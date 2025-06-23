Шевченковский районный суд Киева вынес приговор в резонансном деле об убийстве трехлетнего сына экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в 2019 году.

Напомним, что в автомобиле в центре Киева находились Соболев, его супруга и двое детей, когда по нему выстрелил снайпер. Единственная пуля убила ребенка.

Снайпер, бывший участник АТО Андрей Лаврега получил 15 лет заключения. Еще в 2020 году он заявил, что не намеревался убивать Соболева, а только запугать.

Юрий Ткаченко и Евгений Семенов за пособничество получили по 13 лет лишения свободы.

Четвертый фигурант Юсуп Абуев до сих пор в розыске. Заказчика преступления правоохранители официально так и не назвали.

Ранее в МВД сообщали, что снайперу Андрею Лавреге пообещали тысячу долларов перед нападением и 20 тысяч в случае успеха "операции".

"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства ребенка бизнесмена Соболева в отдельном материале.

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