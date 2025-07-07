Анализируем итоги 1230-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ заявляет о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State оно под контролем ВСУ. Напомним, что о заходе россиян в Дачное сообщалось еще на прошлой неделе. ВСУ заявляли, что россиян оттуда выбили.

Сегодня украинское командование также заявило, что контролирует село. Группировки "Донецк" и "Хортица" заявляют, что село под контролем ВСУ, но РФ проводит штурмы и пытается прорваться. При этом обе стороны опубликовали кадры боев за Дачное.

Deep State пишет, что у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя.

По данным украинского военного обозревателя Богдана Мирошникова, на Новопавловском направлении ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.

"После захвата села Ялта противник очень быстро занял село Зирка и вышел на западный берег реки Мокрые Яли южнее Грушевского. Результат — фактический контроль над селами Толстой и Поддубное.

Из того самого треугольника (Филия–Грушевское–Ялта) под контролем фактически остается только село Филия. Грушевское пока под контролем, но его значение полностью нивелировано продвижением к Поддубному. Село Филия находится всего в 2 км от Новопавловки — крупнейшего населенного пункта в этом районе.

Также противник имел успехи в районе Вильного Поля и Зеленого Поля. Это уже фактически направление на Гуляйполе, где также наблюдается активизация. Ситуация на всём этом направлении очень сложная. Она до сих пор не стабилизирована", - пишет Мирошников.

Россияне снова продвинулись в Запорожской области. Они захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного, сообщает Deep State.

Таким образом контролируемый ВСУ выступ в районе Лобкового ликвидирован. Ранее войска РФ продвинулись в соседнем селе Каменское по трассе на Запорожье.

ВСУ при этом опровергают потерю Лобкового. Спикер Сил обороны Юга Волошин заявил, что за минувшую неделю не было даже штурмов в направлении этого населенного пункта.

Минобороны РФ заявляет о захвате села Бессаловка в Сумской области. Оно находится у границы Курщины в районе Теткино, которое пытались отрезать украинские войска.

Судя по карте Deep State, украинские атаки, направленные на окружение Теткино, происходили как раз со стороны Бессаловки (там видна серая зона на карте). При этом в Украине потери села не подтверждали.

Для ВСУ угрожающая ситуация складывается на подступах к Константиновке, захват которой откроет РФ путь для наступления на северную часть Донецкой области, пишет The New York Times.

"Город является южными воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Если он падет, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели — захвату всего Донбасса", - пишет издание.

По оценке издания, российское наступление на Константиновку может занять несколько месяцев и продвигаться либо в лоб, либо клещами по флангам, чтобы вынудить ВСУ отойти. Преимуществом РФ в этой битве стали беспилотники.

"Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров", сказал командир подразделения, управляющего безэкипажными машинами в 93-й бригаде. "Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии в 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается".

Российские войска образовали 16-километровый карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Этот карман полностью простреливается, а практически каждое движение украинских военных круглосуточно отслеживается беспилотниками.

Из-за этого ВСУ часто оказываются в затруднительном положении на несколько недель без ротации или возможности эвакуировать раненых. "Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска — вообще что-либо делать", - говорит офицер 12-й бригады "Азов" Макас.

Новые удары по ТЦК и другие обстрелы

Россия продолжает системно атаковать украинские военкоматы.

Вчера под удар попал районный ТЦК в Кременчуге. Возник масштабный пожар, который ликвидировали 22 единицы спецтехники. Ранен человек. Судя по видео, атака велась "Шахедами".

Сегодня утром атакие подверглись областные военкоматы Харькова (трое раненых) и Запорожья (11 раненых военных).

Ранее на прошлой неделе аналогичным образом были атакованы военкоматы в Кривом Роге и Полтаве. Минобороны РФ сегодня также подтвердило удары по ТЦК, отметив этот момент в своей ежедневной сводке.

