Анализируем итоги 1273-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта.

В Луганской области российские войска захватили Белогоровку — последний населенный пункт региона, находившийся под контролем Украины. Теперь, по оценке нардепа Марьяны Безуглой, под контролем Украины в области не осталось населенных пунктов, и россиянам осталось занять около 80 км² территории.

На Харьковском направлении россияне продвинулись к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено продвижение в направлении Боровой - в районе Новомихайловки.

На границе Донецкой и Днепропетровской областей захвачено село Зирка. Также произошло продвижение к западу от линии Мирное–Толстой. Южнее отмечено продвижение в районе села Комар.

К югу от Константиновки российские силы продвинулись в сторону Александро-Калинового, а также в Романовке и Поповом Яре. Также зафиксировано продвижение в районах Дылеевки и Торецка.

Западнее российские силы продвинулись к северо-востоку от Покровска и Мирнограда — по линии Новоторецкое – Новоэкономическое. Россияне также заняли новые позиции в районе Бойковки и в сторону села Суворово. Захвачено село Разино.

Российские паблики утверждают, что их войска продвинулись еще дальше - вышли к шахте Родинская (что подтверждают и украинские военные) и на восточные окраины села Красный Лиман, чья жилая застройка перетекает в город Родинское - ключевой населенный пункт к северу от Покровска, вплотную примыкающий к трассе, ведущей на Доброполье.

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате села Маяк.

Украинские карты этих продвижений РФ не подтверждают. При этом боец ВСУ с позывным "Мучной" признает, что на северном фланге у Мирнограда обостряется ситуация.

"Противник использует дроны и артиллерию по населенным пунктам Родинское и Белицкое (мирным жителям, которые там остаются, немедленно эвакуируйтесь). Враг постепенно приближается, обстрелов будет ещё больше — не подвергайте свою жизнь опасности!

Что касается продвижения: противник движется в сторону Суворово, закрепляется в Новоторецком и продолжает наступление в направлении Маяка. Населённый пункт Николаевка (южнее Новоэкономического) постепенно переходит под контроль российских войск, там проводятся стабилизационные мероприятия", - пишет Мучной (отметим, минобороны РФ сегодня уже заявило о захвате Николаевки).

Очевидный замысел российского командования на этом направлении - выход к северу от Покровска, что помещает обороняющиеся там части ВСУ в большой "карман", где будут простреливаться все логистические маршруты украинской армии. Что резко усложнит оборону этого участка.

Также минобороны РФ заявляет о захвате Малиновки в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя, и Маяка под Мирноградом в Донецкой области. Украина этого не подтверждала.

Малиновка находится на одном из направлений контрнаступления ВСУ летом 2023 года. На карте Deep State село находится частично под контролем ВСУ, частично - РФ.

К обстрелам. Ночью 12 июля Россия нанесла удар по западным регионам Украины, используя "Шахеды" и крылатые ракеты. ВСУ сообщили о запуске 26 ракет и 597 беспилотников. Зафиксированы попадания одной ракеты и 20 дронов в пяти локациях.

Наиболее сильно пострадали Львов, Черновцы и Луцк.

В Черновцах, которые до того крайне редко обстреливали, погибли два человека. Повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Во Львове в результате удара пострадал Железнодорожный район, заявили власти. При этом паблики показали последствия прилета по зданиям завода "Электрон", который находится как раз в этом районе.

Также из Львова было много кадров с масштабным задымлением - с места прилета долгое время поднимался черный дым.

Луцк атаковали как ракеты, так и беспилотники. Власти региона заявляли о повреждении жилых домов.

Из других обстрелов - были стандартные удары "Шахедами" по Николаеву, Харькову и приграничным территориям. Кроме того, есть информация, что вчера дрон ударил по ТЦК в городе Самар Днепропетровской области (бывший Новомосковск). Напомним, в последнее время армия РФ все чаще бьет по военкоматам в различных регионах Украины.

