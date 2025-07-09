Анализируем итоги 1232-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась в направлении Святогорска и Лимана, свидетельствует карта Deep State. Продвижение произошло широким фронтам по линии сел Карповка, Зеленая Долина и Колодязи. Отметим, что на этом участке еще недавно контратаковали украинские войска, однако существенно продвинуться не смогли и сейчас, судя по всему, инициативу вновь перехватили россияне.

Также РФ второй день подряд продвигается под Константиновкой.

Очередное продвижение было в сторону Яблоновки и села Русин Яр.

У границ Днепропетровской области россияне утверждают, что захватили село Толстой. По карте Deep State, населенный пункт частично в серой зоне.

"Противник регулярно проводит штурмовые действия с целью выйти на административную границу Днепропетровской области по линии от Зеленого Поля до Новосергеевки. В настоящее время он имеет определённые успехи в пределах Донецкой области, однако, судя по текущей ситуации, до начала тяжёлых боёв непосредственно в Днепропетровской области осталось уже не так много времени", - написал сегодня боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Сегодня был рекордный по количеству удар "Шахедами" - 728 ударных дронов атаковали Украину этой ночью, сообщают ВСУ. Заявляется, что 296 из них были сбиты и еще 415 "локационно утрачены". То есть, не сбили 17 дронов.

Также россияне запустили 14 ракет - семь крылатых (утверждается, что все сбиты) и шесть "Кинжалов" (не сбита ни одна).

Основное направление удара, как сообщили ВСУ - Луцк. Там, по данным местных властей, был пожар на предприятии, а также в гаражном кооперативе.

Причем пожар, судя кадрам из пабликов, был масштабным.

Также паблики писали об ударе по Житомирской области. Позже власти заявили о том, что горело здание столярного цеха и хозяйственные постройки.

При этом российские паблики заявляют, что удар там наносился по аэродрому Озерное под Житомиром. Украина этого не подтверждала. Однако, по данным сервиса NASA Firms, именно на этом участке по карте даже во второй половине дня продолжался сильный пожар.

Минобороны РФ также заявило о "групповом ударе" по украинским военным аэродромам. Украина прилетов по ним не подтверждала. При этом в атакованном Луцке, отметим, также есть аэродром.

Зеленский, комментируя этот обстрел, заявил, что в его отражении использовались дроны-перехватчики, которые сбили "десятки" российских беспилотников.

Напомним, такие дроны считаются одним из средств, которое Украина будет применять для борьбы со все более масштабными налетами "Шахедов". Как мы уже писали, новые "Шахеды" стали летать выше, поэтому эффективность основного средства борьбы с ними - мобильных огневых групп - резко упала.

Шпионский скандал с Китаем

СБУ задержала в Киеве двух граждан Китая, которых обвиняют в попытке вывезти в КНР секретную документацию по украинскому ракетному комплексу "Нептун".

Один из задержанных — 24-летний бывший студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году. Второй — его отец, проживающий в Китае и, как утверждает следствие, лично координировавший действия сына.

По данным СБУ, экс-студент пытался получить технические данные о производстве ракетного комплекса "Нептун", предназначенного для поражения боевых и десантных кораблей.

Для доступа к информации подозреваемый пытался завербовать украинца, связанного с разработкой вооружения. Его задержали с поличным при получении секретных документов. Позже был задержан и его отец, который наведывался в Украину.

Во время обысков у обоих изъяты телефоны с перепиской. Оба задержанных получили подозрение по статье о шпионаже.

Отметим, что Украина в последние месяцы активно наращивает антикитайскую риторику.

Это началось еще в апреле, когда власть начала раскручивать историю со взятыми в плен на Донбассе китайскими добровольцами. Доказательств того, что это кадровые китайские военные, связанные с правительством, Украина не представила, и скандал заглох. Китай отправку своих военных в Украину опровергал.

