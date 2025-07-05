В субботу, 5 июля, в Украине идет 1228-й день войны с Россией.

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8:08 Ночью и утром 5 июля на территорию России была совершена массированная атака дронов. Удары пришлись по объектам в нескольких регионах.

В Чебоксарах зафиксированы попадания по предприятию "ВНИИР-Прогресс", которое производит антенны для защиты российских дронов от украинских средств радиоэлектронной борьбы. Один дрон упал на крышу здания, второй повредил строящийся склад. По словам главы Чувашии, производство на объекте уже было остановлено после атаки в июне.

В Ленинградской области сбиты два беспилотника. Из-за ограничений в небе над Петербургом в аэропорту Пулково к утру задержали более 50 рейсов, 13 отменили.

Пожар зафиксирован в районе военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области. Система НАСА показала возгорание, также сообщается об обрыве линии электропередачи.

В Саратовской области повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове, пострадавших нет. Жители Энгельса слышали взрывы в районе местного военного аэродрома.

Минобороны России заявило, что за ночь было уничтожено 94 беспилотника.