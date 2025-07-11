Анализируем итоги 1234-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте. Новый удар по ТЦК

Армия РФ снова продвинулась на Запорожском направлении - между Каменским и Плавнями, сообщает Deep State.

Продвижение там началось еще на прошлой неделе, с тех пор со стороны Каменского наступление российских войск продолжается. Генштаб ВСУ при этом заявляет, что за минувшие сутки на Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Российские же паблики заявляют, что Каменское уже полностью захвачено.

Также РФ продвинулась у границы с Днепропетровской областью. В частности, захвачена Ялта непосредственно на админгранице, а серая зона зашла в соседнее Новохатское. И есть продвижение на ряде других соседних участков.

На Константиновском направлении, где также с недавних пор возобновилось регулярное продвижение РФ, россияне заняли новые позиции в направлении Русиного Яра.

Под утро "Шахеды" атаковали Харьков. Повреждены восемь жилых домов, две больницы, включая роддом, и колледж. Заявлялось о девяти пострадавших.

Днем беспилотники ударили по Одессе - по данным местных пабликов, прилет был по ТЦК. Официально это пока не подтверждалось. На кадрах несколько дронов, которые зашли со стороны моря, ударили, отвесно пикируя, по одной и той же локации, произведя сильный взрыв.

При этом в городе ряд других разрушений - пострадало СТО, шиномонтаж, конюшня.

Если удар по военкомам подтвердится, то это будет уже шестой случай за последнее время - после Кривого Рога, Полтавы, Кременчуга, Харькова и Запорожья.

Тем временем, в Киеве запускают систему перехвата российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков, сообщает военная администрация. Проект называется "Чистое небо", на него потратят 260 миллионов гривен. Он уже работает несколько месяцев в пилотном режиме и перехватил под 550 "Шахедов".

Планируется запуск центра подготовки операторов дронов-перехватчиков, формирование дополнительных мобильных подразделений.

Что показали римские встречи

Вчера в Риме прошел ряд встреч по Украине. Из основных - это конференция по восстановлению Украины и заседание "коалиции желающих" - стран, которые планируют и дальше оказывать военную помощь Киеву.

На конференции по восстановлению премьер Шмыгаль заявил, что оценивает восстановление и модернизацию страны в триллион долларов за 14 лет.

Киев предлагает создать два фонда: на 540 млрд, наполненный за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья; и на 460 млрд за счет инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Также на заседании обсудили "привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы". "Готовимся к разным сценариям", - написал Шмыгаль. Напомним, в следующем году ожидается дырка в бюджете на 19 млрд долл.

Канцлер Германии Мерц при этом оценил понесенный Украиной ущерб как вдвое меньший, чем Шмыгаль. "Мы оцениваем материальный ущерб примерно в €500 млрд. Россия должна заплатить за этот ущерб. Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам", – сказал он.

Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины. По его словам, Запад уже сегодня видит "прогресс" в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству. Он также заявил, что Трамп лично возглавит американо-украинский фонд, созданный в рамках "ресурсной" сделки.

На второй встрече - "коалции желающих" - решили, что в Париже создадут штаб многонациональных сил, которые будут готовы к развёртыванию на территории Украины после прекращения боевых действий.

Как пишет Washington Post, во встрече "коалиции" впервые участвовала американская делегация во главе с Келлогом, а также с участием сенаторов Грэма и Блюменталя - соавторов законопроекта о вторичных санкциях против РФ.

Контингент получит название Multinational Force Ukraine. В первый год его штаб будет работать в Париже, затем переедет в Лондон. Планируется создать координационную ячейку в Киеве. Какие страны войдут в эти силы, не уточняется, но заявляется, что их около 30 (исключая США).

Ожидается, что Украине предоставят экспертов по логистике и обучению, чтобы помочь восстановить ВСУ, "обеспечить безопасность" в небе Украины и на Черном море. Введут ли в Украину полноценные боевые силы, не уточняется.