Затем Зеленский стал обвинять Китай в том, что он снабжает Россию комплектующими для беспилотников, блокируя одновременно их поставки Украине. Мы уже анализировали, что это мягко говоря не так - большинство украинских дронов собираются с помощью китайских комплектующих. Также китайские модели напрямую импортируются в Украину, что подтверждают и официальные украинские данные.

Также в последнее время СНБО и президент начали вводить санкции против китайских компаний, торгующих с Россией. Последний такой пакет последовал буквально вчера - за день до публикации СБУ о задержании китайских шпионов.

Мы уже писали о том, что раньше Киев старался избегать каких-либо прямых обвинений в адрес Пекина. Наоборот - все время демонстрировал готовность к диалогу. Хотя китайцы уже давно стали де-факто главным союзником РФ, при помощи которого Москва обходила санкции и наращивала производство вооружений.

Но после победы Трампа на Банковой, вероятно, пришли к выводу, что сейчас можно эффективно разыграть тему "китайской угрозы", чтоб укрепить отношения Киева с Трампом, а отношения последнего с Москвой, наоборот, подорвать.

Тем более, что в последнее время связь Москвы и Пекина зримо укрепилась. Си Цзиньпин провел беспрецедентный четырёхдневный визит в Москву на 85-летие победы над Германией. Также, по данным западных СМИ, Китай усиливает поставки критически важных комплектующих России. А глава МИД страны Ван И, как сообщают СМИ, на днях заявил западным дипломатам, что Китай не допустит поражения России в этой войне.

К слову, многие обозреватели именно с этим связывают то, что Путин в ходе последнего разговора с Трампом фактически прямо отказал ему в остановке огня и заявил, что будет продолжать войну, пока не будут приняты его условия по Украине.

Для Киева же, как мы уже анализировали, "качание" темы "китайской угрозы" несёт серьёзные риски.

Китай, пожалуй, единственная страна, которая может переломить ход войны в Украины, так как является безусловным мировым лидером в производстве ныне главного оружия на поле боя - дронов. В том числе, из китайских комплектующих собирается и почти все беспилотники, которые сейчас выпускаются в Украине. Полностью, безусловно, поток и дронов, и комплектующих Китай в Украину остановить не сможет (всегда есть возможность купить через посредников), но определенные препоны создать в состоянии.

Но главная угроза даже в другом. Китай, если захочет, может поставить для нужд российской армии миллионы дронов и систем РЭБ. Причем, возможно, даже вместе с тысячами операторов БПЛА (чтоб приобрели боевой опыт).

И, если такое случится, это кардинально поменяет ситуацию на фронте. Так как опыт практически всех крупных сражений последних месяцев показывает, что захват превосходства в небе через преимущество в дронах является сейчас главным фактором успеха наступательных действий. Плюс к этому все более важную роль будут играть и наземные роботизированные системы, которые также может производить в большом количестве Китай.

О том, что КНР имеет потенциально огромное влияние на ход боевых действий, заявляют и украинские военные.

До сих пор Пекин избегал прямой и масштабной военной поддержки России. Главным образом из-за нежелания накалять отношения с Западом, который является основным внешнеэкономическим партнером КНР. Но, по мере развертывания торговой войны с Трампом, этот сдерживающий фактор ослабевает. Что само по себе представляет большую угрозу для Украины. А дальнейшая раскрутка антикитайской темы в Украине эту угрозу может только усилить.

К слову, по поводу влияния Китая на Украину. Сегодня вышли свежие данные Гостаможенной службы об импорте и экспорте Украины.

По этим данным у Украины резко ухудшился торговый баланс. Если в январе-июне 2024 года импорт превышал экспорт в 1,7 раз, то в 2025-м — в 1,9 раз. Общий объем украинского импорта в первом полугодии 2025 года увеличился сразу на 15,4% — до $38,3 млрд, а экспорт подрос лишь на 2,6% — до $20 млрд.

Но самое интересное в другом - больше всего Украина увеличила закупку товаров из Китая: сразу на 28,1% — с $6,4 млрд до $8,2 млрд. Причем КНР держит пальму первенства в структуре импорта, являясь крупнейшим поставщиком товаров в Украину. За год доля китайского импорта в общем объеме выросла с 19,3% до 21,4%.