"Главная цель РФ - сорвать мобилизацию. Такие атаки - часть более широкой кампании, включающая минирование и попытки терактов", - прокомментировал сиутацию спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Мы уже писали, что защитить военкоматы от "Шахедов" довольно сложно, поскольку их адреса станут известны даже в случае переезда (туда будут привозить мобилизованных и ходить военнообязанные). При этом военные уже начинают принимать меры против потенциальных будущих ударов.

На Facebook-страничке Винницкого облТЦК сегодня появилось заявление, что он "приостанавливает свою деятельность" по основному адресу "в связи с напряженной ситуацией в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан". При этом называются новые адреса, где будут решаться вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов.

Правда, затем военкомат удалил это сообщение и написал, что оно "было отредактировано в результате постороннего вмешательства". Но затем ТЦК подтвердил, что его личный состав "был рассредоточен" из-за возможных обстрелов.

Также во львовских ТЦК усилили меры безопасности - заявляется, что там усилят проверку на входе (хотя неизвестно, как это поможет против "Шахедов").

Пока не до конца понятно, какие меры помогут на сто процентов избежать ущерба от ударов по военкоматам. Судя по заявлениям из Винницы, один из сценариев - перенос части функций ТЦК в другие локации. При этом та деятельность военкоматов, которая происходит публично, все равно будет скорее всего видна россиянам. Это и доставка мобилизованных на сборные пункты, и работа с посетителями, которые приходят на медкомиссию, за отсрочками, бронью и т.д. То есть сбои в работе этой системы неминуемы, если она будет и дальше будет подвергаться регулярным ударам.

Как мы уже писали, защитить при этом все военкоматы с воздуха физически невозможно. Это видно и по тому, как российские дроны среди бела дня таранят здания ТЦК в крупных городах.

Помимо военкоматов, сегодня россияне наносили интенсивные удары по Киеву, Харькову, Запорожью и Одессе.

В Киеве дронами повреждена тепломагистраль большого диаметра. Без горячей воды остались около 500 зданий, в том числе жилые дома, школы, медучреждения и ведомственные объекты. Есть повреждения и в других районах - в частности, пострадала Волынская оптовая база в Соломенском районе.

В Харькове, помимо военкомата, пострадали жилые дома, админздания и автомобили. Взрывы от "Шахедов" длились с ночи и продолжились утром. Всего в городе пострадали за это время более 40 человек.

В Запорожье, кроме здания ТЦК, в ходе утренней атаки повреждены предприятия, жилые дома и здание университета. Пострадали 17 человек.

В Одессе повреждены десять гаражйе, админздание на территории СТО, а также несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые и грузовые автомобили, а также автобус.

В целом Воздушные силы сообщали о прилетах 26 "Шахедов" и четырех ракет С-300/400 этой ночью. За утро статистики еще не было.

Россияне нарастили удары "Шахедами". Что дальше?

РФ в июне снова установила рекорд по числу запущенных дальнобойных дронов.

По данным издания Kyiv Independent, это 5337 дронов. Предыдущий рекорд был в марте — 4198 единиц. В мае россияне запустили 4003 беспилотника.

Другие украинские источники пишут, что в июне было еще больше "Шахедов" и их модификаций — 5438 (так утверждает ресурс "Новинарня"). Это почти на полторы тысячи больше, чем месяцем ранее.

То есть, Россия за месяц нарастила интенсивность атак дальнобойными дронами на 35%.

При этом процент сбитий тоже подрос, но незначительно. Если ориентироваться на статистику ВСУ, то в июне сбито было 49,7% целей (против 46,3% в мае), а "локационно утрачено" (термин, применяемый в основном к целям-обманкам) — 36,4% (против 35,9% в мае).

Очевидно, что официальные данные о сбитых дронах нельзя считать до конца объективными, поскольку в воюющей стране они, как правило, завышаются.

Но даже ориентируясь на эту статистику, можно сделать вывод, что поражений "Шахедами" стало больше. В мае сбить или отклонить не удалось 714 дронов, а в июне — уже 757.

