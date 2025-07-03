В среду, 2 июля, в Украине идет 1226-й день войны с Россией.

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Последние новости

7.09 Нардеп Роман Костенко обвинил США в "нападении" на Украину.

"На нас напали два гаранта Будапештского меморандума. Одни пытаются отбирать у нас территории, другие — полезные ископаемые", - заявил Костенко.

6.55 В Одессе ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку. Пострадали пять человек

6.48 Ночью по РФ была крупная атака беспилотников. Заявляется о сбитии 69 дронов.

Крупный налёт был на Липецкую область (на видео), где погиб один человек. Власти региона заявили о прилёте по парковке одного из предприятий. Украинские паблики пишут, что речь о заводе "Энергия".

Также в Липецкой области был прилёт по строящемуся дому. Сообщается о взрыве не предприятии в Тамбовской области (город Котовск), где накануне закрывали аэропорт из-за угрозы БПЛА. Погибли три человека.