При этом, пишет газета, никаких конкретных обязательств объявлено не было, а сенаторы США Блюменталь и Грэм исключили какие-либо планы по развертыванию американских войск в Украине.

На заседание не приехали ни Макрон, ни Стармер - главные инициаторы этой идеи - но они выступили по видеосвязи из Лондона. "Коалиция желающих гарантирует, что у нас есть будущие силы, которые могут быть развернуты после прекращения огня для сдерживания российской агрессии на долгие годы", — сказал Стармер.

Макрон заявил, что "коалиция желающих" будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня в Украине. "Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня", - сказал французский президент.

Напомним, что РФ выступает против любого военного присутствия западных стран в Украине в рамках урегулирования войны. Также для прекращения огня Москва требует остановить западную помощь Киеву (не говоря уже о других условиях - вроде вывода украинских войск из четырех областей).

Спикер Кремля Песков уже заявил, что Россия по-прежнему считает "неприемлемым" размещение военного контингента стран НАТО в Украине и "весьма разочарована, что понятные и последовательные сигналы Москвы не берут во внимание, и они не находят понимания".

Как видим, озвученные вчера намерения "коалиции" идут полностью вразрез с российскими требованиями о прекращении огня. Из чего становится ясно, что Москва на этих условиях огонь прекращать не станет - по крайней мере в нынешнем положении, когда российская армия в основном наступает (что длится, пусть и в медленном темпе и с переменным успехом, но уже около двух лет).

Хотя, пока, как видим, никакой конкретики по введению европейских войск в Украину нет. В том числе ее нет и по главному вопросу - будут ли американцы давать гарантии безопасности европейскому контингенту, без которого, как заявляли во Франции и в Британии, они свои войска отправлять в Украину не будут.

Американская позиция в целом пока продолжает находится "на паузе" после того как Путин отказал Трампу в прекращении огня, а Трамп в ответ очень резко высказался в адрес президента РФ.

На все вопросы что будет дальше Трамп отвечает в духе "в понедельник сделаю заявление", "ближайшие две недели покажут", "скоро вы увидите, что произойдет". При этом в Белом доме говорят, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от того, как Трамп оценит предложения Москвы, которые Лавров вчера передал через Рубио (но об этом подробнее расскажем ниже).

Правда, в западных СМИ пишут, что Вашингтон уже принял решение начать поставки оружия Украине сверх тех пакетов, которые были утверждены при Байдене.

Сам же Трамп говорит, что утверждена схема, по которой за американское оружие для Украины заплатит НАТО.

"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает его на 100%. То есть оно идет в НАТО, а НАТО уже передает его Украине... Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО полностью возмещает его стоимость", — сказал американский президент, отметив, что соглашение было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце.

Впрочем, есть вопрос в том, сколько в реальности оружия может Трамп поставить Украине пусть даже и за деньги, с учетом исчерпаемости запасов тех же ракет к системам ПВО.

Еще большие вопросы к способности Европы нарастить поставки критически необходимой продукции.

В этом контексте интересен пример "исторического соглашения", которое Украина и Британия подписали вчера в Риме. Лондон утвердил финансирование производства пяти тысяч ракет против "Шахедов". При этом оно рассчитано на 19 лет. То есть, в год производится будет в среднем по 263 ракеты — при том, что Россия уже сейчас периодически запускает в сутки по 500-700 беспилотников.

Напомним, что премьер Британии Стармер анонсировал эту сделку ещё в марте. Правда, тогда министр обороны Украины Умеров говорил, что программа рассчитана до 2030 года. Но по факту этот срок растянется на 19 лет.

"Благодаря гарантии в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и 19-летнему соглашению о финансировании, средства теперь могут быть выделены. Это позволит поставить более 5000 ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales", — говорится в сообщении.

Лондон называет это "историческим соглашением", которое будет "способствовать экономическому росту Великобритании и созданию рабочих мест, а также позволит Украине оставаться в борьбе". Ранее Умеров заявлял, что на приобретение этих ракет Киеву будет выделен британский экспортный кредит. То есть, поставки этих ракет будут осуществляться не безвозмездно и Украине придется за них заплатить.

