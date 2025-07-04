Анализируем итоги 1227-го дня войны в Украине.

Удары по Киеву и Кривому Рогу

Сегодня российские войска нанесли массированный ночной удар по Киеву.

По данным ВСУ, столицу атаковали 11 ракет - один "Кинжал", шесть баллистических "Искандеров" и четыре крылатых. Два крылатых "Искандера" сбиты, остальные ракеты нашли свои цели. Также был налет 539 дронов, 476 из них заявляются как сбитые или подавленные РЭБ. Большинство из них летели также по столице.

Всего было 550 целей, 478 из них обезврежены. То есть 72 ракеты и дрона куда-то попали. То есть, процент не сбитых ракет и дронов достаточно велик (в сравнении с тем, что было еще несколько месяцев назад). Также как и во время недавних ударов, что в Киеве связывают как с увеличением числа атакующих дронов, так и с постепенным истощением украинской системы ПВО из-за дефицита зенитных ракет. Особенно это сказывается при атаках баллистическими ракетами, которые может сбивать только система Patriot, поставки ракет к которой были недавно заблокированы американцами.

К слову, глава Сил беспилотных систем Мадьяр (Роберт Бровди) уже заявил, что "будет и 1000 "Шахедов" в сутки и больше".

Зеленский уже назвал данный обстрел "одним из самых масштабных воздушных ударов" по Киеву. В столице пострадали более 20 человек. Судя по всему, основные прилеты были по Соломенскому району - в районе Отрадного пострадала многоэтажка и пожарная часть, от взрывной волны перевернулись автомобили.

В том же районе, совсем рядом с аэродромом Жуляны, пострадала "Новая почта". Также было множество падений обломков - задело в том числе здание польского консульства. Горели частные дома и СТО, а также две трансформаторные подстанции.

Куда попали все указанные в сводке ВСУ ракеты - не сообщается. Но с утра правый берег Киева был затянут дымом, который накрыл едва ли не половину города. То есть, горело что-то масштабное. Качество воздуха в Киеве стало выравниваться только после полудня.

Минобороны РФ заявляет, что этой ночью било в Киеве "по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу".

Заявлено, что "все назначенные объекты поражены".

В то же время, судя по кадрам, которые расходятся после атаки, ущерб от прилетов не ограничивается домами или гражданскими постройками. Бушуют масштабные пожары, о причинах которых власти ничего не говорят.

С утра россияне начали обстреливать Кривой Рог. Было как минимум два прилета, после которых начались сильные пожары на объекте инфраструктуры.

Украинские мониторинговые паблики сперва написали, что россияне впервые сумели сбросить КАБ на Кривой Рог. По их мнению, из-за дефицита ПВО российский бомбардировщик смог подлететь достаточно близко.

Позже украинское командование заявило, что российский боеприпас пролетел до Кривого Рога с свыше 100 километров. Его тип устанавливается. Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул допустил, что это была новейшая бомба-ракета "Гром-1", которую в конце июня сбили над Днепром. Это гибрид бомбы и ракеты, созданный на базе ракеты Х-38. Уже тогда писали, что они могут летать более чем на 100 километров.

Украина также наносила удары. Сегодня утром звучали взрывы в Сергиев-Посаде под Москвой. Там засняли столб дыма. Генштаб Украины заявил о попадании по производству запчастей беспилотников. Российские же власти заявили о прилете по электроподстанции, из-за чего без света остались 50 тысяч домохозяйств.

Кроме того прилеты были в Ростовской области. Там была поражена подстанция в городе Шахты, который также частично оказался обесточен. Были удары и по Азову, где, по украинским данным, под удар попал оптико-механический завод, но власти региона этого не подтверждали.

Ситуация на фронте

Россияне прорвали границу на новом участке в Харьковской области и захватили село Меловое под Ольховаткой.

Вчера об этом сообщало российское министерство обороны, а сегодня потерю Мелового подтвердил во телеграм-канал Deep State. Также россияне атаковали границу юго-восточнее, захватив Строевку, которая примыкает к уже существующему плацдарму.

Что означает захват Мелового?

Как минимум это активизация россиян ещё на одном участке, куда Украине придётся перебрасывать резервы, чтобы не допустить дальнейшего прорыва.

К юго-западу от этого участка, в 15 километрах находится Великий Бурлук, являющийся важным логистическим пунктом для снабжения группировки ВСУ под Волчанском. К северо-западу - сам Волчанск (где теории можно выйти в тыл украинским войскам), а к юго-востоку - район Двуречной, где также наступают россияне.

