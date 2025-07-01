Анализируем итоги 1224-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В июне армия РФ захватила наибольшую площадь украинских территорий в этом году - 556 кв. км, сообщает Deep State. Для сравнения, в мае было захвачено 449 квадратных километров.

Больше всего россияне продвинулись на Новопавловском (в сторону Днепропетровской области) и Покровском направлениях. Также значительные территории они захватили в Сумской области.

По данным украинского военного паблика, у РФ больше солдат, чем у ВСУ, но есть недостаток техники, поэтому штурмы часто проводятся на ногах, мотоциклах и багги. Отметим, что таким же образом наступают и украинские войска. И объяснение этому не столько отсутствие техники, сколько то, что любая техника в современных условиях на поле боя становится легкой добычей для дронов. Поэтом солдаты с обоих сторон и ведут наступление либо пешком, либо на скоростных средствах транспорта типа багги и мотоциклов.

За минувшие сутки, как сообщает Deep State, армия РФ продвинулась в Новосергеевке около границы с Днепропетровской областью.

Украинский боец "Мучной" пишет, что усложняется ситуация в селе Муравка, за которое идут бои (что не отражено у Deep State).

Также, по его словам, "противник активно давит к северу от Новониколаевки и к северу от Новосергеевки, пытается выйти в район Молодецкого, чтобы таким образом перерезать логистику в Удачном. Затем — осуществить удобный охват с двух сторон и начать плотный штурм этого села. Далее цель россиян - взять под контроль шахтоуправление Покровское, обеспечить фланг в районе Сергеевки и перерезать трассу из Павлограда на Покровск".

Россияне продвинулись недалеко от админграницы и южнее - около Зеленого и Комара.

При этом "Мучной" заявляет, что россияне захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области - Дачное и оттуда еще на полкилометра вклинился вглубь региона.

Он предлагает "серьёзно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой", а также выходить из "кармана" между Ореховым и Новоукраинкой, поскольку после захвата Дачного там возникает угроза охвата с запада.

К востоку от Покровска сообщается о потере Коптево, что позволило РФ приблизиться к Мирнограду .

Кроме того, фиксируется продвижение в Торецке и севернее, около Делиевки.

Вчера "глава ЛНР" Пасечник заявил, что Россия захватила всю территорию Луганской области. Видимо, подразумевая недавнее продвижение РФ в сторону Северска.

При этом российские военные паблики пишут, что на отдельных приграничных участках - например, в Кременецких лесах, у Грековки и Новоегоровки под Сватово. Что примерно совпадает и с положением на украинских картах.

Обстрелы

Вечером 30 июня Донецк подвергся ракетному обстрелу. По заявлению "главы ДНР" Пушилина, удары были нанесены ракетами авиационного базирования. Их модель он не уточнил, но предположительно это были Storm Shadow. Позже об их перехвате заявляло минобороны РФ, не уточняя, где именно.

По словам Пушилина, в Донецке повреждены торговые ряды на рынке “Сокол”, центральный универмаг и банк, в городе возникли пожары. Местные паблики сообщают о попадании в металлургический завод. По последним данным, в результате обстрела погибла женщина, трое получили ранения.

Украинские паблики пишут о поражении цехов по сборке БПЛА и об ударе по штабу 8-й российской армии. Генштаб ВСУ пока ударов не комментировал.

Одновременно налет был и на Луганск. По местным данным, город атаковали до 40 беспилотников. Горела нефтебаза.

Утром ВСУ нанесли удар дронами по Ижевску в России.

Местные власти подтвердили прилет по предприятию и пожар, а также гибель трех человек (еще 35 пострадали).

Украинские паблики заявляют, что ударили по ижевскому электромеханическому заводу "Купол", на котором производятся ЗРК семейства "Тор" и ударные беспилотники "Гарпия".

В украинских военных пабликах все это трактуют как ответ на недавний крупный ракетный удар РФ.

Россияне сегодня нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые. Также был прилет по предприятию в Запорожье.

Сценарии для Украины

Сегодня – день, когда не сбылся очередной прогноз о завершении войны в Украине. Речь идет о прогнозе центра геополитики инвестиционного банка JPMorgan, по которому война должна была закончиться до 1 июля.

Впрочем, уже в момент опубликования этого прогноза (конец мая), в то, что война завершится через месяц, мало кто верил. К тому времени переговоры, как становилось все более очевидно, зашли в тупик.

Но анализ геополитиков из JPMorgan вызвал резонанс по другому поводу. В нем наиболее вероятным вариантом развития событий (50% вероятности) после войны был обозначен так называемый "грузинский сценарий". В изложении банка он выглядит так: Украина после войны не получит надежных гарантий безопасности, останется нестабильной и со временем, после одной-двух смен власти, окажется в сфере влияния России.

