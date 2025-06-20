Анализируем итоги 1213-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись на трех участках к юго-западу от Константиновки, сообщает военный паблик Deep State.

В частности, захвачено село Шевченко Первое (на карте в районе Коптево). Украинский военный с позывным "Мучной" считает, что движением со стороны Коптево россияне пытаются перерезать логистику ВСУ к северу от Новоэкономического.

В Сумской области продолжаются бои за Юнаковку, пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Хотя врага притормозили на определенных участках, он все равно продолжает нон-стопом штурмовать и продвигаться. Да, темпы небольшие, но кажется, что оккупант на Сумщине еще не вышел на плато собственных возможностей. Они постоянно подбрасывают резервы, сохраняя устойчивую интенсивность штурмов. С нашей стороны сильно возросла управляемость, но это было поздно. И теперь, чтобы остановить там врага и заставить его застрять, может уйти несколько месяцев. И заплатим мы за это очень дорого. Поэтому сейчас позитива ни одного нет. Как найти позитив в собственных оперативно-тактических ошибках?" - пишет Мирошников.

Военный паблик Deep State, анализируя проблемы под Юнаковкой, публикует фото строительных материалов, которые просто лежали с зимы в этом районе и теперь их смогут использовать для своих укреплений россияне.

"По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло. Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они скорее похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль", - пишет Deep State.

Напомним, что оборонительные сооружения в Сумской области ранее критиковали как военные, так и депутаты. Министра обороны вызвали докладывать в Раду по этой ситуации, но он пропустил уже два заседания.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате села Мирное, примыкающего к северо-западным окраинам Купянска. Украина этого не подтверждала - на карте Deep State до Мирного от недавно захваченной Кондрашовки более четырех километров.

Захват этого села, если он подтвердится, мог бы знаменовать очень серьезное ухудшение положения Купянска, который начали окружать с запада. Но, повторимся, пока другие источники потери Мирного (ранее - Московки) не подтверждали.

Сегодня прошел очередной обмен пленными Украины и РФ. Под него попали раненые, сообщают в Москве. Всего, говорят в России, за несколько последних обменов домой вернулось около тысячи россиян. Украина своих цифр не озвучила.

Обстрелы и проблема новых "Шахедов"

Сегодня под удар "Шахедов" снова попали Одесса и Харьков.

В Одессе один погибший и 14 раненых. Пострадала набережная в районе дельфинария "Немо" (есть видео, как туда упала сбитая цель), жилые дома, здания Одесского политеха и юракадемии.

Позже "Шахеды" ударили под Одессой среди бела дня, прилет был в Овидиополе.

В результате ночной атаки Харькова были повреждены три ангара на территории предприятия. Также загорелись крыша недостроенного шестиэтажного здания и хозяйственная постройка.

Под удары попали Шевченковский и Основянский районы Харькова, а также Харьковский район области.

Прилет по дому в Харькове

Продолжаются заявления о том, что Россия модернизировала "Шахеды" и нарастила их производство.

Россия за год увеличила производство "Шахедов" в шесть раз, заявил авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона.

По его словам, год назад РФ использовала около 500 беспилотников большой дальности в месяц, преимущественно "Шахедов", а сегодня уже более 5000, из которых "Шахеды" составляют более половины. "При этом появилась еще большая ниша беспилотников имитаторов и фальш-целей, которые так же создают дополнительные помехи в работе системы противовоздушной обороны", — добавил Долинце.

Эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш) полагает, что РФ скоро будет запускать по Украине 800 "Шахедов" за ночь, а не 300-400 как сейчас. Он подтверждает оценку, что РФ увеличила их производство в 5-7 раз, а также строит еще один завод.

"Поэтому им ничто не мешает увеличить производство "Шахедов" еще вдвое и еще втрое", - говорит Бескрестнов.

В этих дронах уже значительное количество российских комплектующих, а не иранских, а также китайских. Сбивать "Шахеды" также стало сложнее из-за новых антенн и постоянных экспериментов с разными тактиками ударов.

