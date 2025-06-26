Анализируем итоги 1219-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня главком Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. И сделал вывод, что российское наступление здесь "захлебывается".

"Продвижение российских войск в приграничной зоне Сумщины на этой неделе остановлено, линия боевого соприкосновения — стабилизирована. На определённых участках наши подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумской области. По итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлёбывается так же, как и в прошлом году — тогда это была попытка наступательных действий противника на Харьковщине", - сообщил главнокомандующий.

Российские военные паблики также признают остановку продвижения на Сумщине. Они пишут, что там начались активные контратаки со стороны Украины.

Также замедлилось (хотя и не остановилось) продвижение РФ к югу от Константиновки. Территориальные потери у ВСУ там все еще есть, но уже не в таком обвальном темпе, как ранее. Российские военные телеграм-каналы пишут, что сюда переброшены боеспособные резервы украинских войск.

Кроме того, по их данным, ВСУ контратакуют на Лиманском направлении в районе Редкодуба.

В то же время российские войска недавно захватили новые пространства к северу от Купянска, наступают к востоку от Мирнограда и атакуют к западу от Покровска. Также сегодня было впервые за долгое время зафиксировано продвижение в Запорожской области - в районе Каменского.

Но если на этих участках продвижение у РФ достаточно медленное, то есть как минимум одно направление, где россияне продолжают наступать относительно высокими темпами - в сторону Днепропетровской области.

Российское МО сегодня заявило о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска. Ряд военных ВСУ это уже подтвердили, хотя украинские карты еще относят село к "серой зоне". Новосергеевка выходит на границу с Днепропетровщиной, и это уже третий участок, где войска РФ подошли к ней вплотную.

Другие два участка, где РФ уже вышла на границу области - в районе Орехового, а также южнее, со стороны Дачного, где россияне штурмуют админкордон широким фронтом вдоль реки Волчья, по линии Новоукраинка - Ялта (Россия вчера уже отчиталась о захвате Ялты вчера, что подтвердили украинские военные).

Паблики ВСУ пишут об ожесточенных боях между Новоукраинкой и Ореховым и попытке выдавить украинцев из образовавшегося там "кармана". Что позволит выйти на границу Днепропетровской области также и здесь.

Южнее российские войска приближаются к границе со стороны села Шевченко. РФ сегодня сообщила о его захвате, украинские карты отмечают, что лишь западная окраина осталась в "серой зоне".

То есть Днепропетровское направление сейчас выглядит как приоритетное для войск РФ.

Мы уже писали, что это направление наиболее потенциально опасное для ВСУ, если российским войскам удастся подойти к Днепру и Запорожью - крупнейшим промышленным и логистическим центрам. Правда, до этих городов им ещё далеко. Но, как видим, именно здесь россияне прикладывают особые усилия.

При этом, естественно, это не означает, что РФ не будет наступать на других направлениях. Как уже анализировала "Страна", тактика россиян состоит в том, чтоб находить слабые места в обороне ВСУ и устраивать там прорывы, для купирования которых украинское командование вынуждено задействовать резервы, либо перебрасывать туда силы с других направлений, из-за чего те также начинают просаживаться.

Это не является неким "генеральным летним (осенним, весенним и т.д.) наступлением", как это часто продаётся в СМИ, а больше напоминает уже давно применяемую РФ тактику "тысячи порезов", призванную прежде всего выиграть у ВСУ войну на истощение - путем давления на разных участках фронта, постепенно обескровливая украинскую армию и ее резервы, что, по замыслу Москвы, в какой-то момент должно привести к обвалу фронта и прорыву украинской обороны, наложившись на нарастающие внутренние проблемы Украины.

Но эта тактика действует только при условии постоянного притока новобранцев армию РФ, которые бы возмещали значительные потери во время наступательных действий.

Собственно, стратегия Киева как раз и строится на том, чтоб увеличить потери РФ до уровня выше притока новых солдат, истощив тем самым российские силы, чтоб вынудить Кремль либо остановить наступление, либо объявить мобилизацию, что, как рассчитывают украинские власти, может привести к значительным социально-экономическим проблемам и внутреннем потрясениям в РФ (такую стратегию Зеленский излагал ещё год назад).

И дальнейших ход войны (если не будет в ближайшее время заключено перемирие) определит то, чей стратегический расчет окажется верным - Москвы или Киева.

