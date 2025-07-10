Более восьми тысяч бывших заключенных и подследственных, заключивших контракты с ВСУ в 2024-25 году, продолжают службу, но постепенно "обрастают" большим количеством свежих уголовных производств.

Напомним, 17 мая 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 11079-1, разрешивший отдельным категориям уже осужденных и подследственных, освобождаться по условно-досрочным приговорам для службы в украинской армии.

"Страна" выяснила, что происходит с "контингентом" экс-осужденных в ВСУ.

Сколько было мобилизовано заключенных?

С момента начала кампании по мобилизации осужденных, получившей довольно громкий резонанс, в украинских тюрьмах изъявили желание мобилизоваться в ВСУ около 12 тысяч человек. Официальной статистики всех получивших УДО по закону № 11079-1 Министерство юстиции не публиковало, однако предполагалось, что пополнить ряды ВСУ по этому закону могут до 30 процентов от 52 тысяч украинских заключенных. То есть около 15 тысяч человек.

В действительности контракты заключили около 8 с половиной тысяч, о чем в апреле 2025 года заявил Минюст Украины. То есть - чуть больше половины от предполагаемого количества. Недобор, скорее всего, можно объяснить не только небольшой популярностью закона № 11079-1 среди заключенных, но и тем, что комиссии и суды, выносившие условно-досрочные приговоры в связи с заключением контрактов с ВСУ, многим арестантам по разным причинам отказывали - "Страна" насчитала в реестре судебных решений несколько десятков таких решений.

"Шквал" для зеков

Те, кто получил УДО по закону № 11079-1, переодевшись в армейский пиксель, продолжили службу в специализированных подразделениях "Шквал", созданных при нескольких бригадах ВСУ специально под новый "контингент" с криминальным прошлым.

По словам командиров ВСУ, с которыми пообщалась "Страна", бывшие арестанты служат вполне средне, как и другие бойцы без криминального бекграунда. А иногда демонстрируют даже очень высокую степень боеспособности и стойкости.

Однако, есть нюансы.

"В плане боевых задач, зеки воюют вполне на уровне других подразделений. Но с ними связана куча проблем - за зеками нужен глаз да глаз, без присмотра их оставлять нельзя. Как только они оказываются на второй или третьей линиях, многие из них тут же норовят употребить какую-либо наркоту или спиртное. Добыв и употребив наркоту или алкоголь, среди них начинаются драки, неуставщина или СЗЧ. Если арестанты оказываются в тылу, тут же следует эпидемия краж - солдаты "Шквалов" воруют все, что "плохо лежит". Командирами специализированных рот "Шквал" первоначально назначали очень волевых и сильных офицеров и сержантов, которые могли держать контингент в узде. Но потом выяснилось, что силовые методы, обычные для ВСУ, не особо годятся для зеков - бывали случаи, когда командиров избивали или даже пытались выстрелить в спину на позициях. Поэтому сейчас должности командиров "Шквалов" стали своеобразным наказанием - туда все чаще назначают офицеров и сержантов с залетами. И это сказывается на дисциплине", - говорит "Стране" один бывший командир одного из "Шквалов".

О том, что бойцы подразделений "Шквал" намного чаще других совершают уголовные преступления, сказали нам и еще несколько военных, сталкивавшихся по службе с бывшими заключенными в ВСУ.

"Позиции зека оставляют редко, в отличие от мобилизованных. Почти все БР-ки (боевые распоряжения - Ред.), даже абсолютно бредовые - такие часто поступают от вышестоящего начальства, выполняют. Никаких заградотрядов за спецротами "Шквал" не ставят. Но как только спецроты с позиций отводят в тыл, начинается разброд и анархия - каждый из них норовит с@бать подальше от фронта под разными предлогами - жалуются на болезни, некоторые сами себя травмируют, лишь бы уехать, как они говорят "на больничку". Дело в том, что по условиям контракта солдатам спецподразделений "Шквал" не положен отпуск или увольнения. Если им отказывают в направлении на лечение, начинается повальное СЗЧ - по спискам многие роты "Шквал" состоят почти наполовину из мертвых душ - командиры рот не успевают писать рапорта в бригады. Поэтому на выездах из расположений рот "Шквала" всегда усиливают блок-посты. Большинство СЗЧшников возвращают в роту в тот же день. Наказания, как правило, идут в виде штрафов - лишений зарплат и боевых выплат. Но и с теми, кто не пытается слинять в тыл, то же есть проблемы - многие слоняются по местности, норовят украсть у гражданских все что попало, пытаются достать спиртное и тут же бухают", - признается старший сержант К., одно время служивший в "Шквале".

Снова отправляют в тюрьму

Подтверждения словам военных о склонности к новым уголовным преступлениям бывших заключенных, ставших бойцами ВСУ, есть в реестре судебных решений Украины. "Страна" насчитала более ста приговоров в отношении бойцов подразделений "Шквал", а также несколько сотен решений по новым уголовным производствам в отношении бывших заключенных на службе ВСУ.

