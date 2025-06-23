Анализируем итоги 1216-го дня войны в Украине.

Ракетные удары по Украине

В ночь на 23 июня Россия вновь нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар. Основное направление - Киев и область.

Украина сообщает, что всего было выпущено 368 целей, включая 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 352 ударных беспилотника Shahed и различных имитаторов. Утверждается, что большая часть сбита или отклонена от курса. При этом подтверждены прямые попадания в шести локациях, а обломки сбитых целей упали в 25 точках.

Наиболее серьезное последствие - в Шевченковском районе Киева разрушен подъезд многоэтажного жилого дома По последним данным, в столице погибли девять человек, среди них 11-летняя девочка. Ее мать тоже погибла. Глава МВД Клименко заявил, что по дому попала баллистическая ракета.

В доме напротив оказалась разрушена квартира солиста украинской группы "Антитела" Тараса Тополи.

Помимо дома в Шевченковском районе, горел бассейн напротив корпуса КПИ, пострадал один из корпусов КНЭУ, а также офисное здание и автомойка на Подоле. Попало в том числе по крыше нежилого здания в Соломенском районе, сообщила военная администрация. Среди поврежденных зданий - бизнес-центр.

Повреждения получил один из выходов метро в Святошинском районе и расположенные рядом МАФы.

В Киеве после взрывов прошли аварийные отключения света. При этом паблики показали кадры масштабного задымления в столице сразу после прилетов. Какие это были объекты, не сообщалось.

В Киевской области от обстрела пострадали жилые и промышленные объекты, возникли пожары и разрушения. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщает МВД. В Белой Церкви, среди прочего, загорелось двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная больница.

Минобороны РФ заявляет, что этой ночью било "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины". Украина этого не подтверждала.

В США, комментируя этот обстрел, заявили, что Трамп разочарован последними российскими ударами по Украине, но "призывает обе стороны к сдержанности".

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов. Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров. Мы призываем обе стороны к сдержанности", – заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Сегодня днем был ракетный удар по Белгород-Днестровскому Одесской области. Прилет был по одному из лицеев, где не было занятий из-за каникул. Есть двое погибших и 12 раненых.

В ночь на субботу россияне массированно атаковали Кременчуг. Под удар, по некоторым данным, снова попал крупнейший в Европе НПЗ, который недавно уже был атакован.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в направлении Северска Донецкой области - широким фронтом в районе Верхнекаменского, Григоровки и Ивано-Дарьевки.

Также паблик Deep State пишет, что россияне появились на окраине села Серебрянка, что практически над Северском. Их оттуда выбивают, однако отдельные группы РФ пытаются прорваться на участке Григоровка-Серебрянка. Ситуация там ухудшается, считает телеграм-канал.

На границе с Днепропетровской областью российские войска активно "душат" логистику ВСУ, как заявил украинский боец с позывным "Мучной".

Российские паблики заявляют о захвате села Перестройка севернее Комара. По украинским картам оно частично в серой зоне. Заметно, что россияне пытаются зачистить "мешок" в районе Отрадного, который образовался на этом участке - чтобы более широким фронтом выйти к границе Днепропетровщины.

Также россияне наступают южнее - по линии сел Шевченко и Привольное.

ВСУ смогли отбить у РФ деревню Андреевка в Сумской области, сообщает украинский DeepState. Сделал это 225 Отдельный штурмовой полк, который считается одним из лучших штурмовых подразделений украинской армии.

Отметим, что ещё в начале июня он наступал на границе с Курской областью в районе Теткино. Но, судя по информации DeepState, был оттуда переброшен, чтоб остановить наступление россиян в Сумской области.

При этом, как сообщают и украинские, и российские источники, попытки украинских сил наступать на Теткино в последнее время почти сошли на нет. Ранее украинские СМИ писали о проблемах ВСУ на данном направлении.

Вчера стало известно, что россияне нанесли удар по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области.

Информацию подтвердили украинские Сухопутные силы. По их данным, от удара "Искандера" погибли трое военных, 14 получили ранения. Российское минобороны при этом заявляет о 70 погибших.