Заявление Трампа

Сегодня Трамп сделал свое давно анонсированное заявление по Украине.

Накануне шел активный "разогрев публики". Например, выступил автор законопроекта о санкциях против РФ сенатор Грэм, он пообещал, что Трамп конфискует замороженные в США активы РФ, передаст много оружия, а также даст зеленый свет на введение вторичных санкций в 500% против стран, которые покупают российские энергоносители и прочие товары.

Ряд СМИ сообщали о том, что Трамп объявит о передаче Украине дальнобойных ракет.

По итогу, однако, озвученные Трампом заявления оказались далеко не столь радикальными. Причем настолько далеко, что после них пошел на взлет даже российский фондовый рынок.

По сути Трамп сказал несколько вещей.

1. Главное - он отложил введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров на 50 дней. Заявив, что за это время Киев и Москва должны будут заключить сделку.

При этом Трамп фактически отложил в долгий ящик и закон Грэма о 500-процентных пошлинах, заявив, что введет 100-процентные тарифы - причем даже без необходимости принимать отдельный закон.

Таким образом подтвердились сомнения, которые возникли вокруг этого законопроекта еще с момента его появления в информационном поле (детальнее о них мы писали здесь).

2. Трамп объявил о поставках оружия для Украины через НАТО и за деньги европейцев - то, что он уже анонсировал ранее.

"Мы будем производить вооружение, но платить за него будут они, не мы", - сказал президент США, имея в виду страны Европы.

Он назвал только один вид оружия - системы ПВО Patriot - которые прибудут в Украину «в ближайшие дни». При этом он уточнил, что формально системы будут проданы Европе для замены установок, которые уже из ЕС поступят Украине.

Трамп заявил, что всего речь идет о 17 «Пэтриотах», но дал понять, что не все они будут задействованы на поле боя. То есть, не все попадут в Украину. Сколько в итоге получит Киев - Трамп уточнять не стал.

Также он не уточнил, в каком виде США предоставят 17 «Пэтриотов». Если 17 батарей, то это запредельное количество: для сравнения, у члена НАТО Германии их сейчас только шесть, а у Израиля - ближайшего союзника США - три, по данным открытых источников. Украина, по данным СМИ, оперировала 6-7 батареями.

Поэтому более вероятно, что речь может идти о двух-трех батареях. Стандарт НАТО - до шести пусковых, но для увеличения плотности огня в боевых условиях допускается развертывание до десяти ПУ. То есть это либо две батареи по 8-9 пусковых установок, либо три по 5-6. В итоге выходит число 17, которым оперировал Трамп.

3. В целом тон Трампа не был воинственным, он заявил, что рассчитывает на достижение мира путем переговоров, на что, по его словам, не соглашается Россия.

Трамп назвал торговлю «хорошим инструментом для того, чтобы останавливать войны». Он также отказался называть Путина «убийцей», хотя и раскритиковал его за продолжение войны в Украине и бомбардировки городов.

В сухом остатке на данный момент - передача Украине комплексов «Пэтриот». Поставок других видов оружия, о которых писали американские СМИ (в частности, дальнобойных ракет), Трамп пока не подтвердил. Что не исключает, впрочем, их отправку.

Телеканал CNN после выступления Трампа со ссылкой на источники сообщил, США также могут продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности - которые затем будут переданы Украине.

То есть, если сравнивать с тем, что анонсировал Грэм и ряд американских СМИ, то это гораздо не столь жесткий подход, как ожидалось.

С одной стороны, Трамп дал зеленый свет на поставки оружия Украины, но не бесплатно, а за деньги европейцев. И непонятно в каком количестве и в какой номенклатуре.

С другой стороны, он не стал вводить санкции сразу. А дал Путину еще примерно 50 дней на переговоры по сделке. 50 дней - это до конца августа. За это время очень много чего может измениться и на поле боя в Украине, и в мире. При этом, что характерно, накануне издание Axios написало, что Путин сказал Трампу, что в течение 60 дней предпримет очень крупное наступление, чтоб выйти на границы всех четырех аннексированных областей.

