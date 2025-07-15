Анализируем итоги 1238-го дня войны в Украине.

Заявление Трампа по России. Итоги и последствия

Итак, Дональд Трамп вчера отложил введение санкционных мер против России на 50 дней. Но согласился продавать оружие Европе - чтобы там могла компенсировать свои собственные поставки Украине.

Детально заявления Трампа мы анализировали здесь. Уже со вчерашнего дня и за сегодня по ним поступило множество реакций, а также уточнений.

1. Во-первых, по тому оружию, которое будут отправлять США в страны НАТО.

Вчера Трамп упомянул только отправку комплексов "Пэтриот", которые могут попасть в Украину "в ближайшие дни". Он заявил о 17 "Пэтриотах", часть из которых поступит Украине - что, как мы уже писали, скорее всего составляет в реальности до трех батарей этой системы ПВО (в них как примерно 17 пусковых установок).

Что речь может идти на самом деле о нескольких батареях, вчера фактически подтвердил Зеленский, а также европейцы. Украинский президент в своем вечернем обращении заявил, что благодарен США, Германии и Норвегии "за подготовку нового решения по "Пэтриотам" для Украины".

Отметим, что на прошлой неделе, во время конференции в Риме, Зеленский говорил, что Германия готова оплатить для Украины два "Пэтриота", а Норвегия – один (подразумевались при этом поставки США за деньги Европы. Из чего можно сделать вывод, что именно о таком количестве систем - трех - идет речь на данный момент.

Причем, по словам министра обороны Германии Писториуса, оправка первой оплаченной немцами системы займет несколько месяцев. Он также призвал другие страны Европы профинансировать "Пэтриоты" для Киева, но пока других желающих не было. Отметим, что стоимость одной батареи этой системы ПВО - около миллиарда долларов.

Трамп вчера также не исключил отправки других "современных вооружений", но конкретику - наименования, объемы и сроки - он не уточнил. По факту подтвержденными можно считатить только "Пэтриоты" в количестве трех батарей - да и пока с неизвестным сроком поставки.

В то же время ряд американских медиа (как правило, критикующих Трампа за его "миролюбивую" позицию по Украине) пишут со ссылкой на свои источники, что фактически номенклатура поставок будет шире и охватит оружия на десять миллиардов долларов. В нее, вероятно, включат ракеты ATACMS с правом бить по российской территории, написала Washington Post. Газета утверждает также, что Трамп якобы планировал передать Украине ракеты "Томагавк", достающие до Москвы, но пока отложил эту идею.

Но, повторимся, официально этого не подтверждалось. И пока неясно, какова цель этих "утечек" - то ли их организует сам Белый дом, чтобы показать Трампа "крутым парнем", то ли это попытка подтолкнуть администрацию США на такие поставки, формируя вокруг них общественные ожидания.

Из того же ряда - инсайды о том, что Трамп в ходе недавнего разговора предлагал Зеленскому нанести удар по Москве, которые распространила Washington Post, а за ней Financial Times. В Кремле предположили, что это может быть фейк. Позже данную информацию опровергли и в Белом доме.

2. Второй важный момент - параллельно инсайдам о "жестком Трампе" в западных СМИ растет и другой нарратив - о том, что заявление Трампа на самом деле слабее, чем ожидалось и на деле оно дает Москве скорее фору по времени, чем ставит некий ультиматум.

Газета Politico полагает, что Трамп, несмотря на обещания по оружию, уверен в победе России в этой войне.

"Президент считает, что Россия победит, вопрос в том, сколько времени это займет. У России большая экономика, у нее больше вооруженных сил, у нее более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто все равно. И хотя они медленно прогрессируют, они все еще добиваются прогресса. Президент просто хочет остановить убийства", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, решение Трампа отправить Украине оружие "не означает, что президент Зеленский держит карты в руках". И вчерашние заявления Трампа "в значительной степени являются реакцией на безразличие Путина к попыткам заключить мирное соглашение".