Также минобороны РФ заявило об ударе по учебному центру в Сумской области, утверждая, что там более сотни человек погибли. Украина этого не комментировала.

Удар США по Ирану

В ночь на воскресенье американская армия нанесла удары по Ирану. Хотя Трамп за пару дней до этого взял паузу на две недели "для принятия окончательного решения". Что, как позже написали американские СМИ со ссылкой на чиновников, было уловкой, чтобы усыпить бдительность Тегерана.

При этом отдельные издания предупреждали, что удар последует на выходных. Что и произошло. Утром воскресенья Трамп заявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Основной целью был укрепленный в скалах Фордо, куда сбросили несколько специальных противобункерных бомб. Остальные цели обстреляли "Томагавками".

Трамп заявил о полном уничтожении ядерной программы Ирана. При этом пока нет никаких объективных данных о том, насколько пострадали указанные объекты - и вообще, в каком сейчас состоянии иранские ядерные мощности.

Иранские власти и СМИ заявляют, что ущерб минимален, а все необходимое оборудование и запасы обогащенного урана с этих баз вывезли заранее. Отметим, что спутниковые снимки от 19 июня зафиксировали большое движение грузовиков в районе ядерного объекта в Фордо. Около 16 грузовиков стояло у въезда.

МАГАТЭ, оценивая удар, заявило, что на ядерном объекте в Исфахане повреждены здания, связанные с процессом конверсии урана. И, по-видимому, были поражены входы в тоннели, используемые для хранения обогащенного материала.

Завод по обогащению топлива также был поражен на объекте в Натанзе. По Фордо информации у агентства нет. По словам главы МАГАТЭ Гросси, на спутниковых снимках видны воронки, что указывает на использование боеприпасов, проникающих в грунт.

"В настоящее время никто не в состоянии полностью оценить подземный ущерб в Фордо. Учитывая мощность использованных взрывчатых веществ и крайнюю чувствительность центрифуг к вибрациям, предполагается, что был нанесен очень серьезный ущерб", - заявил Гросси.

При этом повышения радиационного фона на указанных объектах не фиксировалось. Из чего многие СМИ предполагают, что запасы обогащенного урана удалось из-под ударов вывезти (с громоздкими центрифугами же это сделать сложнее).

Газета New York Times поэтому делает следующий вывод: масштаб повреждений ядерного объекта в Фордо после ударов США остаётся неясным. Но эксперты считают что ядерная программа Ирана может быть отброшена назад на 2-5 лет.

Международная реакция на удары США оказалась прохладной. Британия и Франция призвали стороны к дипломатии и переговорам, а также недопущению эскалации. И лишь Германия из крупных европейских стран более однозначно поддержала Израиль.

Россия и Китай осудили американцев за удары. Москва в воскресенье ужесточила риторику, назвав эту атаку "агрессией" (это слово повторил сегодня и Путин), раскритиковав как Штаты, так и Израиль. Песков заявил, что Россия рассмотрит запрос Ирана о военной поддержке, если он поступит. А бывший президент РФ Медведев намекнул, что Иран может получить ядерное оружие и в готовом виде - то есть, без необходимости восстанавливать годами свои ядерные мощности.

Но главное - как теперь ответит Иран и каким курсом пойдут США. И перерастет ли ситуация после американских ударов в большую войну Штатов с Ираном, которая грозит глобальными геополитическими последствиями.

Иран заявляет, что ответит на действия США (СМИ пишут, что ответная атака последует уже в ближайшие дни). А Трамп и его соратники говорят, что в таком случае удар по Ирану будет еще более масштабным, чем сейчас. При этом в Израиле сегодня заявили, что война близится к концу. Это же пишет и Wall Street Journal, который со ссылкой на источники сообщил, что Израиль надеется в ближайшие дни завершить удары Ирану. После этого возможно завершение боевых действий, но многое будет зависеть от реакции Тегерана.

Издание сообщает, что США уже попросили арабов передать этот сигнал Ирану, но Тегеран ответил, что пока не готов отступить, поскольку "вынужден" ответить на американскую атаку. Израильтяне же, по данным WSJ, говорят, что также ответят ударом на ответ Ирана. И снова нанесут удары, если Тегеран попытается восстановить свою ядерную программу после переговоров.

