Во вторник, 1 июля, в Украине идет 1224-й день войны с Россией.

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Последние новости

10.47 В Каменском районе есть погибшие и раненые после ракетной атаки, сообщает ОВА.

На фото виден масштабный дым.

10.37 Срок базовой общей подготовки мобилизованных будет увеличен на два дня - с 49 до 51 дня, сообщил главком Сырский.

Эти два дня добавили для обучения противодействию ударным дронам.

Также он отмечает, что во время обучения запрещено скопление личного состава и военной техники, как и размещение военнослужащих в палаточных городках. Заверяет, что на локациях подготовки строят новые укрытия и блиндажи.

9.51 В Каменском районе Днепропетровской области начался пожар после ракетного удара РФ, сообщает ОВА.

9.27 Дроны атаковали предприятие в Ижевске, который находится примерно в 1300 км от Украины, сообщают местные власти.

Местные паблики уточняют, что это электромеханический завод "Купол". Виден пожар.

Местный аэропорт с утра закрыт.

9.21 Киев становится самым незащищенным и опасным городом из-за нехватки ПВО, заявил основатель компании-производителя БПЛА Валерий Боровик.

"Не хватает средств поражения. Президент американский перенаправляет то, что уже должно было идти в Украину, на Израиль, и там перенасыщение ПВО. А в Украину даже то, что законтрактовано было при Байдене, нет никакой ясности, даже за деньги, если мы платим за счет европейских партнеров", - заявил Боровик.

8.15 В Запорожье ночью был прилет по промышленному предприятию, сообщает ОВА.

8.14 Последствия вчерашнего прилета по рынку в центре Донецка (в районе ЦУМа). Там погибла женщина.