И это в Украине у многих вызвало недоумение, переходящее в возмущение: какой еще может быть "грузинский сценарий" после такой жестокой войны, которая бесконечно превосходит по своим жертвам скоротечный конфликт между Грузией и Россией в 2008 году? Да и может ли вообще прийти к власти в Украине на выборах политик, который будет выступать за такой сценарий (то есть, по сути, за примирение с Россией)?

Однако при определенных обстоятельствах "грузинский сценарий" действительно может оказаться реализуем. Но это будет зависеть не только от того, что будет происходить в Украине, но и от позиции России, а также Запада. И именно такая "многозависимость" делает подобный сценарий крайне сложным.

Помимо грузинского, JPMorgan выделил три других сценария, хотя и оценил их как менее вероятные:

"Израильский" сценарий (20%): Украина получит западные гарантии безопасности, но не ввод западных войск. Она останется милитаризованным государством, постоянно готовым к новой войне.

Сценарий "Южная Корея" (15%) предполагает размещение в Украине европейских войск, подкреплённых американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта.

Сценарий "Беларусь" (15%) предполагает, что и США, и Европа не смогут или не захотят обеспечивать безопасность Украины. Это позволит России добиться выполнения своих максималистских требований и фактически превратить Украину в зависимое государство.

Как видим, банк вынес за скобки вариант поражения России (когда Москва будет вынуждена принять все условия Украины) и исходит из того, что война закончится либо на линии фронта с переходом противостояния в "холодную стадию" (корейский или израильский сценарий), либо через уступки Украины в той или иной степени (грузинский или белорусский).

При этом JPMorgan рисует два последних сценария как плюс-минус одинаковые – возвращение в сферу влияния РФ. Хотя, если смотреть на реальную ситуацию в Грузии, то она иная. Грузинская власть является "пророссийской" только в трактовке оппозиционеров. На деле она проводит многовекторную политику — стремясь не ссориться с Россией, но при этом развивая отношения с Турцией, Азербайджаном, США. Грузинский сценарий больше напоминает политику Финляндии после Второй мировой войны — дружественный по отношению к Москве нейтралитет при сохранении самостоятельной внутренней и внешней политики. Отличие в том, что Финляндия в 1945 году официально признала потерю территорий, а Грузия — нет.

Но какие варианты реальны на самом деле?

Для начала нужно сказать, что три года полномасштабной войны полностью обнулили концепцию, которая лежала в основе действий украинской власти с 2014–2015 годов.

Тогда, после подписания минских соглашений, у Порошенко был выбор из двух вариантов. Первый — выполнить их политическую часть, реинтегрировав Донбасс в Украину с особым статусом и нормализовать отношения с РФ (вынеся вопрос Крыма за скобки). Второй — заморозить ситуацию на Донбассе в режиме "войны как бы нет, но война как бы есть" и позиционировать Украину как "форпост Запада, который сдерживает российский империализм". После некоторых колебаний Порошенко выбрал второй вариант.

Главная причина была не столько в том, что это позволяло получать значительную (в том числе и финансовую) поддержку Запада, сколько в уверенности, что Россия не посмеет напасть на Украину. А если посмеет — то жёсткие санкции Запада и сопротивление ВСУ быстро приведут её к краху.

Исходя из этого же базового посыла действовал до войны и Зеленский.

Начатое Россией вторжение действительно первое время давало надежду на реализацию подобных прогнозов. Неудачи на фронте и мятеж Пригожина чуть было не подвели РФ к полному разгрому. Но Путин выстоял. Мятеж завершился провалом. Пригожин чуть позже погиб. Ситуация была стабилизирована и внутри РФ, и на фронте. А затем российские войска перехватили военную инициативу. Санкции так и не смогли обрушить российскую экономику. И хоть они и не прошли бесследно, и звучат прогнозы о нарастающих проблемах, но пока они не оправдываются.

То есть силами одной Украины и западными санкциями сокрушить Россию пока не удалось.

Исходя из этого, при анализе того, что произойдёт после завершения войны, принципиальное значение имеет ответ только на один вопрос: получит ли Украина гарантии безопасности от западных стран, которые бы подразумевали их вступление в войну в случае нового нападения России?

В сценариях банка этот вариант обозначен как южнокорейский. Напомним, в Южной Корее после окончания Корейской войны были размещены американские войска, даже с ядерным оружием. Поэтому было понятно: атака КНДР на Республику Корея означает войну с США. Из той же серии — "западногерманский сценарий", когда ФРГ стала членом НАТО.

