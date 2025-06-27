Анализируем итоги 1220-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ захватила Новоселку и Запорожье, что у границы с Днепропетровской областью, а также продвинулась на двух участках южнее, сообщает Deep State.

Также РФ снова продвинулась в районе Каменского - это кратчайшее направление до города Запорожье.

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки растянуть линию фронта, пользуясь нехваткой пехоты у ВСУ. Об этом пишет украинский военный с позывным "Мучной".

Основные бои идут в районе Удачное - Котлино - Шевченко - Лысовка. Россияне продвигаются в сторону Бельгийки под Покровском и частично уже присутствует там. Если им удастся закрепиться в этом районе, до окраин Покровска останется менее двух километров.

Кроме того, есть угроза с северо-востока от Покровска: если российские силы выйдут к реке Казенный Торец и перекроют трассу Доброполье - Покровск - Мирноград, это может критически повлиять на всю оборону в регионе.

На Новопавловском направлении на некоторых участках ВСУ удерживают позиции, несмотря на атаки в районе Муравки, западнее Котляривки, а также между Гориховым и Алексеевкой. Противник мешает логистике и переброске украинских подразделений, активно используя дроны с оптическим наведением. По словам "Мучного", такие дроны уже сейчас могут работать на глубине до 35 км, и в будущем эта дальность может увеличиться до 50 км.

РФ также уделяет внимание наблюдению за дорогами и снабженческими маршрутами. Некоторые пути уже пристреляны, что требует поиска альтернативных маршрутов. В районе Зеленого Кута продолжаются атаки с севера. Из села Новоукраинка, вероятно, украинские силы уже отошли.

Детальнее о ситуации с наступлением РФ на Днепропетровскую область мы писали здесь.

По словам "Мучного", в целом количество штурмовых атак РФ увеличивается. Также на Покровском направлении началось применение дронов-камикадзе "Герань" по украинским позициям и укреплениям.

О начале работы "Гераней" не только по дальным тылам ВСУ, но и по переднему краю, пишут и российские паблики.

Они заявляют, что российские военные начали активно применять дроны "Герань-2" непосредственно на линии фронта. Это связано с необходимостью замены корректируемых авиационных бомб, чья эффективность ограничена из-за низкой точности, а также модернизации украинской РЭБ, которая стала лучше сбивать КАБы с курса.

Первые итерации "Гераней" сбивались стрелковым оружием, поэтому для работы на "передке" не годились. Однавко новые версии дронов способны действовать на высотах до двух километров, имеют улучшенную точность за счет самонаведения и увеличенную боевую часть - до 90 кг, а потенциально и до 200 кг.

Благодаря этим характеристикам их начали использовать для ударов по укреплениям, складам и командным пунктам ВСУ прямо в зоне боевых действий. Российские СМИ публикуют видео удара дрона, похожего на "Шахед", в районе Краматорска.

В перспективе российская армия планирует использовать и более тяжелые "Герани-3" с боевой частью до 300 кг и скоростью свыше 500 км/ч. Такие дроны, как утверждается, потенциально могут заменить даже авиационные бомбы весом 500–1000 кг и применяться не только для фронтовых задач, но и по стратегическим целям.

Французская газета Le Monde также бьет тревогу из-за "Гераней-Шахедов". Она пишет, Россия теперь может позволить себе непрерывные залпы этими дронами по Украине, поскольку значительно увеличила их собственное производство и больше не зависит от Ирана.

Только в июне Россия выпустила по Украине около 3000 этих беспилотников, что составляет около 10% от общего числа, запущенных за 3,5 года войны, заявил Зеленский.

При том собираются дроны в Татарстане руками сотен молодых африканских женщин, в основном из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве, Уганды и Южного Судана. Им обещают зарплату 426-681 евро, что значительно выше чем на родине, и "уникальную возможность изменить ход жизни". Что именно они будут производить, им заранее не сообщают.

Рядом с этим заводом построен новый логистический центр. Туда по железной дороге из Китая поставляются станки, двигатели, электронные компоненты и полимеры.

