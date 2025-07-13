Искусственный интеллект стремительно меняет мировой рынок труда.

Как пишет The Times, с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года число вакансий для начинающих специалистов сократилось более чем на треть. Для выпускников, стажеров, интернов и специалистов без высшего образования рабочих мест стало на 31,9% меньше, - об этом свидетельствует исследование сайта по трудоустройству Adzuna.

Но есть сегменты, где ИИ лишает людей работы еще более рекордными темпами. Скажем, в розничной торговле с ноября 2022 по май 2025 года количество вакансий сократилось на 78,2%. Далее следуют сектора логистики, складского хозяйства, административного персонала и прочие.

На украинском рынке труда наступление искусственного интеллекта пока менее заметно. Но все же оно есть.

Многие компании внедряют технологии на основе ИИ, поэтому ищут специалистов, которые могут в этом помочь. Так, появились предложения для Al-директоров и инженеров, хотя, как говорит директор рекрутингового агентства GRC Марина Маковий, пока их сравнительно немного - всего порядка 0,5% от общего числа вакансий. Но впечатляют зарплаты. Скажем, директору по внедрению искусственного интеллекта готовы платить 5-6 тысяч долларов в месяц, что много даже для "разбалованного" высокими окладами IT-сегмента.

"Растет спрос на специалистов по интеграции Al-решений, аналитиков, специалистов по кибербезопасности", - рассказала Маковий.

По ее словам, автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии, маркетинге и даже рекрутинге уже уменьшает потребность в специалистах среднего звена.

"То есть, искусственный интеллект уже меняет структуру спроса на отечественном рынке труда", - пишет Марина Маковий.

Разбирались, как искусственный интеллект влияет на рынок труда, и кто рискует остаться без работы.

Минус 300 млн рабочих мест

На мировом рынке труда последствия активного внедрения в бизнес-процессы технологий искусственного интеллекта уже напрямую влияют на количество и структуру вакансий.

Как пишет The Times, за неполных три года (с ноября 2022 по май 2025-го) число рабочих мест для выпускников, стажеров, интернов, специалистов без высшего образования, то есть, низшего звена офисного персонала, упало почти на 32%.

В розничной торговле сокращение вакансий идет еще быстрее - минус 78,2%. Также активно пересматривают штатное расписание логистический, складской бизнес. Компании самых разных специализаций "режут" вакансии для административного персонала - теперь их работу выполняет ИИ.

Генеральный директор стартапа в области искусственного интеллекта с капитализацией 61 млрд долларов Anthropic Дарио Амодей (чат-бот Claude) считает, что в течение ближайших пяти лет ИИ может оставить без работы половину начинающих офисных работников, что чревато ростом безработицы на 10-20%.

Как пишет на своей странице в Фейсбуке один из основателей Украинского института будущего Анатолий Амелин, до 2030 года глобальный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта достигнет 19,9-22,3 трлн долларов. Но уже 2025-й станет годом оптимизации и массового внедрения ИИ.

По данным Gartner, 75% компаний будут использовать генеративный ИИ, что на 55% больше, чем в 2023 году.

Как ожидается, в следующем году OpenAl совершит прорыв в области мышления - появятся системы, способные решать задания на докторском уровне. В итоге, 80% предприятий будут задействовать искусственный интеллект в производстве.

В 2027 году начнется развитие "сверхинтеллекта", и системы ИИ превзойдут человеческий уровень продуктивности. К 2030 году искусственный интеллект будет решать также творческие аналитические задачи.

"Технологии создания видео в режиме реального времени трансформируют медиа-индустрию. В научных исследованиях ИИ сократит время разработки лекарств с 10 до 3-5 лет. В здравоохранении появится персонализированная медицина на основе генетических профилей и автономные хирургические системы со сверхчеловеческой точностью", - пишет Амелин.

Все эти процессы кардинально изменят потребности в кадрах.

По прогнозам Goldman Sachs, под угрозой закрытия - порядка 300 млн рабочих мест. А гендиректор JPMorgan Джейми Дайсон уверен, что из-за ИИ работники будут иметь всего три рабочих дня в неделю (многие - с соответствующим сокращением зарплат).

