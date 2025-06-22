В воскресенье, 22 июня, в Украине идет 1215-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:50 Сегодня ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами, зенитной управляемой ракетой и 47 ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обезврежено 28 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 - сбито огневыми средствами поражения, 10 - локационно утраченные/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине", - говорится в сообщении.

09:24 В Краматорске после российских ударов продолжается поиск людей под завалами зданий.

Судя по кадрам, частично разрушен многоэтажный дом.

09:01 Этой ночью россияне атаковали юг Одесского региона, сообщает ГСЧС.

На месте попаданий были пожары, горели дома на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом.

Без пострадавших.

07:58 Вчера вечером и рано утром был нанесен удар по Славянску и Краматорску.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщает, что в ходе вечернего повреждены многоэтажки, общежитие, три десятка частных домов, больница, автомобили.

Разрушена кондитерская фабрика.

Погиб 17-летний парень, ранено 3 человека.

Утренний удар, по словам Ляха, был по промышленной зоне. Без пострадавших.