Другими словами, Трамп, по сути, дал Путину время, чтоб он попытался выполнить свою угрозу. И уже затем, исходя из того, что у него получилось, а что нет, уже и будут вестись переговоры о сделки.

В подобном ключе ситуацию комментирует и нардеп Марьяна Безуглая: "Трамп дал Путину еще 50 дней на захват Украины. Карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск - все так аппетитно".

О том, что Трамп может не делать резких движений в сторону Москвы, которые от него ожидают, еще накануне его сегодняшних заявлений писали и европейские СМИ.

Financial Times писала, что Трамп по-прежнему считает Путина ключевым партнером по переговорам, а Зеленского - "главным препятствием к миру". Газета делает вывод, что резкие высказывания Трампа против Путина не означают серьезного поворота в пользу Киева.

Пока нет никаких реальных признаков того, что Белый дом занял более проукраинскую позицию, сообщили изданию два европейских чиновника, которые участвуют в переговорах с Вашингтоном. По их словам, западные союзники Украины по-прежнему исходят из того, что Трамп склонен рассматривать Путина как ключевого партнера по переговорам о прекращении войны, а Зеленского — как главную помеху на пути к достижению договоренности.

Они также заявили, что обещанные Трампом системы Patriot не дают Украине возможности наносить удары по России и не меняют общего баланса войны.

Впрочем, из всего этого еще не стоит делать однозначный вывод, что речь идет о неком договорняке между Трампом и Путиным. Трамп и европейцы могут действительно поставить Украине значительное количество оружия (включая дальнобойные ракеты, хотя о них пока и не говорят), чтоб попытаться не дать Путину достигнуть желаемого и ослабить его переговорные позиции. ВСУ могут нанести массированные удары по российским городам, что вызовет ответные удары РФ (в том числе, может быть, и "Орешником") и ситуация может перейти на новый уровень эскалации, выйдя из под контроля Трампа и других участников процесса.

В Кремле на момент публикации последние заявления Трампа еще не комментировали.

Но накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что давление США на РФ "обречено на провал", а стороны должны продолжить "конструктивный диалог".

"Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обречённых на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - написал Дмитриев.

Уничтожить Евросоюз. Почему Трамп давит на ЕС пошлинами

На фоне ожидания анонсированного на понедельник заявление от Трампа по поводу войны в Украине, на второй план в украинском и российском информполе отошло решение президента США ввести 30% пошлины на ввоз товаров из ЕС с 1 августа. Хотя оно может иметь стратегические последствия.

По распространенной версии, Трампа таким образом стремится подтолкнуть европейцев к заключению торгового соглашения с США. Однако, раз используются такие методы, то понятно, что соглашение это в Вашингтоне хотят выписать не в пользу европейцев.

В принципе, Трамп никогда не скрывал своего крайне негативного отношения к ЕС. Несколько месяцев назад он заявил, что "Евросоюз был создан, чтоб уничтожить Америку", критикуя ситуацию, когда у ЕС положительное сальдо в торговле с США. То есть, Трамп воспринимает Евросоюз не как союзника, а как одного из основных конкурентов Штатов на мировом рынке.

Плюс к тому, ЕС с его социальной системой, включающей в себя бесплатное образование и здравоохранение, высокие соцстандарты и поддержку граждан государством, является идеологически враждебным для Трампа. Само существование такой системы дает дополнительные аргументы левым силам в США добиваться изменений и в самих Штатах. Вопросы "почему у нас, в отличие от Европы, нет бесплатного образования и медицины, хотя у США самый большой в мире бюджет", популярны среди многих американцев. В том числе, к слову, и среди трампистов, часть из которых призывает меньше тратить денег на военные цели и внешнюю политику и больше внутри страны.

Поэтому для Трампа и, если шире, для правых сил в Штатах, ликвидация проекта Евросоюза в его нынешнем виде является одной из главных задач.

