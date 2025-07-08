Анализируем итоги 1231-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска снова продвинулись в Запорожской области. По данным Deep State, они заняли новые позиции юго-восточнее Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища в Плавнях.

При этом российские паблики сегодня заявили о полном захвате Каменского и показали видео с флагом в одной из частей населенного пункта.

От Каменского открывается дорога к Степногорску - оттуда 25-30 километров до Запорожья. Это расстояние ударов FPV-дронов и ствольной артиллерии.

Это не первое продвижение за последние дни к югу от Запорожья. На днях россияне, по версии Deep State, захватили село Лобковое и продвинулись в соседнем Степном.

И, хотя ВСУ это официально отрицают, "Ореховское направление" упомянул вчера в своем обращении Зеленский, отметив, что по нему был отдельный доклад на Ставке.

Замкомбата из 65 ОМБр с позывным Forest, воюющий на Запорожье, заявил, что с начала лета армия РФ штурмует это направление по всей линии фронта. По словам офицера, россияне там накапливают силы и активизировались не только в районе Работино, как было раньше, а практически везде в Запорожской области.

"Уже с началом лета и вообще с начала этого года по всей линии боевого соприкосновения противник малыми группами ищет слабые места, ведёт разведку боем. И у них уже есть конкретные задачи - выйти на Мариупольскую трассу, взять в окружение Орехов. Так же и в районе Каменского - мы сейчас наблюдаем, что противник стремится захватить господствующие высоты, чтобы потом держать под огневым контролем всю логистическую трассу, ведущую в Донецкую область", - сообщил замкомбата.

Иными словами, интенсивность российских атак на Запорожье возрастает. Пока неясно, стоит ли за этим замысел более масштабного наступления (к примеру, на следующий за Каменским Степногорск или Орехов) - или же речь идет о той же стратегии "раздергивания" украинских сил по разным участкам фронта.

Но, как мы уже писали, Запорожская область имеет для РФ куда большее значение, чем, скажем Харьковская. Во-первых, Москва записала регион в свою конституцию. А во-вторых выход к Запорожью и Днепру - двум крупнейшим логическим и промышленным центрам является в целом более стратегически важным для РФ с точки зрения достижения перелома в войне.

РФ также продвинулись у границ Днепропетровской области - в районе Поддубного и по линии Комар-Федоровка.

Кроме того россияне заняли новые позиции к югу от Константиновки - под Яблоновкой и Торецком.

Главком Сырский заявил на Ставке с Зеленским, что ВСУ продолжают удерживать позиции на территории Курской и Белгородской областей РФ.

"Акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя", - заявил главком.

Напомним, что на карте Генштаба ВСУ под контролем украинская армии в Курской области остаётся лишь пять узких полос на приграничной территории - там, где когда-то был крупный украинский плацдарм. Карта DeepState фиксирует контроль только в одном месте - близ границы в районе Горналя.

Последствия прилетов по ТЦК

В Украине вчера и сегодня продолжили обсуждать, что делать ввиду регулярных ударов по военкоматам со стороны РФ.

Работу ТЦК могут переформатировать, сообщил пресс-секретарь Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. В первую очередь это рассредоточение - часть услуг планируют предоставлять дистанционно, а также будут шире внедрять цифровизацию.

О том, как может выглядеть это рассредоточение, рассказал нардеп Александр Федиенко.

"Где-то будет происходить один прием, где-то - другой, если это нужно. Сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать все для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК", - говорит депутат.

По его словам, разрушение здания военкомата не приведет к потере всей документации, поскольку многие данные уже находятся в цифровых базах.

При этом удары по ТЦК могут привести к тому, что люди будут отказываться их посещать, считает Саранцев. Также он полагает, что одна из целей кампании ударов по военкоматам - это "чувство ненависти к ТЦК" со стороны украинцев.

Судя по всему власти опасаются, что многие в Украине будут одобрять эти удары. "Центр по борьбе с дезинформацией" уже предостерегает от того, чтобы украинцы присылали в российские чат-боты данные о местонахождении военкоматов.

Кроме того, в соцсетях прокатилась волна одобрения ударов по ТЦК - после чего бывший командир из "Айдара" Евгений Дикий призвал сажать таких людей за госизмену.

"К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. Поэтому буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях нужно, чтобы приезжала СБУ. Чтобы таких паковали и давали сроки по 111 статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов", - заявил Дикий.

Трамп разморозит помощь Украине

Сегодня Дональд Трамп заявил, что возобновит ранее остановленные поставки оружия Киеву.

"Мы собираемся послать им еще сколько-то оружия. Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли защищаться. По ним сейчас очень сильно бьют. По ним очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие, да - оборонительного характера в основном. Но по ним очень, очень сильно бьют. Столько людей погибает в этой заварухе", - сказал Трамп журналистам в Белом доме и повторил, что недоволен поведением Путина.

Более подробно об этих предполагаемых новых поставках Трамп ничего не говорил. Но позже отдельное заявление выпустил Пентагон.

Там среди прочего заявляется, что США продолжат переоценку объемов поставок оружия по всему миру и будут руководствоваться принципом "Америка прежде всего".

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия. Наша система оценки поставок вооружений по всему миру для президента остаётся в силе и является неотъемлемой частью нашей оборонной стратегии "Америка прежде всего", - говорится в сообшении минобороны США.

При этом, по информации Politico, решение о возобновлении поставок пока не принято. Но это может произойти после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине, запланированных на следующую неделю. Сегодня этот вопрос обсудит Совет национальной безопасности при Белом доме.