На втором месте по объемам импорта находится Германия ($3,2 млрд), в абсолютных значениях он уступает китайскому в 2,6 раза.

Судя по всему, дроны и комплектующие к ним является одной из основных статей импорта Украины из Китая. И если Пекин решит этот поток перекрыть, у ВСУ могут начаться большие проблемы.

Проблемы с дезертирами

В Украине масштабы дезертирства сохраняются на высоком уровне, пишет ветеран ВСУ, журналист Владимир Бойко.

За первое полугодие текущего года зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по ст. 407 и 408 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство). В месяц это по 16-20 тысяч уголовных дел.

Бойко напоминает, что всего с начала российского вторжения было всего 230 804 таких уголовных дел. То есть, официально производства, открытые в этом году, составляют более 46% от всего объема дел по СЗЧ.

"Реальная картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения о фактах самовольного оставления части или места службы, и командирам воинских частей даже приходилось обжаловать бездействие следователей в суде", - пишет журналист.

При этом никто дезертиров не разыскивает, следует из данных, приведенных Бойко.

"За первые шесть месяцев 2025 года подозрение в самовольном оставлении воинских частей было вручено лишь в 3538 случаях (3,3% от количества зарегистрированных уголовных производств). За этот же период на военную службу вернулись только 1807 дезертиров (1,7%) — именно столько ходатайств об освобождении от уголовной ответственности было направлено в суд. Еще 1079 (1,0%) уголовных производств были направлены в суд с обвинительными актами. Остальные 97,3% материалов уголовных производств пылятся в архивах — расследовать такой объём дел силами ГБР невозможно", - пишет журналист.

Кроме того, сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности".

"Как результат – сегодня в Вооружённых Силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - пишет Бойко.

По его подсчетам, "реально на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, в основном — операторы БПЛА. Последствия этого легко предсказуемы".

Причиной такой ситуации журналист видит "демонстративное уклонение от мобилизации придворных баснописцев вроде Стерненко, Лещенко или Бигуса, массовый “шабунинг” — когда десятки тысяч Шабуниных, Вакарчуков, Кипиани и других Жаданов фиктивно числятся на службе, но не выполняют служебных обязанностей".

"На фронте никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами по загранице, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а Лещенко развлекался в ночных клубах в роли диджея", - считает Бойко.

Второй проблемой он называет отсутствие правопорядка в ВСУ после ликвидации военной юстиции. К этой проблематике Бойко также относит "бусификацию", нарушения при которой совершают военнослужащие, трудоустроенные в ТЦК.

Касаемо военкоматов - в Украине продолжаются угрозы тем, кто в соцсетях порадовался ударам россиян по терцентрам.

Тех, кто радуется ударами по ТЦК, нужно использовать как военнопленных, принудительно заставляя разбирать завалы и выполнять другие работы в прифронтовых городах. Об этом заявил экс-нардеп от "Свободы", а ныне замначальника 4 центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка. Он уверен, что у этих людей "антиукраинские и антигосударственные" взгляды.

Ранее бывший военный Дикий заявил, что украинцев за поддержку ударов по ТЦК нужно сажать за госизмену.

При этом начальник управления коммуникаций Сухопутных войск Виталий Саранцев признал, что "уклонистам" сочувствуют простые граждане, адвокаты и даже некоторые депутаты. "По моему мнению, нужна политика общего осуждения уклонизма как явления, чтобы это явление исчезло", - заявил он.

Что Трамп будет делать с Россией?

Вчера в США продолжили заявлять, что разморозят поставки оружия Киеву, а сам Трамп ужесточает риторику в отношении Путина.

Трамп на вечерней пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что одобрил отправку оборонительных вооружений (последний тезис он повторил дважды).

"Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил", – ответил Трамп.

