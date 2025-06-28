Поздно вечером 27 июня ВС РФ нанесли удар по Одессе с помощью ударных беспилотников. В городе возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

По информации главы ОВГА Олега Кипера, прилет был по жилому 21-этажному дому.

В результате возник масштабный пожар на 7, 8 и 9 этажах здания. Спасателям удалось эвакуировать пятерых человек, включая одного ребенка. Под завалами были обнаружены тела супругов.

В больницах находятся шесть пострадавших, среди которых двое детей: 7-летний мальчик в состоянии средней тяжести и 3-летний ребенок, пострадавший от отравления продуктами горения.

Кроме того, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура — жилые дома и автомобили. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара, с участием спасателей, медиков и психологов.

Возле здания ГСЧС развернут "Пункт несокрушимости" для поддержки пострадавших.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о повреждении жилой инфраструктуры и наличии пострадавших, которым оказывается медицинская и психологическая помощь.

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