Что на самом деле происходит?

С воскресенья обсуждается версия, что все происходящее - это некий "договорняк", чтоб Трамп смог поставить "жирную точку", заявив о выполнении всех целей и о завершении войны, после чего Израиль, а, следовательно, и Иран прекратят удары. На 100% такую вероятность исключать нельзя, но пока, кроме отдельных "сливов" в СМИ и открытия Израилем вчера своего воздушного пространства для эвакуационный гражданских рейсов, на это не так уж и много указывает. Да и взаимные обстрелы после американских ударов продолжились. Единственное, можно предположить, что Иран действительно знал заранее об ударе по Фордо, так как проводил там накануне некие работы. Но, повторимся, полностью исключать вариант постепенного затухания войны не стоит в виду больших потерь, понесенных Ираном и больших рисков втягивания в войну для США.

Если же война продолжится, то выбор у Тегерана будет из трех опций.

Первая – принять условия США по ядерной сделке. Хотя и это не гарантирует прекращения ударов Израиля, который почти не скрывает, что намерен воспользоваться ситуацией для свержения иранской власти. Тем более, что уже не может быть никакого доверия и сколько-нибудь серьезного отношения к любым заявлениям Трампа, после того как он еще в пятницу обещал дать две недели на поиск дипломатических путей, прежде чем принять решение вступать в войну или нет, а затем нанес удар через два дня. Очевидно, что Трамп вошел в логику израильской "партии войны" и ястребов в своем собственном окружении. И именно данная логика определяет его действия. А логика эта простая – режим аятолл должен быть свергнут.



Вторая – стоять на своем, продолжая обмениваться ударами с Израилем, но американцев не трогать. Впрочем, в таком случае с большой долей вероятности США нанесут новые удары. Потому что неделя израильских атак уже показала, что сами по себе они не могут сокрушить Иран. Несмотря на потери, власти в Тегеране сохраняют управляемость страной и возможность наносить ответные удары.

Третья – нанести удар по американцам, как ответ на сегодняшнюю бомбардировку, не дожидаясь новых атак США. А также предпринять иные действия. Например - перекрыть Ормузский пролив. Намеки на это Иран уже сделал - его парламент призвал перекрыть пролив, но последнее слово за совбезом страны. Тем не менее, цены на нефть после ударов и угрозы блокады пролива, уже вызвали новый рост нефтяных цен.

Вторая и третья опция друг от друга отличается только в сроках начала обмена ударами между Ираном и США.

Между тем, нельзя сбрасывать со счетов и геополитический аспект.

Вчерашние американские удары дали всем врагам США и лично Трампа уникальную возможность втянуть Штаты в долгую изнурительную войну, превратив Иран в ближневосточную "Украину" для Америки.

Причем последствия для Вашингтона, если война пойдет по тяжелому сценарию, могут быть куда разрушительнее, чем последствия для России ее вторжения в Украину. РФ начинала войну, имея маленький госдолг, большие финансовые резервы, положительное торговое сальдо при пиковых ценах на свой экспорт, полностью подконтрольную внутриполитическую ситуацию.

США вступают в войну с огромным внешним долгом, который всеми экспертами называется бомбой огромной силы под американской экономикой (и война эту проблему резко усугубит) и внутриполитической нестабильностью, которую война, опять же, только усилит. Против нее выступают в Демпартии и многие республиканцы. Если американцы начнут нести потери, это может вызвать серьёзные потрясения в США и привести к краху американского доминирования в мире.

Тем более, что у США есть и проблемы чисто военного характера в борьбе с Ираном. Главное – у них нет под рукой в регионе сухопутной армии, которая бы могла захватить Иран, как это сделали американцы с Ираком в 2003 году. Поэтому надежда может быть только на то, что воздушные удары нанесут столь большой ущерб Ирану, что он либо капитулирует, либо власть там будет свергнута внутренними силами. Но реально ли этого добиться – неизвестно. Тем более, что запасы бомб и ракет у США также не безграничны.

В данной ситуации, однако, есть три ключевых вопроса.