Отметим, что ранее американские СМИ писали, что речь идет об отправке 10 ракет-перехватчиков для Patriot. А сегодня в медиа прошла информация, что США также обсуждают отправку в Украину одной установки этой системы ПВО. Wall Street Journal пишет, что на данный момент Штаты передали Украине три системы Patriot, Германия — еще три, а консорциум европейских стран отправил одну. Однако не все эти системы работают одновременно из-за трудностей с техническим обслуживанием.

То есть, из цитаты Трампа и этих публикаций следует, что разморожена передача средств ПВО. И пока неясно, что будет, к примеру, с ракетами для HIMARS или F-16.

Также Трамп вчера заявил, что "очень решительно" изучает вариант согласия на проведение через Конгресс законопроекта по новым санкциям против РФ. Одновременно экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич заявил, что законопроект о санкциях против РФ представят в Конгрессе уже в ближайшие дни.

Вдобавок президент США крайне резко высказался о Путин заявив, что он "нам швыряет кучу дерьма (по мирным переговорам - Ред.). Звучит красиво, но на деле оказывается бессмысленно". На вопрос, что с этим делать, Трамп ответил: "Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?".

Россия сегодня впервые прокомментировала новую череду обвинений от американского президента.

"Москва к этому относится спокойно, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика. Трамп заявил, что решить украинский вопрос оказалось сложнее, чем он думал, Россия говорила об этом с самого начала. РФ рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и починку двусторонних отношений. Москва также рассчитывает, что США продолжат усилия по выводу украинского кризиса в политико-дипломатическую плоскость", - заявил спикер президента РФ.

Он утверждает, что между Москвой и Вашингтоном "нет разногласий". "Здесь есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами, и сделать это очень быстро, но сама сложность субстанции, сложность проблемы не позволяют это сделать моментально", - добавил Песков.

То есть риторика Кремля мало чем отличается от предыдущих реакций на антипутинские выпады Трампа. Из чего следует, что в Москве не считают отношения с Белым домом окончательно испорченными. И, вероятно, рассчитывают на то, что он делает такие заявления для той части американского политикума, которая требует более жестких мер в отношении РФ.

Тем не менее, "партия войны" в Европе от таких слов Трампа несколько "воспряла". Недавно побывывавший в США канцлер Германии Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что дипломатические средства разрешения конфликта России и Украины исчерпаны.

"Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых в палате представителей. Мы продолжим эту поддержку", – добавил Мерц.

Также сегодня в Риме возобновятся после долгой паузы встречи "коалиции желающих", куда входят страны Европы, планирующие и дальше оказывать военную помощь Украине.

Накануне этой встречи министр обороны Франции Лекорню заявил, что требование России о демилитаризации Украины является недопустимым.

"Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и в то же время - согласиться и на то, чтобы у нее не было больше армии. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность", - сказал министр.

Напомним, Россия требует в мирном соглашении для завершения войны прописать за ней признание Крыма и четырех областей Украины, частично подконтрольных армии РФ, отказ от НАТО, "демилитаризацию и денацификацию", отмену антироссийских санкций, отзыв исков, возвращение замороженных на Западе активов и "соблюдение прав рускоязычных в Украине".

Впрочем, эффективность решений этой коалции зависит снова-таки от Трампа.

Во-первых, от того, согласится ли он гарантировать европейцам прикрытие в случае их военного вмешательства на территории Украины (таков был изначальный проект, заложенный в основу "коалиции желающих" - ввести войска в Украину после прекращения огня под военные гарантии Штатов). Ранее США Европе прямо отказывали в поддержке этой идеи, после чего от нее фактически отказались. И пока нет никаких признаков того, что американцы изменили свое мнение: Трамп неизменно повторяет и сегодня, что это "война Байдена", а не его.

Во-вторых, ключевым будет вопрос, решит ли Трамп выделить Украине новую военную помощь.

Пока он разморозил только те поставки, которые были одобрены еще Байденом.Что же до новых пакетов помощи, то пока Трамп и его соратники не говорят будут ли выделены. А ведь именно от этого в конечном счете должна "танцевать" и европейская стратегия по Украине, которая будет кардинально различной в зависимости от степени вовлеченности США.