И принуждение ЕС к невыгодным европейцам торговым соглашениям со Америкой – лишь один из инструментов этой политики.

Второй инструмент – это побуждение Европы к увеличению военных расходов. Мы уже писали, что это не решит, а резко обострит существующие экономические проблемы ЕС. Так как придется еще более увеличивать госдолг (в первую очередь Германии), то есть – осуществлять эмиссию евро, что усугубит финансовые и бюджетные проблемы стран Европы. В том числе, побуждая их снижать соцстандарты. И, при этом, огромная доля средств на военные цели будет потрачена на покупку американского оружия. Другими словами – деньги утекут за океан. Поэтому увеличение военных бюджетов европейских стран это форма, с одной стороны, экономического обескровливания Европы (в дополнение к введению тарифов). С другой стороны – инструмент демонтажа европейского социального государства, раздражающего правые силы.

Каким образом все это может повлиять на войну в Украине?

В окружении Трампа и в Республиканской партии есть разные точки зрения на вопрос нужно или нет вести дело к завершению войны в Украине.

Часть считает, что в интересах США как можно быстрее войну завершить, чтоб сконцентрировать силы на противостоянии Китаю и на активной политике на Ближнем востоке, а также не допустить дальнейшего сближения Китая и России. Другая же настаивает на том, что война в Украине, это "хороший бизнес" для США, так как увеличивает продажи американского оружия и энергоносителей (которые в той же Европе замещают более дешёвые российские). А также, что важно в рамках стратегии Трампа по обескровливанию ЕС, поддерживает среди европейцев страх перед российской угрозой, а потому побуждает их еще сильнее раскошеливаться на покупку американского оружия, а также тратить деньги на поддержку Украины. В том числе и в форме закупок американского оружия для нужд ВСУ (на это, к слову, сейчас и делают упор "ястребы" в Республиканской партии). Сторонники данной точки зрения доказывают, что если сейчас война закончится, то Евросоюз, ради очевидных экономических выгод, быстро восстановит отношения с Россией (как минимум - закупки нефти и газа), чем укрепит свое положение, поломав стратегию Трампа по "обескровливанию". Также у европейцев будет меньше стимулов тратить деньги на покупку американского оружия.

Как видно из сегодняшних заявлений Трампа, он пытается совместить два подхода. С одной стороны, побуждать ЕС и далее тратить деньги на американское оружие, в том числе, закупая его и для Украины. С другой стороны – не закрывать полностью двери для сделки с Россией.

Но в данном контексте важно то, что для Европы объективно выгодно скорейшее завершение войны в Украине, которая все в большей степени становится инструментом ее обескровливания.

Естественно, если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла, выгодно скорейшее завершение войны с последующим восстановлением отношений с ЕС и России.

Правда, в ходу теория, что РФ выгодно ослабление ЕС, чтоб иметь дело с каждой конкретно взятой страной и, в этом плане, интересы Москвы и Вашингтона совпадают. Формально, возможно, это и так. Однако практически, ослабление ЕС ведет к усилению зависимости европейских стран не от России, а от США. И Вашингтон эту зависимость, скорее всего, будут использовать для поддерживания постоянного напряжения в российско-европейских отношениях, чтоб обнулить вероятность опасного для Вашингтона альянса ЕС и РФ (о котором много говорилось в период до 2014 года и даже до 2022 года). Поэтому, с данной точки зрения, РФ (а также Китаю) было бы выгодно не ослабление ЕС (в конце концов, это огромный рынок сбыта), а раскол между Евросоюзом и США. А потому интересы России и Америки на европейском направлении не только не идентичны, но и прямо противоположны друг другу.

Естественно, окончание войны выгодно и украинцам. По большому счету, единственное, что может гарантировать долгосрочный мир и в Украине и, в целом, на европейском континенте, это соглашение о мирном сосуществовании и восстановлении отношений между Украиной, Россией и ЕС. В котором США – "четвертый лишний".

