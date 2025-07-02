В среду, 2 июля, в Украине идет 1225-й день войны с Россией.

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12.29 Генштаб ВСУ опровергает потерю первого села в Днепропетровской области Дачного, откуда уже появились видео с российскими военными.

При этом заход россиян в Дачное Генштаб признал, но утверждает, что их оттуда уже выбили.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов. Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

12.18 Очередная публикация в США об остановке потока критически важных вооружений Украине.

New York Times со ссылкой на источники подтверждает, что часть помощи, утверждённой еще при Байдене, была заморожена администрацией Трампа. Под это попали ракеты для Patriot и самолетов F-16, а также высокоточные артиллерийские снаряды.

"Точно неясно, сколько именно вооружений было включено (в приостановку - Ред.) и как быстро это скажется на поле боя, хотя некоторые американские чиновники во вторник заявили, что эти боеприпасы не планировалось отправлять в Украину ещё несколько месяцев", - говорится в статье.

У США есть две линии поддержки Украины: одобренные при Байдене поставки в этом году со складов и финансирование Штатами у своих подрядчиков заказов для Украины на будущее. Они были запланированы и на следующий год.

При этом NYT отмечает, что на прошлой неделе, когда после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО Трамп заявил, что подумает о продаже Украине систем ПВО и ракет к ним, эта пауза уже планировалась в Пентагоне. Напомним, тогда же Трамп оговорился, что данное вооружение нужно самой Америке и Израилю.

11.57 Война в Украине продолжится в следующем году, заявил глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Коваленко.

Он пишет, что "Путин отверг идею США о прекращении огня", и, "к сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий".

10.42 В "Резерв+" запускают бета-тестирование оплаты штрафов от ТЦК, сообщила замминистра обороны Черногоренко.

"Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - пишет она.

10.00 Последствия ночных ударов по Харькову дронами. Пострадали сельхозпредприятия, админздание, СТО, многоэтажка.

9.37 Россияне зашли в первое село в Днепропетровской области - Дачное.

Появилось видео, как российские военные занимают там блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село полностью захвачено.

Украинский военный Мучной подтверждал потерю села. По его данным, с Дачного россияне еще на полкилометра вклинились вглубь Днепропетровской области.

Он предлагает "серьёзно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой", а также выходить из "кармана" между Ореховым и Новоукраинкой, поскольку после захвата Дачного там возникает угроза охвата с запада.

Украина официально потерю Дачного не подтверждала.

На свежей карте Deep State Дачное находится под контролем ВСУ, а минимальный участок на краю села в серой зоне.

9.34 Армия РФ снова продвинулась в направлении Запорожья и на границе Днепропетровской области, сообщает Deep State.

На карте украинского военного паблика указано существенное продвижение в Каменском (кратчайшая дорога на Запорожье). По сути подтверждая данные российских пабликов о заходе в это село.



В Новосергеевке РФ также продвинулась, а серая зона подошла вплотную к границе Днепропетровской области.

Также РФ продвинулась в Богатыре и севернее, около Орехового.

9.11 ВСУ сообщают, что прилеты "Шахедов" ночью были в 14 локациях, сбить не удалось 35 дронов из 114 и все 4 ракеты С-300.

9.08 В Славянске прилет дрона по терминалу "Новой почты", сообщают местные власти.

7.53 Кадры ночных прилётов по Харькову.

Мэр города Терехов ранее сообщал об ударах беспилотников по Новобаварскому району.