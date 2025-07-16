В среду, 16 июля, в Украине идет 1239-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

09:50 Принудительная мобилизация в Киеве.

Блогерша утверждает, что в отношении ее родственника и ее самой применяли силу.

09:13 Кадры пожаров на двух промышленных объектах в Винницкой области после атаки дронов.

08:51 Этой ночью по Украине было 58 прилетов - одной ракеты "Искандер" и 57 дронов.

Удар наносился по 12 локациям, основные цели - Кривой Рог, Харьков и Винница.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего атаковали 400 дронов, включая "Шахеды" и обманки. По предварительным данным, к утру сбиты 198 "Шахедов". Еще 145 были подавлены средствами РЭБ.

08:49 Ночью РФ атаковала Измаильский район Одесской области, сообщает РГА. Поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар.

08:46 В Сумах в результате удара беспилотника было повреждено предприятие, сообщили власти города.

Пострадали окна, техника, крыша и нежилые помещения. Кроме того, выбиты окна в нескольких частных домах.

08:44 Ночью россияне массировано ударили БПЛА по Харькову. Большинство ударов – по гражданскому предприятию в Киевском районе города, сообщает ОВА.

Три человека пострадали.

08:20 Трамп опроверг планы по передаче Украине дальнобойного вооружения - в рамках схемы продажи американского оружия через НАТО.

"Нет, мы не собираемся этого делать", - заявил он, уточнив, что поставляются пока только ракеты для Patriot.

08:07 Ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения, заявил президент США Трамп.

По его словам, поставки идут из Германии, а позже Германия заменит переданное оружие, закупив его у Штатов.

"Они идут из Германии и потом Германия их заменит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью оплачено. То есть, что происходит: как вы знаете, Европейский союз, НАТО все нам оплатит. В некоторых случаях нам оплатят страны Европейского союза напрямую", - сказал Трамп.

07:55 Кривой Рог этой ночью пережил наиболее массовый удар, заявил глава города Вилкул.

В городе ночью слышали более 30 взрывов. В нескольких районах города пропало электричество и водоснабжение, которое перевели на генераторы.

По словам Вилкула, это первый случай одновременного удара баллистической ракетой и 28 "Шахедами". Разрушено промышленное предприятие.

С утра город затянуло дымом из-за пожаров, местные паблики призывают не открывать окна.

07:42 Ночью был удар десяти дронов по объектам промышленной инфраструктуры Винницкой области.

На одном из них вспыхнул пожар, который удалось локализовать, на другом продолжают работать спасатели.

По данным местных властей, пострадали семь человек. Пятеро получили ожоги: двое — в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести.

Также в области повреждены четыре жилых дома.