В Украине, на Западе и в России пытаются осмыслить новую реальность на войне, после того, как на фронте стали господствовать дроны, уничтожая все живое.

Недавно Валерий Залужный заявил, что война зашла в тупик, так как поле боя стало полностью "прозрачной" для каждой из воюющих сторон, благодаря массовому использованию БПЛА.

К аналогичным выводам пришли и аналитики The Wall Street Journal. Они пишут, что из-за массового применения FPV-дронов война в Украине вошла в стадию, когда динамика на передовой почти исчезла.

Передвижение на открытых участках стало смертельно опасным с обеих сторон, так как любое движение фиксируется с воздуха и может быть мгновенно уничтожено. Всё, что находится в зоне до 20 км от передовой, стало потенциальной целью.

Стоимость этих дронов настолько низкая, что они используются даже для поражения отдельных солдат.

В России в своей недавней статье изменения на поле боя описал один из ведущих военных аналитиков РФ Руслан Пухов.

Он считает, что поле боя в современной войне превращается в тотальную "килл-зону", где всё уничтожается дронами. По его словам, в условиях массового применения БПЛА и высокой прозрачности боевых действий выигрывать будет тот, кто добьется "дронового огневого превосходства".

"Тылы и поле боя на десятки километров становятся зоной, в которой дронами будет уничтожаться все", - пишет эксперт.

Он также указывает на последствия информационной революции, в первую очередь - исчезновение "тумана войны". По его словам, развитие космических и сетевых решений, а также применение Starlink сделали поле боя полностью прозрачным.

В результате, по его мнению, армии будущего должны быть организованы не для маневра и сосредоточения, а для борьбы за информационное и дроновое превосходство. Он также связывает с этим "кризис танка", который больше не оправдывает себя как основное средство боя на переднем крае. Подобная ситуация, по его словам, и с артиллерией.

Пухов считает, что наблюдаемые в ходе конфликта перемены означают завершение эпохи механизированной войны и переход к новой реальности цифрового и дронового противоборства.

Напомним, что идею "килл-зоны" развивают и украинские эксперты по беспилотникам - в частности, недавно ставший командующим Сил беспилотных систем "Мадьяр".

При этом реализация этой задачи лежит не только в военной плоскости - она больше зависит от экономики. А именно от того, какая из сторон сможет активнее расширять производство дронов и средств борьбы с ними.

И если одна из сторон сможет долгосрочно вырваться вперед в этом вопросе, то она и обеспечит в свое пользу выход из тупика на фронте.

По поводу того, кто имеет дроновое преимущество сейчас на фронте поступают крайне противоречивые сведения. Общим мнением является то, что, на данный момент, у РФ есть преимущества в дронах на

на оптоволокне.

А вот, что касается оценки по обычным FPV-дронам, то здесь ситуация парадоксальная. Многие украинские эксперты говорят, что преимущество у россиян. А многие российские военные телеграм-каналы пишут, что преимущество у ВСУ.

На самом деле, такие оценки могут быть отголоском внутренней борьбы вокруг распределения заказов на производство беспилотников.

Но если говорить об объективной картине, то на фронте сейчас плюс-минус паритет.

С одной стороны, полного превосходства по дронам на поле боя нет у России, судя по тому, что крупномасштабных прорывов пока не происходит.

Однако "ползучий" захват территорий россиянами, за счет преимущества в живой силе, идет практически без остановок.

То есть и Украина не имеет той насыщенности дронами, чтобы полностью остановить продвижение РФ, создав "килл-зоны" на всех участках обороны.

Одно из следствий этого - продолжение жесткой мобилизации, что говорит о необходимости "закрывать" пробелы в обороне личным составом.

Но если ВСУ смогут в несколько раз увеличить как число дронов, так и экипажей, которые ими управляют, опередив россиян в этой сфере, то проблемы с личным составом и СЗЧ перестанут быть критическими для Киева - удерживать линию фронта украинская армия сможет и относительно небольшими силами. Главное чтоб дронов и экипажей у них было достаточно для поражения живой силы и техники противника. Но это будет верно только при условии, если командование ВСУ будет придерживаться оборонительной стратегии в войне.

Так как при наступательной тактике дроны пока людей еще не заменили - существующие решения по наземным боевым роботизированным системам не позволяют их использовать как полноценных солдат. Хотя, возможно, это дело уже ближайшего будущего. Поэтому наступательные действия без значительного преимущества в живой силе на фронте пока невозможны. Причем, в условиях массового использования дронов, любые наступательные действия сопровождаются большими потерями. Особенно, когда используется бронетехника - приоритетная и легкая цель для дрона. Поэтому и РФ, и Украина во время атак использует, преимущественно, мелкие пехотные группы (иногда сажая их на мотоциклы и квадрокоптеры), чтоб постепенно просачиваться к позициям противника.

В таких условиях задачей номер один для каждой из воюющих сторон становится уничтожение операторов БПЛА - только это позволяет сейчас получать преимущество на поле боя для продвижения вперед. Хотя бы на какое-то время.

Ещё одна важная задача (которая пока ни одной из сторон в полной мере не решена) - оснащение каждого солдата и транспортного средства инструментами подавления (РЭБ) или уничтожения (против дронов на оптоволокне) беспилотников.