Украинские военные и эксперты по дронам уже не первый месяц бьют тревогу и упрекают власть в том, что ПВО не готова к налётам такого масштаба.

Ещё с весны специалисты отмечают, что "Шахеды" стали летать выше и быстрее. Это сильно снижает эффективность мобильных огневых групп, которые теперь просто не достреливают до трёхкилометровой высоты, на которой летит "Шахед".

По-прежнему их сбивают различные виды ЗРК, однако этот ресурс ограничен — учитывая, что в среднем за сутки летит порядка 180 дронов. Так никаких ракет не хватит. И это вызывает тревожные настроения в украинской экспертной среде.

Даже у официальных лиц уже прорываются подобные нотки — глава Сил беспилотных систем "Мадьяр" предупредил, что и тысяча "Шахедов" за сутки может стать реальностью.

Среди самых обсуждаемых сейчас идей — дроны-перехватчики, которые, как утверждает глава Минцифры Фёдоров, уже начали применять. Однако пока нет конкретной информации об их практической эффективности (сколько дронов ими было сбито).

Вторая идея — сбивать "Шахеды" со спортивных самолётов. Хотя здесь эксперты уже опасаются, что эти самолёты в темноте будет сложно отличить от "Шахедов", и они могут пасть от "дружественного огня" собственных мобильных огневых групп.

Отдельно стоит сказать о характере атак российских дронов. Во-первых, они стали более концентрированными, что повышает вероятность прилета — особенно если БПЛА комбинируются с ракетами. В таких условиях за последнее время пробивается даже столичная ПВО, что видно по видео масштабных пожаров, которые не могли быть вызваны "падением обломков".

При этом сохраняются и атаки небольшими группами "шахедов" — и, надо отметить, они периодически проводятся даже в светлое время суток, достигая своих целей.

Характерные примеры — удары по военкоматам, которые, похоже, становятся одной из приоритетных целей для РФ. Такие удары демонстрируют, что россияне способны при свете дня провести дроны через несколько областей и поразить объект, который не входит в зону усиленной защиты (украинская ПВО, как и в РФ носит очаговый характер, прикрывая только отдельные объекты и города, например — Киев).

К слову, аналогичным образом действуют и украинские дроны типа "Лютый", которые атакуют цели в глубине РФ. Разница лишь в масштабе атак: Украина столько ударных дальнобойных дронов как РФ пока не запускает.

Ещё одной отличительной чертой июня стали атаки РФ на нефтеперерабатывающие заводы. Так, несколько раз массированным ударам подвергся Кременчугский НПЗ. Также, по неофициальной информации, был атакован и Дрогобычский НПЗ. Это уже привело к последствиям для топливного рынка Украины (которые мы анализировали здесь).

При этом, масштабных ответных поражений российских НПЗ в течение июня не было. Хотя до того они были одной из приоритетных целей для атак украинских беспилотников. То ли приоритеты поменялись, то ли вокруг российских НПЗ уже созданы системы защиты, которые сбивают все дроны. К слову, сегодня появилась информация о сбитом дроне в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

Статья против Ермака в Economist и пауза Трампа

Очередная статья в западных СМИ против главы Офиса президента вызвала бурные дискуссии в Украине.



Речь идет о вчерашней публикации в Economist, где проводилась линия "Ермак ведет Украину к авторитаризму и подрывает обороноспособность страны". До того была статья в Politico, где заявлялось, что Ермак вызывает сильное раздражение в Вашингтоне.

Британский журнал написал вчера, что из-за главы Офиса президента в Украине "ожесточается политическая междоусобица", а "в правительстве растёт смута". И страна "движется к авторитаризму".

В статье говорится, что на фоне накопления военных проблем, в стране назревает "раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри сильнее, чем любые атаки со стороны России".

Признаками этих междоусобиц издание видит три события - коррупционный скандал вокруг вице-премьера Чернышова, вероятную замену премьера Шмыгаля на вице-премьера Свириденко и попытку отстранить от должности главу ГУР Буданова.