Украина уже начала сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. Бескрестнов призывает масштабировать эту практику по всей стране.

При этом военный эксперт Александр Коваленко считает, что это лишь частично снимет проблему. Он говорит, что россияне сейчас регулярно меняют тактику применения дронов.

"У дронов-перехватчиков, есть свои недостатки, которые необходимо компенсировать дополнительными средствами. Например, при налёте на город 30-35 целей, сколько необходимо одновременно работающих операторов, без права на ошибку? Ещё вопрос. Насколько эффективны дроны-перехватчики в дождь или снегопад?" - пишет Коваленко.

Кроме того, в тех пор как "Шахеды" стали подниматься на высоту три и более километров, против них перестали быть столь эффективны мобильные огневые группы.

Также Коваленко фиксирует, что Россия может наносить удары такими дронами уже и днем (что показала сегодняшняя атака по Одессе).

"Начиная с 2025 года, командование РФ экспериментирует с применением Shahed-136 в режиме буквально нон-стоп. Практически постоянно меняется тактика, вносится своя специфика в применение Shahed-136, но вот впервые за долгое время налёт проходит днём, когда, по идее, процент сбития должен быть выше, нежели ночью. Но… не совсем и даже очень. И причиной тому может быть только одно. Командование РФ провело очередной эксперимент с применением Shahed-136 на фоне того, что ночью был налёт на город и часть мобильных боевых групп посреди дня явно не на дежурстве", - поясняет он.

По его словам, у россиян "есть возможность проводить налёты Shahed-136 в режиме 24/7, а вот готовы ли мы к их отражению в том же режиме – вопрос дальновидности, прогнозируемости и действий на опережение, в чём я очень сильно сомневаюсь и более уверен, что придётся адаптироваться на коленке, на скаку".

Наезд американцев на Ермака и бегство вице-премьера Чернышова

Вчера в американском издании Politico вышла очень жесткая статья против самого влиятельного человека в окружении президента главы Офиса президента Андрея Ермака.

Само название ее красноречиво: «Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут»

В статье говорится со ссылкой на более чем десяток источников, что глава Офиса президента Ермак вызвал массу негатива во время своего недавнего визита в Вашингтон.

В американской столице Андрея Ермака называют «редким случаем консенсуса»: и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением. После своего визита в Штаты Ермак воспринимается в Вашингтоне как «раздражающий обе партии» переговорщик.

«Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлен о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины», - пишет издание.

В статье говорится, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита в июне — поездка оказалась спонтанной и без четкой повестки. Встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент, глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отменила встречу. Вице-президент Джей Ди Вэнс вовсе не ответил на запрос о встрече.

«Мы не поняли, зачем он приехал», — передает издание слова одного из собеседников.

Скептически настроены к Ермаку и в окружении Байдена. Там, несмотря на готовность работать ради поддержки Украины, неоднократно высказывались просьбы проводить встречи с Зеленским без Ермака. Этим просьбам украинская сторона следовать отказалась.

Один из американских экспертов назвал Ермака «экзистенциальной угрозой» для отношений между Украиной и США, другой отметил: «Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли».

Отметим, что Ермак помимо прочего полностью курирует переговорный трек с РФ (глава украинской делегации Умеров - это его человек) и с США. И появление подобной статьи крайне неприятный для главы Офиса президента звонок, так как фактически говорит о его полной непригодности как переговорщика по данным вопросам. А также может восприниматься как свидетельство недовольства американцев общей линией поведения Украины по переговорам.

Параллельно в Украине раскручивается еще один громкий скандал - с фактическим бегством из Украины вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышова.

На этой неделе были арестованы два его близких соратника - директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк и член правления НАК "Нафтогаз" Василий Володин (до недавнего времени Чернышов был главой НАК "Нафтогаз").

Сам Чернышов на тот момент находился за границей.

