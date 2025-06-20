В пятницу, 20 июня, в Украине идет 1213-й день войны с Россией.

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Последние новости

16:48 Масштабный пожар в Овидиополе Одесской области после прилетов, сообщают местные паблики.

15:13 Спикер Кремля Песков объяснил, почему РФ не согласилась на безоговорочное перемирие с Украиной.

"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема", - сказал спикер Кремля в интервью Sky News.

Он также заявил, что у РФ сейчас "есть стратегическое преимущество".

"Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал Песков.

14:54 Подготовку обороны Сумской области критикует военный паблик Deep State.

Он публикует фото строительных материалов, которые просто лежали с зимы в районе Юнаковки и теперь их смогут использовать для своих укреплений россияне.

"По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло. Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они скорее похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль", - пишет Deep State.

Напомним, что оборонительные сооружения в Сумской области ранее критиковали как военные, так и депутаты.

Министра обороны вызвали докладывать в Раду по этой ситуации, но он пропустил уже два заседания.

14:31 Президент Владимир Зеленский опубликовал фото очередного обмена пленными с РФ.

Большинство освобожденных были в плену более двух лет. Некоторые воевали еще в Мариуполе.

Координационный штаб сообщает, что будут еще обмены.

14:19 Украина и Россия провели очередной обмен пленными, заявляет минобороны РФ.

В России сообщают, что это обмен ранеными.

Депутат госдумы РФ Саралиев говорит, что Украина после 2 июня передала РФ более тысячи военнопленных. То есть Украина, предположительно, получила примерно столько же. Ранее цифры обмена не назывались.

14:11 РФ скоро будет запускать по Украине 800 "Шахедов" за ночь, а не 300-400 как сейчас, заявил эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он подтверждает оценку, что РФ увеличила их производство в 5-7 раз, а также строит еще один завод.

"Поэтому им ничто не мешает увеличить производство "Шахедов" еще вдвое и еще втрое", - говорит Бескрестнов.

В этих дронах уже значительное количество российских комплектующих, а не иранских, а также китайских. Сбивать "Шахеды" также стало сложнее из-за новых антенн и постоянных экспериментов с разными тактиками ударов.

Украина в свою очередь начала сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. Бескрестнов призывает масштабировать эту практику по всей стране.

13:24 Ночной прилет на набережной в Одессе. Вероятно, горящего обломка.

Сообщалось, что прилёт был в районе дельфинария "Немо"

13:04 Принудительная мобилизация в Запорожье.

12:39 Россия на минувшей неделе возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил в Раде министр энергетики Герман Галущенко.

На данный момент угроз отключений света нет, но ситуация может измениться.

"Ситуация сложная. Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах", - сказал Галущенко.

11:32 Стало известно имя американца, который погиб во время последнего российского удара по Киеву.

Это 62-летний уроженец Орегона Фред Гренди, который поехал в Украину меньше месяца назад как волонтер, разочарованный политикой Трампа. Он помогал разбирать завалы и планировал задержаться на полгода, пишет The New York Times.

В Штатах Гренди создавал "причудливые деревянные вывески и красочные металлические цветы".

11:05 Армия РФ продвинулась на трех участках к востоку от Покровска и захватила село Шевченко Первое, сообщает Deep State.

10:43 В Харькове ночью мужчина выпал из окна 3 этажа ТЦК, сообщают местные паблики.

По их данным, у мужчины в военном билете указано исключение из воинского учета, но его заставили пройти ВВК и удерживали трое суток, перевозя на ночь в ТЦК Берестина. В очередную ночь мужчин выпал из окна третьего этажа, его госпитализировали.

В ТЦК заявляют, что с их стороны никаких противоправных действий не было, а "инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье".

09:50 Россия за год увеличила производство "Шахедов" в шесть раз, заявил авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона.

По его словам, год назад РФ использовала около 500 беспилотников большой дальности в месяц, преимущественно "Шахедов", а сегодня уже более 5000, из которых более половины - типа Shahed.

"При этом появилась еще большая ниша беспилотников имитаторов и фальш-целей, которые так же создают дополнительные помехи в работе системы противовоздушной обороны", - добавил Долинце.

09:30 В Одессе уже один погибший и 14 раненых после ночной атаки "Шахедов", сообщает прокуратура.

08:40 Ещё кадры из Одессы, которая масштабно пострадала после ночного налёта беспилотников.

Пострадали пищевая и юридическая академии, а также спортивный комплекс.

08:20 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 86-ю ударными БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обезврежено 70 БПЛА типа Shahed на севере, востоке и юге страны. 34 - сбиты, 36 - локационно потеряны/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", - говорится в сообщении.

08:17 В одесском доме после атаки "Шахедов" разрушены два этажа и пострадали девять человек.

07:56 В результате ночной атаки Харькова были повреждены три ангара на территории предприятия. Также загорелись крыша недостроенного шестиэтажного здания и хозяйственная постройка.

Под удары попали Шевченковский и Основянский районы Харькова, а также Харьковский район области.

Пострадали четыре человека, в том числе две девочки 12 и 17 лет.

Повреждены жилые многоквартирные дома и легковые автомобили.

07:47 Последствия ночной атаки "Шахедов" по Одессе.

Прилёты были в прибрежной зоне, в частности - в районе дельфинария.

Пострадали 13 человек. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.