Washington Post написала, что 50 дней от Трампа дают Путину стратегическое преимущество: время для укрепления позиций, давления на Европу и военного сближения с Китаем и КНДР. В основе стратегии Белого дома остаётся привычная тактика затягивания – громкие заявления, за которыми не всегда следуют решительные действия.

The New York Times сомневается, что Трамп введет 100-процентные пошлины на торговых партнеров России, если через 50 дней сделка по Украине не будет заключена.

"Масштабы взаимной торговли Китая с Россией — почти 250 миллиардов долларов в год, включая огромный импорт нефти — означают, что выполнение этой угрозы приведет Трампа к конфронтации с Пекином. Аналитики считают маловероятным, что Трамп рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины, судьба которой, по его словам, не имеет жизненно важного значения для Соединенных Штатов", - пишет издание.

В прошлом году США импортировали российских товаров на сумму всего около 3 млрд долл, включая жизненно важные товары: удобрения, железо, сталь и уран. И неясно, намерен ли Трамп ограничить эту торговлю. США же экспортировали в Россию товаров всего на 500 млн долл.

Многие близкие союзники США, включая Японию и ЕС, также ведут значительный бизнес с Россией.

Резкое сокращение экспорта российских энергоносителей приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по американским потребителям, потрясет рынки и подстегнет общую инфляцию.

Немецкая газета Der Spiegel тоже сомневается, что угроза пошлинами будут эффективна. И ставит под сомнение, что Трамп действительно "окончательно отвернулся от Путина и переключился на Зеленского".

Британская The Telegraph полагает, что по вопросу пошлин Китай пообещал России "более глубокую" поддержку на фоне угроз Трампа.

Газета напоминает, что сегодня глава МИД РФ Лавров встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Си заявил, что они должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах", доверие между Китаем и Россией "углубилось", они "создают модель нового типа международных отношений".

Также МИД Китая заявил, что "решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций" со стороны США, которые Трамп пригрозил ввести, если Путин не согласится на мир в Украине. "В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", — заявил представитель министерства.

К слову, в Сенате США вчера заявили, что снимают с рассмотрения законопроект Грэма о 500-процентных тарифах. То есть, после вчерашнего заявления Трампа этот инструмент, которым Штаты пугали РФ последние несколько недель, был по сути обнулен (Трамп сказал, что введет 100-процентные пошлины без всяких новых законопроектов).

3. Открытый негатив к инициативам Трампа "прилетел" и со стороны его наиболее преданных сторонников - активистов MAGA, которые и так раздражены президентом из-за войны с Ираном и "дела Эпштейна".

Politico пишет, что они "настороженны и смущены тем, как быстро президент перешел от ругани Зеленского как неблагодарного к тому, чтобы выставлять украинцев в качестве образца мужества". "Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", - сказал один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA.

Стивен Бэннон, бывший старший советник Трампа, уже раскритиковал президента в своем подкасте "War Room" в понедельник. Он заявил, что "приоритетом номер один" для Зеленского является затягивание Трампа еще глубже в конфликт.

"Мы собираемся вооружить людей, которых буквально не можем контролировать. Это не глобальная война с террором. Это старомодная, изнурительная война на кровавых землях Европы — и нас втягивают в нее", - сказал Бэннон.

Журнал The Atlantic также указывает, что большая часть сторонников Трампа и многие республиканцы в Палате представителей решительно выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине. Хотя то, что США не поставляют оружие напрямую в Украину, а продают его Европе, "дает Трампу больше свободы действий в отношениях с изоляционистами из его коалиции MAGA".

У Трампа именно это и отвечают своим последователям, пишет Politico. Вооружение Украины, по версии Белого дома, согласуется со стратегией "Америка прежде всего" - в частности, тем, что теперь за это оружие заплатит Европа.

"Европейские лидеры стратегически удовлетворили требования Трампа потратить еще миллиарды на их коллективную оборону", в том числе - на закупки вооружений для Украины, заявил газете высокопоставленный источник.