Речь идёт о коррупционном деле, связанном с махинациями вокруг земли в Киеве, нанесших государству ущерб в миллиард гривен. По версии следствия, во времена работы Чернышова в Минрегионе его подчинённые вместе с директором госпредприятия помогли застройщику незаконно получить участок под жилой комплекс. Землю и здания на ней оценили почти в пять раз ниже рынка, чтобы сократить долю квартир, которую фирма обязана была передать государству.

За эту схему застройщик передал чиновникам и приближённым им лицам квартиры в уже построенных ЖК по цене в 3–30 раз ниже рыночной. Сумма взятки составила около 17 млн грн. Одна из таких квартир, как выяснилось, оказалась в пользовании семьи сотрудника СБУ, который отвечал за охрану Чернышова.

На суде по мере пресечения для Володина и Горбатюка прокуроры зачитали материалы дела, исходя из которых, по версии следствия, сам Чернышов был центральной фигурой всей этой коррупционной схемы. То есть с большой долей вероятности он также станет подозреваемым, как только вернётся в Украину.

Но он до сих пор так и не вернулся. Так, например, он пропустил 17 июня форум в Киеве, который сам же и организовал (он выступал там по онлайн-связи). На своей странице он написал, что находится с визитом в Вене.

Характерно, что незадолго до того в Вене с визитом был Зеленский. И, по его словам, одной из тем его встреч с австрийскими чиновниками был вопрос экстрадиции украинских граждан из Австрии по запросу Украины. При том что один из украинских топ-чиновников сам, судя по всему, не торопится возвращаться в Украину, где он может стать фигурантом уголовного дела.

По этому поводу уже появились мемы.

«Есть что-то ироничное в том, что министр, который отвечает за возвращение украинцев, сам сбежал за границу», - пишут в соцсетях.

Чернышов - очень влиятельная фигура в окружении Зеленского. Был одним из немногих чиновников, который присутствовал на днях рождения президента. Его неоднократно называли претендентом на кресло премьера. Также его связывают с одним из ближайших соратников Зеленского Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком президента", так как он курирует множество бизнес-схем в стране.

В связи с этим в политкругах уже обсуждается версия, по которой активизация дела против Чернышова является следствием обострением борьбы внутри окружения президента между Ермаком и Миндичем. Также есть версия, что таким образом Черношова пытаются исключить из кандидатов на должность премьер-министра на фоне слухов о скорой смене правительства.



Однако источники "Страны", близкие к Банковой, эти версии опровергли.



«Нет никаких серьезных противоречий между Ермаком и Миндичем. Они близкие партнеры по системной коррупции и находятся в одной связке. Миндич не лезет в политические вопросы, а потому, в отличие от Арахамии, Ермака никак не раздражает. Также Чернышов уже давно не является кандидатом на должность премьер-министра. В том числе и из-за коррупционного дела против него. Кандидат на смену Шмыгаля, если она вообще состоится, только один – Юлия Свириденко, человек Ермака», - говорит источник.

В связи с этим стоит отметить, что дело против Чернышова ведет НАБУ. Причем расследуется оно еще с конца 2023 года. С тех пор Офис президента серьезно усилил свое влияние на антикоррупционные органы, которые традиционно патронировались американцами. Однако контроль этот не тотальный. Часть детективов НАБУ и прокуроров САП продолжают ориентироваться на западные структуры в большей степени, чем на Банковую.

Поэтому нельзя исключать, что "наезд" на Чернышова, так же как и серия публикаций в СМИ против его куратора Миндича (его обвиняют, в частности, в воровстве денег на строительстве фортификаций), инициирован западными структурами. И если добавить еще и статью против Ермака, то получается картина очень серьезного наката на Зеленского со стороны США через атаку на его ближайшее окружение. Цель этого наката может быть различной - начиная от принуждения к неким условиям завершения войны, на которые украинская власть идти не хочет, заканчивая побуждением Зеленского к отставке.