В НАТО при этом ожидают, что Украину на поле боя ждет "напряженное и трудное" лето, сообщает Defense One со ссылкой на источник в Альянсе. РФ продолжит медленно наступать, несмотря на большие потери. "Ситуация остается мрачной, и признаков прорыва для обеих сторон мало", – пишет портал.

Представитель НАТО сообщил, что Россия продолжает "устойчивое продвижение" в Сумской области и усиливает операции в Запорожской. Тем не менее, чиновник не предвидит серьезных изменений на линии фронта: несмотря на давление по всему фронту, у России нет резервов, чтобы воспользоваться любым прорывом.

"Способность России производить оружие остается сильной. Производство включает около 130 новых и отремонтированных танков в месяц и около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год (армия США ставит перед собой цель достичь 1 миллиона снарядов в год к 2026 году)", – пишет издание со ссылкой на тот же источник.

Также он спрогнозировал, что Россия сможет финансировать войну по крайней мере до 2027 года, и надежды на дипломатическое решение конфликта остаются слабыми. Чиновник заявил, что НАТО продолжает сомневаться в том, что Россия заинтересована в значимых переговорах о прекращении огня.

При этом представитель НАТО отказался поддержать заявление Зеленского о том, что Россия планирует вторжение в страны Альянса и заявил, что Путин относится к статье 5 "очень, очень серьезно".

Издание также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно будущей поддержки Украины. В частности, до сих пор непонятно продолжится ли американская помощь после того, как утвержденные Байденом пакеты закончится.

Президент Литвы Науседа также сомневается, что война в Украине скоро закончится. Из его слов следует, что она может продлиться еще как минимум три года.

"Я не вижу света в конце тоннеля. Это из-за нежелания России двигаться вперед - она лишь притворяется, имитирует переговоры. Я надеюсь, что война в Украине будет разрешена до следующего периода многолетнего бюджета ЕС. Но сейчас я не слишком оптимистичен", – сказал Науседа.

Отметим, что новый европейский бюджет начнет действовать с 2028 года.

Есть ли надежда на переговоры?

Зеленский сегодня сообщил об очередном обмене пленными с РФ. Освобождены военные младше 25 лет или с ранениями и проблемами со здоровьем. Большинство освобожденных были в плену с первого года войны. Значительная часть попал в плен в Мариуполе в возрасте 21 года.

Также освобождены бойцы, попавшие в плен в Сумской и Киевской областях, в частности, на Чернобыльской АЭС.

В Кремле сегодня заявили, что после завершения обменов будет определена дата третьего раунда переговоров Украины и РФ. При этом неясно, был ли сегодняшний обмен последним из тех, о которых стороны договорились. Ранее у Путина сообщали, что дату новых переговоров могут определить на этой неделе.

Пока еще не совсем понятна их повестка. Вчерашняя встреча Зеленского с Трампом на саммите НАТО света на эти процессы не пролила. Но одно ясно - ни на санкции против РФ, ни на поставки Украине новых вооружений американцы пока не подписываются.

Вот, как он дословно ответил на вопрос украинской журналистки о том, поставят ли США Киеву системы ПВО.

"Я вам скажу так: они хотят иметь, как их называют, противоракеты, "Пэтриоты". Посмотрим, сможем ли мы достать что-то. Их очень трудно достать. Нам они нужны тоже. Мы поставляли их Израилю, они очень эффективны. Их эффективность - 100%, трудно поверить, насколько они эффективны. И они хотят их больше, чем всё остальное, как вы, вероятно, знаете. Это очень хороший вопрос, и я желаю вам большой удачи", - заявил Трамп.

Многие СМИ сделали из этих слов вывод, что Трамп уже рассматривает такие поставки, однако общий фон его заявления состоит из объяснений, почему это "трудно" сделать.

Также Трамп анонсировал свой новый разговор с Путиным. Из чего следует, что переговоры по Украине США с повестки не снимают (в то время как новые санкции и оружие во многом означали бы их прекращение).

Пока же ситуация не демонстрирует выхода из тупика, в который Трамп попал по Украине. Ранее, после провала проекта с "быстрым миром", основанном на прекращении огня и обоюдных компромиссах для Украины и РФ, он говорил, что нужно дать Киеву и Москве "еще повоевать".