"Многие источники считают, что за всеми тремя событиями стоит теневая фигура — Андрей Ермак, глава Офиса президента, фактически исполняющий функции премьер-министра, хотя формально не избран на этот пост", - пишет The Economist.

Вслед за изданием Politico британский журнал также пишет, что для Ермака "двери в американской столице закрываются". Но "внутри страны он только укрепил свои позиции".

Отставки Шмыгаля Ермак хотел еще год назад, но Зеленский выступил против. "Но за это время Ермак усилился, а его конкуренты ослабли", - говорится в статье. Теперь "подавляющее большинство людей" в правительстве могут стать подконтрольны Ермаку.

Что касается Буданова, то, по информации журнала, в середине июня Ермак предпринял очередную попытку его смещения с поста. Но "Буданов в очередной раз смог сохранить пост благодаря своей привычной смеси давления и хитрости. Как стало известно The Economist, в этом могли сыграть роль неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять генерала — по крайней мере пока".

"Источники, близкие к Ермаку, называют генерала неуравновешенным революционером, строящим собственную политическую машину. 90% сотрудников офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% — гением", - пишет издание.

История с Будановым показывает, что в тандеме Зеленского и Ермака последнее слово за президентом. Но, по данным чиновников, "влияние Ермака на поток информации к президенту вполне реально — по одной оценке, до 85% — и это создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины".

"Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек", - заявил собеседник издания.

The Economist считает эту ситуацию опасной для Украины, которая "движется к авторитаризму".

"Учитывая масштаб кризиса и ухудшающееся стратегическое положение, сосредоточенная и неэффективная система управления становится опасной. Одним из решений могло бы стать открытость, но этого не ожидается. Опасность для Украины в том, что в нынешней ситуации страна рискует погрузиться в глубокий политический кризис и стратегическое дрейфование. Всё больше опасений вызывает то, что Украина движется к авторитаризму - один из примеров тому: использование исполнительной власти для устранения противников и соперников из общественной жизни. "Россияне медленно жарят нас на малом огне, - с отчаянием говорит один высокопоставленный чиновник, - а мы здесь играем в идиотизм с очень серьезными последствиями", - пишет издание.

Что стоит за такими публикациями?

Мы уже писали, что по этому поводу в украинских политических кругах есть две версии. Первая – это отголосок внутриукраинской политической борьбы. То есть, статьи инспирированы врагами Ермака в Украине. По второй – это проявление сильного недовольства Запада политикой украинской власти, ключевой фигурой в которой является (помимо, естественно, Зеленского) Ермак.

Первая версия наиболее популярная на Банковой, ее продвигают и близкие к ней паблики.

И если статья в Politico, в которой есть немало подробностей касательно визита Ермака в США и прочих деталей, более напоминает, все ж таки, "слив" с американской стороны, то статья в Economist, основанная, по большой части, на разговорах с "инсайдерами" из Киева действительно производит впечатление отголоска внутриукраинской политической борьбы.

Кто атакует Ермака? Можно выделить три группы его врагов.

Первая – это внутриаппаратные конкуренты во главе с главой фракции "Слуги народа" Арахамией. К этой группе примыкает и руководитель ГУР Буданов. Ермак уже давно хочет убрать обоих, но пока не получается. При этом Арахамия, а также крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов, пытаются воспрепятствовать планам Ермака отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля, заменив его на Свириденко.

Вторая – это группа Петра Порошенко, которому грозит подозрение в получении чемоданов денег из Москвы (подробно об этом деле мы писали здесь) с перспективой затем затем отправиться в тюрьму. Ситуация для Порошенко близка к критической, а потому он готов использовать любые методы, чтоб ослабить давление. Отставка Ермака, которая, по крайней мере на время, парализует систему власти, ему, конечно же на руку.