О чем Трамп заявит в понедельник?

Несмотря на усиливающуюся критику Трампа в адрес Путина, вчера в столице Малайзии состоялась встреча главных дипломатов США и РФ. Которые, судя по видеороликам, довольно тепло общались - как на закрытой встрече, так и в кулуарах саммита АСЕАН.

Главный итог их встреч, как мы уже писали - заявление Рубио, что Россия представила новые предложения по Украине, которые госсекретарь уже передал президенту Трампу.

"Вчерашняя встреча… Я не хочу её переоценивать, ладно? Но она была конструктивной, и, возможно, появились какие-то моменты, на которых можно будет построить что-то большее. А может, и нет — не знаю, посмотрим. Но есть темы, которые мы, вероятно, будем изучать дальше, и я уже передал это президенту и нашей команде вчера вечером", - сказал Рубио.

Сегодня наличие таких предложений подтвердил Лавров, пообещав некие "сюрпризы".

"Я хочу ответить словами Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Ну я не знаю насчет больших сюрпризов, но есть вещи которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - ответил российский министр на вопрос журналистов, которые поинтересовались содержанием российских предложений.

В Госдепе также добавили, что дальнейшие шаги США в отношении России и Украины "будут продиктованы" выводами Трампа о новых идеях, которыми обменялись Лавров и Рубио.

Интриги затем добавил и сам Дональд Трамп, который пообещал сделать "важное заявление по России в понедельник". Он сообщил телеканалу NBC News, что разочарован Россией, но "посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель" (напомним, что президент США уже неоднократно давал "две недели" на решение вопросов по украино-российской войне).

"Вы скоро увидите, как что-то происходит", - заявил Трамп и сегодня на просьбу прокомментировать новые российские удары по Украине.

При этом не факт, что произойдут какие-то подвижки в сторону мира. В том же интервью Трамп заявил, что ожидает принятия сенатом закона о санкциях против РФ. Но президент отдельно подчеркнул, что окончательное решение - вводить их или нет - будет лишь его прерогативой.

"Это законопроект, который дает президенту полную свободу действий. То есть применять его или нет - решает президент. Сенат примет очень серьезный и жесткий санкционный пакет, но его применение остается на усмотрение президента", - сказал Трамп.

Мы уже анализировали, что пока этот законопроект выглядит скорее как инструмент давления на Москву, нежели реальный механизм наложения санкций. Как и участие США в заседаниях по Украине в Риме. Многими сторонниками Киева оно было воспринято как признак того, что "Трамп одумался" и вернул Америку в русло поддержки Украины.

В то же время, судя по встрече Рубио и Лаврова, а также их неоднократному общению на форуме в Малайзии - все указанные выше действия США могут быть "операцией обеспечения" для новых попыток достичь договоренностей с РФ. Насколько эти попытки успешны - посмотрим по анонсированному Трампу "важному заявлению" в понедельник.

Тем временем, The New York Times, со ссылкой на источники близкие к Кремлю, сообщает, что Путин намерен игнорировать давление США, поскольку уверен, что превосходство России на фронте растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы.

По их словам, Путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас кроме как на основе значительных уступок со стороны Украины.

Он был готов, что терпение президента США Дональда Трампа закончится и США могут в итоге ввести новые санкции. Но президент РФ считает, что он сможет восстановить отношения с Вашингтоном и выйти на договоренности по Украине, позже, когда он достигнет своих основных целей в войне.

Скандалы с мобилизацией

В Киеве мобилизовали скандального журналиста Богдана Буткевича. Об этом сообщила в соцсетях его жена.

По её словам, он числился на военной службе, в секретном сотрудничестве с военной разведкой, "выполняя задания для ГУР" (в разведке это позже через СМИ опровергли). По словам супруги Буткевича, служить в обычной армии ему не позволяют болезни глаз.

