Иране будет достигнут быстро, это может создать в Белом доме иллюзию, что и со всеми остальными недругами в мире можно будет также легко справиться, как и с аятоллой.

Если США и Израиль одержат быструю победу над Ираном, это может, в том числе, кардинально изменить и подход Вашингтона к войне в Украине, резко усилив позиции таких политиков, как Грэм, которые считают, что на РФ нужно максимально жестко давить, а не договариваться с ней. И уже есть сигналы о том, что отношение Трампа к Москве меняется. Например, еще на выходных он плюс-минус позитивно оценил предложение Путина выступить посредником по урегулированию между Ираном и Израилем. А уже вчера дал откровенно пренебрежительный в отношении Путина комментарий, посоветовав ему вместо посредничества на Ближнем востоке заняться Россией и завершением войны в Украине.

Конечно, у Москвы еще будет шанс быстро войну закончить, приняв предложение Трампа о прекращении огня по линии фронта.

Но, во-первых, не факт, что Кремль этим шансом воспользуется, а не будет и далее верить в то, что "Украина вот вот рухнет".

А во-вторых, не факт, что этот шанс России вообще дадут. Неоконы и прочие представители "партии войны" на Западе всегда выступали против прекращения боев по линии фронта (что означало бы признание де-факто российского контроля над почти 20% украинской территории), а требовали и дальше "добивать Путина" войной на истощение, усиливая поддержку Украины и давление на РФ. Поэтому, усиление влияния на Трампа Грэма и ему подобных может привести к тому, что президент США откажется от призывов к завершению войны по линии фронта и резко ужесточит условия для Москвы вплоть до возвращения к "формуле мира Зеленского" - вывод российских войск на границы 1991 года и выплата репараций.

Прямое вступление в войну США маловероятно из-за наличия у РФ ядерного оружия (хотя не исключены попытки прощупать, насколько Путин его готов применить – например, через блокаду портов Балтийского моря). Но прочий арсенал средств воздействия вполне может быть использован: усиление санкций, увеличение поставок оружия Украине, стимулирование роста антироссийских настроений в элитах постсоветских стран – Азербайджана, Беларуси, Казахстана и других.

Также Трамп может, на волне эйфории быстрой победы в Иране, попытаться создать трудности и Китаю, перерезая его логистические коридоры.

В ответ и Россия, и Китай могут со своей стороны начать резкое повышение ставок. Москва может пригрозить применением ядерного оружия, Китай – ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов и предпринять другие действия. И мир сделает очень крупный шаг к глобальной войне.

Но это сценарий, повторимся, быстрой победы США и Израиля над Ираном либо падения власти в Тегеране еще до вмешательства Америки.

Другой сценарий – если быстрой победы не будет и война затянется (либо если США в войну ввяжутся, а потом выйдут из нее, не добившись успеха) также окажет очень большое влияние на мир, но совершенно иное.

Этот сценарий резко обострит все имеющиеся у США проблемы – и экономические, и геополитические, и внутриполитические и может поставить Америку и лично Трампа на грань краха, приведя к концу эпохи мирового доминирования Штатов.

Огромный внешний долг, деиндустриализация, потеря конкурентноспособности экономики, нарастающие внутренние противоречия – все это война в Иране, в случае отсутствия быстрого успеха, максимально для США усугубит.

Итого. По войне в Иране ситуативно совпадают интересы леволиберальных врагов Трампа на Западе, России и Китая – для них всех быстрая и триумфальная победа Трампа и Нетаньяху над Ираном опасна.

Для РФ и Китая было бы выгодно втянуть США в затяжную войну на Ближнем востоке, однако здесь вопрос в том, достаточно ли для выполнения этой задачи устойчива власть в Тегеране, и есть ли у Москвы и Пекина готовность и возможности поддержать эту устойчивость в случае возникновения проблем.

Огромные ставки, которые сейчас на кону в войне с Ираном, глобальные последствия как быстрой победы в ней США и Израиля, так и ее отсутствия, оставляют вероятность на то, что игру все ж таки решат "свести в ничью" – через заключение "сделки" по ядерной программе. Судя по утечкам в прессе, именно такой вариант считает оптимальным Трамп. Также полагает и Европа, и Россия, и Китай, и страны Ближнего востока. Однако понимание условий этой сделки у всех свое. Не говоря уже о том, что сами две воюющие страны – Израиль и Иран – видят эти условия кардинально по-разному.



А потому варианта вступления в войну США исключать нельзя. Что при любом исходе может изменить мир радикальным образом.