Третья – это группа связанных с западными структурами (прежде всего, с Демпартией США) активистов, политиков и СМИ. После прихода к власти Трампа они столкнулись с большим числом проблем, однако все ж таки частично сохранили влияние в Украине через механизмы, запущенные еще во времена Байдена. Механизмы эти, в целом, были направлены на снижение влияния Банковой на внутриполитические процессы через институт "международных экспертов", которые отбирают судей и руководителей правоохранительных органов, а также через антикоррупционную вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС). В рамках этой стратегии "снос" Ермака (также как и выведение из под контроля Банковой министерств обороны и энергетики) изначально ставилась одной из главных задач, так как резко ослабило бы позиции Зеленского, а влияние западных структур, наоборот, усилило бы. Банковая приложила много усилий, чтоб сломать эту игру и добилась даже серьезных успехов на данном поприще, но сломала игру не до конца. Что проявилось в уголовном деле против близкого к Зеленскому вице-премьера Чернышова, которое вела неподконтрольная Офису президента часть НАБУ (Economist утверждает, что дело против Чернышова запустил Ермак, но, как мы уже писали, это сомнительная версия), а также в проигрыше Банковой в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности, где победил протеже прозападных кругов. Однако, ОП вряд ли это все оставит без ответа. Так, уже сделано "последнее предупреждение" одному из самых влиятельных представителей этих кругов – собственнику "Украинской правды" Томашу Фиале. Против близких к нему компаний введены санкции СНБО. Следующем может быть уже и он лично.

Чувствуя, что кольцо сжимается, данные круги могут активизировать свою работу по "сбитию Ермака", а также попытаться "состыковать" свою стратегию, доставшуюся еще от Байдена, в логику действий администрации Трампа по Украине (усиление контроля за расходованием помощи и прочее). Накат на Ермака в западных СМИ в эту тактику вполне вписывается. К слову, еще в конце 2023 года, комментируя одну из статей в Economist против Зеленского нардеп Марьяна Безуглая заявила, что эту публикацию организовали люди Томаша Фиалы.

Впрочем, все эти движения и публикации против Ермака в западных СМИ пока напоминают, скорее, возню детей в песочнице. До тех пор, пока свое слово не скажет "папик" (по определению генсека НАТО Рютте) – Дональд Трамп. Именно от позиции Белого дома, по большому счету, зависят действия Запада в отношении украинской власти.

Но этот вопрос, в свою очередь, зависит от выбора новой стратегии Вашингтона по Украине после того как мирные переговоры, очевидно, зашли в тупик.

Напомним, на прошлой неделе Трамп поговорил с Путиным. Согласно сообщению Кремля, президент США предлагал прекращение огня, но президент РФ отказался. Трамп же, комментируя беседу, несколько раз выразил очень глубокое разочарование позицией Путина.

Однако пока никаких действий Вашингтона вслед за этим "разочарованием" не последовало. Ничего не слышно, например, о разблокировании даже поставок оружия Украине, не говоря уже о введении жестких санкций против РФ.

Возможно, Трамп взял паузу, чтоб определиться с дальнейшими действиями.

Они могут быть трех вариантов.

Первый – резко усилить поддержку Украине и давление на Россию. Это именно то, к чему Трампа призывают Киев, европейцы и многие внутри Республиканской партии. В ход идут самые различные аргументы вплоть до недавнего заявления Рютте о том, что Китай готовит атаку на Тайвань, а Россия – на Европу, чтоб отвлечь силы и ресурсы НАТО от поддержки Тайваню. Отсюда следует, что РФ нужно к тому времени максимально ослабить в войне с Украиной, чтоб у Москвы не было сил на какие-либо масштабные действия против Альянса.

Впрочем, эта же логика может подтолкнуть Трампа к реализации ровно обратного сценария – жестко надавить на Киев, чтоб заставить его принять условия РФ и, таким образом, закончить войну, сэкономить силы для защиты Тайваня, а, главное – оторвать Москву от Китая (взамен на уступки по Украине) и начать процесс восстановления отношений России с Западом. У такой точки зрения также есть свои лоббисты в Вашингтоне, которые доказывают, что даже крупномасштабные поставки оружия Украине не смогут нанести РФ критического ущерба и переломить ход войны, зато опустошат западные арсеналы, да и еще более сблизят Москву и Пекин (особенно, если будут приняты жесткие антироссийские санкции). После негативных отзывов Трампа относительно позиции Путина такой вариант выглядит куда менее вероятным, чем ранее. Но не стоит забывать, как часто Трамп меняет свою позицию.

