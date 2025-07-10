Сегодня в Москве хоронят бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

Он был найден мертвым в понедельник - всего через несколько часов после того, как Путин снял его с должности министра.

По наиболее распространённой и, практически уже официальной, версии он покончил с собой. Его тело было обнаружено в автомобиле Tesla, припаркованном неподалёку от жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Рядом был найден наградной пистолет, из которого чиновник предположительно застрелился. Следком расследует дело как самоубийство.

При этом некоторые российские медиа писали, что в последний раз Старовойта видели вечером в субботу, 5 июля. Сообщали, что в этот день он приехал на соревнования к своей дочери и был подавлен, после чего его никто не видел. По этой версии, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье (то есть, ещё до указа Путина). Но каких-либо подтверждений этому нет.

Отставка Старовойта произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах. Но, как считают российские эксперты, хотя это и могло стать "последней каплей" в глазах Кремля, фактически отставка министра готовилась давно.

О том, что под чиновником шатается кресло заговорили ещё с февраля, когда ему в замы назначили бывшего новгородского губернатора Никитина (сейчас он и возглавил минтранс). А уже весной в Курской области, которую до мая 2024 года возглавлял Старовойт, начали раскручиваться уголовные дела, связанные с хищениями на оборонительных укреплениях.

В апреле по этому делу был задержан бывший зам Старовойта по Курщине и затем губернатор Смирнов (на тот момент уже с приставкой "экс"). Ходили слухи, что он дал показания и на самого Старовойта.

Расследование касается хищения бюджетных средств, предназначенных на укрепление границы с Украиной. Речь идёт о 19,4 млрд рублей, из которых, как считают следователи, пропало не менее 3,2 млрд. Это производилось путем распределения подрядов между "своими" компаниями, откатов и "экономии" на качестве строительных материалов - из-за чего, среди прочего, после непогоды буквально рассыпались установленные в полях "зубы дракона".

Что, возможно, и поспособствовало успешному наступлению ВСУ в Курской области в августе 2024 года.

То есть, наиболее распространенная сейчас версия смерти министра транспорта - самоубийство, вызванное страхом перед уголовным процессом за хищения в Курской области.

Отметим, что сейчас многие подобные расследования заканчиваются тюремным приговором с длительными сроками для самых высокопоставленных фигурантов. И Старовойт вполне мог покончить с собой, не дожидаясь той же участи.



В то же время история сразу обросла и другими версиями. Тем более, что это далеко не первая подобная смерть высокопоставленных россиян за последнее время. Буквально за несколько дней до того, выпал из окна вице-президент "Транснефти" Бадалов. Официальная версия – самоубийство. Такие же официальные версии смерти и многих других топ-менеджеров крупных российских компаний в период после февраля 2022 года. Всего таких случаев журналисты насчитали более 30 за последние три с половиной года.

В связи с этим и по Старовойту рассматривается несколько версий.



Первая, практически официальная – против него готовились возбудить уголовное дело за провалы в подготовке Курской области к обороне. Старовойт решил покончить жизнь самоубийством. В том числе, чтоб не создавать проблемы членам своей семьи, которая, в случае его посадки, могла бы также потерять многое. Теперь, вероятно, вопросы к ней отпадут.



Вторая – Старовойта убили по приказу Кремля в назидание другим чиновникам, чтоб неповадно было воровать. Особенно, на темах, связанных с войной. Разновидность этой версии – Старовойтову настойчиво порекомендовали покончить жизнь самоубийством, чтоб был знак для других чиновников: если поймают на воровстве, то выход будет один – смерть.



Третья – Старовойта убили в рамках разборок "башен Кремля" (он считался человеком влиятельного олигарха Ротенберга). Правда, новый министр транспорта Андрей Никитин также является человеком Ротенбергов. То есть, смерть Старовойта баланс сил среди "башен" принципиально не поменяла.



Четвертая, популярная среди российской оппозиции и западных СМИ – Старовойта, так же как и многих других топ-менеджеров в последние три года, убили их более высокопоставленные покровители, чтоб замести следы.



Пятая, конспирологическая – Старовойта убили, чтоб скрыть реальные причины проблем в обороне на Курщине. В августе 2024 года ВСУ смогли быстро занять значительные территории в Курской области. Однако, с тех пор украинская армия более нигде так и не смогла повторить подобный успех, что породило вопросы о том, почему именно на Курщине произошел этот прорыв и что, а точнее – кто, ему поспособствовал. Тем более, что этот прорыв был использован, как мы писали, для раскрутки паники и истерики внутри РФ все той же сеткой российских пабликов, которые, в свое время, пиарили Пригожина, готовя почву для его мятежа. Впрочем, если исходить из данной версии, то более ценный свидетель это все-таки Смирнов (был и.о. губернатора на момент наступления ВСУ). Однако, он жив. И до сих пор находится в тюрьме.