В отчете Всемирного экономического форума говорится, что искусственный интеллект будет как создавать, так и "забирать" рабочие места. Так, в ближайшие годы внедрение ИИ потянет за собой создание 170 млн новых вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. Но параллельно более 90 млн рабочих мест "будут украдены" искусственным интеллектом. ИИ возьмет на себя, в частности, работу администраторов, секретарей, некоторых банковских работников, бухгалтеров, графических дизайнеров и др.

Для чего украинскому бизнесу искусственный интеллект

В Украине многие компании также внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы. Хотя это явление пока не массовое. "Экспериментируют, в основном, креативная отрасль и сфера услуг.

К примеру, сеть медицинских клиник "Медиком" задействовал искусственный интеллект в расшифровку исследований (КТ и МРТ). В страховой компании ВУСО рассказали, что они внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования в добровольном медицинском страховании. Другой страховщик - компания "Уника" недавно стала использовать систему ИИ в своем приложении для застрахованных лиц. Клиенты могут "проконсультироваться" с искусственным интеллектом по поводу возможных диагнозов, перечислив симптомы. Кроме того, ИИ определяет, к какому именно врачу записать пациента, исходя из его жалоб.

Как рассказал "Стране" представитель одной из страховых компаний, некоторые страховщики параллельно уменьшают штат операторов.

"Поскольку можно записаться к нужному врачу через приложение, уже нет потребности в таком большом количестве операторов колл-центров. Для компании сразу же виден эффект экономии, поскольку зарплата каждого оператора - это, минимум, 18-20 тысяч в месяц", - говорит он.

"Новая почта" выставляла вакансии для специалистов по искусственному интеллекту еще в прошлом году. А в этом объявила о массовых сокращениях работников - без работы останется больше 2 тысяч человек. В самой компании сокращения поясняют "оптимизацией", отмечая, что намерены избавиться от вакансий для людей, которые "не касаются посылок" (то есть, административный персонал, маркетинг, PR и др).

"Киевстар" (как, впрочем, и другие мобильные операторы) интегрировал ИИ в общение с абонентами. Кроме того, по мнению директора по развитию бизнеса и корпоративного рынка компании Константина Вечира, с помощью искусственного интеллекта можно проанализировать причины сбоев и перегрузок в сети.

Впрочем, далеко не все предприятия готовы тратиться на искусственный интеллект, особенно с учетом войны.

"Мы пока не внедряем - не до этого. Но понимаем, что за автоматизацией - будущее", - сказал нам руководитель концерна "Ярослав" (швейное и пищевое производство) Александр Барсук.

"Нет, не внедряем", - ответил нам и владелец группы компаний "Прайм" (логистика и поставки топлива) Дмитрий Леушкин.

Но, как считают эксперты, "отказников" будет становиться все меньше, а армия тех, кто сделают ставку на искусственный интеллект - вырастет.

Экс-руководитель технологического университета ШАГ (занимается подготовкой IT-специалистов), а ныне ректор университета имени Нобеля а академический директор программы "Беспилотные летательные аппараты" Киевской школы экономики Виталий Зайцев отметил, что не так давно они проводили курс по внедрению искусственного интеллекта для мелкого бизнеса.

"Интерес к этой теме просто огромный. Бизнес хочет экономить. А, к примеру, даже внедрение несложной системы искусственного интеллекта в небольшой фирме позволит закрыть, минимум, две вакансии, сократив расходы на зарплатный фонд. Предприниматели понимают, что эти деньги можно потратить на другие цели, поэтому в направлении ИИ сейчас смотрят очень многие. Прежде всего, в сфере обслуживания, гуманитарно-социальной отрасли. Понятно, что в стране идет война, экономика в кризисе, и это тормозит процесс внедрения ИИ. Но по большому счету, процессы, которые идут в этом плане в развитых экономиках, будут повторяться и у нас. Мы в университете Нобеля в этом году открыли сразу две специальности по искусственному интеллекту, считаем, что в ближайшее время они будут очень перспективными", - рассказал нам Зайцев.

Директора по ИИ на $5 тысяч и "лишние" маркетологи

"Эксперименты" отечественного бизнеса с искусственным интеллектом уже спровоцировали создание нового сегмента на рынке труда - вакансий для специалистов по ИИ.

К примеру, на специализированной платформе job.dou.ua таких предложений - больше 200.

