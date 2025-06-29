В воскресенье, 29 июня, в Украине идет 1222-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:46 Последствия прилета по технологическому колледжу в городе Смела Черкасской области.

В здании масштабные разрушения.

09:23 Прилет во Львовской области был в Дрогобычском районе, заявил его глава Степан Кулиняк.

По его словам, зафиксировано множество взрывов, один из которых привел к попаданию в объект промышленной инфраструктуры. На месте возник масштабный пожар.

В результате обстрелов в части Дрогобыча исчезло электроснабжение.

Напомним, что в Дрогобыче, как и в Кременчуге, который ночью также был под обстрелом, находятся нефтеперерабатывающие заводы. Но прилеты по НПЗ официально не подтверждались.

09:00 Во время ночной атаки по территории Украины было выпущено 60 ракет, из них 38 сбито, и его одна подавлена средствами РЭБ, сообщают ВСУ. То есть, не была сбита 21 ракета.

По типам ракет:

- 4 “Кинжала” - не были перехвачены;

- 7 баллистических ракет “Искандер-М” и KN-23 - сбита 1;

- 41 крылатая ракета Х-101/ Искандер-К - сбито 33, еще 1 подавлена средствами РЭБ;

- 5 крылатых ракет “Калибр” - сбито 4;

- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 - не были перехвачены.

Также зафиксирован запуск 477 беспилотников, в том числе более 250 Shahed. Из них 211 были сбиты, еще 225 подавлены или потеряны для наведения.

То есть, не был сбит, подавлен и потерян для наведения 41 "Шахед".

08:35 Ночью Польша поднимала истребители и приводила ПВО в состояние боевой готовности из-за массированной атаки РФ по Украине, сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

08:29 Ночью РФ атаковала Николаев баллистикой и несколькими группами "Шахед", сообщает глава ОВА Ким.

Пол ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет.

08:13 Моменты прилёта во Львовской области. На месте удара виден пожар.

08:10 В Харькове беспилотник попал по крыше многоэтажки, сообщил мэр Игорь Терехов.

08:09 В Кременчугском районе Полтавской области во время массированной атаки россияне ударили по одному из предприятий, сообщает глава ОВА Владимир Когут.

Ночные прилёты под Кременчугом.

08:05 В Черкасской области в результате массированной атаки РФ пострадали шесть человек, среди них – ребенок. Им оказывают необходимую помощь.



По предварительным данным, в Смеле повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

08:00 Многие киевляне сегодня ночевали в метро из-за воздушной атаки.

07:55 Ночью Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением предположительно более 450 ударных дронов и 40 ракет.

По данным мониторинговых ресурсов, атака включала крылатые ракеты Х-101/Х-55, запущенные с бомбардировщиков Ту-95МС, ракеты "Калибр" с акватории Черного моря, гиперзвуковые Х-47М2 комплекса "Кинжал", а также баллистические ракеты 9М723 комплекса "Искандер-М" и их северокорейские аналоги KN-23.

Наиболее интенсивные удары зафиксированы во Львове и области, Запорожском регионе, Черкасской области, Кременчуге, Николаеве и на Донбассе. В ряде районов отмечены прилеты и атаки по объектам инфраструктуры.

В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия, в Черкассах сообщается о трех пострадавших. Также взрывы звучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.