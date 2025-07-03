Анализируем итоги 1226-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась в Каменском под Запорожьем, сообщает Deep State.

"На прошлой неделе обстановка вокруг села начала осложняться, и противник добился продвижения. Ему удалось прорвать оборону в центре населённого пункта и начать попытки продвинуться в северную часть, а также проникать и накапливаться в юго-западной части села", - пишет телеграм-канал.

Хотя скопление сил РФ в этом районе было замечено заранее, это не помогло предотвратить наступление.

Россияне "искали слабые места, штурмовали малыми группами пехоты, но в последнее время такие действия усилились и стали острее". Паблик намекает, что позиции не смогли удержать подразделения теробороны. Также он пишет о "ложных докладах" обстановки наверх.

"Если говорить о целях российских войск в этом районе, то конкретно в Каменском они малоперспективны, поскольку даже занятие высот за селом не принесёт стратегических преимуществ. Местность здесь холмистая, что серьёзно затрудняет действия пехоты, особенно в условиях активного применения дронов… Если говорить о более масштабных планах, то они сводятся к сокращению дистанции до города Запорожье, но это расстояние всё ещё остаётся значительным", - пишет Deep State.

Отметим, ранее представители украинского командования говорили как раз обратное: что занятие высот вокруг Каменского позволить россиянам эффективнее добивать до южных окраин Запорожья.

Также РФ продвинулась на трех участках на Новопавловском направлении, у границы с Днепропетровской областью.

Кроме того россияне продвинулись южнее Торецка и около Купянска, в районе Синьковки.

Российское минобороны заявило о захвате села Меловое Харьковской области. Оно расположено прямо на границе Валуйковского района Белгородской области. Украина этого не подтверждала.

Удары по украинским ТЦК

Сегодня РФ ударила "Шахедами" в Полтавский областной военкомат. Судя по видео, туда врезались несколько дронов.

Погибли два человека, 47 пострадали, как минимум четверо из них военные. Здание ТЦК сильно разрушено.

Отметим, что на днях россияне атаковали "Шахедами" здание военкомата в Кривом Роге.

То есть в этом уже прослеживается некая система. Спикер Сухопутных сил Саранцев считает, что цель таких ударов - срыв мобилизации в Украине. Но, по его мнению, процесс мобилизации "невозможно остановить".

В то же время, очевидно, что серьезно нарушить этот процесс такие удары вполне могут.

ТЦК есть в каждом городе и районе, и все их прикрыть ПВО невозможно. И если даже военкоматы начнут из-за таких атак переносить в другие места, их адреса довольно скоро станут публично известны - поскольку туда будут свозить мобилизованных гражданских, не говоря уже о тех, кто приходит оформлять отсрочку, получать приписное или по другим вопросам.

К другим обстрелам. Россияне ночью атаковали Одессу, пострадала многоэтажка, где ранены шесть человек.

Днем по одесскому порту был прилет баллистической ракеты, погибли два человека, трое пострадали.

Украина вчера вечером атаковала подконтрольный России Харцызск в Донецкой области. Судя по кадрам, был сильный пожар с детонацией. По данным СБУ, взорвался склад боеприпасов.

Под утро дроны атаковали Липецкую и Тамбовскую область. В Липецкой пострадал корпус завода "Энергия", а в Тамбовской - предположительно пороховой завод.

Также были прилеты по предприятию в Ижевске, куда наносились удары и вчера. Других подробностей пока нет.

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, сообщил губернатор Приморья. По данным украинских пабликов, генерал-майор, ранее командовавший 155 бригадой, погиб после прилетов в Коренево.

Позже минобороны РФ подтвердило его гибель, отметив, что это произошло недалеко от границы с Украиной.

Напомним, на днях в Запорожской области от удара "Искандером" погиб украинский комбриг Сергей Захаревич.

При этом сегодня появились сведения, что погиб не только командир 110-й бригады, но также его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев. О гибели Романюка сообщает военный и экс-нардеп Егор Фирсов, а Мирзаева - на его странице в соцсетях. Фирсов пишет о ракетном ударе.

Экс-нардеп Мосийчук заявляет, что погиб весь штаб бригады. Всего, по его данным, погибло около 70 человек. Еще 30 - ранены. Как пишет Мосийчук, два "Искандера" поразили объединенный командный пункт.