Но неизвестно, насколько сторонников MAGA удовлетворит этот исход, если это по факту вызовет эскалацию войны с угрозой втянуть туда Штаты.

4. Реакция России на "ультиматум Трампа" была отчасти негативной, отчасти пренебрежительной.

Лавров заявил, что Россия и ее торговые партнеры не опасаются пошлин, которыми пригрозил Трамп за продолжение войны.

"50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы всё это проходили. Против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено - справляемся. Я не сомневаюсь, что мы справимся. Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства", - сказал глава МИД РФ.

Его зам Сергей Рябков заявил, что "РФ не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы".

"Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и в НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России. Если готовность РФ договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через СВО (так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.)" - заявил Рябков.

Также в Москве нашли "очень странным", что "никакого призыва к Киеву возобновить переговоры не было", - заявил замглавы МИД РФ Грушко.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам Трампа. "Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир замер в ожидании последствий. Воинственная Европа была разочарована. Россия осталась равнодушной", - написал зампред совбеза РФ.

А вот спикер Кремля Песков считает, что заявление Трампа "весьма серьезное".

"Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперёд, и давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - сказал спикер президента РФ.

Тем временем, Reuters со ссылкой на источники в Кремле пишет, что Путин по итогу проигнорирует ультиматум Трампа и намерен продолжать войну, пока Запад не согласится на его условия мира.

По словам источников агентства, Кремль готов воевать, рассчитывая на обрушение обороны ВСУ, а по мере продвижения своих войск может и расширить свои территориальные требования. Путин считает российскую экономику достаточно сильной, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", — сказал третий источник, добавив, что Москва может прекратить наступление после завоевания четырех областей Украины, если столкнется с жестким сопротивлением. "Но если оно провалится, то последует еще более масштабное завоевание Днепра, Сум и Харькова".

По его словам, условия Путина для мира включают юридическое обязательство НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины и ограничение ее вооруженных сил, защита русскоязычных граждан и признание за РФ захваченных территорий. При этом он готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав.

"Путин считает, что никто, включая американцев, не занимается с ним серьезно деталями мирного урегулирования в Украине, поэтому он будет продолжать, пока не получит то, что хочет", — говорит один из источников. По его словам, Путин не считает, что удалось перевести позитивные переговоры со спецпредставителем Уиткоффом в дискуссию об основах мира, как он хотел.

Второй собеседник сказал, что Трамп имеет мало влияния на Путина, и предположил, что даже если Вашингтон введет пошлины на покупателей российской нефти, Москва найдет способ продавать ее на мировых рынках.

"Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может пойти на неприятные меры, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно", — сказал источник. Он также сказал, что в ближайшие месяцы вероятно обострение и подчеркнул опасность напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами. По его прогнозу, война будет продолжаться.

5. В Украине при этом не наблюдается крупной эйфории в связи со вчерашними заявлениями Трампа. Комментарии властей звучат позитивно, но ощущения крупной "перемоги" в воздухе не витает. Более того, даже прорывается критика.

Нардеп Марьяна Безуглая вчера написала, что "Трамп дал Путину еще 50 дней для захвата Украины". А сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "за 50 дней в столице и по всей Украине могут погибнуть еще больше людей, может быть разрушено еще больше зданий. Так почему такая задержка?"

Он считает, что Трамп все еще надеется на решение Путина завершить войну, но сам Кличко в это не верит.

А журналист Виталий Портников даже предположил, что 50-дневный ультиматум Трампа повышает вероятность российского ядерного удара по Украине.

"Действия Трампа через 50 дней могут быть более серьезными. Да, он не начнет с действий своими руками — сначала будет действовать нашими. Включая передачу дальнобойных ракет с требованием ударить по Москве", – написал он в Фейсбуке.

"Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может... В случае ядерного удара по Украине – Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, Третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии", – добавил Портников.