Украина в свою очередь "в несколько раз" увеличит количество дальнобойных ударов по территории РФ, заявил Умеров.

По словам министра обороны, в прошлом году Украина законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов, "что позволило регулярно наносить высокоточные удары по критическим целям в глубине врага".

"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", — заявил Умеров.

Тем не менее, для ВСУ в целом на фронте складывается "очень плохая ситуация", лето и осень будут "ху@выми", заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады Жорин.

По его словам, в Донецкой области армия РФ взяла "высокий темп продвижения и продолжает его держать". Также активное наступление в Харьковской области, а новые силы РФ перебросила на Запорожское направление (о чем сегодня сообщал бывший советник мэра Мариуполя Андрющенко).

В Сумской области, где наступление РФ забуксовало, он также ожидает усиления атак. "Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х***выми. Еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов", - пишет Жорин. По его оценке, РФ хочет всеми силами "убедить всех в своем полном доминировании на поле боя".

К обстрелам. Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по аэродрому в Станоконстантинове Хмельницкой области. По данным ВСУ, не удалось сбить или подавить четвре "Шахеда" из 363 и два "Кинжала", при этом шесть "Калибров" сбили. Ущерб не комментируется.

Днем РФ нанесла новый ракетный удар по Днепропетровской области - под него снова попал город Самар (бывший Новомосковск). На данный момент там пять погибших.

Конфликт "Азова" с Билецким

На днях стал в публичную плоскость вышли напряженные отношения между выросшими из "Азова" одноименным полком и Третьей штурмовой бригадой, возглавляемой Андреем Билецким.

Майор “Азова” Андрей Кориневич (“Корень”) заявил, что 13 июня в Ивано-Франковске его избили бойцы 3-й штурмовой. По его словам, напавшие использовали телескопические дубинки, ничего не украли и, вероятно, действовали по указанию командования.

Кориневич утверждает, что нападавшие установлены полицией. Он утверждал, что их было четверо и обвинил в организации нападения командира 3-й штурмовой бригады Билецкого: “Я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят”, - заявил майор.

Полиция подтвердила факт нападения и травмы у потерпевшего, включая химические ожоги глаз и ссадины. Официально речь идет о двух подозреваемых 24 и 25 лет. Их личности установлены, но информации о задержании нет.

Нацгвардия, куда входит "Азов", осудила нападение и призвала к объективному расследованию. Замкомандира “Азова” Святослав Паламар также выступил с критикой, заявив, что “оправдание нападений воровскими понятиями недопустимо”. Он также перепостил сообщение Кориневича на своей странице в Facebook, прокомментировав его словами "подлость и преступление". "Все причастные к избиению, а, возможно, попытке убийства военнослужащего должны понести ответственность. Те, кто бил, и те, кто давал такую команду", - заявил Паламар.

Представители 3-й штурмовой в ответ выдвинули встречные обвинения в адрес "Азова".

Напомним, что обе бригады - это подразделения, ядром которых являются бойцы полка "Азова", который основал Билецкий. Однако, со времен осады Мариуполя, пути Билецкого и его прежних подчиненных разошлись.

Ставшие в глазах общественности героями обороны Мариуполя и одними из символов украинского сопротивления командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") и его побратимы вышли из под опеки Билецкого. Последний, на основе оставшихся верных ему "азовцев", основал свое подразделение - 3-ю штурмовую бригаду, которую начал раскручивать как "самое эффективное подразделение ВСУ", активно занимаясь и собственной пиар-кампанией.

В то же время, Прокопенко с соратниками, вернувшись из "изгнания" в Турции летом 2023 года, воссоздали "Азов" как бригаду в составе Нацгвардии и также развернули мощную кампанию в качестве "самого эффективного подразделения".

О том, что отношения на этой почве между двумя крыльями "азовского" движения стали очень напряженными, в военной и националистической среде говорили уже давно. Писала об этом и "Страна".

Но сейчас, после скандала с избиением Кориневича, тема раскола вышла наружу.

Отметим, что противостояние обострилось на фоне возрастающей информационной активности Билецкого, которую связывают с его большими политическими амбициями.