Другой вопрос, что для развития успеха на всех этих направлениях армии РФ пришлось бы совершить многокилометровые прорывы, что совершенно не предопределено.

Тем не менее, повторимся, заход на Меловое создает как минимум новый участок фронта, на которой Украине придётся тратить дефицитные резервы. Что в целом соответствует российской стратегии "раздергивания" украинской обороны.

Российское минобороны сегодня заявило о значительном продвижении под Часовым Яром - с захватом села Предтечино в предместьях Константиновки.

Украина этого не подтверждала, некоторые военные ВСУ - прямо опровергают, а Deep State относит село к зоне прямого украинского контроля.

При этом, как мы уже сообщали, российские паблики пишут о захвате предпоследнего микрорайона в Часовом Яре - Шевченко, а украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что там назревают проблемы.

На Новопавловском направлении россияне продвинулись в районе Федоровки и Поддубного, пытаясь оттеснить ВСУ из уменьшающегося "кармана" вдоль границы с Днепропетровской областью.

Сегодня между Киевом и Москвой состоялся очередной обмен пленными. Зеленский дал понять, что это не последний такой обмен. Также под него подпали и гражданские лица.

Украине удалось вернуть военных, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения, сообщает омбудсмен Лубинец. Домой вернулись военные младше 25 лет и тяжелобольные.

Всего Россия и Укрина передали друг другу уже более 600 раненных пленных из 1000, о которых договорились в Стамбуле, сообщают российские паблики со ссылкой на источники. По их данным, за раз выдавали по 100-200 человек, и состоится еще один обмен. То есть за последний раз передадут сразу 400 человек.

Отметим, что после завершения обменов будет возможен новый раунд переговоров Украины и РФ. Хотя, с учетом того, что происходит в целом по повестке мирного урегулирования, не факт, что они вообще состоятся.

Разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Вчера произошел очередной разговор президентов США и России.

По словам помощника президента РФ Ушакова, главной темой созвона стала ситуация в Украине.

Как заявил Ушаков, Трамп вновь поднял вопрос о необходимости как можно скорее прекратить боевые действия. Путин, в свою очередь, ответил, что Россия "продолжает искать переговорный путь урегулирования конфликта", но будет добиваться целей, из-за которых началась “специальная военная операция”. От этих целей, по его словам, Москва не отступится.

Сегодня о том же заявил и Песков. По его словам, российский президент заявил Трампу, что на данный момент на переговорах договориться о завершении войны не удается.

"В ходе разговора Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции (так в РФ называют вторжение - Ред.), и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным",— сказал спикер президента РФ. При этом Россия намерена провести третью встречу с украинской делегацией в Стамбуле (то есть, от переговоров РФ не отказывается).

Уже после комментария Ушакова "Страна" предположила, что Путин фактически отказал Траму в его требовании остановить огонь - заявив, что намерен и далее добиваться целей "СВО". То есть - выставлять условия для перемирия, которые, как известно, Украина выполнять отказывается.

По сути это подтвердил и сам Трамп. Он прокомментировал вчерашний разговор с Путиным в негативных тонах.

"Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге. Я не достиг с ним никакого прогресса", - сказал Трамп на одном из брифингов.

Затем он более развернуто прокомментировал этот вопрос и обвинил по итогу во всем Байдена.

"Я очень разочарован разговором, который у меня сегодня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. Мне кажется, Путина там (в переговорном процессе - Ред.) уже просто нет. И это очень разочаровывает. Я просто говорю, что не думаю, что он собирается останавливаться, и это печально. Это всё Байден. Это не я. Это война Байдена. Этого бы не случилось, если бы я был президентом. Так что, знаете, с одной стороны, мне пришлось слишком глубоко в это влезть, потому что это война Байдена. И я оказался посередине, как это уже было с миграцией и многими другими вещами, которые они испортили. Но разговором я остался недоволен", – заявил Трамп.

Также сегодня он провел разговор с Зеленским. Axios пишет, что президенты обсудили усиление российских ударов по Украине и поставку ПВО.

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом возможности по ПВО и "договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд".

То есть, судя по этому комментарию, конкретных обещаний возобновить поставки систем ПВО и ракет к ним Трамп не дал. Договорились обсудить этот вопрос отдельно.

Возвращаясь к разговору с Путиным - пожалуй, первый раз Трамп столь негативно комментирует итоги своего разговора с российским президентом.