Хотя логика его заявлений предельно странная. Так как если нынешняя война перерастет в Третью мировую, то Украина, очевидно, будет в ней не периферией, а эпицентром.

О том, каковы могут быть последствия "ядерного" сценария и почему он является катастрофическим для Украины мы писали здесь.

В чью пользу будет 50-дневная пауза Трампа?

Итак, вчерашние заявления президента США оказались куда мягче в отношении РФ, чем ожидалось накануне. И, как видим, вызвали множество скептических комментариев на Западе и в Украине, а также пренебрежительных реакций в России.

Многие также обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что во время последнего разговора с Трампом (состоявшегося около 10 дней назад) Путин заявил о намерении в течение 60 дней осуществить большое наступление. И объявленная вчера пауза с санкциями на 50 дней логично вписывалась в данный срок. То есть Трамп как бы дает возможность Путину провести запланированное наступление.

Это придало новое дыхание популярной версии о "глобальном договорняке" между президентами США и России. Дескать, так было задумано изначально – Путин до конца лета захватит новые территории, после чего и будет заключена "мирная сделка" по Украине.

Впрочем, даже если абстрагироваться от этой конспирологии, то вчерашние заявления Трамп действительно открывают для РФ возможности на "победной ноте" завершить войну.

Фактически Вашингтон дал Путину еще почти два месяца для наступления. Обещанные поставки оружия неизвестно когда и в какой номенклатуре дойдут в Украину. Даже если ВСУ быстро получат несколько обещанных батарей Patriot и дальнобойные (до 400 километров) ракеты с разрешением бить ими по территории России, это вряд ли сильно поменяет ситуацию на фронте, хотя и может нанести РФ ощутимые потери и улучшить защиту отдельных городов в Украине. Однако еще вопрос в каком количестве будут поставлять оружия. Если верна информация немецких СМИ и речь идет о передаче ВСУ американского оружия из европейских арсеналов с последующим их пополнением за счет закупок в США, то объёмы эти будут небольшими.

При таких вводных, Россия может захватить до конца лета новые территории после чего выйти на сделку с США, получив какие-либо уступки от Вашингтона за согласие на мир. Причем, возможно, даже больше того, что Трамп был готов дать весной.

Однако это будет верно только в случае, либо если Москва добьется за 50 дней ошеломляющих успехов на фронте, позволяющих склонить Украину к принятию условий РФ (что пока не выглядит реалистичным). Либо если Путин будет готов пойти на перемирие по линии фронта с отказом от тех своих требований, которые Украина считает полностью неприемлемыми (передача четырех регионов, сокращение ВСУ и прочее).

Если же Кремль к такому не готов (а поступающие сигналы, как писалось выше, говорят, что он не готов), то ситуация будет совсем иная.

После вчерашних заявлений Трампа резкое ужесточение давления на РФ после истечения 50-дневного срока более чем вероятно. Президент США уже слишком втянулся в тему, чтоб забыть о своем ультиматуме. Если только, конечно, все его внимание не переключится полностью на другие резко обострившиеся проблемы (чего также нельзя исключать).

В меньшей степени угрозы эти будут касаться поставок оружия, по которым у Запада есть объективные ограничители в виде исчерпаемости запасов и времени для расширения производства.

Главная угроза для РФ по истечении 50-дневного срока – это введение вторичных санкций в виде 100% пошлин против покупателей ключевых российских товаров. Хоть к ним в России также распространено пренебрежительное отношение ("столько санкций пережили и эти переживем", "Трамп побоится их вводить из-за роста цен на нефть", "Китай будет эти санкции игнорировать" и т.д.), однако они потенциально для РФ очень опасны. Гораздо опаснее, чем все меры, которые были до того. Фактически США намерены ввести мировое торговое эмбарго (запрет на покупку) против основных экспортных товаров России. В первую очередь энергоносителей.

