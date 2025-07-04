В пятницу, 4 июля, в Украине идет 1227-й день войны с Россией.

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Последние новости

11.21 Deep State подтверждает захват Мелового Харьковской области, а чем вчера заявляло минобороны РФ.

Это удар на новом участке через границу. Также россияне атаковали юго-восточнее, захватив Строевку.

На юге Донбасса россияне продвинулись к югу и северу от Мирного, недалеко от границы с Днепропетровской областью.

11.17 Ещё кадры после прилёта в Кривом Роге. Часть города без света.

11.08 В Киеве в результате ночной атаки повреждены три отделения Новой почты в Соломенском районе (одно - около аэропорта Жуляны) и сортировочное депо, сообщает компания.

Работники не пострадали, посылки уцелели.

10.59 Дым после прилётов в Кривом Роге.

10.57 Сообщают о взрыве в Днепре.

10.54 Bild публикует кадры обстрелов и работы ПВО в Киеве сегодня ночью.

10.47 Сообщают о взрыве в Кривом Роге.

10.23 Киев в черном дыму после ночной атаки.

Что горит, пока не сообщалось.

10.01 Российский Ижевск снова атаковали дроны, сообщают российские паблики.

Два сбили.

9.39 В Киеве масштабный пожар после обстрела тушат с помощью вертолёта.

9.26 О взрыве в Краматорске сообщают местные паблики.

9.18 Правый берег весь в дыму после ночного обстрела.

Что именно вызвало такое задымление - не сообщается.

9.12 Еще кадры последствий ночного обстрела Киева. Кроме многоэтажки, сильно повреждены и разбросаны в стороны автомобили.

9.10 Из-за масштабного задымления после ночных ударов киевляне начали ходить по улицам в масках.

9.06 В столичном метро давка после воздушной тревоги.

Также пробки на ряде магистралей из-за перекрытых улиц после прилётов.

Список таких улиц публикует полиция.

8.58 Ещё кадры масштабного задымления в Киеве этим утром после ударов.

В Минздраве советуют закрывать все окна, потому что в воздухе высокая концентрация вредных веществ.

Судя по карте состояния атмосферы, особо сложная ситуация с воздухом на правом берегу.

8.44 Ночью крупный налет был на Ростовскую область РФ.

В городе Шахты после удара по трансформаторной подстанции тысячи домов остались без света.

Основной удар был по городу Азов, где слышали около двух десятков взрывов. Всего над регионом сбили 26 дронов.

8.34 Карта ночных ударов по Украине.

Все ракеты и большинство дронов атаковали Киев.

8.05 По данным Кличко, в Киеве после ночной атаки пострадали 23 человека.

7.57 Атака дронов и прилёты были под Москвой. Виден столб дыма в Сергиевом-Посаде.

Местные паблики пишут об ударе по подстанции, в населённом пункте у многих нет света.

7.42 Россия нанесла массированную атаку на Киев.

Весь город в дыму после ночной воздушной атаки, в городе нечем дышать, пишут местные паблики.

Также было попадание по многоэтажке на Отрадном, которая подверглась сильным разрушениям.

Горел частный сектор в Соломенском районе. Также пострадали объекты железной дороги.