По данным The Wall Street Journal, Трамп заверил Зеленского, что США отправят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить. Он также подчеркнул, что не несет ответственности за паузу в поставках вооружений. "Администрация Трампа продолжила отправку ранее одобренных партий вооружений, с лишь незначительными перебоями", - пишет издание.

The Guardian сообщает, что остановка поставок произошла из-за того, что у США осталась только четверть ракет к Patriot, необходимых для военных планов Пентагона.

В последние месяцы были израсходованы запасы этих перехватчиков на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне. Тогда заместитель министра обороны Стив Файнберг распорядился приостановить поставку Украине, пока не закончится проверка, а министр Хегсет утвердил это решение.

По словам источников, Трамп заявил Зеленскому по телефону, что он дал указание только провести проверку американских запасов, но не отдавал приказ о заморозке поставок Украине. Эта проверка началась еще в феврале.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что Вашингтон немедленно отправит в Украину 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Это меньше, чем планировалось изначально.

Как рассказали два источника, проинформированные о телефонном разговоре двух лидеров стран, американский президент сказал украинскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю отгрузку оружия, чтобы проверить свои собственные запасы. Также Трамп пообещал помочь найти другие пути поставок, поскольку не хочет отправлять оружие из американских запасов. Он намерен давить на европейцев, в частности, на Германию, чтобы она отправила одну из своих батарей Patriot.

Канцлер Фридрих Мерц звонил Трампу и просил разблокировать поставку Patriot, которая уже была в пути. Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Украине, а заплатили бы за это США и европейские страны. Соглашение достигнуто не было, но обсуждение продолжается.

При этом Трампа беспокоит не только истощение американских запасов. Он говорил приближённым, что "это не моя война", но она станет его, если он начнёт поставлять оружие.

Его мнение начало меняться на фоне "растущего раздражения" действиями Владимира Путина, который отказался от прекращения огня, пишет Axios.

Отметим, что заявления Трампа о возобновлении поставок оружия Украине само по себе это ещё не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений.

Напомним, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты ещё при Байдене. И которые и так уже подходят к концу. Новых пакет военной помощи при Трампе не утверждалось.

Поэтому сейчас ключевой вопрос - будут ли утверждены как новые пакеты поставок Украине, так и схема, по которой они будут осуществляться - бесплатно, как при Байдене, за деньги или же в счет взносов в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке (то есть, фактически, также бесплатно).

И именно это решение (продолжать или нет поставки оружия после исчерпания байденовских пакетов) будет иметь главное значение.

Пока Трамп, как пишет WSJ, дал достаточно обтекаемое обещание Зеленскому, заявив, что Вашингтон выделит Украине столько военной помощи, сколько сможет себе позволить с учетом собственных приоритетов. Сколько именно он сможет себе позволить не уточняется.

Также обращает на себя внимание, что пока в Белом доме не педалируют тему новых антироссийских санкций - несмотря на то, что Трамп в последние дни крайне жестко критикует Путина.

Оппозиционный российский экономист Дмитрий Некрасов сомневается, что США введут 500% пошлины против покупателей российских энергоносителей, потому что тогда пострадает их торговля с Китаем.

"Китай и Индия – крупнейшие импортеры нефти в мире. Китай в день импортирует 12,5 млн баррелей. Россия сейчас экспортирует порядка 7 млн в день. (и то и то нефть+ нефтепродукты) Китай уже покупает половину российской нефти, а может купить ее всю причем почти дважды. Если Китай продолжает покупать российскую нефть, любые другие страны значения не имеют. Только что был проведен натуральный эксперимент, до какого предела США готовы идти в торговой войне с Китаем. Выяснилось, что на многие товары США не готовы вводить даже 30% тариф. Так как он вредит самой американской экономике. Импорт тех китайских товаров, на которые ввели пошлины 145%, и так упал почти до нуля. Для них нет никакой разницы между пошлиной в 145% или 500%. И то и то по сути является запретительными барьерами. И после этого эксперимента, как вы считаете, испугается ли Китай 500% пошлин?" - заявил Некрасов в интервью изданию Republic.

Он также заявил, что у США нет возможностей ввести более жесткие санкции чем те, которые уже введены.

"У Трампа просто нет карт, если пользоваться его словами. Все сколько-нибудь существенные для российской экономики меры были приняты весной 2022 года. Никаких сколько-нибудь серьезных новых санкций, которые будут влиять на российскую экономику, а не на отдельных людей, просто не существует физически. Я говорю об экономических мерах а не о военно-морской блокаде.

Им бы научится исполнять хотя бы некоторые из уже введенных. За время войны власти США и ЕС ввели санкции в отношении 587 российских грузовых судов. Мы решили проверить что же случилось с этими судами. Если коротко, то число судов пострадавших от санкций не менее 5 и не более 12 из 587. Подавляющее большинство судов под санкциями продолжают перевозки по своим обычным маршрутам. Однако все мировые СМИ пишут о том сколько новых судов зачем-то включили в санкционные списки, а не о том, что суда этих списков не замечают и спокойно продолжают возить российскую нефть", - заявил Некрасов.

Впрочем, задержка с решением по санкциям может быть вызвана тем, что сейчас внимание Трампа отвлечено на другой, более приоритетный, вопрос - повышение тарифов для тех стран, которые не заключили торговые сделки с США. Срок моратория на повышение пошлин истекает завтра - 9 июля. И уже портив ряда стран США объявили о введении новых тарифов с 1 августа.