Часто фигурантами новых уголовных производств в отношении контингента бывших заключенных в ВСУ становятся неоднократно судимые ранее.

Например, в одном из дел четырежды ранее судимый солдат роты "Шквал" украл у своего же командира, сержанта, автомат и два магазина патронов. Которые затем пытался продать жителям села, в котором находилась рота, за двадцать тысяч гривен. А не найдя желающих купить оружие, ушел в самоволку. За это боец "Шквала" получил приговор в 10 лет тюрьмы. К слову, на суде были озвучены свидетельские показания о том, что этот солдат ранее был замечен в мародерстве и часто пьянствовал.

А в этом судебном приговоре речь идет о ранее девять раз судимом за кражи, сбыте наркотиков и мошенничестве солдате роты "Шквал". Находясь в больнице, бывший заключенный украл у другого солдата мобильный телефон, подобрал пароли и украл с помощью телефона сорок тысяч гривен. Также среди эпизодов новой криминальной карьеры бойца "Шторма" - угон авто.

В этом судебном приговоре описана эпопея краж еще одного солдата "Шквала". На боевой позиции бывший заключенный нашел гранаты, планируя затем их продать. Также рядом с расположением подразделения нашел растущие кусты марихуаны, собрал урожай и насушил для себя 34 грамма травы. Но попался солдат совсем на другом - украв у жителей села бензопилу и перфоратор. За что и получил срок в 6 лет - с учетом неотбытого до службы в ВСУ года наказания, условно прощенного ему до заключения контракта.

О целой серии краж и грабежей солдата роты "Шквал" идет речь и в данном приговоре. Среди преступлений бывшего заключенного - несколько краж со взломом, в том числе аптеки. А также кража барсетки у прохожего. Результат - 5,5 лет тюрьмы.

В судебном приговоре рассказано о пьяной драке - ранее судимый солдат "Шквала" в пьяном виде чуть не убил своего сослуживца топором. За что и был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Большинство приговоров в отношении солдат спецподразделений "Шквала" касается краж, грабежей, автоугонов и разбоев. Например, согласно материалам судебного дела солдат украл электромотор, планшет и...пять уток со двора соседа по расположению роты, за что получил пять с половиной лет лишения свободы.

Однако некоторые судебные дела в отношении бойцов "Шквала" касаются более серьезных преступлений, например, разбоев с избиением и даже убийств. Согласно этому приговору, солдат "Шквала" в процессе совместной пьянки убил хозяина дома, в котором он жил - речь идет о так называемом добровольном подселении военных в гражданские помещения в местах расположения подразделений ВСУ. За убийство солдат "Шквала" получил 9 лет колонии.

Впрочем, кроме дел о кражах, взломах и угонах есть и довольно нестандартные преступления бойцов "Шквалов". Например, приговор свидетельствует о том, что дисциплина явно хромает не только у бывших заключенных, ставших военными. Командир специализированной роты "Шквала", лейтенант, 03.04.2025 в пьяном виде врезался в Харькове на джипе Гранд Чероки в другую машину. В результате был убит гражданский водитель автомобиля. За это командир спецроты "Шквал" получил срок в пять лет.

Еще один приговор рассказывает о солдате роты "Шквал", получившем срок за хранение марихуаны судя по фабуле приговора, бывший заключенный еще в сентябре 2024 года заключил контракт с ВСУ и получил условно-досрочное освобождение с дальнейшим прохождением службы в армии. Однако фактически продолжил службу... в Николаевском следственном изоляторе, причем в должности стрелка второго штурмового отделения первого штурмового специализированного взвода первой штурмовой специализированной роты "Шквал" (так в приговоре - Ред.). 28 февраля 2025 года солдата "Шквала" задержали в СИЗО Николаева оперативные сотрудники изолятора - при обыске обнаружив в кармане военного восемь грамм наркотика. Впрочем, суд отнесся к военному, задержанному... в СИЗО, вполне лояльно, назначив ему штраф в 17 тысяч гривен без лишения свободы.

Очень много приговоров связаны с СЗЧ и неисполнением приказов командиров. Причем нередко сами бойцы "Шквалов" говорят, что к этому их вынудило плохое отношение командиров.

Так, о конфликте с офицерами сообщил один из бойцов "Шквала". Он рассказал, что после участия в боях в Курской области в составе 17-й танковой бригады, где был ранен, попросил предоставить ему отпуск, чтоб проведать мать. Но получил отказ и покинул часть самовольно. По итогу суд ему дал 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Еще один осужденный военный из "Шквала" также конфликтовал с командованием из-за плохих условий службы, которые, по его словам, мало отличались от тюремных условий (процветало воровство и неуставные отношения), а также из-за отказа в отпуске. По итогу он ушел самовольно, был задержан и получил 5 лет тюрьмы.

А еще один солдат "Шквала" получил за СЗЧ 8 лет тюрьмы. Он заявил, что командование плохо относилось к рядовому составу и угрожало оружием. А на просьбу предоставить отпуск командир части ответил матом в духе "езжайте, куда хотите", что бывший зек, по его словам, воспринял как разрешение на отпуск.