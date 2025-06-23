В понедельник, 13 июня, в Украине идет 1216-й день войны с Россией.
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Последние новости
13.28 В Краматорске пятеро погибших после вчерашнего удара по четырехэтажке, сообщает ГСЧС.
Разбор завалов окончен.
12.50 В жилой дом в Киеве, где обвалился подъезд, попала баллистическая ракета, сообщил глава МВД Клименко.
Ракета пробила насквозь все здание в Шевченковском районе и даже подвал.
12.41 На этой неделе может быть согласована дата третьего раунда переговоров Украины и РФ, заявил спикер Кремля Песков.
12.31 В Киеве уже семеро погибших после российской атаки, сообщает КГВА.
Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали тело еще одной жертвы.
12.28 Минобороны РФ заявляет, что этой ночью российские войска били "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины".
Утверждается, что "цели удара достигнуты", а "все назначенные объекты поражены".
12.08 В УПЦ сообщают о мобилизации еще одного священника в Тернопольской области.
В ТЦК удерживают протоиерея Георгия Приймака, настоятеля храма Святой Троицы в поселке Вишневец, пишут в Фейсбуке диакон Почаевского Свято-Духовского скита Вадим Домбровский и его дочь.
11.44 Мобилизация в Луцке. Неподвижного мужчину затянули в микроавтобус.
Паблики утверждают, что сотрудники ТЦК избили его до потери сознания.
11.23 Под завалами жилого дома в Шевченковском районе Киева могут находиться три человека, сообщает КГВА.
На данный момент по Киеву шестеро погибших.
10.54 Кадры разрушений в Соломенском районе Киева после ночной российской атаки.
Среди поврежденных зданий бизнес-центр.
9.52 В Киеве после ночного обстрела значительные повреждения получил один из выходов метро в Святошинском районе и расположенные рядом МАФы.
9.09 Россия ночью запустила по Украине 16 ракет и 352 беспилотника, основное направление удара - Киев, заявили ВСУ.
Было запущено:
– 11 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23 (сбито 7, 3 — подавлены)
– 5 крылатых ракет "Искандер-К" (все сбиты)
– 352 ударных дрона Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (сбито 146, подавлены средствами РЭБ — 193)
Подтверждены прямые попадания в шести локациях, обломки сбитых целей зафиксированы ещё в 25 точках Киева и области.
9.08 Видео с разбора завалов в Шевченковском районе.
8.57 У дома в Шевченковском районе Киева, где после обстрела обрушился подъезд, продолжается разбор завалов.
Значительные повреждения получил фасад здания, расположенного напротив рухнувшего подъезда.
Разбиты десятки автомобилей. На месте работают несколько десятков спасателей.
8.36 В Киеве уже шесть погибших в Шевченковском районе, где после ночной атаки рухнул подъезд дома.
Об этом сообщил Кличко.
На втором видео - жена солиста группы "Антитела" Елена Тополя, чей дом находится напротив и тоже пострадал.
8.14 Бассейн КПИ на Шулявке в Киеве, куда был прилёт сегодня ночью.
7.59 Ещё кадры последствий ночного удара по Киеву.
Помимо дома в Шевченковском районе, горело здание напротив корпуса КПИ, пострадал один из корпусов КНЭУ, а также офисное здание и автомойка на Подоле.
7.52 От ночного удара по Киеву разрушена квартира солиста украинской группы "Антитела" Тараса Тополи.
Об этом он написал в Facebook.
Тополя сообщил, что живёт в доме напротив того, где вследствие ракетной атаки разрушен подъезд.
7.47 В Киевской области от обстрела пострадали жилые и промышленные объекты, возникли пожары и разрушения. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщает МВД.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Белоцерковском и Бучанском районах. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.
В Белой Церкви загорелось двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная больница. Спасатели эвакуировали шестерых тяжело больных пациентов. Площадь пожара составляет 1500 кв. м, ликвидация продолжается.
Также продолжается тушение пожаров в частных домах по нескольким адресам.
7.42 В Киеве в ходе ночного удара погибли пять человек и разрушен подъезд многоэтажки в Шевченковском районе.
Ранены 13 человек.
Также зафиксированы попадания в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.