Первый – готов ли сам Иран превращаться в "Украину", создавая проблемы Америке ценой огромных собственных потерь. Хотя, как писалось выше, шансов на компромиссной основе выйти из войны ему могут и не дать.

Второй – готовы ли Китай, Россия или иные страны обеспечить достаточную поддержку Ирану для того, чтоб он нанес существенный ущерб американцам и для того, чтоб его власть выдержала длительную войну и не рухнула в ближайшее время. К слову, удивлявшая и возмущавшая многих мягкая политика Трампа в отношении РФ, отказ сильно давить на Путина и вводить санкции, возможно, имела вполне прикладную цель - минимизировать вероятность какой-либо существенной помощи от России Ирану. Хотя, судя по словам Пескова и Медведева, которые цитировались выше, позиция Москвы в конфликте может оказаться не такой уж лояльной к США.

Третий, и, на самом деле, главный, вопрос - что у Ирана с созданием ядерного оружия? Был ли он действительно близок к его получению накануне нападения Израиля и если да, то насколько сохранил такую возможность после израильских и американских ударов. Если возможность сохранилась, то вполне вероятно, что Тегеран ускорит создание ядерного оружия, чтоб затем предъявить его как аргумент с требованием к Америке и Израилю прекратить бомбардировки.

Ставки в игре крайне велики и ее исход, как мы уже писали, напрямую зависят от того, окажется ли Америка втянута в тяжелую длительную войну или нет. От этого же зависит и влияние событий на Ближнем востоке на войну в Украине.

Быстрое завершение войны (особенно, если американцам удастся добиться своих целей) может привести как к усилению давления Трампа на обе стороны с целью добиться прекращения огня, так и к резкому ужесточению политики Вашингтона в отношении Москвы (если "ястребы" получат определяющее влияние в Белом доме). Втягивание же США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, приведет к росту цен на нефть (а значит – к укреплению позиций РФ) и, возможно, к окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины.

Еще одно негативное для Киева последствия сегодняшнего удара – еще большее размывание понятий международного права. Удар американцы (также как и на прошлой неделе израильтяне) нанесли без санкции ООН, в качестве "превентивной меры" на основе утверждения о подготовке Ираном создания ядерной бомбы (что Тегеран отрицает).

Напомним, что вторжение в Украину также подавалось Путиным как "превентивная мера" для ликвидации различных угроз, что Киев называл ложными утверждениями. И теперь апелляции украинских властей к уставу ООН и международному праву будут иметь еще меньший эффект, чем ранее. Особенно в незападной части мира.

Нанесен еще один сильный удар по созданной после 1945 года системе международных отношений, сделан еще один шаг к утверждению вместо нее "права сильного".

Возвращение Чернышова

Вчера в Украину вернулся уехавший в длительную командировку вице-премьер Чернышов. Уехал он как раз тогда, когда его бывших соратников начало задерживать НАБУ по коррупционному делу - в котором фигурирует и сам Чернышов. По данным СМИ, на прошлой неделе и ему должны были вручить подозрение, но вручать оказалось некому.

История с его странным отъездом нанесла сильный имиджевый удар по Офису президента, поскольку Чернышов – человек, максимально приближенный к Зеленскому, что общеизвестно. "Страна" уже писала, что именно по этой причине президент именно может приказать чиновнику вернуться - а потом попытаться развалить дело против него в процессе расследования.

Судя по всему, именно по такому сценарию и начинают развиваться события.

Чернышов приехал в Украину и сегодня пошел сам в НАБУ, где уже официально получил подозрение. По версии следствия, чиновник, еще будучи главой Минрегиона, поспособствовал, чтобы столичный застройщик получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса.

За это застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир, но землю оценили в 5 раз дешевле, из-за чего государство недополучило бы квартир на миллиард гривен. Министр получил от застройщика скидку на квартиры в уже построенных ЖК на общую сумму более 14,5 млн грн. На большую часть этих квартир уже наложен арест.

При этом уже проявляются признаки того, что власть "не отдаст" Чернышова просто так. Вчера Банковая нанесла превентивный удар по собственнику "Украинской правды", которая раскручивала скандал с Чернышовым. Против бизнес-партнеров владельца УП Томаша Фиалы и связанной с ним компании были введены санкции СНБО.

