Анализируем итоги 1223-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На территории Днепропетровской области идут бои, впервые подтвердил украинский военный паблик Deep State, который обновил свою карту.

На ней указано, что армия РФ продвинулась сразу на шести участках на юге Донецкой области около границы с Днепропетровской - от Шевченко (о захвате которого еще несколько дней назад заявила РФ) до Ялты.

Именно около Ялты, близ днепропетровского села Дачное, указана серая зона.

При этом российские военные паблики уже пишут о заходе в Дачное и о ликвидации "кармана" восточнее. Чего Украина не подтверждала.

И в целом о боях на Днепропетровщине Россия официально заявляет еще с позапрошлой недели. При этом командование ВСУ прорыв на территорию соседнего с Донбассом региона по-прежнему отрицает.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у административной границы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - заявил представитель группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Также в серую зону (и частично под российский контроль) вошла Новоукраинка, о захвате которой вчера сообщало МО РФ.

Южнее видно резкое расширение серой зоны вокруг Мирного - с юга она подошла уже к Воскресенке, что также находится у границы с Днепропетровской областью, а с севера перерезала трассу и охватила Поддубное.

Российские военные паблики заявляют о продвижении в тактически важном селе Каменское под Запорожьем.

С высот Каменского, как вчера заявило украинское командование, открывается возможность вести огонь из ствольной артиллерии по областному центру.

Россияне утверждают, что прорвались из южной части села в северную и публикуют кадры с флагом на указателе к реке Янчекрак, которая впадает в бывшее Каховское водохранилище.

Украина этого не подтверждала. ВСУ сегодня заявляли, что в Каменском у РФ продвижений нет.

При этом в четверг продвижение к селу фиксировал военный паблик Deep State. Сейчас указанная россиянами территория Каменского находится в серой зоне.

Украинские войска окончательно вытеснены с территории Белгородской области в районе Демидовки.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. На ней исчезла "серая зона" вдоль границы, которая вернулась под российский контроль.

ВСУ начали наступление на Демидовку в марте.

Генштаб же официально подтверждает, что ВСУ отбили Андреевку в Сумской области, а также продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив армию РФ подальше от Сум.

Из сообщения Генштаба следует, что это будет не последнее контрнаступление ВСУ на этом участке: "Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника".

Сообщается, что ситуация в области стабилизирована, а продвижение россиян остановлено "по линии Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – граница РФ – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области".

При этом удержание Сумской области, где россияне захватили плацдарм севернее Сум, обходится ВСУ большими человеческими жертвами, пишет Wall Street Journal.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - говорится в статье.

Украинские военные также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.

Издание повторяет данные украинского командования, что РФ имеет в этом районе 50 000 военнослужащих и добавляет, что это превосходит численность украинских войск примерно в соотношении 3 к 1, ссылаясь на воюющих там солдат ВСУ.

Издание указывает, что в начале июня под Сумы пришлось бросать силы ГУР, чтобы замедлить продвижение россиян.

При этом WSJ пишет, что ситуация в Сумской области демонстрирует общую тактику российских наступлений.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "ударь крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

О том, что россияне используют эту тактику, также писала и "Страна".

Что касается судьбы войны в целом, то некоторые западные лидеры опасаются, что ситуация на фронте в Украине может "серьезно ухудшиться" для ВСУ к осени, пишет главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его данным, военные оценки показывают, что "Украина может достичь предела уже в течение шести месяцев — если не получит существенную новую военную помощь", а Россия сможет поддерживать текущий уровень наступления еще год. Но помимо оружия проблемой может стать нехватка солдат и моральное состояние население из-за постоянных ударов по городам, если не будет "ясного видения победы — или, по крайней мере, окончания войны".

Украина все чаще призывает западных чиновников приложить усилия для прекращения огня, но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия согласится. Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас - захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.

Некоторые западные чиновники говорят о риске "катастрофического поражения", если украинская армия окажется на грани изнеможения и не получит существенного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников.

Впрочем, к изложенной в этой статье (и в других ей подобных) информации о крайне тяжелом положении ВСУ стоит относится осторожно. Это может быть определенное сгущение красок как минимум с двумя целями. Во-первых, побудить запарные страны увеличить помощь (а Трампа - ее продолжить). Во-вторых, создать у Кремля ощущение "скорой победы", чтоб он гарантировано отказался от предложений по прекращению огня. Это, напомним, одна из основных задач западной "партии войны".

Новый ракетный удар по Украине и потеря F-16

В ночь на воскресенье Россия нанесла один из наиболее массированных ударов за последнее время - более 500 воздушных целей, из которых 60 ракет, по данным ВСУ.