Скажем, Rozetka ищет Al/Ml инженера (зарплата не указана), Nova Digital - Al-девелопера, компания по производству БПЛА - инженера по данным на зарплату 1000-1200 долларов, "Атмосферная школа" (образовательная онлайн-платформа) - Ml/Al -инженера на 2800-3200 долларов в месяц и т.д. Некоторые компании готовы платить директорам по искусственному интеллекту по 5-6 тысяч долларов.

Как отмечает глава компании Alcor и представитель IT-ассоциации Украины в США Дмитрий Овчаренко, специалисты по работе с искусственным интеллектом сейчас - одни из самых востребованных в отрасли. Платят им в среднем по 2-3 тысячи долларов в месяц, и, в отличие от IT-шников других специализаций, их зарплаты за прошлый год не упали (у остальных - снизились на 5-6%).

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, украинский бизнес ищет специалистов, которые могут внедрить ИИ-инструменты в операционные процессы.

"Но таких найти нелегко, поскольку рынок только формируется. В Украине примерно 5 тысяч специалистов по ИИ, но обычным работодателям приходится конкурировать за них с военными, отсюда и большие зарплаты - до 6 тысяч долларов", - говорит Забловский.

То есть, тот факт, что искусственный интеллект уже меняет рынок труда для IT-специалистов - налицо.

"Специалисты по ИИ и в дальнейшем будут востребованы, тогда как, к примеру, кодировщики, вскоре станут никому не нужны. Коды будут писать системы искусственного интеллекта", - говорит Зайцев.

Впрочем, по словам Марины Маковий, пока вакансий, связанных с искусственным интеллектом на украинском рынке труда не так много - всего до 0,5% от их общего количества.

Сложнее оценить в цифрах последствия от внедрения ИИ - сколько именно специалистов и каких именно уже остались без работы из-за искусственного интеллекта.

Марина Маковий говорит, что автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии, маркетинге и даже рекрутинге уменьшает потребность в специалистах среднего звена.

Некоторые попадают под сокращение (как, к примеру, операторы страховых компаний).

По словам Маковий, за последние полгода количество резюме от ищущих работу украинцев выросло на 9%.

"Стало существенно больше людей с опытом работы в ритейле, обслуживании, на складах. Среди белых воротничков активизировались бухгалтеры, маркетологи, HR-специалисты", - рассказала Маковий.

Эксперты говорят, что такая тенденция отчасти может быть связана с "засильем" искусственного интеллекта. Но не только. Из-за войны и экономических сложностей многие компании попросту сокращают персонал, некоторые фирмы и вовсе закрываются, а некоторые - не готовы повышать зарплаты (что заставляет людей искать более выгодную работу). Кроме того, количество вакансий в Украине растет быстрее, чем армия желающих найти работу - за полгода предложение на рынке труда, по словам Маковий, увеличилось на 12%.

По словам Зайцева, на первых порах задача бизнеса не столько "заменить людей на ИИ", сколько добиться того, чтобы сотрудники использовали в своей работе системы искусственного интеллекта. Но уже через несколько лет он все же будет массово забирать работу у украинцев.

"Специалисты, выполняющие рутинные задачи, персонал среднего звена, начинающие, особенно в таких сферах как маркетинг, бухгалтерия, реклама, в сфере обслуживания могут столкнуться со сложностями при поиске работы или же им придется менять квалификацию", - подытожил эксперт.

Забловский не исключает, что может случиться и "откат".

"Влияние ИИ на рынок труда преувеличено. Уже сейчас есть случаи, когда некоторые работодатели, которые пытались сэкономить за счет искусственного интеллекта и уволили "лишних" людей, теперь вынуждены тратить большие суммы на найм новых специалистов и "исправление ошибок" после бездумной автоматизации", - говорит Забловский.

Эту тенденцию провоцирует в том числе желание бизнеса сэкономить и на самом ИИ - применение плохо адаптированных к нашей действительности систем и "недорогих" специалистов по их внедрению. К примеру, в одной из страховых компаний после того, как запись к врачам "сбросили" на искусственный интеллект, началась неразбериха, так как ИИ стал отсылать большинство пациентов к семейному врачу (по аналогии с алгоритмом, действующим в США и Европе), а запись к профильным узким специалистам блокировал. Поэтому, вместо ожидаемого снижения количества звонков в кол-центр, нагрузка на операторов, наоборот, выросла.