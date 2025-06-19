Названы причины досрочного отъезда президента США Дональда Трампа с саммита "Большой семерки" в Канаде. Это произошло из-за отсутствия у него интереса к встрече с Владимиром Зеленским и раздражения Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что его решение уехать было частично вызвано раздражением по поводу французского президента Эмманюэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль этот остров, а также отсутствием интереса со стороны американского президента к встрече с украинским лидером", - пишет издание.

Из-за Трампа саммит НАТО на следующей неделе сократили до одной рабочей сессии длительностью два с половиной часа, чтобы президент США снова не уехал досрочно. Мировые лидеры встретятся в Гааге в рамках саммита Альянса в среду, а Зеленский примет участие в ужине во вторник вечером.

Исходя из этого, существует вероятность, что Зеленский и Трамп могут снова не встретиться.

Напомним, Зеленский тоже досрочно покинул саммит G7 в Канаде, при этом не получив финансовой поддержки для Украины.

По данным СМИ, отмена встречи президента США с Зеленским на саммите стала болезненным сигналом для Киева.