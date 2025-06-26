В четверг, 26 июня, в Украине идет 1219-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:51 Тысячи ударных дронов будут круглосуточно охотиться за людьми во всех городах Украины, включая Львов и Черновцы, уже в следующем году, заявила волонтер Мария Берлинская.

"Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Я понимаю, что это звучит как фантастический фильм ужасов. Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов", - пишет Берлинская.

Она призывает власти готовиться к этому, но полагает, что "вряд ли кто-то сильно готовится".

09:45 О сбое в работе "Резерва+" сообщает Минобороны.

08:05 Увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру 24 июня, сообщает глава ОВА Сергей Лысак. На сегодняшний день их 20. С погибшими в городе Самар – 22.

08:00 Сегодня ночью силы ПВО уничтожили 24 из 41 российских БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.

Обезврежены 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 8 - сбиты огневыми средствами поражения, 16 - локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.