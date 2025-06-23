В понедельник, 13 июня, в Украине идет 1216-й день войны с Россией.

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Последние новости

13.28 В Краматорске пятеро погибших после вчерашнего удара по четырехэтажке, сообщает ГСЧС.

Разбор завалов окончен.

12.50 В жилой дом в Киеве, где обвалился подъезд, попала баллистическая ракета, сообщил глава МВД Клименко.

Ракета пробила насквозь все здание в Шевченковском районе и даже подвал.

12.41 На этой неделе может быть согласована дата третьего раунда переговоров Украины и РФ, заявил спикер Кремля Песков.

12.31 В Киеве уже семеро погибших после российской атаки, сообщает КГВА.

Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали тело еще одной жертвы.

12.28 Минобороны РФ заявляет, что этой ночью российские войска били "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины".

Утверждается, что "цели удара достигнуты", а "все назначенные объекты поражены".

12.08 В УПЦ сообщают о мобилизации еще одного священника в Тернопольской области.

В ТЦК удерживают протоиерея Георгия Приймака, настоятеля храма Святой Троицы в поселке Вишневец, пишут в Фейсбуке диакон Почаевского Свято-Духовского скита Вадим Домбровский и его дочь.

11.44 Мобилизация в Луцке. Неподвижного мужчину затянули в микроавтобус.

Паблики утверждают, что сотрудники ТЦК избили его до потери сознания.

11.23 Под завалами жилого дома в Шевченковском районе Киева могут находиться три человека, сообщает КГВА.

На данный момент по Киеву шестеро погибших.

10.54 Кадры разрушений в Соломенском районе Киева после ночной российской атаки.

Среди поврежденных зданий бизнес-центр.

9.52 В Киеве после ночного обстрела значительные повреждения получил один из выходов метро в Святошинском районе и расположенные рядом МАФы.

9.09 Россия ночью запустила по Украине 16 ракет и 352 беспилотника, основное направление удара - Киев, заявили ВСУ.

Было запущено:

– 11 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23 (сбито 7, 3 — подавлены)

– 5 крылатых ракет "Искандер-К" (все сбиты)

– 352 ударных дрона Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (сбито 146, подавлены средствами РЭБ — 193)

Подтверждены прямые попадания в шести локациях, обломки сбитых целей зафиксированы ещё в 25 точках Киева и области.

9.08 Видео с разбора завалов в Шевченковском районе.

8.57 У дома в Шевченковском районе Киева, где после обстрела обрушился подъезд, продолжается разбор завалов.

Значительные повреждения получил фасад здания, расположенного напротив рухнувшего подъезда.

Разбиты десятки автомобилей. На месте работают несколько десятков спасателей.

8.36 В Киеве уже шесть погибших в Шевченковском районе, где после ночной атаки рухнул подъезд дома.

Об этом сообщил Кличко.

На втором видео - жена солиста группы "Антитела" Елена Тополя, чей дом находится напротив и тоже пострадал.

8.14 Бассейн КПИ на Шулявке в Киеве, куда был прилёт сегодня ночью.

7.59 Ещё кадры последствий ночного удара по Киеву.

Помимо дома в Шевченковском районе, горело здание напротив корпуса КПИ, пострадал один из корпусов КНЭУ, а также офисное здание и автомойка на Подоле.

7.52 От ночного удара по Киеву разрушена квартира солиста украинской группы "Антитела" Тараса Тополи.

Об этом он написал в Facebook.

Тополя сообщил, что живёт в доме напротив того, где вследствие ракетной атаки разрушен подъезд.

7.47 В Киевской области от обстрела пострадали жилые и промышленные объекты, возникли пожары и разрушения. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщает МВД.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Белоцерковском и Бучанском районах. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.

В Белой Церкви загорелось двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная больница. Спасатели эвакуировали шестерых тяжело больных пациентов. Площадь пожара составляет 1500 кв. м, ликвидация продолжается.

Также продолжается тушение пожаров в частных домах по нескольким адресам.

7.42 В Киеве в ходе ночного удара погибли пять человек и разрушен подъезд многоэтажки в Шевченковском районе.

Ранены 13 человек.

Также зафиксированы попадания в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.