Это выглядело как "последнее предупреждение" перед введением санкций уже против самого Фиалы, что могло бы уничтожить его основной (инвестиционный) бизнес.

При этом скандал может иметь серьезные политические последствия.

Уже появилась версия, что активизация дела против Чернышова является следствием обострением борьбы внутри окружения президента между его ближайшими соратниками – главой Офиса президента Андреем Ермаком и бизнес-партнером Зеленского по "Кварталу 95" Тимуром Миндичем, человеком которого считается Чернышов. Также есть версия, что таким образом Чернышова пытаются исключить из кандидатов на должность премьер-министра на фоне слухов о скорой смене правительства.



Однако, источники "Страны", близкие к Банковой, эти версии опровергли.



"Нет никаких серьезных противоречий между Ермаком и Миндичем. Они близкие партнеры по системной коррупции и находятся в одной связке. Миндич не лезет в политические вопросы, а потому, в отличие от Арахамии, Ермака никак не раздражает. Также Чернышов уже давно не является кандидатом на должность премьер-министра. В том числе и из-за коррупционного дела против него. Кандидат на смену Шмыгаля, если она вообще состоится, только один – Юлия Свириденко, человек Ермака", - говорит источник.



При этом, однако, кампания против Миндича действительно имеет место. За последний месяц появилось сразу несколько публикаций о причастности его к коррупционным схемам. В частности, к воровству на фортификациях. Кроме того, в начале июня был арестован по коррупционному делу вокруг "Харьковоблэнерго" его родственник Леонид Миндич.



Однако, атака идет не только против Чернышова и Миндича. В западных СМИ стали все чаще появляться статьи с жесткой критикой в адрес Ермака. Например – недавняя статья в Politico.



Она очень примечательна тем, что направлена на полное нивелирование одной из главных функций Ермака – переговорщика с США. Смысл статьи в том, что с Ермаком никто в Вашингтоне говорить не хочет. Также из нее следует, что его стратегическая миссия, с которой он в начале июня ездил в Вашингтон (добиться ужесточения санкций против РФ и продолжений поставок оружия) полностью провалена.



При этом, Ермак – центр системы управления государством. И удар по нему – это удар непосредственно по Зеленскому.



Это же верно и по Миндичу. Последний менее известен широкой общественности, но также играет огромную роль. Как считается в бизнес-кругах – он теневой куратор различных схем по управлению бюджетными потоками, госпредпредприятиями и освоением их средств (особенно сильно его влияние в энергетической сфере). Иногда его называют "кошельком президента".



То есть, сейчас идет одновременный удар по двум ключевым людям в окружении Зеленского.

Кто его наносит?

Для ответа на этот вопрос стоит вернуться в 2023 год.

Тогда администрация Джо Байдена начала задумываться над тем, чтоб ограничить слишком уж расширившийся контроль Зеленского над процессами в Украине, чтоб тот не чувствовал себя повновластным хозяином, "украинским Путиным".

Главным инструментом для этого у американцев были патронирумые ими антикоррупционные органы (НАБУ-САП-ВАКС-НАПК) и действующий в связке с западными структурами пул грантовых активистов, СМИ и политиков. В последнем Зеленского никогда не любили и с 2023 года активно продвигали на Западе тезис, что "Зеленский герой и молодец, спас страну в начале войны, но для дальнейшего пути Украины в Европу и для построения эффективной госсистемы он слишком авторитарен и коррумпирован. А потому, как минимум, нужно почистить его команду, а то и вовсе поменять". Тогда в качестве целей атаки и были выбраны ключевые люди в окружении Зеленского. В первую очередь Ермак. Но не только. Например, "квартирное" дело против Чернышова появилось как раз в конце 2023 года.



В качестве альтернативы Зеленскому тогда рассматривался главком ВСУ Залужный. Также активисты и американское посольство установило тесный контакт с вице-премьером Кубраковым, который все в большей степени начал работать с западными структурами через головы Зеленского и Ермака.