Это может привести к обвальному падению доходов Москвы от экспорта и иметь сокрушающие последствия для российской экономики. РФ окажется в положении Югославии времен Милошевича (с 1992 года против страны были введены международные санкции на уровне ООН), Ирака времен Саддама Хусейна после 1991 года или же ЮАР, когда под конец 80-х годов к санкциям против нее реально присоединились США и другие западные страны. И власти были вынуждены отказаться от политики апартеида.

Понятно, что устойчивость РФ значительно выше, чем у перечисленных выше стран. Также очевидно, что санкции попытаются обойти. Однако падение экспорта будет очень существенным, что стратегически ослабит Россию, обострив все имеющиеся у нее внутренние и внешние проблемы.

Распространено (и не только в России, но и на Западе) предположение о том, что Трамп побоится вводить вторичные санкции из-за роста цен на нефть, которые они могут вызвать. Риски для США действительно велики. Но Белый дом, если будет сильное желание, они могут не остановить. А что касается цен, то, по крайней мере отчасти, прекращение поставок нефти и газа из РФ могут заменить другие экспортеры за счет наращивания добычи. В первую очередь – сами США, получив колоссальную прибыль.

Не бояться обещанных Трампом вторичных санкций Москва может только при двух условиях.

Первое – если, как минимум, Китай объявит, что США не имеют права ему указывать у кого что покупать. И, в случае введения против КНР 100% американских пошлин в наказание за покупку российских товаров, Пекин введет аналогичные тарифы против импорта из США и ограничит экспорт редкоземельных металлов. Начнется новая мировая торговая война, в ходе которой, как и ранее, Вашингтон, вполне вероятно, будет вынужден отступить. При этом антиамериканский альянс Китая и России еще более укрепится и, таким образом, Трамп потерпит крупнейшее геополитическое поражение.

Второе – если Путин хочет и готов использовать введение вторичных санкций как повод для резкой эскалации в отношениях с США, вплоть до доведения ситуации к грани ядерной войны в расчете на то, что Трамп не захочет подвергать Штаты и весь мир угрозе уничтожения ради Украины и, в конце концов, отступит. То есть, будет новое издание "Карибского кризиса", о возможности повторения которого в Москве в последние три года говорят постоянно. Хотя эта игра, очевидно, очень рискованная. Далеко не факт, что обе стороны успеют отойти от края пропасти через некие договоренности, как это случилось в 1962 году.

Если у Москвы нет железных гарантий, что Китай не откажется от закупки российских товаров даже под угрозой введения 100% санкций США, и если Кремль не готов угрожать Вашингтону войной, то введение вторичных санкций станет крайне тяжелым ударом по РФ.

И, в такой ситуации, завершение войны по линии фронта до конца лета, тем более, если за это Трамп пойдет по ряду вопросов на уступки РФ, будет для Путина совершенно победным сценарием.

Но, повторимся, все зависит от того, готов ли Китай идти на жесткую торговую войну с США, продолжая покупать российские товары. И от того готов ли Кремль к резкой эскалации в отношениях с Вашингтоном, если Штаты введут вторичные санкции.

Ситуация на фронте

Россияне снова продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где "серая зона" подошла к городу Родинское. О ситуации на этом направлении мы писали здесь.

Российские паблики пишут о боях за шахтоуправление "Родинское" на подступах к городу.

Также, по данным Deep State, РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области (направление Гуляйполя). Минобороны РФ сегодня заявило о захвате этого села.

На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке (по данным российских пабликов и ряда украинских военных, оба села уже давно захвачены).

Ближе к границам Днепропетровской области продвижение у РФ есть в Новохацком и Толстом.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил о нарастающей активности российских сил на Новопавловском и южнодонецком направлениях.

По его словам, на Новопавловском участке россияне стягивают дополнительные силы и готовится к серьезным штурмовым действиям. Ожидаются локальные бои с последующим переходом к артиллерийному давлению. При этом, по его словам, украинская сторона располагает мобильными группами, готовыми наносить контрудары. В ближайшие дни он прогнозирует попытки российских войск выбить украинские силы западнее Орехового, южнее — с полей, и севернее — из района Муравки.