Сейчас в Европе обсуждается вопрос выделения Украине 100 миллиардов евро на семь лет: с 2026 по 2034 годы. Эти средства могут заложить в обсуждаемый сейчас бюджет блока. То есть по 14 миллиардов в год. Эта сумма является относительно небольшой, если вспомнить, что помощь Украине за первые три года войны только со стороны США составила, по украинским данным, 114 миллиардов долларов. Трамп же называл цифру в 300 миллиардов. И все это - не считая поддержки со стороны Европы.

Исходя из чего можно предположить, что нынешний евробюджет верстается, исходя из того, что Штаты все же вернутся к системной поддержке Украины - после Трампа или, возможно, даже еще в его каденцию.

Мы уже анализировали, что у Трампа есть три варианта действий после того, как Путин отказал ему в прекращении огня. Первый – жестко надавить на РФ и усилить помощь Украине. Второй – жестко надавить на Киев и принудить украинские власти принять российские условия завершения войны. Третий – не делать вообще ничего, устранившись от войны.

Ни один из этих вариантов пока на 100% исключать нельзя. На два последних из них, судя по всему, и делает ставку Москва, не соглашаясь на прекращение огня. На это указывают и довольно спокойные комментарии Кремля относительно высказываний Трампа.

Однако, на данный момент, все больше признаков того, что президент США выберет первый сценарий – фронтальный "накат" на Москву.

Во-первых, его раздражение Путиным становится все более очевидным. Тем более, что Киев уже давно (хоть и под давлением) согласился на перемирие. Поэтому именно РФ, из-за отказа Путина прекращать огонь, становится в глазах Трампа главным виновником того, что война продолжается.

Во-вторых, помимо самого Трампа, тех, кто выступает за прекращение огня в Украине и примирение с Россией в США, и на глобальном Западе в целом, не очень много. В Европе доминирует идея, что длительная война в Украине им выгодна, иначе РФ нападет на ЕС и НАТО (о, мягко говоря, сомнительности этой концепции мы уже писали, однако, тем не менее, она остается широко распространенной). Не случайно Мерц сегодня объявил, что "дипломатические усиления по завершению войны в Украине исчерпаны". В США в Республиканской партии очень сильны позиции "ястребов", которые связаны с ВПК и нефтегазовым бизнесом. И для того, и для другого продолжение войны в Украине выгодно, так как военная промышленность получает дополнительные заказы, а американские нефть и газ вытесняют российских конкурентов с мирового рынка из-за режима санкций.

Они уже давно подталкивали Трампа к ужесточению позиции в отношении РФ. Однако, тот долгое время сопротивлялся, так как это противоречило его стратегическим целям – оторвать Россию от Китая, прекратить тратить деньги и оружие на Украину, чтоб сосредоточиться на азиатско-тихоокеанском регионе, а также просто сбросить "балласт" с американского бюджета. И, главное, Трамп не хотел глубоко вовлекаться в войну, перспективы победы в которой он считал сомнительными. Поэтому он все время и подчеркивал, что это "не моя война, а война Байдена". Да и среди многих его избирателей война в Украине была непопулярна (в том числе и стараниями самого Трампа, а также его прежних главных спикеров – Маска и Карлсона).

Однако, после отказа Путина, Трамп оказался на пороге "смены концепции". Тем более, в его окружении немало тех, кто его убеждает "Путин тебя не уважает, Путин тебя обманывает, нужно показать ему силу, чтоб он согласился прекратить огонь и признал твое лидерство". Усилила вес этих аргументов и война Израиля против Ирана, которую Трамп представляет примерно так: "мы Ирану предложили сделку, он отказался и потому получил по зубам, а мы уничтожили его ядерную программу".

И хотя до сих пор нет ясности в том, насколько большой ущерб понесла ядерная программа, также как и непонятно – готов ли Тегеран идти теперь на уступки, однако эффектность американо-израильских ударов по "несговорчивому" Ирану вполне может усилить желание Трампа провернуть нечто подобное и с отказавшимся от сделки Путиным.