Но это если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла. В реальности же сейчас стороны действуют ровно наоборот.

Москва открывается прекращать огонь, выставляя заведомо неприемлемые для Украины условия перемирия и все в большей степени обозначая именно Европу как своего главного противника.

В Европе доминирует "партия войны", призывающая готовиться к конфликту с РФ и продвигающая теорию о "выгодности" для Европы затягивания войны в Украине, так как иначе "Россия тут же на нас нападет" (насколько эта теория обоснована мы анализировали здесь). Также данная "партия" прилагает усилия, чтоб минимизировать и без того небольшую вероятность согласия Кремля на перемирие (через, например, заявления о намерении введение в Украину европейских войск сразу после прекращения огня).

По итогу складывается парадоксальная картина - стороны, которым продолжение войны в Украине с точки зрения их стратегических интересов предельно невыгодно (ЕС и Россия) демонстрируют жесткую воинственность. И на их фоне США, которым продолжение войны по многим причинам выгодно, выглядят как "миротворцы".

Ситуация откровенно противоестественная. Но чтобы ее исправить нужны по-настоящему тектонические изменения в стратегии действий и глобальных подходах Европы, Украины и России. Полный отказ от курса, которым они шли, начиная с 2014 года.

Какое оружие Украине поставит Германия?

В субботу резонансное заявление сделал немецкий генерал Фройдинг, который пообещал, что до конца июля Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, произведенные за счет Германии. Их счет пойдет на сотни.

При этом, с одной стороны, из его слов следует, что речь о вооружениях, которые произведет Украина на немецкие деньги.

С другой стороны Фройдинг оставил большую недосказанность, отвечая на вопрос о том, будет ли Германия поставлять Украине ракеты "Таурус". Он заявил буквально следующее: "По Taurus всё сказано, но мы поставляем такие системы вооружения".

Тему с "Таурусами" вчера закрыл министр обороны Германии Писториус заявил, что ФРГ отказалась от передачи Украине этих ракет - несмотря на повторный запрос Киева, который поступил недавно, после появлении в Берлине нового правительства.

Тем не менее, остается вопрос - что за "дальнобой" Украина будет получит на деньги немцев?

Государственное немецкое медиа DW трактует слова генерала следующим образом: "Подписан договор о дальнобойных ракетах для ВСУ за счет ФРГ". "В Киеве подписан договор о производстве в Украине нескольких сот дальнобойных ракет за счет Германии".

Аналогичную трактовку слов Фройдинга дает немецкий общественный вещатель ZDF, который взял интервью у генерала. "Германия поддержит Украину, финансируя ракеты дальнего радиуса действия в больших трехзначных числах, о чем заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг", - говорится в статье.

При этом сам генерал-майор слова "ракеты" в эфире ZDF не произносил, применяя термин "дальнобойные системы вооружения". В то же время он уточнил, что Украине нужны "системы вооружений, которые достигают далеко в глубь российской территории".

То есть, крупные государственные немецкие медиа пишут, что речь именно о ракетах. Хотя официально ни Германия, ни Украина этого не подтверждали. Напомним, что в Украине идут испытания собственной баллистической ракеты, но на какой стадии этот процесс и смогут ли произвести до конца июля несколько сотен ее экземпляров - большой вопрос.

При этом есть и другая версия, о каком "дальнобое" идет речь.

В конце июня немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Берлин выделяет 100 миллионов евро на производство дронов "Лютый" (Ан-196), имеющих дальность более двух тысяч километров.

Если вспомнить слова Фройдинга о сотнях единиц, которые будут готовы уже в ближайшие недели, то беспилотники, которые Украина и так уже серийно производят, выглядят наиболее реалистичным вариантом.

Третья версия, о которой мы писали еще в мае - это слухи о том, что Германия фактически может передать Украине ракеты "Таурус", но оформить их как оружие украинского производства. Чтобы избежать впоследствии угрозы ответного удара РФ по ФРГ.