Если обязывающих гарантий Запад Украине не даст (а пока всё идёт именно к этому), далее наступает развилка: "израильский", "грузинский" и "белорусский" сценарии.

Израильский сценарий многими в Украине воспринимается как идеальная модель — укрепление боевой мощи, готовность к войне с враждебным соседом в любой момент.

Однако пока Россия существует в своём нынешнем виде, израильский вариант для Украины невозможен. Состояние "вечного противостояния" Киева с Москвой, как Израиля с арабскими странами, приведёт Украину не к "израильскому", а к "палестинскому" сценарию вечной разрухи. Уже не раз говорилось, что крайне некорректно сравнивать войну Украины и России с ситуацией на Ближнем Востоке. Но если и проводить аналогии, то Украина больше напоминает Палестину, а Россия — Израиль. У Израиля нет огромной враждебной державы с ядерным оружием и кратно превосходящим потенциалом.

Состояние "вечной войны" (реальной или гибридной) будет куда более разрушительным для Украины, чем для России. Пример — "гибридная война" на Донбассе 2015–2022 годов. Для Украины она приносила проблемы, но за пределами прифронтовой зоны почти не ощущалась. А вот для "ЛДНР" война определяла жизнь. В случае "израильско-палестинского" сценария на месте "ЛДНР" окажется вся Украина, а на месте Украины — Россия.

Фактически, "вечная война" станет дорогой к постепенному уничтожению украинской государственности. Будущее будет напоминать фильм "Запретная зона", где на территории Украины хозяйничают группировки типа ХАМАС.

Два альтернативных варианта — белорусский и грузинский.

Белорусский сценарий — то, чего почти открыто добивается Россия: превращение Украины в страну, курс которой определяется в Кремле. Ключевое условие — ограничение численности ВСУ.

Грузинско-финский сценарий — альтернатива как "вечной войне", так и зависимости. Суть — Украина не проводит враждебную политику в отношении Москвы и сохраняет нейтралитет, а Россия не вмешивается во внутренние дела.

После 1945 года Сталин не требовал от Финляндии "становиться социалистической", а нынешняя Россия не требует от Грузии признать независимость Абхазии и Южной Осетии или вступить в ОДКБ.

То есть война заканчивается, отношения двух стран восстанавливаются. Не союзные, но нормальные.

Итак, если Украина не получает обязывающих гарантий безопасности, остаются три сценария: израильско-палестинский, белорусский и грузинско-финский.

Первый исключать нельзя — значительная часть общества, элит и армии против любого примирения с РФ, даже если это дорого.

Белорусский — пока неприемлем для украинских элит, армии и большинства общества. Возможен только в случае полного поражения ВСУ и краха государства.

Грузинский — возможен, если элиты и армия придут к выводу, что ради спасения государства и нации от уничтожения нужно идти на компромиссы и убедят в этом общество. Кто будет этим лидером — не принципиально. Вспомним: на момент перемирия с СССР в 1944 году Финляндию возглавлял маршал Маннергейм, который до этого шесть лет воевал против Советского Союза.

Но "грузинский сценарий" зависит не только от Киева. Москва тоже должна взять на себя обязательство оставить Украину в покое при условии её нейтралитета.

Реакция из Москвы разноречива.

"Грузинский сценарий — оптимален для всех", — прокомментировал доклад JPMorgan известный кремлёвский политтехнолог Евгений Минченко.

Однако общий тон заявлений российских властей пока иной. Они подчеркивают неизменность своих требований и стремятся к "белорусскому сценарию" — именно это отражают официальные условия Кремля.

Можно воспринимать эти условия как "позицию для торгов". Но частота подобных заявлений указывает, что эти условия для Кремля принципиальны, и без их выполнения он не остановит войну.

В Киеве при этом распространено мнение, что с Москвой в принципе невозможно договориться: её цель — уничтожение украинской государственности и идентичности. Следовательно, никакой речи о "грузинско-финском" варианте быть не может — только "вечная война", какой бы ни была её цена.

И заявления из Москвы практически ежедневно подкрепляют эту точку зрения.

Кроме того, для реализации "грузинского сценария" необходимо, как минимум, отсутствие сопротивления со стороны Запада, который имеет влияние на Киев. Пока таких признаков нет. Наоборот, в Европе укрепляется мнение, что Украина должна стать "форпостом обороны от России".

