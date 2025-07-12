В субботу, 13 июля, в Украине идет 1235-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:07 По Черновицкой области ударили “Шахеды” и ракета.

По данным главы ОВА Запаранюка, в Черновцах погибли два человека - 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, 10 человек получили легкие травмы.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Также зафиксированы разрушения в Сторожинецкой громаде - там дрон повредил дом и автомобиль.

08:04 Прилеты были сегодня и в Черновцах, пишут местные паблики.

08:00 Во Львове взрывы раздались в нескольких районах города. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает мэр Андрей Садовой.

В Зализнычном районе горела кровля нежилого здания. Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбиты многие окна, повреждены десятки автомобилей.

Также оборвана контактная сеть.

07:15 Пожар в Харькове после прилётов.

07:08 О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики.

06:25 Здание корпорации "Электрон" во Львове после сегодняшней ракетной атаки.

06:23 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу утром было нанесено 10 ударов - двумя КАБами и восемью боевыми дронами.

Под удар попали объект критической инфраструктуры и одно из предприятий. Также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.

Один пострадавший в Киевском районе - человек госпитализирован.

05:47 Под ударом сегодня был и Харьков. После прилётов идет сильный дым.

05:44 Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации "Электрон", пишут местные паблики.

05:42 Сегодня ночью была массированная атака ракет и беспилотников по западной Украине.

Взрывы и прилёты были во Львове. Их подтвердил мэр Садовой. Над городом поднимаются клубы дыма.

Местные власти говорят о масштабном пожаре в нежилом строении, а также о повреждении жилого дома.

Также были взрывы в Черновцах и в Луцке. За последние дни эти города уже атаковали неоднократно.