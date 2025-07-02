Анализируем итоги 1225-го дня войны в Украине.

Cитуация на фронте

Вчера мы уже сообщали о том, что, по информации украинского военного с позывным "Мучной", россияне захватили свое первое село в Днепропетровской области - Дачное.

После этого российские паблики показали видео со своими флагами в этом селе. И как российские военные занимают там блиндажи.

Когда эти видео опубликовал ряд украинских пабликов, Генштаб ВСУ опроверг потерю села. При этом заход россиян в Дачное ГШУ признал. Но утверждает, что их оттуда уже выбили.

"Несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов. Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Это заявление прокомментировал боец "Мучной", который призвал командование "посмотреть правде в глаза".

"Несмотря на заявления Генштаба, которому никто не верит, он продолжает пускать пыль в глаза тем, кто пытается обеспечить и помочь ребятам на фронте. Нужно смотреть правде в глаза и за все это время войны хотя бы немного забыть про сеансы физиотерапии и начать принимать твердые решения", - заявляет военный.

"Мучной" утверждает, что на данный момент нет достоверных подтверждений присутствия украинских сил в Дачном, кроме наблюдаемой активности российских войск внутри населенного пункта и их попыток выйти к Новопавловке с юга.

"Если и будут какие-то подтверждения нашего присутствия, то это будут самоубийственные вылазки, как это уже бывало, например, в Богатыре — сначала говорим, что контролируем, а потом этих же бойцов уничтожают дронами при попытке выйти", — отметил он.

На свежей карте Deep State Дачное находится под контролем ВСУ, а минимальный участок на краю села в серой зоне.

В то же время Deep State фиксирует ряд других продвижений у границ Днепропетровской области - в Новосергеевке и Богатыре (по данным "Мучного", оба села давно захвачены), а также в районе Орехового.

Также армия РФ снова продвинулась в направлении Запорожья.

На карте украинского военного паблика указано существенное продвижение россиян в Каменском (кратчайшая дорога на Запорожье). По сути подтверждаются данные российских пабликов о заходе в это село на днях и выходу в его северную часть.

Вчера стало известно, что в Запорожской области погиб один из командующих войсками на Новопавловском направлении - комбриг 110-й омбр Сергей Захаревич. Это произошло вследствие удара "Искандера" по району Гуляйполя.

Российские паблики пишут, что их войска захватили Юнаковку в Сумской области, а также предпоследний район Часового Яра - Шевченко. Украина этого не подтверждала. При этом о своем продвижении под Часовым Яром россияне пишу уже несколько дней.

Остановка поставок оружия США

Сегодня сразу несколько западных СМИ сообщили, что США приостановили поставку ракет к ПВО и боеприпасов Украине. Такое решение принял министр обороны Пит Хегсет.

По данным источников в оборонном ведомстве и Конгрессе, поставка может быть заморожена на неопределенный срок из-за опустошения запасов. Сроки — как минимум до завершения пересмотра американских складов вооружения.

Под "заморозку" попали ракеты-перехватчики Patriot, тысячи 155-мм снарядов для гаубиц, более чем сотня авиаракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ракет Stinger, AIM для самолетов F-16 и гранатометов.

Часть этого вооружения уже была доставлена в Европу, когда пришел приказ не поставлять его в Украину.

По словам представителей Пентагона, американские запасы истощены из-за многолетней поддержки Украины, операций на Ближнем Востоке, боев с хуситами в Йемене и защиты союзников от Ирана. Как заявила представитель Белого дома Анна Келли, "это решение принято в интересах самих США после анализа помощи другим странам. Сила американской армии вне сомнений — просто спросите у Ирана".

Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил заморозку поставок Украине ряда вооружений тем, что "Америка превыше всего".

По информации NBC News, речь идет о вооружении, которое было одобрено в рамках президентского механизма экстренной помощи Украине во времена администрации Байдена.

При этом NYT отмечает, что на прошлой неделе, когда после встречи с Зеленским на полях саммита НАТО Трамп заявил, что подумает о продаже Украине систем ПВО и ракет к ним, эта пауза уже планировалась в Пентагоне. При этом, напомним, тогда же Трамп оговорился, что данное вооружение нужно самой Америке и Израилю.