Наконец, третий вариант – не делать по Украине вообще ничего. Ни на Москву, ни на Киев не давить. Оружие для ВСУ если и передавать, то только за деньги и в ограниченном масштабе (предложив европейцам взять на себя обеспечение украинской обороны). То есть – занять выжидательную позицию, чтоб не закрывать окончательно окно для разговора с Москвой, к которому попытаться вернуться позже. А пока сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Ближайшее время покажет в каком направлении развернет свою стратегию Трамп. И от его выбора будут зависеть и внутриполитические процессы в Украине. При первом варианте, скорее всего, Зеленскому будет выдан серьёзный кредит доверия. При втором американцы попытаются поменять в Киеве власть. При третьем – пролонгируется нынешняя неопределенность по дальнейшему развитию событий на фронте и внутри страны, что несет определенные риски для Зеленского и Ермака. Если военная и социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, удержание ситуации под контролем для них станет не самой простой задачей.

Смерть Старовойта

Путин уволил с должности министра транспорта Старовойта, который был губернатором Курской области незадолго до того, как туда вошли силы ВСУ. Как выяснилось позже - он покончил с собой.

Отставка Старовойта произошла на фоне коллапса в аэропортах, который сейчас происходит в России из-за атак украинских дронов. При этом российские обозреватели и паблики считают, что увольнение связано с провалами в подготовке к обороне Курской области.

"Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте", - заявил российский политолог Евгений Минченко.

Отметим, что Старовойт руководил Курской областью до мая 2024 года. Вторжение Украины началось через два месяца - в августе. За неготовность укреплений в регионе в апреле был арестован его сменщик Алексей Смирнов, который был и.о губернатора на момент украинского операции.

При этом Смирнов был долгое время до этого заместителем Старовойта, и очевидно, что вменяемые ему обвинения по провалу подготовки обороны Курской области могли "догнать" и экс-министра транспорта.

При этом ряд российских СМИ пишут, что накануне Смирнов дал показания против своего Старовойта и последнему готовились предъявить обвинения за хищения и мошенничество при строительстве фортификаций, по которым он мог сесть в тюрьму на 20 лет.

После отставки стало известно, что Роман Старовойт застрелился в Одинцово. Они пишут, что Старовойт застрелился из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 2023 году.

К настоящему времени большинство источников российских СМИ говорят, что министр застрелился ещё в субботу. То есть Путин уволил уже мертвого чиновника, согласно этой версии.

При этом, по данным одних российских пабликов, тело было обнаружено тогда же в субботу, а Старовойт накануне написал своим охранникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, они и обнаружили тело чиновника. Рядом с ним в машине лежал его наградной ПМ, полученный в 2023 году.

По другим данным, тело было найдено сегодня днем рядом с его автомобилем Tesla. И до того о его смерти не знали.

По основной версии, это было самоубийство. Возможный мотив - угроза уголовного дела за плохую подготовку Курской области к обороне.

В то же время, этот случай добавил загадочности в то, что произошло в августе 2024 года, когда ВСУ смогли быстро занять значительные территории в Курской области. С тех пор более украинская армия нигде так и не смогла повторить такой успех, что породило вопросы о том, почему именно на Курщине произошел этот прорыв и что (а точнее - кто) ему поспособствовал. Тем более, что этот прорыв, как мы уже писали, был использован для раскрутки паники и истерики внутри РФ все той же же сеткой российских пабликов, которые, в свою очередь, пиарили Пригожина, готовя почву для его мятежа.

С гибелью Старовойта обрывается нить, которая, возможно, могла бы хотя бы частично на этот вопрос дать ответ.