Однако, после критики со стороны Буткевича в адрес Марьяны Безуглой ГУР разорвало с ним сотрудничество, утверждает жена. После чего он был объявлен в розыск через ТЦК.

"Он пошёл в наш территориальный ТЦК уточнить свой статус. И тут его отвезли на пункт сбора на ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр Десна", - пишет супруга.

Она считает, что всё это произошло "по указанию Банковой", в частности, из-за того, что Буткевич критиковал Ермака в своих эфирах.

Напомним, Буткевич в 2019 году, когда обсуждалась возможная реинтеграция Донбасса в Украину, называл местных жителей "ненужными людьми" и насчитал там полтора миллиона "лишних" украинцев.

Также ранее он хвалил ТЦК и критиковал уклонистов.

"А теперь для всех ублюдков, запомните, конченые вы мрази, которые мне тут про ТЦК плохое рассказывают, смотрите, еще раз подчеркиваю - могут ли ТЦКшники творить ху*ню? Да сколько угодно!" - говорил Буткевич.

По его мнению, "нормальный адекватный мужчина должен был еще в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК".

Мобилизацию Буткевича резко раскритиковали сторонники Порошенко. После того, как они подняли шум в соцсетях, ВСУ заявили Буткевич будет служить в тылу.

Как сообщил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев, у журналиста было бронирование, которое закончилось в апреле. Также у него был статус ограниченно годный, а на повторной медкомиссии, куда он добровольно пришел для обновления данных, Буткевич был признан годным для службы в частях обеспечения.

"После того был направлен на сборный пункт и уже отбыл в составе команды для прохождения базовой военной подготовки для ограниченно годных. Службу будет проходить в части обеспечения", - сообщил Саранцев.

При этом рядовые украинцы так легко от службы отделаться не могут. Скандальный случай произошел с мужчиной на Закарпатье, который скончался после избиений в ТЦК. У него, помимо украинского, оказался венгерский паспорт, и Будапешт придал эту историю огласке.

Вчера стало известно, что Венгрия вызвала в МИД украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, у которого было двойное гражданство - Украины и Венгрии. Как сообщил замглавы ведомства Левенте Мадьяр, венгра, проживавшего в Берегово, избили украинские офицеры после мобизазции за нежелание служить.

"Мы вызвали посла Украины в Будапеште после того, как украинские офицеры на призывном пункте в Закарпатье избили венгра во время принудительного призыва на военную службу. Позже он скончался от полученных травм. Как сообщается, украинские вербовщики избили мужчину железными прутьями после того, как схватили его, затолкали в фургон и доставили на призывной пункт. Членам его семьи говорили, что с ним все в порядке, но задержанный мужчина в конце концов скончался от полученных травм. Венгр был убит в Украине, потому что не хотел участвовать в войне", - заявил венгерский дипломат.

МИД Украины назвал "манипулятивными" эти заявления Венгрии.

"Если в Венгрии действительно существует беспокойство судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на влиянии на Россию. Чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию в целом", - заявил спикер МИД Георгий Тихий.

При этом саму историю с умершим мобилизованным Украина по существу не прокомментировала.

Новые подробности по убитому полковнику СБУ

Застреленный вчера в Киеве полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич имел отношение к операции ВСУ в Курской области в прошлом году. Также он был причастен к убийству полевого командира "ДНР" Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в последние годы Воронич входил в состав элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне".

Его подразделение "сыграло ключевую роль" в наступлении ВСУ на Курскую область. Также газета упоминает атаку СБУ на стратегическую авиацию в глубине РФ, но не уточняет, было причастно ли к ней подразделение Воронича.

Также The New York Times пишет, что СБУ убивала назначенных РФ чиновников на захваченных территориях Украины. По словам бывшего коллеги убитого, поступив на службу в СБУ в середине 1990-х годов, Воронич некоторое время командовал подразделением специального назначения, предназначенным для проведения подобных акций.

В частности, подразделение, известное как Пятое управление, действовавшее при технической поддержке ЦРУ, отвечало за убийство высокопоставленного командира "ДНР" Павлова.