Financial Times пишет, что решение об остановке было принято еще в начале июня, но вступило в силу только на днях. Причем некоторые партии уже были развернуты по дороге. Отметим, что 1 июня Украина провела в России операцию "Паутина", уничтожив или повредив более десятка стратегических бомбардировщиков РФ. Американские СМИ тогда писали, что Трамп был недоволен этой операцией. Но связано ли решение США остановить военные поставки с "Паутиной" - неизвестно.

По мнению New York Times, заморозка является сигналом того, что Вашингтон в целом "выходит из войны". А газета Washington Post указывает, что украинские чиновники были "застигнуты в расплох" этим решением и пытаются сейчас добиться конкретики от американцев.

Киев не подтвердил и не опроверг остановки поставок, но уже вызвал представителя американского посольства в МИД для разъяснений. Минобороны Украины заявило, что пока не было официально проинформировано о решении США и не знает, какие именно поставки заморожены - поэтому будет контактировать с Вашингтоном для уточнения деталей.

Немецкая газета Bild полагает, что нынешних запасов Украины по ракетам и боеприпасам хватит ещё на два месяца, после чего дефицит начнёт критически влиять на военную ситуацию.

Отметим, что информация о заморозке критически важных поставок - особенно ракет для ПВО - прозвучала на фоне постоянных заявлений Киева, что он ведет диалог с Вашингтоном как раз об увеличении этих поставок. В частности, именно это было обозначено Зеленским как одна из главных тем его разговора с Трампом.



И теперь очевидно, что успеха на этом направлении Банковая не достигла.



Примечательно, что американцы объясняют нежелание предоставлять это оружие Украине дефицитом.

То есть, купить такое оружие даже за деньги может быть проблематично. Напомним, что Зеленский в последнее время предлагал США продать Украине системы ПВО и боеприпасы к ним (по данным американских сенаторов, эту сделку готова была профинансировать Европа). То есть, по сути США отказали даже в коммерческой продаже таких вооружений Украине.

Что, в принципе, и прогнозировалось многими экспертами после начала войны Израиля с Ираном, в ходе которой ЦАХАЛ потратит значительную часть запасов своих ракет ПВО.



Как мы уже писали, вопрос с системами ПВО для Украины один их ключевых войне. Если ракеты к ним иссякнут, то Россия сможет в полной мере реализовать свое преимущество в воздухе и в ракетном вооружении, начав массированные бомбардировки как украинских позиций на линии фронта, так и городов в тылу.



Впрочем, не исключено, что усилия Киева и его группы поддержки в США по возобновлению поставок американских систем ПВО и ракет к ним продолжатся. Однако, если они не увенчаются успехом, то это может прямо повлиять на переговорную позицию украинских властей по условиям прекращения войны.

Гражданство Онуфрия и "негражданство" Притулы

СБУ сегодня сообщила о лишении гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия. Указ подписал Зеленский.

По данным спецслужбы, Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, о чем не сообщил в Украине.

А также "поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины".

Отметим, что информация о российском гражданстве главы УПЦ появилась еще в 2023 году. Тогда СМИ написали, что Онуфрий и еще более 20 священнослужителей этой конфессии якобы имеют российское гражданство.

Онуфрий подтвердил, что у него ранее было российское гражданство, но заявил, что уже отказался от него. Он говорит, что получил паспорт автоматически, поскольку на момент распада СССР был прописан в РФ, где получил духовное образование.

"В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это в современном понимании означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я отказался от российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", - заявил в 2023 году митрополит.

Представитель УПЦ Климент сегодня повторил эту аргументацию и заявил, что Онуфрий никогда не обращался за российским гражданством. А указ Зеленского будет оспорен в суде.

В целом понятно, что лишение гражданства Онуфрия - ещё один шаг в давно идущей кампании украинских властей против УПЦ. К слову, еще пару месяцев назад ходили слухи, что власти оказывают давление на Онуфрия, чтоб он согласился с альянсом с ПЦУ. Однако то, что сейчас Зеленский его лишил гражданства показывает, что предстоятель УПЦ следовать по этому пути отказался.

При этом обращает на себя внимание метод воздействия - отъем украинского паспорта, чем Зеленский пользуется все активнее.

Недавно Рада с подачи центральной власти приняла закон о множественном гражданстве, который упрощает процедуру лишения украинского паспорта. В том числе по тем основаниям, которые СБУ поставила в вину митрополиту Онуфрию - в частности, там предлагается лишать гражданства Украины за принятие гражданства РФ. И, хотя Зеленский данный закон еще не подписал, и он поэтому не действует, но его нормы уже по сути реализуются.