"Противник начнет постепенно переходить к позиционному ослаблению с целью истощения нашего войска, это нужно понимать и быть готовыми ко всему", — отметил он.

На южнодонецком направлении ситуация ухудшается. По словам военного, Украина оставила Воскресенку, которую полностью заняли российские силы, укрепившись там и развесив свои флаги. Далее, по его словам, наступление продолжается в сторону Александрограда — с юга и востока.

Также противник движется западнее Толстого в сторону Искры, занимая ряд позиций. Севернее проходят стабилизационные мероприятия в Новохатском, а западнее — наступление в направлении Зеленого Гая. Село Грушевское перешло под контроль российских сил.

Верховная Рада сегодня проголосовала за продление до 5 ноября военного положения и мобилизации. Ранее законопроекты об этом подал Зеленский.

Зачем США терминал в Одессе?

Не слишком заметно на фоне более масштабных событий прошла новость о том, что американцам передали один из крупнейших терминалов в порту Одессы.

По информации Financial Times, это произошло при помощи Банковой.

Указывается, что Офис президента помог двум американским фондам Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взыскать долг в размере 95 млн долларов с одесских предпринимателей, которые ранее владели терминалом Olimpex и не выполнили свои обязательства по кредитам. А также продали зерно, которое должно было служить залогом.

После ареста в мае одного из бизнесменов, Владимира Науменко, по обвинению в мошенничестве с кредиторами, в среду Верховный суд Украины одобрил передачу терминала инвесторам из США.

"Это станет проверкой способности Киева привлекать капитал для восстановления экономики в четвертый год войны", - комментирует FT.

Напомним, что с момента подписания ресурсной сделки администрация Трампа сняла с повестки дня вопрос выборов в Украине и отставки Зеленского. И более не поднимает эту тему в публичном поле, что раньше делала регулярно.

И, судя по истории с портом, экономическое сотрудничество между Банковой и Белым домом простирается гораздо шире, чем собственно добыча минералов (напомним здесь, что полный текст сделки в Украине засекретили). И касается контроля также над зерновыми потоками - главной статьей украинского экспорта на данный момент.

Не исключено, что скоро мы увидим американских инвесторов, поддержанных украинским правосудием и Банковой, и в других пока еще привлекательных украинских активах.

Характерно, что Financial Times прямо подтверждает (причем с положительными оценками), что на судебное решение повлияло политическое руководство Украины, что вообще-то прямо запрещено законом и Конституцией. При том, что ранее Запад прикладывал немалые усилия, чтоб вывести судебную систему из под контроля Банковой, установив над ней свой контроль. Именно под это и были заточены все многочисленные и проводимые после 2014 года "судебные реформы", которые, по итогу, создали систему, при которой судей отбирают комиссии с правом решающего голоса "международных экспертов". Успехов, впрочем, на этом поприще было немного. Судебная система по-прежнему оставалась коррумпированной и зависимой от власти (причем после начала войны зависимость эта резко усилилась). Однако Запад все ж таки продолжал работать в данном направлении. В том числе и при помощи структур и активистов, ориентированных на Демпартию США.

Но сейчас, как мы уже писали, Зеленский, воспользовавшись прихода к власти Трампа, хочет полностью обнулить этот тренд. Вручено подозрение Шабунину - одному из самых главных "грантовиков", продвигавших судебную реформу. Правительство отказалось назначать руководителем главы Бюро экономической безопасности детектива НАБУ, которого отобрали международные эксперты. Идет накат и по другим направлениям.

При этом, как видно по истории с терминалом в Одессе, Зеленский предлагает другую схему "решения вопросов" Вашингтону - не пытаться установить внешний контроль над судами, а обращаться напрямую на Банковую, которая уже сама будет отдавать команды судам и прочим структурам. Собственно говоря, именно перевод отношений с Вашингтоном в такую схему и является одной из главных целей украинских властей в отношениях с Трампом.