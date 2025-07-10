В четверг, 10 июля, в Украине идет 1233-й день войны с Россией.

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9.32 Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды", сообщил Зеленский.

Атака длилась почти десять часов. Главной целью был Киев.

Удар произошел в день заседания "коалиции желающих". На нем Зеленский поднимет тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО.

9.27 Армия РФ продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на Константиновском направлении, сообщает Deep State.

Также у россиян продвижение примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской области с северо-востока. До города осталось более восьми километров.

Кроме того, у РФ есть продвижение в Мирном, что недалеко от границы Днепропетровской области.

9.02 В Киеве во время ночной атаки погибла полицейская, охранявшая метро в Подольском районе. Об этом сообщил глава МВД Клименко.

Также в этом районе погибла еще одна женщина.

По обновленным данным ГСЧС, в Подольском, Оболонском и Деснянском районах зафиксированы падения обломков и повреждения инфраструктуры.

В Шевченковском районе - возгорания на крышах, балконах и технических этажах многоэтажек и офисных зданий. Есть пострадавшие.

В Соломенском районе огонь охватил административные и складские здания. В одной из построек продолжается ликвидация последствий удара.

В Дарницком районе обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар потушен, обошлось без пострадавших.

8.36 Так выглядел ночью масштабный пожар после воздушной атаки.

Часть Киева до сих пор в дыму.

8.22 Фото последствий ночной атаки в Киеве из района метро Лукьяновская. На кадрах - улица Сечевых Стрельцов.

7.54 В Киеве сейчас 16 пострадавших после ночной атаки, десять из них - в больницах, сообщил мэр Кличко.

7.47 Видео пожара после прилёта в Киеве. А также новые фото масштабного задымления в столице после ночных ударов.

7.43 США возобновили часть поставок оружия Украине, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, сейчас Киев получает 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS. При этом неизвестно, в каком объеме.

Остается также неясным, почему нынешняя отправка ограничилась только снарядами и ракетами, и принято ли решение о возобновлении поставок других видов вооружения.

Ранее, на прошлой неделе, была приостановлена партия, которая включала 30 ракет Patriot, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 250 ракет GMLRS и 142 ракеты "воздух–земля" Hellfire.

7.39 Предварительная карта сегодняшнего ночного удара по Украине.

По ней видно, что основной целью стал район столицы.

При этом был налёт и на Черновцы.

7.36 После ночных прилётов небо над Киевом затянуло дымом.

Судя по карте состояния атмосферы, опасные значения зафиксированы на левом берегу.

При этом спутниковый сервис NASA фиксируют один пожар на левом берегу и ещё три на правом.

7.32 Россия этой ночью нанесла массированный удар по Киеву и области с применением дронов и ракет.

Воздушная тревога длилась почти 10 часов.

В результате удара в столице погибли двое человек, ещё 14 получили ранения, девять из них госпитализированы. В области ранен один мужчина.

В Шевченковском районе обломки дрона упали на жилой дом (на видео), возник пожар.

В Дарницком районе обломки вызвали возгорание на заправке и в гаражах, а также упали во дворе жилого дома.

В Соломенском районе загорелась крыша нежилого здания, в Голосеевском - вспыхнул грузовик, в Подольском - обломки упали на территорию нежилой застройки.

Часть улиц в городе сейчас перекрыта.