Причем сбить не удалось более 20 ракет и 40 "Шахедов", судя по официальной сводке украинских Воздушных сил. Хотя в самой этой сводке говорится лишь о шести прямых попаданиях. Такой низкий процент сбитий можно предварительно объяснить тем, что наиболее насыщенный ПВО Киев на этот раз не был эпицентром атаки.

Из подтверженных прилетов можно выделить следующие.

Во Львовской области удар был по району Дрогобыча. В пабликах показывали видео прилета и пожар после него, после чего пропал свет.

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В Полтавской удар наносился по Кременчугу, где пострадало предприятие. Также пострадала железнодорожная инфраструктура самой Полтавы.

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Здесь стоит напомнимть, что в Кременчуге, как и в Дрогобыче, находятся нефтеперерабатывающие заводы. И, хотя прилеты по НПЗ официально не подтверждались, можно предположить, что они были одной из российских целей в ходе этого обстрела.

При этом, если говорить об энергетике, то взрывы звучали и в районе Бурштына Ивано-Франковской области. Там расположена одна из крупнейших в Украине ТЭС. Но прилетов по ней не подтверждалось.

В Николаеве также были прилеты. Официально подтверждено только поражение "Шахедом" объекта инфраструктуры. При этом местные паблики пишут также, что город атаковали шесть "Искандеров": три кассетных и три фугасных.

Большие повреждения в Черкасской области. Власти заявляют о повреждении объекта инфраструктуры, а также технологического колледжа в Смеле. Судя по видео из пабликов, здание колледжа подверглось сильным разрушениям.

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Кроме того был прилёт по предприятию в Запорожье, где загорелся один из цехов.

Также была потеря в небе - в ходе отражения атаки разбился очередной украинский F-16. Сообщается, что это произошло в ходе работы по одной из целей.

Напомним, что это уже третий потерянный F-16, начиная с апреля. Военные паблики в качестве одной из версий рассматривают дружественный огонь - поражение от собственной системы ПВО, которая одновременно пыталась сбивать те же цели. Вторая версия - повреждение обломками "шахеда". Российские телеграмм-каналы утверждают, что F-16 был сбит системой ПВО РФ в Черниговской области.

Однако официально ни одна из версий не подтверждена, ведётся следствие. При этом нардеп Марьяна Безуглая обвинила военное командование в "убийстве" пилота.

"Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно отправлять дорогих пилотов сбивать "Шахеды", то это - убийство пилотов и уничтожение самолетов”, - написала она.

Безуглая также напомнила, что результаты расследования по первой катастрофе F-16 до сих пор не опубликованы. "А потом можно поскорбеть, конечно. Не забудем, не простим, медаль маме передадим", - добавила депутат.

В ночь на понедельник российские дроны атаковали Одессу (там был прилет с возгоранием в районе Совиньона, о котором власти ничего не сообщали), а также Харьковскую область и Кривой Рог, где беспилотник попал по зданию ТЦК.

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Конфликт Москвы и Баку

Между Москвой и Баку разгорается серьёзный скандал.

Он произошел после того, как в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 год. Были задержаны почти 50 человек из диаспоры. Причем двое из них погибли. Их родственники заявляют о жестоких избиениях задержанных и издевательствах над ними. И говорят, что умершие погибли под пытками. Эта же версия является доминирующей и в Азербайджане. Более того, распространяется информация, что погибших не двое, а пятеро. Официально в РФ подтверждают гибель только двоих.

По версии Следственного комитета РФ, в Екатеринбурге прошли мероприятия по "задержанию этнической банды", подозреваемой в организации убийств.

В Следкоме заявили, что расследуется дело о заказном убийстве. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду убийств и покушений в Екатеринбурге. Среди них - два убийства в 2001 и 2011 годах, а также покушение, совершенное в 2010 года. Мотивом стал раздел сфер влияния в бизнесе.

В качестве подозреваемых задержаны шесть граждан РФ с азербайджанскими фамилиями. В СК заявили, что один из них скончался в результате сердечной недостаточности, "причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются".

МИД Азербайджана выразил России резкий протест, утверждая, что в ходе задержани двое азербайджанцев "были убиты". Ведомство расценило действия российских силовиков как "насилие на этнической почве".

После этого минкульт Азербайджана отменил все мероприятия, ранее запланированные в стране при участии российских учреждений. Под запрет попали концерты, спектакли, выставки и фестивали. Также отменён визит в Баку вице-премьера РФ.