Поэтому повторим: "грузинский сценарий" — это возможный компромиссный вариант завершения войны. Но он реален только при совпадении двух условий: готовности к примирению и со стороны Украины, и со стороны России, а также при отсутствии активного сопротивления со стороны Запада. Сейчас всё это маловероятно. Но ситуация может измениться, если ни одна из сторон не добьется победы, либо если в Киеве, Москве и на Западе произойдут масштабные внутренние перемены.

Курс евро уже 50 грн. Что дальше?

Курс евро продолжает бить рекорды: сегодня, 1 июля, Национальный банк поднял свой официальный курс до нового исторического максимума - с 48,9856 грн/€ до 49,4093 грн/€, и зафиксировал это значение на завтра, 2 июля. Это произошло из-за нового скачка курса евро к доллару на мировом рынке со вчерашнего максимума 1,1751 до сегодняшнего 1,1830.

Карточные курсы евро на продаже, которые очень важны для украинцев, выехавших в ЕС с гривневыми картами, сегодня достигал 49,75 грн/€ (Приватбанк) и 49,84 грн/€ (Райффайзен Банк). А цены на наличный евро в кассах банков подскочили сразу на 25-30 копеек: средние курсы покупки-продажи достигли 48,84-49,64 грн/€, а максимальный вышел на новый психологический уровень в 50 грн/€ — его поставил Альтбанк.

Хотя в мире курс доллара падал, и в первую очередь к евро, как указано выше, то в Украине он приподнялся. Официальный курс Нацбанка вырос с 41,7788 грн/$ д 41,8191 грн/$, а межбанковский — со вчерашних 41,75 грн/$ до 41,855 грн/$ (в течение торгов котировки поднимались до 41,88 грн/$). Наличные расценки в кассах банков подросли на 5-10 копеек: средняя стоимость покупки/продажи вышли на 41,41-41,98 грн/$, а максимальная достигла 42,30 грн/$ — ее ставил МетаБанк.

Причины падения курса доллара к евро - зависший в воздухе вопрос отставки председателя американского Федрезерва Джерома Пауэлла, который поднял президент США Дональд Трамп из-за нежелания ФРС снижать ставки, а также проблемы с госдолгом США, новые налоги и госбюджет Америки.

"Еще важный момент: приближается 9 июля, завершение паузы по определению новых таможенных пошлин Трампа, и не забываем, что укрепление евро на 13%+ против доллара с начала года можно смело рассматривать как налог на европейский экспорт в США. Посмотрим какие будут новости по "сделке" Штатов с Европой", — прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Чем дороже украинские импортеры будут закупать евровалюту - тем дороже в нашей стране будут товары из ЕС. От топлива до продуктов питания и товаров первой необходимости. Что негативно будет сказываться на инфляции, которая в мае и так подскочила до 15,9%. Как известно, за инфляционное обуздание отвечает Нацбанк, для чего сейчас всеми силами старается сдерживать подорожание евровалюты, которую бизнес покупает за доллар. То есть НБУ старается максимально тормозить рост доллара, чтобы евро стоил не очень дорого. Регулятор не сильно повышает курс американской валюты, несмотря на активное повышение спроса на нее в последние дни: вместо продажи из резервов привычных $120-140 млн в сутки Нацбанк 27 и 30 июня стабильно отдавал на межбанке свыше $200 млн/день.

"Нацбанк имеет в инструментарии только долларовые интервенции, поэтому пытается сбивать курс доллара, чтобы не допустить ухода евро в отрыв через пересчет. Евро для нас это проинфляционный фактор, в силу завязаности на Евросоюз, и более чем 50% платежей по внешнеэкономической деятельности в евровалюте", — объяснил Шевчишин.

С другой стороны, чем выше курс евро к гривне, тем выгоднее поставлять товар в ЕС украинским экспортерам и тем больше гривен от конвертации европейской помощи получит украинский бюджет.

Шевчишин допускает рост пары евро/доллар на мировом рынке в область 1,2. "Пока все выглядит как движение зону 1,2, куда можем добраться до завершения паузы по тарифам. Если говорить об Украине, то в июле по базовому сценарию для доллара допускаю колебания в рамках 41,5-42,7 грн/$, а по евро — 48-50 грн/€", — спрогнозировал "Стране" Андрей Шевчишин.

При безналичном уровне 50 грн/€, но ждет движения наличного курса на 51 грн/€.

"Могут давать и 51 грн/€, особенно если наличный спрос начнет зашкаливать. Дальше все будет зависеть от Нацбанка: захотят сбить котировки — зальют доллар в 41,50 грн/$, и так опустят евровалюту, а захотят — пропустят удорожание дальше. Заодно поправят бюджетно-доходные дела, но инфляцию подстегнут наверх", - говорит Шевчишин.