Но, судя по ситуации на фронте, "еще воевать" они могут долго, лишь увязая в этой войне. Видимо, поэтому Трамп, если верить Bloomberg, в узком кругу говорит, что ситуация с Украиной "выходит из-под контроля" (подразумевая под этим американский контроль).

Впрочем, сейчас у Трампа появилась "перемога" в виде Ирана, и он отыгрывает ее как для внешней, так и для внутриамериканской аудитории. Украинскую же тему он старается особо не комментировать. Что говорит об отсутствии определенности по этому вопросу в Белом доме. В том числе - по вопросу новых санкций против РФ, которые, как считают у Трампа, разрушит все достигнутое новой командой США взаимодействие с россиянами.

Bloomberg в этом контексте отмечает, что Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую в своей речи после саммита НАТО. "Общий смысл в том, что Трамп в значительной степени умыл руки от попыток добиться прекращения огня в Украине", - говорится в статье. Зеленский, по мнению агентства, "на этом саммите выглядел печально".

"Потемкинские деревни" НАТО

Впрочем, главной темой вчерашнего саммита НАТО стал не Зеленский, а настоящий "праздник подобострастия", который устроили перед Трампом лидеры стран Альянса.

Британская The Telegraph отмечает, что "саммит в Гааге был задуман для того, чтобы служить одной и единственной цели: удовлетворению желаний и потребностей Трампа".

"Лидеры НАТО решили, что одной похвалы и лести недостаточно для решения этой задачи. Вместо этого они превратили высокую дипломатию в искусство расчетливого раболепия", - добавляет издание. Согласившись повысить военные расходы в обмен на продолжение участия США в блоке, европейцы "отдали "папочке" всё, что он хотел, приукрасив суть показным подобострастием".

""Папа" ушел домой счастливым, но за то, чтобы угодить ему, приходится платить", - добавляет газета, делая отсылку к тому, как назвал вчера Трампа генсек НАТО Рютте. Хотя позже он заявил, что его неправильно поняли.

"Я не называл его "папочкой". Я лишь сказал, что иногда в Европе я слышу, как некоторые страны спрашивают: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?". И я ответил, что это звучит немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: "Эй, ты все еще остаешься с семьей?". Поэтому в этом смысле я использовал слово "папа" — не то чтобы я называл президента Трампа папой", - сказал Рютте.

Обозреватель The Times Эдвард Лукас считает, что лидеры альянса "больше боятся Дональда Трампа, чем Владимира Путина".

"Чтобы успокоить президента США, они урезали повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и уклонились от принятия срочных решений", - добавляет он.

"Князь Григорий Потемкин бы одобрил. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую во время ее путешествия по только что завоеванному Крыму в 1787 году, русский придворный построил (согласно легенде) переносные фальшивые деревни. За фасадами было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого властелина, императора Дональда I", - пишет Лукас.

Колумнист Bloomberg Макс Гастингс назвал саммит "праздником любви с единственной целью: помешать самому импульсивному и эксцентричному президенту США в истории выбросить игрушки НАТО из своей коляски".

Почему вдруг Трампу решили устроить такой прием?

Напомним, что главным из итогов саммита считается согласие членов НАТО выполнить требование Трампа и повысить военные расходы до 5% ВВП.

Однако, во-первых, решение это принято по принципу "или ишак сдохнет, или падишах умрет": такого показателя страны НАТО должны достичь аж в течение 10 лет - к 2035 году. К тому времени Трампа точно уже не будет в Белом доме. Скорее всего, его не будет там уже в 2029 году - в этот срок целевые показатели военных расходов могут быть пересмотрены, что также предусмотрено соглашением.

Во-вторых, из 5% непосредственно на военные расходы придется только 3,5%. Ещё 1,5% должны будут инвестироваться на разные "смежные" нужды. В том числе на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например в мосты, дороги, железнодорожные пути и порты. То есть - по этой статье члены НАТО могут провести свои гражданские расходы, которые они и так планировали осуществить.

Таким образом, в целом, члены НАТО с одной стороны попытались удовлетворить Трампа, чтоб он не "хлопнул" дверью Альянса (что у них получилось - он уехал с саммита очень довольным). А с другой стороны - "пропетлять" и не повышать серьёзно военные расходы.

Почему увеличение военных расходов может усугубить экономические и социальные проблемы Европы мы писали здесь.