Также вчера на государственном телеканале AZ TV вышел резко критический в отношении Путина и России сюжет.

Телеведущий заявил, что после победы Азербайджана в Карабахской войне, Путину "не понравилось" что Азербайджан стал "сильным государством, вернул земли, восстановил суверенитет, защищает свои интересы и проводит принципиальную политику".

"Понимаем, вы привыкли к господству над народами, которые Россия насильно включила в свой состав. Будь то в царские времена или в советский период, русский народ считался высшей расой. Азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены и другие народы всегда считались людьми второго сорта", - заявил ведущий.

Кроме того, он обвинил Москву в "стремлении вернуть 1937-й год" (видимо, говоря о действиях против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге).

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На этом дело не окончилось. Сегодня с утра бакинские силовики оцепили здание редакции российской госагентства "Sputnik-Азербайджан" (первое видео). МВД страны подтвердило обыски в филиале российской медиакомпании, но не указало причин. При этом азербайджанские СМИ пишут, что в редакции задержаны два человека, которых подозревают в работе на ФСБ. Как выяснилось, задержаны руководители "Sputnik-Азербайджан" - глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Российский МИД заявил, что консулов к журналистам не пускают и вызвал посла Азербайджана в РФ.

В чем подоплека скандала?

Напомним, в декабре после крушения азербайджанского самолета в РФ, который, по наиболее распространённой версии, был сбит российской ПВО, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с рядом резких обвинений против Москвы, а в Баку закрыли филиал "Россотрудничества".

Затем тема довольно быстро затихла, но сейчас, после арестов и гибели азербайджанцев на Урале, началось новое обострение. При этом, его причины принципиально отличаются от того, что было в декабре.

Тогда, очевидно, азербайджанский самолёт был сбит российской ПВО случайно - отражая атаку украинских беспилотников на Грозный. Сейчас же действия российских силовиков носят демонстративный характер.

Во-первых, повод для этих действий (убийство, совершенное в 2001 году) явно формальный для облавы такого масштаба.

Во-вторых, силовики действовали с демонстративной жестокостью. При этом, судя по всему, это не была инициатива "на местах", так как с момента смерти двух азербайджанцев нет даже обтекаемых обещаний российских властей "провести проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов". И вообще нет практически никакой официальной реакции Москвы на обвинения в убийстве. Также за силовиков вступилась подконтрольная Кремлю сетка телеграмм-каналов, обрушившаяся с резкой критикой на Баку.

То есть, происходящее напоминает не эксцесс исполнителя, а показательные действия российских властей.

Какие могут быть их мотивы и цели?

Прежде всего, стоит отметить два факта.

Первый - Азербайджан, хотя внешне и не ведет откровенно враждебную по отношению к РФ политику, однако, в последнее время, очевидно от нее дистанцируется, иногда жестко высказываясь в адрес Москвы. Что наиболее ярко выразилось после сбития самолёта. И, в целом, Алиев, после возвращения контроля над Карабахом, постоянно демонстрирует, что Азербайджан становится региональным лидером и не боится конкурировать и с Москвой. Также он позиционирует себя как альтернативный РФ центр силы и хаб для экспорта энергоносителей в обход России. Очевидно, что Кремлю это вряд ли нравится.

Второй - в России азербайджанцы занимают очень серьёзные позиции в бизнесе, а также в криминальной иерархии.

Если сложить эти два факта вместе, то можно предположить, что Москва пытается использовать наличие богатой азербайджанской диаспоры в РФ как рычаг давления на Баку, с целью корректировки позиции азербайджанских властей, ставя их перед выбором: или меняйте курс, или крупнейшие бизнесмены-азербайджанцы в РФ будут "раскулачены", а их собственность уйдёт другим. Это также и сигнал представителям азербайджанской диаспоры внутри РФ, чтоб влияли в определенным направлении на Баку.

При этом для инициаторов "показательного выступления" против азербайджанцев на Урале любая реакция Баку будет в плюс. Даже если Алиев займёт в ответ жесткую позицию, это будет использовано для того, чтоб отобрать у бизнесменов-азербайджанцев их активы в РФ на многие миллиарды долларов. Тут стоит сказать, что в России после 2022 года возник целый класс бенефициаров процесса перераспределения активов представителей "недружественных стран", которые были в РФ заблокированы после начала полномасштабной войны в Украине. Это связанные с Кремлем и силовиками российские бизнесмены. Поэтому для них очевидна выгода от того, что в число "недружественных" стран будет записан и Азербайджан, а активы азербайджанцев будут тем или иным образом "отжаты".