На Банковой угрозу оценили сразу. Залужный был отправлен в отставку и сослан в "посольскую" ссылку в Лондон. Кубраков и ряд других чиновников, которые, с точки зрения ОП, слишком сблизились с американцами, также уволили. По поводу этого у Зеленского возник конфликт с послом США Бриджит Бринк из-за чего президент Украины даже требовал от Блинкена ее уволить.



Также Банковая реализовала комплекс мер по усилению влияния на антикоррупционные органы – НАБУ и САП, в значительной степени подчинив их своим задачам.



После победы Трампа, ориентированные на Демпартию США украинские активисты, СМИ и политики оказались в тяжелом положении, фактически лишившись своей основной "крыши", а вскоре и финансирования – после остановки программ USAID.



Этим немедленно воспользовалась Банковая.

Знаковым моментом стало увольнение главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой, которую поддерживали западные посольства и грантовые активисты. Последние грозили за это Умерову, Ермаку и Зеленскому жесточайшами карами, однако ничего не произошло. У Трампа на увольнение вообще не обратили никакого внимания.

На самих активистов также усилилось давление – часть начали перекупать, против других заводить уголовные дела или же выписывать повестки на мобилизацию.



Обострение во внутриполитической жизни вызвал публичный конфликт Зеленского с Трампом, после чего американцы остановили военную помощь. Но ситуация была быстро урегулирована – Зеленский покаялся и согласился на прекращение огня по линии фронта, как того требовал Трамп. Кроме того, в плане украинского общественного мнения он смог повернуть скандал в свою пользу, укрепив рейтинг как "защитник национальных интересов".



Однако с мая ситуация для него начала вновь ухудшаться. Связано это было с провалом плана Зеленского и европейцев по "принуждению Путина к миру" - через ультиматум с требованием прекратить огонь и введением в случае отказа жестких санкций. Трамп в этом участвовать отказался и теперь вообще непонятно – будет ли США еще поддерживать Украину, давать ей оружие и какие вообще будут отношения Зеленского с Трампом (американские СМИ пишут, что президент Украины вызывает у хозяина Белого дома сильное раздражение). Это наложилось на тяжелую ситуацию на фронте, заход россиян в Сумскую область, выход на границы Днепропетровской, на скандалы с коррупцией, в том числе и на строительстве фортификаций.



И, в целом, в украинской элите возникло ощущение непонимания дальнейшего пути и стратегии, что начало порождать сомнения в прочности позиций Зеленского и в адекватности его действий сложившейся обстановке.



Как мы уже писали, на этом фоне наметилось два тревожных для Зеленского политических тренда.

Первый из них – продвижение в информпространстве тезиса, что нынешний президент неэффективный, коррумпированный правитель, который не способен выполнить работу по подготовке Украины – общества, армии и госаппарата - к длительной войне на истощение, а потому он должен уйти и уступить место более адекватной для задач сурового времени фигуре. Либо, как вариант, почистить свое окружение от "ермаков" и "миндичей", дав дорогу "профессионалам и патриотам".

Помимо прочих данную линию активно отрабатывает и описанная выше "грантовая" тусовка. Несмотря на свое ослабление она сохраняет связи с европейскими структурами и западными СМИ, влияние на медиа в Украине.



"Опасность для Зеленского в том, что они пытаются привить эти идеи и военным, окучивая, в частности, Билецкого, Драпатого и ряд других командиров, фактически пытаясь создать внутриармейскую оппозицию. Задача – вывести данных командиров на ключевые должности в ВСУ. Что грозит Банковой потерей контроля над армией", - говорит источник в военной среде.



Второй тренд, который активно продвигается оппозиционными политиками за границей и непублично начинает обсуждаться и внутри Украины - тема о том, что Зеленский является "главным препятствием для завершения войны". И "если сменить президента, то с Путиным можно будет договориться о хороших условиях. Да еще и с Трампом сохранить отношения".



На этом фоне и грянул скандал с Чернышовым, который активно раскручивается грантовой средой. В частности, СМИ Томаша Фиалы.