Это еще один удар по распространенной в Украине, России и на Западе конспирологической теории о том, что якобы Трамп и Путин обо всем уже по Украине договорились и сейчас идет принуждение к этим договоренностям Зеленского и Ко. В том числе, в данном контексте трактуется и остановка поставок оружия Киеву.

Факты же, которые лежат на поверхности, иные – Трамп хочет скорейшего перемирия, Путин выставляет условия, которые в Киеве считают полностью неприемлемыми, да и члены команды президента США (даже такие как Вэнс) о них отзываются негативно.

Другими словами, Путин тормозит процесс, который хочет запустить Трамп.

Вероятно, в Кремле считают, что они стоят на пороге краха обороны ВСУ (в том числе, вдохновляясь остановкой поставок отдельных видов американского оружия Украине), а Трамп не решится ввести жесткие меры против России вроде 500% пошлины, надеясь сохранить отношения с Путиным, а нарастить объемы поставок систем ПВО и ракет к ним Украине у Вашингтона возможности нет даже при желании из-за исчерпания запасов.

То есть, расчет РФ в том, что по совокупности описанных выше факторов, уже осенью Киев будет вынужден в том или ином виде, но принять основные условия Москвы по прекращению войны и Запад этому помешать не сможет. А Трамп просто потеряет интерес к Украине, переключившись на другие темы, взаимодействие по которым с РФ для него будет важным. Либо даже подключится к давлению на Киев.

Определенные основания для такого сценария есть. Например, хоть сегодня Трамп и заявил, что разочарован разговором с Путиным, но при этом не сказал, что будет применять к нему некие сильные меры воздействия, а вместо этого обрушился с новой порцией обвинений против Байдена, заявив, что "это его война". Также, как видим, он не дал четких обещаний по поставкам ракет к системам ПВО. И до сих пор нет понимания - есть ли вообще у США возможности их поставлять и далее, либо запасы уже действительно основательно опустошены.

Но если этот расчет не оправдается, то ситуация будет разворачиваться по иному сценарию.

Фронт не рухнет, Киев будет продолжать отказываться от выполнения российских условий, поставки американского оружия так или иначе продолжаться (например, в рамках торговой сделки Европы и США, когда те же ракеты для ПВО будут закупаться для Украины за счет европейских денег), а Трамп все ж таки пойдет на введение 500% пошлин против покупателей российских товаров. Как мы уже писали, этот шаг рискованный для самих Штатов, а потому в Белом доме колеблются. Однако, нынешняя ситуация с тупиком в переговорах и отказом Путина от перемирия может все ж таки подвигнуть Трампа к такому шагу. Что, в любом случае, безболезненно для РФ не пройдет.

И это только один из возможных ходов США против России. Вашингтон может запустить и другие механизмы. В частности, активизировать антироссийские процессы в странах Кавказа и в Средней Азии, а также попытаться дестабилизировать ситуацию внутри РФ (в первую очередь, на почве межнациональной и межрелигиозной розни). По одной из версий, к слову, нынешний накат Азербайджана на РФ в том числе объясняется и поступающими из Вашингтона сигналами о том, что отношения Трампа и Путина уже не столь хороши, как казалось еще несколько месяцев назад.

Два ключевых момента, которые определят, по какому из двух описанных выше сценариев будут развиваться события – это ситуация на поле боя (удержат ли ВСУ фронт) и позиция Трампа. Потеряет ли он интерес к прекращению войны в Украине, просто отойдя в сторону. Либо начнет применять жесткие меры "принуждения к миру". И если начнет, то против кого - Киева или Москвы.

Впрочем, нельзя исключать, что в своем отказе идти навстречу пожеланиям Трампа по прекращению войны в Украине, Путин исходит из того, что даже самое сильное давление РФ выдержит, так как ее продолжит поддерживать Китай - крупнейший импортер энергоносителей в мире и безусловный лидер в производстве дронов - основного оружия в нынешней войне.

В этой связи примечательна вчерашняя публикации в гонконгской газете South China Morning Post (ее Пекин часто использует для неофициальных "сливов" информации). В ней говорится о том что министр иностранных дел Китая Ван И в среду завил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас, что Пекин не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что в этом случае США перенесут все свое внимание на КНР.

Как пишет издание, чиновники ЕС были удивлены откровенностью высказываний министра.

При этом, Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России, в том числе в военной сфере. Как он сказал, "конфликт давно закончился бы", будь это так.

По словам источников журналистов, некоторые еврочиновники считают, что Ван И дал Каллас "урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре переключит все свое внимание на восток".