Впрочем, на дальнейшее развитие ситуации в отношениях между Вашингтоном и Киевом может оказать, как мы уже писали, очень большое влияние война в Иране. Если США примут решение в нее вступить и добьются быстрой победы, они могут почувствовать себя сверхсильными и ужесточить позицию в отношении России. Если США нападут на Иран, но быстрой победы не достигнут, это может вообще обнулить любое их внимание к войне в Украине, включая военную помощь Киеву. Если они все ж таки в войну не вступят, то в данном случае они будут и далее продвигать свой план по завершению войны, в рамках которого, как писалось выше, возможно сейчас и оказывается давление на украинские власти.

Иран. Переговоры или эскалация?

Трамп вчера дал понять, что отложил принятие решений по вступлению войны с Ираном на две недели.

"Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, действовать или нет, в течение следующих двух недель", - заявила от имени президента его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Она добавила, что сделка с Тегераном не должна включать обогащение урана, также Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие. И подтвердила, что контакты с Ираном идут, не приведя других деталей.

Об этих переговорах накануне заявления Левитт написало агентство Reuters. Со ссылкой на дипломатические источники оно сообщило, что спецпосланник Трампа Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Арагчи несколько раз общались по телефону, с тех пор как Израиль начал наносить удары по Ирану.

По словам дипломатов, Арагчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня. Переговоры включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, которое направлено на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран до сих пор отклонял это предложение.

В общем, не совсем ясно, состоялись ли контакты с американцами вчера - что дало Трампу повод отложить некие шаги на две недели - или же они происходили раньше.

Сам Иран отрицает, что провел переговоры с США. Глава МИД Аракчи заявил, что американцы запросили переговоры, но Тегеран их отверг, заявив, что в условиях ударов Израиля это невозможно. При этом Иран сегодня начал переговоры в Женеве с европейскими министрами - Франции, Британии, Германии и ЕС.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран во время этой встречи готов обсудить ограничения на обогащение урана. Также, по его мнению, роль Европы теперь стала более заметной, поскольку Иран не желает сотрудничать с США, находясь под ударами Израиля (детальнее о позиции Европы в этом конфликте и почему она во многом оппонирует Трампу в его действиях против Ирана, мы писали здесь).

Иранцы также говорят, что любое предложение о полной невозможности обогащения урана, чего требуют США, будет отвергнуто.

То есть очевидно одно - некий переговорный процесс активизировался. Неизвестно, насколько в него вовлечены американцы. Если ориентироваться на слова Трампа про две недели, то США, вероятно, о чем-то говорят с Тегераном.

При этом американские журналисты продолжают писать, что вступление Вашингтона в войну возможно уже на этих выходных. И что заявление об отсрочке решения на два года - это попытка притупить бдительность иранцев.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, пишет, что США могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо в эти выходные - чтобы к понедельнику шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит.

Ранее об ударе, который может состояться на выходных, писало агентство Bloomberg. Но, по его данным, решение пока еще не принято.

Трамп таким образом держит интригу, создавая неопределенность в своих намерениях. Что, очевидно, является элементом психологического давления на Иран, чтобы тот согласился на условия Штатов добровольно.

Тегеран, однако, не проявляет, по крайней мере публично, никаких стремлений "прогнуться", полагая, что США не хотят втягиваться в крупную войну со 90-миллионным государством, которая может обернуться чередой самых непредсказуемых последствий - начиная с неминуемого удара по американским военным базам, которые расположены рядом с иранской границей. Учитывая, что иранские ракеты ежедневно пробивают ПВО Израиля, который находится за тысячу километров, базы США в регионе однозначно сильно пострадают. А это лишь закрутит спираль эскалации, поскольку Штаты вынуждены будут отвечать на это новыми ударами.

Но, как обернется ситуация в случае реального удара США по ядерному объекту в Фордо - или более массированого обстрела, чтобы "положить" Иран, - сейчас гадать бессмысленно. Как и вероятность вступления в эту войну США, несмотря на грозную риторику Трампа.