Сегодня прозвучал взрыв в центре Луганска. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших. По предварительным данным, погиб бывший российский "мэр" Луганска Манолис Пилавов, который возглавлял город с 2014 по 2023 год.

По данным российских пабликов, взрыв произошел рядом с краеведческим музеем, где проходило открытие выставки, посвящённой операции армии РФ в Курской области с проходом по газопроводу в марте.

Что произошло с поставками оружия из США?

Вчера Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи - по сути подтвердив ее. Он заявил, что украинские власти выясняют ситуацию.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО", – сказал он.

Сегодня в Дании он заявил, что Украина рассчитывает на продолжение поставок американского оружия, потому что некоторые позиции Европа не может заместить. В частности, это ракеты к Patriot.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что завтра может состояться телефонный разговор Зеленского и Трампа по этом поводу. Но дата разговора еще может быть перенесена. Зеленский после этого сказал, что разговор может состояться "завтра или в ближайшие дни".

При этом Путин заявил, что проведет разговор с Трампом уже сегодня, и американский президент это подтвердил (к чему мы еще вернемся ниже).

Судя по тональности в западных СМИ, которые традиционно поддерживают Киев, проблема с оружием крайне серьезная. Как заявили The Economist украинские чиновники, США остановили поставки всего вооружения Украине.

"Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти", — пишет журнал, отмечая, что тотальная остановка поставок официально США отрицается, а действующая пауза может быть отменена в любой момент.

И, хотя Пентагон представляет паузу как ограниченную и временную меру, украинские чиновники подозревают "более согласованные усилия администрации Трампа, чтобы выжать политические уступки из Украины", как уже было в начале марта после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме.

"Фронт Украины, скорее всего, не рухнет в ближайшие месяцы, хотя Россия постепенно продвигается вперёд. Тем не менее, Украина сталкивается с мрачной реальностью: чем меньше оружия она получает, тем больше людей и территорий она теряет", - пишет The Economist.

Газета Politico подчеркивает, что ни Зеленского, ни союзников США в Европе не уведомили об остановке поставок. Более того, решение Пентагона стало неожиданным для членов Конгресса и чиновников Госдепартамента, включая госсекретаря Рубио, обычно осведомленных о таком заранее. Также не был поставлен в известность главный коммуникатор с командой Зеленского - Келлог.

Информация газеты об отсутствии широких обсуждений этого решения в Белом доме довольно показательна. Она означает, что в администрации Трампа есть люди, которые выступают за продолжение в той или иной форме поддержки Украины. И раз решение было принято без консультаций с ними, то Трамп, видимо, счел, что ему не нужны ни советы, ни лишние дискуссии по этому вопросу.

Politico пишет, что главным инициатором решения остановить помощь Киеву считается высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, который считается человеком вице-президента Вэнса.

Крайне тревожный материал вышел по этому вопросу в газете Washington Post. От имени редакции там заявляется, что "приостановка поставок важнейших систем вооружений в Украину сейчас, когда Россия находится на марше, может иметь разрушительные и необратимые последствия".

"Украина, потрепанная и истощенная, сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат. Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах", - говорится в материале.

Европейские страны не смогут заполнить этот пробел, поскольку "их запасы оружия невелики".

"Они в значительной степени полагаются на Соединенные Штаты в своих военных закупках, а разрозненная оборонная промышленность Европы не создана для устойчивого производства на высоком уровне", - пишет редакция WP. Россия же "имеет более крупную промышленную базу и в основном перешла к военной экономике".

Что же до Украины, то помимо нехватки боеприпасов и вооружений, она "испытывает нехватку войск из-за высокого уровня военных потерь - около 400 000 солдат, а также из-за дезертирства и бегства многих молодых людей за границу, чтобы избежать призыва".

"Другими словами, в войне на истощение у России есть преимущество. Что у Украины действительно было, так это твердая поддержка Соединенных Штатов. Теперь, когда Трамп заморозил оружие, это под вопросом. Если Россия одержит победу в своей агрессивной войне, то это произойдет не из-за отсутствия решимости Украины. Это произойдет из-за американской беспомощности", - пишет газета.

В Белом доме возражают, что США заморозили поставки оружия не только Украине. По данным CBS, другие страны были "переклассифицированы", то есть они были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов из США. Какие это страны, представитель администрации не уточнил.

