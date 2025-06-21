В субботу, 21 июня, в Украине идет 1214-й день войны с Россией.

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08:19 Ночью россияне нанесли массированный удар по Кременчугу. В городе слышали около 50 взрывов, пишут местные паблики.

"Думаю снова разносят НПЗ Кременчуга. Придумали тактику массового налета на один город. Какая ППО города такое выдержит", - пишет эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Недавно РФ уже атаковала энергетический объект в Кременчуге - вероятно, все тот же нефтеперерабатывающий завод.

Военные паблики также публикуют карты с предположительным маршрутом ракет и дронов.

08:04 Пожар во время ночного прилёта в Одессе.

Город атаковали беспилотники. Подробностей удара пока нет.

08:00 Украину ночью атаковали две большие группы "Шахедов", об этом сообщали мониторинговые паблики. Одна из них концентрировалась в направлении Одессы и области. Другая - в направлении Кременчуга.

Напомним, что Кременчуг недавно уже подвергался массированному удару. СМИ писали об ударе по НПЗ.