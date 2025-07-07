В понедельник, 7 июля, в Украине идет 1230-й день войны с Россией.

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Последние новости

12.08 Минобороны РФ заявляет о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State оно под контролем ВСУ.

Напомним, что о заходе россиян в Дачное сообщалось еще на прошлой неделе. ВСУ заявляли, что россиян оттуда выбили.

11.41 Момент прилетов дронов в Харькове. Видно, что они один за другим падают в одно и то же место.

Напомним, в городе утром был атакован ТЦК.

11.33 Еще кадры из Запорожья после атаки.

11.12 В Харькове 7 пострадавших после атаки дронов, сообщают местные власти.

Еще один человек может быть под завалами. Прилеты были в Холодногорском районе, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура и автомобили.

11.03 Кадры горящего университета в Запорожье после прилета БПЛА.

10.49 Новые кадры атаки "Шахедов" по Запорожью.

Повреждены предприятия, жилые дома и здание университета, сообщает ОВА.

10.38 По Харькову было шесть прилётов, есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов.

10.31 Ещё кадры прилётов по Запорожью.

Также продолжаются взрывы в Харькове.

10.25 Взрывы прозвучали в нескольких районах Харькова, сообщает ОВА.

10.24 Также идёт атака беспилотников на Запорожье, в городе звучат взрывы.

10.23 Сообщают о взрыве в Харькове.

10.21 Еще кадры последствий ночной атаки дронов по Харькову.

Виден поврежденный супермаркет.

Пострадали 27 человек.

10.14 Последствия ночного обстрела Киева.

На первом видео - Волынская оптовая база в Соломенском районе.

ГСЧС пишет, что в результате падения обломков БПЛА повреждены различные объекты в нескольких районах Киева. Были пожары, повреждены здания и транспортные средства, обошлось без пострадавших.

10.09 За минувшие выходные в РФ были отменены 485 рейсов, а задержаны почти 2000, сообщает Росавиация.

На данный момент все аэропорты страны работают штатно.

Напомним, очередной авиаколлапс в РФ произошел, предположительно, из-за угроз со стороны украинских беспилотников.

10.02 На Камчатке в РФ введены ограничения в работе мобильного интернета и геопозиционирования "для усиления мер безопасности после недавних диверсий в регионах", сообщают местные власти.

Отметим, что полуостров Камчатка находится на Дальнем Востоке, недалеко от Японии.

В последнее время мобильный интернет регулярно отключают в в тех российских регионах, где есть угроза налёта БПЛА (считается, что дроны могут управляться через российские мобильные сети).

9.47 Полиция начала уголовное производство по факту демонстрации нацистской символики на Печерске в Киеве.

Мужчину, который вышел с флагом Украины со свастикой на улицу, ищут.

9.42 Воздушные силы сообщают о прилетах 26 "Шахедов" и четырех ракет С-300/400 этой ночью в 10 локациях.

Обезвредить удалось 75 дронов из 101. Еще в 7 локациях упали обломки.

9.26 Мужчины, одетые по гражданке, представились полицией и зашли к женщине домой, чтобы найти "Диму".

После настоятельных просьб в конце видео один из них все-таки показывает ей документы. Женщина угрожает пойти в прокуратуру.

9.04 Воздушная тревога в Киеве. Угроза баллистики.

8.54 Появились еще кадры после прилетов по Одессе. Видно много поврежденных автомобилей.

8.35 В Славянске ночью произошел обстрел, сообщил мэр Вадим Лях.

Под удары попали микрорайоны Железнодорожный и Химик.

Повреждены частные и многоквартирные дома, а также две школы. Есть раненые.

8.20 ГСЧС публикует новые кадры после атаки дронов по Харькову.

В Шевченковском районе горели квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома.

В Слободском районе попадания на территорию детского сада и торгового объекта.

8.11 Россияне снова продвинулись в Запорожской области. Они захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного, сообщает военный паблик Deep State.

Таким образом контролируемый ВСУ выступ в районе Лобкового ликвидирован.

Ранее войска РФ продвинулись в соседнем селе Каменское по трассе на Запорожье.

У границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя.

По данным украинского военного обозревателя Богдана Мирошникова, на Новопавловском направлении ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.

"После захвата села Ялта противник очень быстро занял село Зирка и вышел на западный берег реки Мокрые Яли южнее Грушевского. Результат — фактический контроль над селами Толстой и Поддубное.

Из того самого треугольника (Филия–Грушевское–Ялта) под контролем фактически остается только село Филия. Грушевское пока под контролем, но его значение полностью нивелировано продвижением к Поддубному. Село Филия находится всего в 2 км от Новопавловки — крупнейшего населенного пункта в этом районе.

Также противник имел успехи в районе Вильного Поля и Зеленого Поля. Это уже фактически направление на Гуляйполе, где также наблюдается активизация.

Ситуация на всём этом направлении очень сложная. Она до сих пор не стабилизирована", - пишет Мирошников.

7.53 Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми беспилотников этой ночью на подлете к Москве.

Жители Сергиева Посада и Краснозаводска рассказали местным пабликам, что около пяти утра слышали звуки пролета БПЛА и около десятка взрывов поблизости одного из предприятий.

Украинские источники утверждают, что целью атаки был химический завод в Краснозаводске.

7.49 В Киеве снова объявили тревогу.