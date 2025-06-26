Вырезание органов и каннибализм. МУС получил отчет о преступлениях ЧВК "Вагнер" в Западной Африке
Международный уголовный суд получил отчет о преступлениях ЧВК "Вагнер" в Западной Африке. Об этом сообщает Associated Press.
В отчете собраны примеры из соцсетей, которые демонстрируют зверства - включая намеки на каннибализм.
На опубликованных отрывках видео не видно российских наемников ЧВК, там только чернокожие, как в штатском, так и военной форме.
Издание пишет, что эти видео и фото публикуют каналы, которые, предположительно, ведут бывшие или действующие бойцы "Вагнера".
На опубликованных кадрах вооруженные люди расчленяют тела, вырезают органы и сопровождают происходящее издевательскими комментариями.
Один из них заявляет, что собирается съесть печень. Другой говорит, что пытается достать сердце.
Контент создается на смеси французского и местных языков. Отмечается, что целью такого контента, как считают эксперты, является запугивание группировок, с которыми "Вагнер" воюет в Африке.
Власти Мали и Буркина-Фасо осудили публикацию зверств в соцсетях и заявили, что изучат их.
Напомним, в июле прошлого года в Мали группировка туарегов разгромила колонну "вагнеровцев" и правительственных войск.
А в начале июня "Вагнер" заявил, что покидает Мали, где действовал три с половиной года.