Правда, тут вопрос в том, что в ответ может (если захочет) предпринять Баку. Причем не в каком-либо символическом плане (типа Арета российских журналистов или даже демонстративного выхода из СНГ), а в плане нанесения РФ реального ущерба.

Азербайджан является важным партнером РФ по логистическим маршрутам. Правда, здесь зависимость и выгода обоюдная и неизвестно, кто от разрыва проектов потеряет больше (по трубе Баку-Новороссийск, например, в этом году планируется прокачать на экспорт 2,5 млн тонн азербайджанской нефти).

Азербайджан может попытаться раскачать ситуацию в приграничном Дагестане. Но неизвестно, есть ли у него такие возможности. Также в баку уже звучат призывы к многочисленной азербайджанской диаспоре в РФ начинать протесты. Но пока она не проявляет активности. Вероятно, опасаясь, что это приведет к расправам, аналогичным тем, которые имели место в Екатеринбурге.

Своими рычагами влияния на РФ обладает ближайший партнер Баку президент Эрдоган. Турция играет большую роль в обходе россиянами санкций, является важным для России партнером по закупкам и транзиту энергоносителей. Но тут, опять же, выгода взаимная. Правда, Эрдоган, фактически контролируя новое правительство Сирии, может создать проблемы для российских баз, которые ещё остаются в этой стране. Но готов ли он на это пойти, чтоб помочь Азербайджану в конфликте с РФ - вопрос открытый.

Так или иначе, но, судя по всему, мы наблюдаем начало разворота политики РФ в отношении Азербайджана, которая выражается в попытке побудить Баку откорректировать свой курс. И в ближайшее время мы увидим какая будет реакция на это президента Алиева. Если накал страстей спадет - значит Баку и Москва смогли на неких условиях договориться. Если скандал будет раскручиваться и дальше, то это означает, что две страны могут перейти к разрыву многочисленные связей и к открытой конфронтации.

При этом ряд российских пабликов уже прогнозирует чуть ли не прямую войну Азербайджана с Россией. По их версии, Британия и другие западные страны якобы подталкивают Баку к тому, чтоб открыть "второй фронт" против РФ и этим, по их версии, и объясняется резкость заявлений азербайджанских властей - мол, таким образом, они готовят общество к конфликту.

Однако, крайне трудно представить себе, что 10-миллионный Азербайджан решится напасть на Россию - крупнейшую ядерную державу, пусть и завязшую в войне в Украине.

Два факта делают это тем более маловероятным.

Во-первых, основа экономики Азербайджана - нефтяные промыслы находятся на расстоянии нескольких минут полета для российских ракет и защитить их от полного уничтожения в первые же дни войны не сможет ни одна система ПВО. Во-вторых, с единственной страной, которая могла бы прийти Баку на помощь в войне - Турцией, у основной части Азербайджана нет общей границы (она есть только у анклава в Нахичевани). Грузия наверняка будет сохранять нейтралитет. Также как и Армения. Последняя, теоретически, может даже подключиться к войне против Азербайджана, хотя при Пашиняне это вряд ли случится. Иран - дружественная РФ страна.

Поэтому нападение Азербайджана на РФ выглядело ли полным безумием со стороны Алиева.

Нападение России на Азербайджан сейчас также малореально - пока основная часть российской армии задействована на Украине.

Правда, не исключен другой сценарий.

Баку может реализовать план, о котором говорят уже давно - атаковать Армению, чтоб пробить "Сюникский коридор" между Нахичеванью и основной частью страны. Тем более, что в самой Армении ситуация нестабильная - нарастает напряженность после повальных арестов представителей оппозиции, которые предпринял премьер Пашинян. Однако, это будет нападение на суверенное государство и может вызвать негативную реакцию стран Запада, где сильны позиции армянской диаспоры. Кроме того, это даст формальный повод нанести удар по Азербайджану России, которая является союзницей Армении по ОДКБ (причем официально, несмотря на заявления Пашиняна, Ереван из этой организации не вышел). И тогда Баку получит войну на два фронта. Причем армянскую армию нельзя назвать слабой - ее костяк составляют опытные и мотивированные жаждой реванша за Карабах бойцы.

То есть, с точки зрения логики, военный сценарий развития событий вокруг конфликта Азербайджана с Россией на данный момент не выглядит реалистичным.

Хотя, после 24 февраля 2022 года, конечно, ничего исключать нельзя. Начало полномасштабной войны в Украине показало, что обычная логика в новой геополитической реальности часто уже не работает.