Хотя опять же большой вопрос, может ли Германия передать Украине "несколько сотен" таких ракет. Если вспомнить поставки ATACMS и Storm Shadow, то там счет шел в лучшем случае на десятки - поскольку передача сотен дорогостоящих высокоточных ракет могла бы полностью опустошить арсеналы западных стран.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке пишет, что Германия не будет поставлять Украине оружие большой дальности и лишь оплатит несколько сотен единиц, произведенных Киевом.

О том, почему Германия колеблется с передачей "Таурусов" мы детально писали здесь.

Смена правительства в Украине

Сегодня Владимир Зеленский подтвердил ходившие долгое время слухи - и предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство. Свириденко считается человеком главы Офиса президента Ермака и, таким образом, он еще более усиливает свое влияние в стране.

Интересно, что ее родной уехал на учебу в Лондон во время войны и не вернулся, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. Он является главой Черниговской областной федерации стрельбы и по возрасту подпадает под мобилизацию.

Слухи о перестановках в правительстве ходят еще с июня. Судя по последним публикациям, отправляемого в отставку премьера Шмыгаля могут назначить министром обороны. Также на эту должность рассматривают министра цифровой трансформации Федорова.

А нынешнего министра обороны Умерова могут вместо Маркаровой отправить послом в США, где у него живет семья (на что уже намекал и Зеленский).

Отметим, что если Умерова не оставят на той или иной должности в правительстве, а действительно отправят послом в США, то это, как минимум, будет означать, что у украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет новый руководитель. Либо это будет означать, что дальнейшее участие в переговорах Киевом вообще не предполагается.

Уволить могут министров здравоохранения Ляшко и образования Лисового.

Также не исключены слияния ряда министерств. В частности, под вопросом судьба министерства национального единства, которое возглавляет вице-премьер Чернышов, являющийся подозреваемым по коррупционному уголовному делу.

"Суспильне" со ссылкой на депутатов "Слуги народа" пишет, что новый Кабмин могут избрать в четверг - в среду будут проголосованы отставка нынешнего правительства Шмыгагя, а в четверг - назначения новых премьера и министров. При этом "слугам" пока не озвучили кандидатов.

Почему хотят поменять Кабмин - мы анализировали здесь.

Подозрение Шабунину

Раскручивается конфликт Офиса президента и грантовых структур.

В пятницу ГБР официально сообщило о подозрении главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину, у которого 11 июля прошли обыски.

По версии следствия, активист, мобилизованный в 2022 году, систематически уклонялся от военной службы. В течение длительного времени он не появлялся в воинской части, прикрываясь командировками в гражданские учреждения, не входящие в состав сил обороны.

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, Шабунин ежемесячно получал более 50 тысяч гривен денежного обеспечения. Кроме того, следствие установило, что он использовал внедорожник, ввезённый в Украину как гуманитарная помощь для армии, в личных целях, включая поездки по Киеву. Шабунину инкриминируется уклонение от военной службы в условиях военного положения и завладение чужим имуществом путём мошенничества. Максимальная санкция — до 10 лет лишения свободы.

Журналист и ветеран ВСУ Владимир Бойко, который первым начал публично говорить о ситуации с Шабуниным почти два года назад, напомнил хронологию дела.

По его словам, Шабунин числился в 207-м отдельном батальоне 241-й бригады теробороны как стрелок, водитель-электрик и даже разведчик, однако за полтора года ни разу не появился в своих подразделениях. Всё это время он находился в Киеве, где, по утверждению Бойко, занимался личными делами.

Несмотря на это, командир батальона подполковник Юшко начислял ему полное денежное обеспечение, включая боевые доплаты, выдал справку участника боевых действий и оформил поддельный военный билет. В декабре 2023 года Бойко с адвокатом Ростиславом Кравцом добился судебной регистрации уголовного производства против Шабунина, позже были зарегистрированы и другие эпизоды, включая использование поддельных документов и присвоение волонтёрского автомобиля. Подозрение Юшко вручили в феврале, Шабунину — 11 июля 2025 года.