Примечательно, что пока этого вопроса не прокомментировали ни Трамп, ни глава Пентагона Хегсет. Хотя вокруг темы уже огромный ажиотаж.

Но с чем это решение вообще может быть связано?



Остановка поставок Киеву отдельных видов американских вооружений, критически необходимых для ВСУ (а по другой версии – вообще всего оружия), безусловно, окажет сильное влияние на ход войны. В первую очередь – в плане способности Украины отражать воздушные удары россиян баллистическими ракетами.



Однако, это может иметь и не меньшее политическое значение.

Напомним, что в предыдущий раз поставки оружия были остановлены после ссоры Зеленского с Трампом в Белом доме в качестве меры принуждения Киева к согласию на прекращение огня. Поэтому сразу возникает вопрос – к чему принуждают (если принуждают) американцы Зеленского на этот раз.

Есть четыре версии.

Первая – никакой особой политической подоплеки нет. США просто столкнулись с исчерпанием своих запасов ракет. Особенно после войны с Ираном. А потому намереваются сменить приоритеты и сосредоточиться на пополнении собственных запасов, а не на поставках другим странам. Собственно, это и есть официальное объяснение от самих американцев.

Вторая – США принуждают Зеленского к неким внутренним переменам. Как мы уже писали, после выхода жестко критической статьи против Ермака в Politico, в политических кругах уже начала обсуждаться версия, что это сигнал из Вашингтона с требованием к президенту Украины уволить главу своего Офиса, а, возможно, и самому уйти в отставку. После остановки поставок оружия эта версия вновь начала активно обсуждаться. Особенно на фоне того, что решение это было озвучено американцами вскоре после встречи Зеленского с Трампом, на котором вопрос о поставках ракет был одним из основных. То, что, по итогу, в них было отказано также трактуется как своего рода "вотум недоверия" от Белого дома Зеленскому и украинской переговорной команде.

Третья – США принуждают Зеленского пойти на уступки России по ее условиям завершения войны. Отметим, что даже если так прямо Вашингтон Киеву требование не формулирует, сама по себе остановка поставок ослабляет переговорную позицию Киева и подталкивает его к уступкам (другой вопрос, что и Россию это может побудить еще более ужесточить свои требования).

Отметим, что одним из условий России по перемирию была остановка военных поставок Украине. Что Трамп фактически и сделал. Но связана ли пауза с оружием именно с переговорами - пока вопрос. Из заявлений Кремля по итогам разговора это не следует (но о них ниже).

Четвертая версия, которая присутствует в ряде западных медиа и продвигается, в том числе, и самой Банковой – решение об остановке поставок было принято представителями отдельной группы в окружении Трампа и не отражает позиции президента США и позиции всей его администрации. А потому оно еще может в ближайшее время переиграться.

Но если этого не случится и остановка поставок затянется, это может действительно оказать сильное влияние как на ход войны и условия ее окончания, так и на внутриполитическую ситуацию в Украине.

Разговор Путина с Трампом

Сегодня вечером состоялся очередной разговор Путина с Трампом. Он продолжался около часа.

К моменту публикации данной статьи есть реакция на него только Кремля.

Как заявил помощник Путина Ушаков, Трамп вновь поднял вопрос о необходимости как можно скорее прекратить боевые действия в Украине. Путин, в свою очередь, ответил, что Россия "продолжает искать переговорный путь урегулирования конфликта", но будет добиваться целей, из-за которых началась “специальная военная операция”. От этих целей, по его словам, Москва не отступится.

Ушаков отметил, что разговор прошел в "откровенной, деловой и конкретной манере". Достигнута договоренность о продолжении общения — любой из президентов может при необходимости инициировать новый контакт.

Тема прекращения поставок американского оружия в Украину в этом разговоре не поднималась.

Если кратко резюмировать заявление Ушакова по итогам разговора Путина с Трампом, то президент США снова призвал к скорейшему прекращению огня, но Путин ему фактически в этом отказал, заявив, что намерен и далее добиваться целей "СВО". То есть - выставлять условия для перемирия.

Теперь вопрос - как на это отреагирует Трамп. Если реакция не будет резко негативной, то, не исключено, что Москва с Вашингтоном ведут некую согласованную игру по Украине и прекращение поставок оружия - один из ее элементов. Если реакция Трампа будет негативной, то это будет означать, что переговоры действительно зашли в тупик. И возможны некие действия со стороны Вашингтона по давлению на РФ.