"За последние пару лет Офис президента сумел получить влияние на НАБУ через его главу Кривоноса и на САП через заместителей ее руководителя. Однако контроль этот не полный. Часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на Банковую. Что и стало причиной ситуации с Чернышовым. Дело Чернышова родилось из дела Кубракова. В конце 2023 года вице-премьер Кубраков заявил, что ему пытался дать взятку застройщик Сергей Копистира. Он был задержан детективами НАБУ. После чего они начали отрабатывать прочую деятельность Копистиры и вышли на историю с квартирами для Чернышова. Так как это вписывалось в установку от западных структур по поиску компромата на окружение Зеленского за историю ухватились и начали раскручивать. При этом есть даже версия, что вся история с делом о взятке Кубракову это была многоходовка с целью взять Копистиру и через него выйти на дело против Чернышова. Еще в феврале 2024 года должны были быть проведены обыски у Чернышова. Но он смог их остановить через Кривоноса. Дело затормозилось на год и было реанимировано совсем недавно. Это совпало с раскруткой ряда дел против Миндича. То есть, можно говорить о комплексной отработке данной группы", - говорит "Стране" источник в антикоррупционных органах.



Дальнейшее развитие событий во-многом зависит от того, чем является нынешний накат на Чернышова, Миндича и Ермака.



По этому поводу в политических кругах есть две версии.



Первая, которая распространена в окружении Зеленского, исходит из того, что все происходящее – попытка грантовых кругов вернуть свой вес и влияние на процессы, а также результат активности ряда враждебных Ермаку групп внутри власти. В частности, есть версия, что к упомянутой выше антиермаковской статье в Politico приложил руку его главный конкурент в окружении Зеленского Давид Арахамия, который сам претендует на роль ключевого контактера с Вашингтоном и потому пытается сбить с этой позиции главу ОП (подробно о конфликте Ермака и Арахамии мы писали здесь). Также в "Слуге народа" считают, что кампания против Чернышова и Миндича - часть усилий грантовых активистов и близких к ним политиков по усилению влияния в энергетике (как считается, в интересах западных компаний). Они уже, в частности, давно ведут борьбу с министром энергетики Германом Галущенко. А Миндич также, как писалось выше, имеет на энергетику большое влияние.



Если эта версия верна, то Зеленский может довольно быстро купировать скандал, постепенно развалив дело. Также в данном случае возможны и более резкие движения. Например, роспуск НАБУ или, как писалось выше, санкции СНБО против Фиалы. Расчет на то, что Трамп традиционно это проигнорирует, а Европа не посмеет предпринять жесткие меры против лидера воюющей Украины.

Вторая версия для Банковой хуже и гласит, что происходящее – часть начатой Трампом (и, возможно, даже европейцами) кампании по давлению на Зеленского. Цели называются разными – от чистки окружения президента Украины от ключевых фигур и завода туда более управляемых Западом лиц до побуждения Киева к принятию условий мирного соглашения с РФ, которые он принимать не хочет, или даже принуждения к уходу Зеленского со своего поста. В таком случае, все происходящее – только начало и далее могут быть еще более серьезные меры воздействия. Вплоть до открытия уголовных дел в США и введения санкций.



Правда, даже в такой ситуации у Зеленского все еще есть возможность отбиться. С учетом того, что Трамп сейчас в большей степени сконцентрирован на ближневосточных вопросах и Украина постепенно отходит на второй план в списке его приоритетов, а с европейцами президент сохраняет тесные связи. Внутриполитические процессы и силовые структуры Банковая по-прежнему плотно контролирует.



Однако, если положение на фронте резко ухудшиться, то удержать ситуацию под контролем для Зеленского будет гораздо сложнее.



"Есть те, кто считает, что Украине для войны с Россией нужен другой лидер. Есть те, кто считает, что Украине для заключения мира с Россией на приемлемых условиях нужен другой лидер. Голоса и тех и других пока не сказываются сильно на ситуации внутри страны. У Зеленского и его аппарата достаточно сил, чтоб их заглушить. И даже выдержать давление США, если оно не будет синхронизировано с давлением Европы. Но если начнут нарастать проблемы на фронте, то брожение внутри страны может усилиться радикально. И в элитах, и в обществе, и в армии. Клич "Акела промахнулся" в таком случае могут подхватить многие", - говорит источник в политических кругах.