Вопрос, однако, в том, что может сделать с Россией Трамп? На поверхности лежат три направления.

Первое – увеличение поставок оружия Украине, снятие ограничений на его использование. Тут вопрос в том, насколько в принципе способны США поставлять оружие в требуемых Украиной объемах. И если да, то кто будет оплачивать? Это проблемные вопросы. Но, можно предположить, что какие-то объемы американцы Украине будут и далее отгружать, а оплатят европейцы.

Вторая – изоляция России на мировой арене. Задача, которую пытались решить и во времена Байдена, но так и не смогли. Трамп может подступиться к теме с новой силой. Собственно, законопроект о 500% пошлинах против тех стран, которые покупают российские товары на это как раз и направлен.

Однако, в ответ Китай может не прекратить закупки российской нефти, а ввести аналогичные пошлины против США. И, как показал опыт недавней американо-китайской торговой войны (когда Трамп был вынужден "включить заднюю", отказавшись от "гонки тарифов"), зависимость Вашингтона от поставок многих товаров из КНР не меньшая, чем зависимость Китая от рынка Штатов.

Тем более, что Пекин уже дал понять, что не допустит поражения РФ в войне (то есть, и далее будет Москву экономически поддерживать). Поэтому будет ли реализована идея с 500% санкциями – пока неясно.

Впрочем, даже если ее отложат в долгий ящик, у США остаются и другие рычаги (включая ужесточение уже введенных санкций - например, снижение потолка цен по российской нефти), чтоб усилить экономическое давление на РФ. Хотя это и не станет "чудо-оружием", которое сокрушит экономику РФ.

Отдельная тема - попытки разорвать связи между Россией и странами постсоветского пространства. В этом контексте можно рассматривать и нынешнее обострение отношений Азербайджана с РФ, и попытки Вашингтона восстановить диалог с Лукашенко. Также большая работа ведется по "оттягиванию" от РФ стран Средней Азии, которые россияне используют для обхода санкций.

Однако, активность эта ограничена сильной зависимостью данных стран от РФ по многим пунктам (например – по транзиту товаров и вопросам безопасности). Кроме того, географически единственной альтернативой России для Средней Азии является Китай, который вряд ли будет приветствовать движение этих государств в фарватере США. Даже Азербайджан, до тех пор, пока не решит вопрос с Арменией по коридору в Нахичевань и Турцию, фактически находится в "полуокружении" Ирана и России, что может блокировать его потенциальные действия против Москвы.

Третье – внутренняя дестабилизация РФ. Эта тема всегда была главной надеждой Запада и Украины на победу в войне. В июне 2023 году цель, казалось, была близка – Пригожин поднял мятеж. Но он провалился. А сам Пригожин потом погиб. И сейчас, в целом, внутренняя ситуация в России выглядит стабильной. Однако, долгая война несет для РФ большие риски. Пока она не приводит к падению уровня жизни (а наоборот, зачастую способствует его повышению), а воюют контрактники-добровольцы, население в целом ее поддерживает. Но если придется зажимать пояса и объявлять мобилизацию, то настроения могут сильно поменяться.

Наиболее опасная для РФ тема – это межнациональных и межрелигиозные противоречия. Тем более, что их сейчас в РФ активно и системно разжигают. Это может вызвать огромные потрясения как в обществе, так и в российской армии (учитывая высокий процент там представителей нацменьшинств). Пока Кремлю удается все эти противоречия сдерживать и не допускать внутреннего взрыва. Но, если война затянется, связанные с нею проблемы усилятся, то сохранять ситуацию под контролем станет труднее.

По всем этим болезненным для РФ точкам и будут скорее всего наноситься удары, если Трамп все ж таки станет на путь давления на Россию. РФ также наверняка попытается что-либо предпринять в ответ.

По итогу, ситуация может быстро подойти к грани прямого столкновения России с США и НАТО с угрозой ядерной войны. В этот момент, вероятно, все стороны вновь попытаются договориться. Хотя тогда может быть уже слишком поздно.