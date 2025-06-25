В среду, 25 июня, в Украине идет 1218-й день войны с Россией.

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10.49 ТЦК открыли более 28 тыс. производств за нарушение правил воинского учета с начала 2025 года, сообщает "Опендатабот".

В среднем это по 4,7 тыс. производств ежемесячно. Рекордным стал апрель — 5 682 штрафа. Каждое пятое производство было закрыто.

Среди регионов больше всего штрафов выписывают в Киеве. А житель Черниговской области установил антирекорд, собрав 8 штрафов от ТЦК.

Напомним, штраф ТЦК составляет 17-25,5 тыс. грн.

10.26 Британия передаст Украине 350 современных ракет ПВО ASRAAM. Это будет первая поставка Лондоном военной помощи за счет доходов от российских активов. Об этом сообщает The Guardian.

Киев получит ракеты к системам ПВО Raven, 8 которых уже переданы, а 5 находятся в пути.

ASRAAM были первоначально разработаны как ракеты класса "воздух-воздух", но были модернизированы для стрельбы с земли.

Поставка является частью крупнейшего в истории ежегодного обязательства Британии перед Украиной на 4,5 млрд фунтов военной помощи.

8.38 В Днепропетровской области уже 20 погибших и более 300 пострадавших после вчерашних ракетных ударов по Днепру и Самару.

Об этом заявляет ОВА. Сегодня в регионе объявили траур.

7.55 Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ - пострадали города Таганрог и Азов.

По данным местных властей, в Таганроге прилет был по стадиону, в Азове - по зерновому складу (второе видео).

Украинские паблики утверждают, что в Таганроге удар был по заводу "Атлант Аэро".