При этом лояльные Банковой блогеры и волонтёры уже начинают активно пропагандировать идею более массового лишения гражданства.

Волонтер Сергей Притула предложил лишать паспорта украинцев, которые "распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут "русский мир", были осуждены за коррупцию или госзимену. Притула пишет, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как было в Латвии и Эстонии.

"Статус, при котором человек живёт в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Осуждённые за государственную измену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинские нарративы, и даже коррупционеры — в этих случаях следует реально рассматривать возможность лишения гражданства. Или если кто-то отсидел срок за государственную измену — он может дальше спокойно быть гражданином государства, которое он предал?" - пишет Притула.

При этом он сам признаёт, что "международное право предостерегает от подобных институтов".

Тем не менее, Притулу поддержала нардеп Марьяна Безуглая, которая заявила, что лишать паспортов - "очень правильно".

Будет ли лишение гражданства Украины освобождать украинца от обязанности явиться по повестке на мобилизацию, Притула не уточнил. Но, по идее, у неграждан не может быть обязанности служить в украинской армии. Только на добровольной основе.

С учетом этого момента, для немалого числа украинцев лишение гражданства станет во время войны не угрозой, а возможностью.

Сценарии конфликта РФ и Азербайджана

Резкое обострение отношений между Москвой и Баку привлекло большое внимание в Украине. Многие в Киеве трактуют его по аналогии и во взаимосвязи с российско-украинской войной – как открытие еще одного фронта противостояния "антиимперских сил" с Кремлем.

Но что в реальности происходит между РФ и Азербайджаном, каковы причины обострения, дальнейшие варианты развития событий и их влияние на Украину?

Разберем ситуацию по пунктам и начнем с причин конфликта.

Их много, но из них можно выделить три основных.

1. Попытка Азербайджана перехватить геополитическую инициативу в регионе

Хотя непосредственным поводом для нынешнего обострения стала гибель азербайджанцев в ходе следственных мероприятий в Екатеринбурге (по версии Баку их убили российские силовики), однако, очевидно, что проблемы накапливались давно. Баку хоть и вел внешне не враждебную по отношению к Москве политику, но время от времени давал понять, что Кремль для него не авторитет. В декабре прошлого года Алиев в резких выражениях раскритиковал Россию за сбитие азербайджанского самолета. Тут важно то, что Алиев много раз встречался с Путиным и имеет с ним личный контакт. И когда он, вместо того, чтоб в личной беседе с президентом РФ обсудить вопрос, решил публично "наехать" на РФ, демонстрируя отсутствие какого-либо пиетета перед Кремлем, то это прозвучало как серьезный звонок в перемене отношения. Что, в целом, находится в русле политики Баку последних лет.

После возвращения Карабаха Алиев хочет и далее наращивать свое влияние как на Кавказе, так и в более широком регионе, который охватывает бывшие советские республики Средней Азии. Главным союзником в этих усилиях для него является Турция (а также силы на Западе, заинтересованные в снижении российского влияния на постсоветском пространстве, в первую очередь Британия). А главным конкурентом, естественно, Россия. Тем более, после того, как Баку вернул контроль над Карабахом в 2023 году, несмотря на присутствие там российских миротворцев в качестве гарантов соблюдения прежних соглашений о перемирии, авторитет Москвы как в Армении, так и в Азербайджане действительно был серьезно подорван.

Плюс ко всему, Баку позиционирует себя как хаб для экспорта энергоносителей из Центральной Азии далее на Запад в обход России.

Очевидно, что Кремлю все эти расклады вряд ли нравятся.

2. Вопрос Зангезурского коридора

После того, как в ходе войн 2020 и 2023 годов Азербайджан полностью вернул контроль над Карабахом, в основе всей геополитики на южном Кавказе оказался вопрос так называемого "Зангезурского" (или "Сюникского") коридора – части Армении, которая разделяет основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом, имеющим границу с Турцией.

Установление прямой связи Азербайджана с Турцией – сейчас ключевой вопрос для Баку.

На этом фоне постоянно звучат заявления, что Азербайджан может атаковать Армению, чтоб захватить коридор силой. О том, что это не просто конспирология, говорят и прошлогодние заявления тогда еще госсекретаря США Блинкена о намерении Баку начать войну против Армении ради коридора.

