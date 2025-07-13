В воскресенье, 13 июля, в Украине идет 1236-й день войны с Россией.

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09:51 ВСУ заявили о том, что, начиная с 14:00 вчерашнего дня россияне запустили по Украине 60 дальнобойных дронов, 40 из них - "Шахеды".

Из них 20 летело еще вчера по прифронтовым территориям. Сбито было в целом за вчера и сегодняшнее утро, половина "Шахедов" и 20 дронов-имитаторов.

При этом, напомним, эта ночь впервые за два месяца прошла без налетов "Шахедов".

08:17 Сегодня ночью Украина ничего не сообщала о запуске "Шахедов" - ни официально, ни через мониторинговые паблики.

Последний раз такое было более двух месяцев назад - в ночь на 8 мая, когда Путин объявлял трехдневное перемирие.

При этом в эти минуты, как сообщают ВСУ, есть угроза ударных беспилотников для Сумской области.

РФ сегодня с утра заявила о перехвате 36 украинских дронов над своей территорией - большую часть из них над приграничными Белгородской и Воронежской областями.

08:04 Ночью РФ обстреливала два района Днепропетровской области - Синельниковский и Никопольский, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Повреждены инфраструктура, общежитие образовательного учреждения, лицей, жилые дома, предприятия.

08:00 Ночью россияне обстреляли Херсон. В состоянии средней степени тяжести в медучреждение госпитализировали 61-летнего мужчину, сообщает ГВА.

Он получил контузию и закрытую черепно-мозговую травму.