"Считается, что и "Азов", и Билецкого поддерживает Ринат Ахметов. Но ситуация не такая однозначная. Если для "Азова" главный меценат это действительно Ахметов, то Билецкого финансируют многие. В том числе и Ахметов. Но не только. Сам Билецкий хочет и далее развивать свою политическую карьеру, используя влиятельных людей в качестве ресурса для реализации своих целей. Раньше считалось, что он был под Аваковым. Теперь распространено мнение, что ему позволяет вести свою пиар-кампанию Офис президента, рассчитывая сделать его конкурирующим Залужному проектом на выборах парламента. Но не факт, что Билецкий видит себя лишь чьим-то проектом или инструментом. Тем более, что выборы непонятно когда будут. А власть, как известно, во время войны часто меняется совсем не на выборах. Поэтому его основная задача сейчас - добиться дальнейшего карьерного продвижения, чтоб получить более весомые рычаги влияния на армию. Первый шаг он сделал - стал командиром корпуса. Теперь готовит новые шаги, чтоб взлететь еще выше. Вероятно, чтоб сбить его в этом полете "Азов" и начал кампанию. Но, учитывая, что с обеих сторон люди горячие, боюсь как бы не дошло дело до более серьезных разборок, чем просто избиение отдельных офицеров. Ставки в игре для них очень высоки", - сказал "Стране" источник в националистических кругах.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

Саммит ЕС: ни санкций, ни переговоров с Киевом

На состоявшемся вчера саммите ЕС не удалось принять совместное заявление в поддержку Украины - Венгрия отказалась его подписать. Решения саммита вступают в силу только при полном единогласии, и позиция Будапешта заблокировала два ключевых вопроса.

Первый - запуск официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Пока Венгрия не снимет вето, эти переговоры не начнутся.

Второй - общая финансовая помощь Украине со стороны ЕС. Как пишет "Радио Свобода", эта инициатива также оказалась под блоком со стороны Венгрии.

Кроме того, Венгрия и Словакия отказались поддержать 18-й пакет санкций против России. Обе страны требуют предварительного обсуждения с ними плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, прежде чем голосовать за новые ограничения.

Этот план предполагает полный отказ от нефти и газа из РФ к 2027 году. Хотя юридически Будапешт и Братислава не смогли заблокировать сам план, теперь они используют новые санкции как инструмент давления, настаивая на компенсациях либо на исключении для обеих стран.

Особое недовольство обех столиц вызывает возможный запрет на импорт российского газа. В Венгрии его доля в потреблении до сих пор составляет 19%. Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен говорил, что компенсации за отказ от российского газа предоставляться не будут. Видимо, теперь Венгрия и Словакия потребуют пересмотра этой позиции.

Европа ужесточает условия для украинцев

Несколько европейских стран начали вводить ограничения на прием украинских беженцев, ссылаясь на наличие "безопасных" регионов в самой Украине.

Швейцария готовится перейти на "норвежскую модель" - предоставлять временную защиту только тем, кто уехал из зон активных боевых действий или оккупированных территорий.

Как пишет SRF, федеральный совет вскоре примет соответствующее решение. Сейчас около трети украинцев, прибывающих в Швейцарию, выезжают из регионов, которые будут признаны безопасными — в основном это запад и центр страны. Киев, Одесса, Харьков и ряд других областей будут считаться небезопасными, но возможны различия в трактовке, например, по Киевской области.

Норвегия еще в январе 2025 года официально обозначила ряд украинских регионов как безопасные и отказала их жителям в статусе беженцев. В список попали, в частности, Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Киевская (область, не город), Винницкая и другие.

В Великобритании, как пишет The Guardian, начались отказы украинцам в предоставлении убежища. Мотивировка — в Украине есть возможность перебраться в более безопасные регионы. Адвокаты отмечают, что украинские просители защиты, включая женщин и детей, получают отказы и остаются в неопределенности на время рассмотрения апелляций. По словам юристки Галины Семчак, "эта оценка противоречит реалиям жизни в Украине", и люди по-прежнему подвергаются рискам — от бомбардировок до мобилизации и травм войны.