Да и заявления Алиева в отношении Еревана по-прежнему резко конфронтационны. Например, на прошлой неделе он назвал Армению "государством-военным преступником".

В то же время, прямое нападение несет для Баку большие риски. Это может еще более обострить его отношения с Европой. Кроме того, далеко не факт, что захват коридора окажется легкой прогулкой для азербайджанских военных – у Армении не такая уж и слабая армия. Кроме того, если блицкриг не получится и бои затянутся, то, с учетом обострения российско-азербайджанских отношений, военную поддержку Армении может оказать и Москва в рамках своих обязательств по ОДКБ. Иран также может помочь Еревану.

Поэтому на данный момент для Баку и Анкары более актуален иной путь – договориться с Пашиняном, чтоб он добровольно отдал на коридор "эксклюзивные" права Азербайджану и Турции.

Однако против этого выступает Россия и Иран. РФ сама хочет иметь над коридором контроль, что было предусмотрено соглашениями о перемирии в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Тегеран же выступает за то, чтоб коридор прошел по его территории.

Собственно, по мнению источников в политкругах в Ереване, нынешнее внутриполитическое обострение в Армении связано, в том числе, с темой Зангезурского коридора. С одной стороны, Турция и Азербайджан подталкивают Пашиняна ускориться с решением вопроса, с другой – этому противодействуют силы внутри страны, так и за ее пределами, включая РФ.

Что также вносит дополнительное напряжение в отношения Баку и Москвы.

3. Азербайджанская диаспора в России

Азербайджанская диаспора в РФ из всех национальных диаспор самая богатая и влиятельная.

Азербайджанцы контролируют огромные активы по всей РФ, начиная от бесчисленного количества рынков и заканчивая нефтяным сектором.

Кроме того, азербайджанцы занимают высокое положение в российской уголовной иерархии, контролируя значительную часть криминального бизнеса РФ.

Все это достигается за счет очень тесных связей азербайджанцев с представителями российского высшего руководства, включая руководство силовых структур.

При этом, в отличие от грузинской и армянской диаспор, которые, в целом, действуют в русле линии Кремля и являются фактором влияния Москвы на процессы в Грузии и Армении соответственно, с азербайджанской диаспорой ситуация ровно обратная. Она является фактором влияния Баку на РФ. Особенно ярко это проявилось во время войны за Карабах, когда, во многом, благодаря усилиям диаспоры Кремль занял лояльную позицию в отношении Азербайджана. Также, как мы писали, по одной из версий, жесткая облава на азербайджанцев в Екатеринбурге была связана с тем, что они помогли спецслужбам Баку похитить на территории РФ известного активиста талышского национального движения Ибрагимова.

Поэтому сразу после начала нынешнего обострения и возникла версия, что целью показательной атаки на азербайджанскую диаспору является, как минимум, выведение ее из-под контроля Баку и превращение в инструмент влияния Москвы на курс Азербайджана, учитывая теснейшие взаимосвязи между двумя странами, а также тот объем денег, который азербайджанцы зарабатывают в РФ.

А как максимум – отъем собственности у азербайджанцев в России. Как мы уже писали, в РФ после 2022 года возник целый класс бенефициаров процесса перераспределения активов представителей “недружественных стран”, которые были в РФ заблокированы после начала полномасштабной войны в Украине. Это связанные с Кремлем и силовиками бизнесмены. Поэтому для них очевидна выгода от того, что в число “недружественных” стран будет записан и Азербайджан, а активы азербайджанцев будут тем или иным образом “отжаты”.

При этом, однако, "раскулачить" азербайджанскую диаспору в России будет не так уж и просто, учитывая ее огромное влияние и связи на всех уровнях. Вчера вечером, например, были задержаны руководители диаспор в Воронежской области и на Урале. Но буквально сразу они были выпущены на волю.

Кроме того, если изначально Москвой и ставились задачи нанести "показательный" удар по влиятельным представителям азербайджанской диаспоры, то форма, в которой это произошло (жестокие избиения и пытки, приведшие к смерти людей), сыграла в минус, а не в плюс решению этой задачи. Так как дало повод Азербайджану обвинить российских силовиков в убийствах и в расправе на этнической почве, а также предпринять ответные действия в отношении россиян в Баку и запустить масштабную кампанию против РФ внутри страны и за ее пределами.

