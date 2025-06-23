На директора известного сафари-парка "Тайган" в крымском Белогорске Олега Зубкова во время кормления напал лев.

Инцидент произошел вчера. Видеоролики с ним разошлись в соцсетях.

Один из львов атаковал 57-летнего Зубкова, когда тот зашел в клетку покормить хищников. Зверь нанес мужчине множественные травмы. На помощь директору бросилась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина: женщина не растерялась, с ведром и пластиковым веником зашла в вольер и отогнала животное от жертвы. Потерпевший смог самостоятельно выбраться из клетки, после чего потерял сознание.

Зубкова хотели транспортировать медицинским вертолетом в Симферополь, однако крайне тяжелое состояние не позволило это сделать. Его пришлось оперировать в белогорской больнице. Как сообщил журналистам торакальный хирург Андрей Дорошенко, лев разорвал мужчине трахею, повредил мышцы шеи, оторвал большую грудную мышцу слева. Операция по спасению пациента длилась три часа. Врачи ушили мышцы и трахею, остановили кровотечение.

Сейчас Зубков в тяжёлом состоянии лежит в реанимации белогорской больницы. Если состояние позволит, его все-таки перевезут в больницу имени Семашко в Симферополе.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту получения травм главой парка на предмет предоставления небезопасных услуг и нарушения требований охраны труда.

К слову, это уже не первое нападение львов на людей "Тайгане". Осенью прошлого года привезенные из Мариуполя хищники растерзали сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Она зашла почистить вольер, а львы вырвались из закрытой зоны. Зубков тогда принял решение оставить зверей, но не выпускать их в саванную зону. Пользователи соцсетей пишут, что на него мог тоже напасть мариупольский лев. Эту информацию в сафари-парке не подтвердили.

Напомним, в "Тайган" перевезли животных не только из Мариуполя, но и из херсонского зоопарка.

Нападения крупных кошачьих на людей в цирках и зоопарках не так уж редки. Так, в 2021 году в Краснодарском крае лев набросился на ребенка во время фотосессии.