Ряд украинских медиа, аффилированных с грантовыми структурами, выступили в защиту Шабунина. Примечательно, что в отличие от прежних лет, где в качестве главного противника назывались Ермак и чиновники, теперь и он сам, и его сторонники обвиняют напрямую президента Зеленского.

Так, "Зеркало недели" утверждает, что именно Зеленский на заседаниях Ставки поднимал вопрос о Шабунине, а офицерам поступал приказ регулярно присылать на Банковую фото Шабунина "за работой". Издание также обвиняет Зеленского в срыве назначения главы БЭБ и связывает атаку на Шабунина с приходом к власти Дональда Трампа, для которого, по мнению редакции, не важны прежние ценности. В том же материале Зеленского обвиняют в действиях, схожих с российской моделью управления — мол, пока Россия "отгрызает" украинские села, украинская власть "отгрызает" права и свободы.

"Цензор" в свою очередь заявляет, что Зеленский нанес удар по украинской демократии, свободе слова и позору военнослужащего, добавляя, что Шабунин добровольно мобилизовался, в отличие от Зеленского, который якобы четыре раза уклонялся от повестки военкомата.

Сам Шабунин заявил, что Зеленский "пользуясь войной", делает "первые, но уверенные шаги" в сторону авторитаризма. Издание "Украинская правда" в более сдержанных тонах назвало дело против Шабунина "политическим преследованием" и обвинило власть в отходе от принципа институциональной независимости. В статье УП также выражается тревога по поводу "молчания западных партнёров".

Ситуация вызвала разнонаправленную реакцию в обществе. Серьёзного общественного не наблюдается. Те, кто следит за этой историей, зачастую относятся к Шабунину критически — как к человеку, числящемуся в ВСУ, но реально не воевавшему. Даже "Зеркало недели" признало, что в ситуации с получением военного жалованья Шабунин поступил неправильно, и если не мог отказаться от выплат — должен был бы передавать средства фронту. Издание также напомнило, что Шабунин поддерживал назначение Рустема Умерова министром обороны, но впоследствии критиковал его.

Редактор "Экономической правды" Сергей Сидоренко подтвердил неоднозначную реакцию в соцсетях — многие украинцы "радуются аресту" Шабунина, и это не "боты", а реальные люди.

В оппозиционной среде также нет единства: Порошенко встал на защиту Шабунина, назвав действия власти признаком авторитарного режима, а нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко раскритиковал сравнение темы Шабунина с делом Тимошенко времён Януковича, подчеркнув, что Тимошенко была полностью оправдана судами, а Шабунин, по признанию даже его сторонников, действительно получал деньги за фиктивную службу.

Опасность для Зеленского в этой истории может возникнуть в двух случаях.

Первый — если дело вызовет резонанс в обществе и спровоцирует внутриполитическую нестабильность. Пока этого не происходит.

Второй — если Запад, и особенно правительства стран-партнёров, займут жёсткую позицию в защиту Шабунина и его окружения. Однако для этого западным лидерам придётся пойти на открытый конфликт с украинской властью и повторить обвинения в авторитаризме, что разрушит образ Украины как демократического государства, борющегося против диктатуры.

Альтернативой мог бы быть сценарий "Зеленский хороший, Ермак плохой", с требованием отставки главы Офиса президента. Но с учётом роли Ермака в военных и внешнеполитических процессах, такой шаг может дестабилизировать систему. Вероятно, именно этим объясняется пока что молчание Запада, которое всё больше раздражает грантовую среду в Украине.

Тем более, что это история с Шабуниным - не первый "звоночек" для грантовых активистов. Накануне украинский Кабмин отверг внесенную через их лоббирование кандидатуру главы Бюро экономической безопасности Александра Цывинского. Что означает накат властей на грантовую среду, которая до недавнего времени масштабно влияла на ситуацию в Украине, мы анализировали в отдельном материале.