В то же время, если отношения Баку и Москвы будут накаляться и далее, то, понятно, что, на каком-то этапе обострения, никакие связи влиятельных представителей азербайджанской диаспоры уже не спасут, и им нужно будет выбирать, на чьей они стороне.

Что дальше?

На фоне обострения отношений уже появились слухи, что дело идет чуть ли не к войне России с Азербайджаном.

Однако крайне трудно представить, что 10-миллионный Азербайджан решится напасть на Россию — крупнейшую ядерную державу, пусть и завязшую в войне в Украине.

Два факта делают это тем более маловероятным.

Во-первых, основа экономики Азербайджана — нефтяные промыслы находятся на расстоянии нескольких минут полета для российских ракет, и защитить их от полного уничтожения не сможет ни одна система ПВО.

Во-вторых, с единственной страной, которая могла бы прийти Баку на помощь в войне — Турцией, у основной части Азербайджана, как писалось выше, нет общей границы. Грузия наверняка будет сохранять нейтралитет. Также как и Армения. Последняя может даже подключиться к войне против Азербайджана, хотя пока Пашинян у власти, это вряд ли случится. Но точно армяне не будут Баку помогать воевать с Россией. Иран — дружественная РФ страна, имеющая к тому же с Азербайджаном напряженные отношения.

Нападение России на Азербайджан сейчас также малореально — пока основная часть российской армии задействована на Украине. Азербайджан может попытаться (в том числе и через свою диаспору) поднять бунт среди мусульман и мигрантов в РФ. Но неизвестно, есть ли у Баку возможности организовать это в столь большом масштабе, чтоб российский силовой аппарат не смог с бунтом справиться. Кроме того, любая попытка раскачать ситуацию внутри России может привести к жестким ответным действиям Москвы. В том числе и через давление на диаспору.

Также большой вопрос — готов ли идти на эскалацию с РФ ближайший союзник Алиева Эрдоган, у которого есть свои отношения и интересы с Путиным.

В целом, потенциал РФ и Азербайджана не сравним. И, при желании, Москва может создать куда больше проблем Баку, чем Баку Москве. Азербайджанские силовики могут и далее ловить на улицах российских туристов и релокантов, однако по своему эффекту это не сопоставимо с возможным арестом ключевых представителей азербайджанской диаспоры в России и с перекрытием потока средств от нее в Азербайджан.

Другой вопрос, что сейчас "инициативно" Кремль жесткие меры предпринимать вряд ли будет, так как все его внимание отвлечено на Украину. Поэтому демонстративно показать, что есть рычаг давления на Баку в виде облав на диаспору, а также постепенно "перевербовывая" ее, отрывая от влияния азербайджанских властей, он может. Но основательно включаться в противостояние, если его не вынудят к этому действия азербайджанских властей, вряд ли.

Характерно, что официальные заявления Москвы пока крайне осторожны. Там говорят о заинтересованности в "дружественных отношениях" с Азербайджаном и о "врагах, которые их хотят разрушить".

Это возмущает российские ультраправые Z-паблики, которые уже обвиняют власти РФ в мягкотелости, в отсутствии жесткой "ответки" на аресты россиян и прочем. Однако причины такой политики Кремля очевидны – пока идет война в Украине он не хочет втягиваться в какие-либо другие конфликты.

Поэтому сейчас дальнейшее развитие событий зависит, в большей степени, от того, по какому пути пойдет Алиев.

Он может взять паузу в конфликте с РФ, сосредоточившись на более важной на данном этапе задаче по Зангезурскому коридору. В таком случае, скандал постепенно затихнет.

Второй – дальше наращивать нажим на Москву, постепенно пытаясь задействовать все рычаги влияния: и давление на россиян внутри Азербайджана, и организация бунтов диаспор (не только азербайджанской) внутри РФ, и подключение к конфликту Эрдогана.

При таких вводных Кремль, скорее всего, будет отвечать, как минимум, через азербайджанскую диаспору.

Более того, если конфликт будет усугубляться и далее, создавая все большие проблемы для Москвы, то, теоретически, нельзя исключать даже военный сценарий, с учетом описанной выше уязвимости Азербайджана перед ракетными ударами. И вероятность его повысится, если война в Украине завершится. Так как это позволит РФ сосредоточить силы на противостоянии с Баку.